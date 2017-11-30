《路透晚报》--11月30日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《综述》中国11月官方制造业和非制造业PMI超预期回升，经济稳中有升明显

中国11月官方制造业PMI超预期回升，尤其生产和新订单指数涨幅明显，显示制造业供需两端均衡增长，企业生产经营环境进一步改善；当月非制造业PMI亦持续高位运行，表明中国经济仍具韧性，稳中向好的运行态势没有改变，四季度整体表现或不像市场原本担心的那么疲软。

不过，从中高频行业数据看，终端需求仍显低迷，而制造业PMI中持续处在萎缩区域的原材料库存、从业人员和供应商配送时间指数，也让分析师担忧随着赶生产、赶工期效应的减弱，环保限产对数据的扰动将逐步体现，后续数据仍有一定减弱压力。

--中国经济：支持企业对外投资活动，加强政策引导和体系支持--发改委

中国国家发展改革委发表《中国对外投资报告》称，支持企业对外投资活动，加强政策引导和体系支持，未来中国对外投资将以“一带一路”建设为重点，促进国际产能合作，推动形成面向全球的贸易、投融资、生产、服务网络。

--中美贸易：中方强烈不满美对华铝合金板发起双反调查--商务部

针对美国商务部近日发布公告，对自中国进口的通用铝合金板自主发起反倾销反补贴调查的做法，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，中方对美方此举表现出的贸易保护倾向表示强烈不满。中方也将采取必要措施，维护中国企业的合法权益。

--中国房地产：北京等超大城市房价长期上涨趋势不会有变--专家

中国城市和小城镇改革发展中心理事长李铁表示，优质资源集中、人口流入，加之控制供给，使得北京等超大城市房产物有所值，高房价不可避免，而且长期上涨的趋势不会发生变化。

--东北亚情势：美国要求中国切断对朝鲜的石油供应

美国驻联合国大使黑利称，美国已要求中国切断对朝鲜(北韩)的石油供应，警告称“别搞错了，一旦发生战争，朝鲜政权将被彻底摧毁。”

--加中关系：加国总理访华期间或因自贸协议和庞巴迪相关事宜遭冷遇

加拿大总理特鲁多(Justin Trudeau)即将出访中国，而他还未决定是否要启动自贸协议谈判，而且还可能因加国政府在庞巴迪合作相关事宜上怠慢中国，而在访华时遭到冷遇。长期以来中国一直在施压启动自贸谈判。

--中国并购：未来一年积极寻求并购的企业接近六成，创历史新高--安永

国际会计和咨询公司安永发布全球资本信心晴雨表调查报告，受经济趋好及资金成本较低等因素支持，未来一年将积极寻求开展并购的中国企业占受访者六成左右，创下历史新高。

--中土贸易：土耳其向中国进口钢材征收16.9%至22.6%的反倾销税

土耳其官方公报称，该国已向从中国进口的未锻轧扁钢征收16.9%至22.6%的反倾销税。

--中国社会：北京对“11·18”重大火灾八名犯罪嫌疑人批捕，相关领导被处罚

北京市公布大兴区西红门镇“11·18”重大火灾事故责任调查情况，涉案犯罪嫌疑人樊某某等八人依法进行审查，以涉嫌重大责任事故罪作出批准逮捕决定，大兴区区长崔志成辞去区长职务，副区长杜志勇被立案调查，暂停其副区长职务。

--台湾经济：2018年经济成长率目标为2.4-2.6%，通膨率2%以下--国发会

台湾国发会表示，2018年经济成长率目标2.4-2.6%，消费者物价指数(CPI)年增率维持在2%以下，失业率则目标3.7%-3.8%。

--香港房地产：10月私人住宅楼价指数连续一年破顶，惟豪宅楼价轻微下跌

香港差饷物业估价署发表临时数字显示，今年10月全港私人住宅楼价指数连续第12个月创新高，按月升幅比9月略为加快，主要受中小型住宅楼价上升带动，但E类大面积豪宅的楼价按月则轻微下跌。

