《路透晚报》--11月6日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《中国数据观测》非食品价格拉动10月CPI小幅反弹，环保限产致工业放缓

路透综合40余家机构预测中值结果显示，中国10月国庆期间旅游餐饮及娱乐等消费较旺可能带动当月非食品价格回升，CPI同比涨幅略有反弹，PPI涨幅则有所下降，物价形势总体平稳，通胀压力不大。随着10月起陆续进入取暖季，环保限产措施将影响工业增加值同比增速较大回落。

--《中国数据观测》10月进出口增速均小幅回落，贸易顺差有望扩大

路透综合约38家机构预测中值结果显示，尽管外需平稳，但季节因素将令中国10月出口同比增速小幅回落至7.2%；同时，进口商品价格涨幅可能缩小甚至下滑，进口增速亦将小幅回落至16%；当月贸易顺差有望扩大至395亿美元。

--中国经济：不断完善负面清单及配套制度，确保明年统一实行--央行副行长

中国人民银行副行长易纲指出，将不断完善市场准入负面清单，落实审批、监管等配套制度，以确保从2018年起正式实行全国统一的市场准入负面清单制度；抓紧完善规范严格的外商投资安全审查制度，对涉及国家安全的外商投资依法进行安全审查。

--中国财政：深化税制改革健全地方税体系，推进房地产税立法和实施--财长

中国财政部长肖捷撰文称，加快建立现代财政制度，建立权责清晰，财力协调，区域均衡的中央和地方财政关系，建立全面规范，标准科学，约束有力的预算制度，深化税收制度改革，健全地方税体系。

--两岸关系：促两岸中小企业交流，共同打造企业与资本链--大陆政协主席

〞2017两岸企业家紫金山峰会〞于南京召开，大陆全国政协主席俞正声致词称，将鼓励更多中小企业、农渔民、青年参与两岸经济合作，将创造条件促进两岸中小企业对口交流，寻求合作发展。

--台湾经济：解决民间投资“缺地”问题，短期可释出604公顷用地--行政院

台湾行政院表示，为解决工业用地不足的〞缺地〞问题，将由公有土地优惠释出，民间闲置土地辅导释出及产业用地开发与更新作法解决，短期(2017-2018年)将释出604公顷的工业用地，长期共有1,442公顷的土地释出。 【金融】

--《焦点》周小川罕见严厉措辞阐述中国金融风险，综合监管将步入新时期

中国央行行长周小川最新撰文罕见措辞严厉描述金融风险，并从宏观全局角度阐释守住不发生系统性金融风险底线的监管路径，以国务院金融稳定发展委员会为主导，并构建货币政策和宏观审慎政策“双支柱”调控框架已逐渐清晰。

--《中国数据观测》10月新增贷款料大幅回落至7,800亿元，M2增速持平于9.2%

路透综合37家机构预测中值显示，中国10月新增人民币贷款CNNYL=ECI将较上月大幅回落至7,800亿元，因受楼市调控、及9月以来金融监管部门严查消费贷违规进入楼市等影响，预计居民中长期信贷将稳步回落；但由于10月债市大幅调整增加对表内信贷需求等，对10月中长期信贷需求构成支撑。

--《焦点》野蛮成长的中国数字金融“补充”支持实体，倒逼监管层跑步跟上

凭借第三方支付等技术优势以及庞大的消费群体支撑，中国数字金融行业的规模已经稳居全球首位，在支持实体经济中起到重要的“补充”作用的同时，技术迅猛变革将累积和暴露的巨大潜在风险引发关注，从P2P乱象和现金贷事件就可见一斑，数字金融行业的爆发性增长正在倒逼监管层“跑步跟上步伐”。

--中国金融：上半年影子银行活动停止增长，占GDP的比重首次下降--穆迪

国际评级公司穆迪发布最新一期中国影子银行季度监测报告称，受银行理财产品和非银行金融机构资管计划等高风险工具的发行量下降影响，今年上半年广义影子银行活动停止增长，此外名义GDP增速自2012年以来首次超过影子银行增速，影子银行占GDP的比重首次下降。

--中国金融：法定数字货币的相关法律制度建设“任重而道远”--央行专家

中国人民银行数字货币研究所所长姚前称，货币形态在历经商品币、金属货币、纸币、电子货币之后，正朝着数字货币的方向演化，数字经济的发展需要数字金融，更需要法定数字货币。但目前看，法定数字货币的相关法律制度建设“任重而道远”。

--香港金融：外汇基金首三季投资收入创新高，惟市场估值高须注意风险

由于股市持续向好，香港金融管理局（HKMA）公布外汇基金于2017年首三季录得创新高的1,898亿港元投资收入，惟金管局总裁陈德霖认为，市场估值相当高，须注意可能逆转变化。

【固定收益】

--中国公开市场：流动性总量处较高水平今日不操作，单日净回笼1,600亿

中国央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，今日不开展公开市场操作。据此计算，单日将净回笼1,600亿元人民币。

--《中国债市每日综述》缺乏方向现券窄幅震荡，逆回购续停月初资金仍松

中国银行间债市主要现券波动不大。目前市场情绪较为稳定，但方向感不足，观望居多，10年国债和国开债收益率仅在高位窄幅震荡。资金方面，适逢月初，即使央行公开市场继续暂停操作，流动性依旧宽松。

--新债招标：农发行三年增发债收益率4.4368%，五年4.4852%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的三和五年固息债，中标收益率4.4368%和4.4852%，对应投标倍数3.51倍和3.37倍。

--中国新债：财政部周五起发至多360亿凭证式储蓄国债，期限三及五年

中国财政部公告，将自周五(10日)起，发行总额不超过360亿元人民币的凭证式储蓄国债，期限包括三年和五年，发行上限各为180亿元，发行期为11月10日-11月19日。

--中国货币市场：595家银行公布2017年同业存单发行计划，规模150,626亿

中国海南银行、庆元县农村信用合作联社最新公布2017年同业存单发行计划，至此，已有595家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模150,626亿元人民币 。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘低开后缩减跌幅，特朗普访华料更多影响心理层面

人民币兑美元即期早盘随中间价低开后缩减跌幅。交易员表示，美国税改等利好逐渐落地或推升美元指数，短期有望施压人民币试探6.66-6.68元区间支撑；由于人民币汇率已非中美博弈关键点，美国总统特朗普本周访华或在心理层面影响人民币表现。

--中国外汇：前三季国际收支状况稳健，未来有望总体平衡--外管局

中国外管局公布的2017年前三季度国际收支平衡表初步数据显示，经常账户和非储备性质的金融账户呈现双顺差，货物进出口呈现同比增长，储备资产增加；预计未来国际收支总体平衡的基础将更加坚实。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至95.31

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微跌0.03%至95.31；SDR篮子指数微跌至95.94，BIS篮子指数微跌至96.24。

--中国汇市：外汇交易中心人民币汇率指数上周均上行，CFETS指数上涨至95.34

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(3日)的CFETS人民币汇率指数.CFSCNYI较前周上涨0.34%至95.34，逼近9月95.38的年内高点，较2014年底则仍下跌4.66%。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指反弹收升，短期回调动力减弱消费板块领涨

中国股市沪综指反弹收升。分析师指出，今日大盘早盘延续调整走势，午后出现逐波拉升，食品饮料、家电、医药板块等大消费板块领涨。技术上，上周大盘回调到60日均线（3,349点）附近获支撑后，短期回调动力减弱，料多空双方仍将在目前区域反复争夺，后市仍将以箱体震荡为主。

--中国基金：应回归金融本源，属性不明风险不清是主要风险--协会会长

中国证券投资基金业协会会长洪磊表示，基金业要回归金融本源，恪守行业本质，更好服务实体经济；金融产品属性不明、风险不清恰是基金业当前最主要的金融风险之一。

--中国期市：大连铁矿石期货涨6%，因钢厂减产提振钢铁价格

中国铁矿石期货升逾6%至两周最高水准，追随钢铁价格涨势。之前有报导称，中国最大钢铁生产省份产能削减已超过全年目标。

--中国基金：中信资本冀收购化妆品包装供应商Axilone的交易于年底前交割

中信资本控股有限公司称，其与橡树资本联手收购全球领先化妆品包装供应商Axilone（阿克希龙）的事宜进行深入谈判，交易的完成尚需获得法律及监管机构的审批，或将于今年底前交割。

--中国个股：未来将重点拓展人工智能等，对今年利润目标有信心--三六零

拟借壳江南嘉捷的中国最大网络安全企业--三六零科技董事长周鸿祎周一表示，对实现承诺的今年利润目标非常有信心，未来将重点拓展互联网内容、人工智能和智能硬件。

--美国个股：京东将在三年内拥有超八百家物流中心，推出企业服务云平台

中国第二大电商京东集团CEO刘强东表示，三年内京东将在全球拥有超过八百家物流中心，在库管理的SKU（库存量单位）数量将超过一千万。京东的目标是希望把库存周转天数控制在20天以内，为全体合作伙伴和品牌商提供巨大的供应链价值。

--台湾个股：鸿海将选择南京为发展人工智能基地--董事长

全球最大电子代工生产商--台湾鸿海董事长郭台铭表示，将选择南京为发展人工智能(AI)的基地，因江苏省的相关人才非常多。

--香港新股：雷蛇拟以招股价区间上限定价，低于3.88港元或不获配发--IFR

据汤森路透旗下IFR报导，游戏硬件及软件品牌雷蛇1337.HK拟以招股价区间上限定价，香港首次公开发售（IPO）集资42.5亿港元。报导并引述给予投资者的价格指引显示，机构投资者低于每股3.88港元的认购申请可能不获配发股份。

--香港个股：国泰航空遭建滔化工卖股9.6%予卡塔尔航空，股价最多曾挫近5%

卡塔尔航空以约51.6亿港元向香港建滔化工收购香港主要航空公司--国泰航空约9.61%股份，并将成为后者第三大股东；国泰航空周一早盘股价最多曾挫跌4.85%至两周半低位。（完） (整理 曾祥进; 审校 乔艳红)