--香港房地产：未来四年住宅平均落成量大增，但楼价不会即时调整--仲量联行

国际物业顾问--仲量联行发表报告显示，2018-21年香港私人住宅每年平均落成量，将比过去四年增加达52%；但预期供应增加不会即时引发楼价调整。

--香港经济：10月整体访港旅客按年增6.6%，升幅七个月来最大--旅发局

香港旅游发展局公布，10月整体访港旅客按年上升6.6%，升幅为七个月以来最大，其中内地旅客增长更为显著。

【金融】

--全球金融：亚投行计划在欧洲发行首批全球债券

中国支持的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)计划在欧洲进行首次全球债券发行。

--中国金融：现金贷“一刀切”政策致行业震荡引发的危机或出人意料--金融时报

中国央行旗下媒体金融时报称，因近期针对网络小贷和现金贷政策骤然收紧，出现借款人心照不宣集体赖账、劣质平台兴风作浪，银行也在加紧抽贷力度，由此引发的行业危机不容小觑； “一刀切”政策虽可立竿见影，但行业震荡引发的危机有时会出人意料。

--中国金融：社科院推出“NIFD金融指数”，显示杠杆率总体风险有所降低

中国社科院国家金融与发展实验室（NIFD）正式推出NIFD金融指数系列显示，今年前三季度，宏观上实体经济总杠杆率趋稳，结构上由于杠杆发生了由企业向政府和居民转移，中国杠杆率的总体风险有所降低。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行2,800亿元逆回购操作，连四日完全对冲到期量

中国央行公开市场今日进行总额2,800亿元人民币逆回购操作，连续第四日完全对冲到期量；其中七天期1,500亿元，14天期1,200亿元，63天期100亿元。

--中国债市动态：官方PMI强势期现货小幅调整，后市料仍有反复

因中国最新官方PMI数据强于预期，银行间债市早盘现券未能延续上日强势，收益率有所反弹，其中指标券国开10年债170215收益率上行3-4个基点（bp）；中金所国债期货亦较上日收盘明显回落。

--中国货币市场：月末最后一天资金由紧转松，跨月无忧但跨年谨慎预期升温

中国银行间债市资金面早盘一度显紧，随着大行及时融出，机构平稳跨月压力趋缓。交易员称，月末最后一天，机构普遍融出意愿不高，央行公开市场又连续四日对冲到期，早盘资金一度紧张势头加剧，资金价格节节攀升，不过随后大行适量融出，流动性偏紧逐步缓解，多数机构轧平头寸难度下降。

--新债招标：中国进出口行三年债收益率4.6820%，五年4.7535%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标增发的一、三、五年固息债，中标收益率分别为4.5463%、4.6820%、4.7535%，对应投标倍数1.82倍、2.62倍、2.72倍。

--新债招标：国开行三年增发债(剩余期限逾一个月)收益率2.8496%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行下午招标增发的三年期固息债(剩余期限逾一个月)，中标收益率为2.8496%，投标倍数1.42倍。

--台湾新债：远东新申请发行10年期以内绿色债券，上限30亿台币--消息

两位消息人士透露，台湾远东新世纪上日向柜买中心递件申请发行10年期以内绿色债券的资格认可，发行金额以30亿台币为上限。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘随中间价走贬，外盘无方向汇价延续区间波动

人民币兑美元即期早盘随中间价走贬。交易员指出，美元指数上升动力不足，美国税改进程虽有反复，但市场对最终通过仍抱有一定预期；外盘没有明显方向，而人民币结售汇较为均衡，实际有效波动不大，料近期区间波动的趋势将延续。

--离岸人民币：财政部在港发70亿元国债，两年期利率3.9%超额认购1.66倍

中国财政部在香港发行70亿元人民币国债。其中，面向机构投资者招标发行65亿元，包括两年期40亿元、五年期20亿元、10年期5亿元，中标利率分别为3.90%、4.10%、4.15%。

--离岸人民币：10月人民币国际支付占比续回落至1.46%，排名降至第七--SWIFT

环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)发布报告称，10月人民币国际支付占比继续回落至1.46%，排名则继续下滑至第七；9月人民币的国际支付占比为1.85%，排名第六。

--中国外汇：银行间外汇市场将于12月4日推出即期撮合交易--外汇交易中心

中国外汇交易中心称，为进一步促进价格发现和提高交易效率，将于2017年12月4日（下周一）在新一代外汇交易平台CFETS FX2017推出基于双边授信的即期撮合交易。

--中国外汇：央行10月末外汇远期空头头寸连续两个月为零

中国央行最新公布外币资产预定短期流出净额数据显示，截至10月末央行的外币对本币远期合约和期货合约空头头寸连续两个月为零，当月仍无多头头寸。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一持平，CFETS指数微跌至94.37

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.02%至94.37；SDR篮子指数跌至95.19，BIS篮子指数则持平在95.22。 【证券/行业】

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比创八个月新高

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比为79.4%，创八个月新高，不过未来一个月大多基金经理选择减股票仓位。基金经理对中期走势仍持乐观态度，但认为年底前A股将经历一次调整，需要规避。

--中国股市：沪综指缩量收创逾三个月新低，缺乏持续反弹动力地产股领跌

中国股市沪综指缩量收创逾三个月新低，结束此前连续两日小幅反弹。分析师指出，今日公布的官方PMI数据偏暖，但大盘缺乏持续反弹动力，昨日大涨的房地产板块领跌；不过大盘整体风险不大，料后市将以区间窄幅震荡为主。

--中国证券：证监会发审委会议首现“零通过”，三家公司IPO被否

中国证监会公布的最新一次发审委会议审核结果显示，重庆广电数字传媒、博拉网络和北京全时天地在线网络三家公司的IPO(首次公开募股)申请均未获得通过，这是证监会发审委会议首次出现“零通过”。

--中国证券：11月末QFII获批额度增至967.94亿美元—外管局

中国国家外汇管理局公布数据显示, 截至11月29日，QFII(合格境外机构投资者)合计获批投资额度增至967.94亿美元；上月末为944.94亿美元。

--中国证券：富时中国A50指数将纳入伊利股份和分众传媒，12月中旬生效

富时罗素指数公司(FTSE Russell)日前宣布对富时中国50指数、A50指数、A200指数、A400指数和A小盘股指数进行季度审核变更。其中，A50指数新纳入伊利股份和分众传媒，剔除了中国核电和中国重工两只股票。

--美国个股：阿里巴巴为共计70亿美元的五档债券定价，市场反响热烈

根据路透看到的债券条款说明书，中国互联网巨头阿里巴巴已经为70亿美元多档债券发行定价。此前市场的热烈反响令该公司全线收紧定价。

--中国个股：南京新百拟以定增收购美国生物医疗公司，资产作价近60亿

中国零售企业--南京新百公告称，拟以定向增发股份为代价，间接收购一家美国生物医疗公司，资产作价59.68亿元人民币；同时增发股份配套融资至多25.5亿元。

--中国个股：深交所对ST生化大宗股权转让的合规性发出关注函

对于中国振兴生化股份有限公司周三午间披露的第一大股东股权出让事宜，深圳证交所当日晚发出关注函，就此次股权转让的合规性等问题，要求ST生化及时询问相关方，并尽快对外公告说明。

--中国房地产：人工智能令办公空间需求改变，房产中介20年内被取代--高力

国际物业服务公司--高力国际发布专题报告称，人工智能对中国房地产业的影响在未来十年内会持续扩大，城镇化进程将会加快，灵活办公空间的需求将进一步提升，办公楼和产业园的面积需求变小，空间利用率将会提高。

--香港个股：中国金融投资近11亿港元收购东亚银行旗下中港放贷业务

主要从事中小微企贷款业务的中国金融投资管理有限公司称，以近11亿港元代价收购东亚银行于中国大陆及香港的放贷业务。

--企业并购：中国企业有意收购智利锂生产商SQM少数股权--萨省钾肥CEO

加拿大萨省钾肥公司执行长(CEO)Jochen Tilk称，对于收购该公司所持智利锂生产商SQM的少数股权，中国企业展现出“广泛的兴趣”。（完） (整理 张喜良; 审校 乔艳红)