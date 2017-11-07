《路透晚报》--11月7日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国财税：月销售额2-3万元小微企业免增值税优惠延至2020年底--财政部

中国财政部网站发布关于延续小微企业增值税政策的通知称，自2018年1月1日至2020年12月31日，继续对月销售额2万元（含本数）至3万元人民币的增值税小规模纳税人，免征增值税，以支持小微企业发展。

--中国政策：政府制定价格成本监审办法出台，定调价前须进行成本监审--发改委

中国国家发展改革委发布修订出台《政府制定价格成本监审办法》，明确成本监审是政府制定或调整价格的重要程序，凡有定价权限的价格主管部门、有关部门和经授权的市、县人民政府，依法制定或调整商品和服务价格前，均应按办法规定开展成本监审。

--中国经济：发改委正对铁路总公司普客列车运输定价成本监审，拟年底前完成

中国价格监管的重点正瞄准自然垄断环节、重要公用事业和公共服务行业三个领域。中国国家发展和改革委员会副司长丁杰表示，修订后的《政府制定价格成本监审办法》更加注重加强垄断行业监管。目前正在对铁路总公司及其所属18个子公司开展普通旅客列车运输定价成本监审，并计划年底前完成。

--《特写》建设美丽中国，浙江仙居探寻的绿色模式能否成为县域发展样板？

一台看似不起眼、大小与手机屏幕差不多的可视喉镜，市场售价可达四五万元人民币。以生产可视喉镜为主导产品的浙江优亿医疗器械有限公司，七年前从传统医药产业转向医疗器械行业，让董事长王卫东没想到的是，在公司率先实现产品完全绿色化之后，年产值居然能以50%的速度增长。

--台湾经济：行政院推出加强稳定供水方案，确保新产业供水安全

台湾行政院针对促进民间投资的〞缺水〞问题提出解决方案，特别针对开源、节流、调度和备援，尤其是新产业投资案更须确定供水稳定。

--台湾数据：10月出口及CPI表现皆逊于预期，出口年底有望再冲高

台湾主计总处公布，10月出口较上年同期成长3.0%，低于预期。分析师认为，出口自高档放缓可以预期，估计12月、甚至明年的出口可能再创高位，因苹果AAPL.O新款智能手机的出货挹注。而10月消费者物价指数(CPI)较上年同期减0.32%，创逾两年新低。前低为2015年8月的年减0.4%。

--中国反腐：中纪委对民生银行原首席信息官林晓轩立案审查，给予开除党籍处分

中国银监会网站刊登新闻稿称，中纪委驻银监会纪检组日前对民生银行原首席信息官林晓轩严重违纪问题进行立案审查，经查，林晓轩违反政治纪律，与他人串供，订立攻守同盟，转移藏匿涉案财物，对抗组织调查。 【金融】

--《独家新闻》外资银行卡公司进军中国遭遇合资阻碍--消息

三名熟悉情况的消息人士表示，中国敦促想在国内经营业务的外国支付卡公司与中国企业成立合资公司，这一做法与北京向美国总统特朗普做出的市场准入承诺背道而驰。中国要求外资银行卡发卡商需与中资公司进行股权结盟、而不是成立独资公司,这一举动就发生在本周特朗普访华之前，可能进一步延迟万事达和Visa等公司进入快速增长的中国市场。

--中国金融：对金融犯罪保持严打高压态势，互联网金融等是重点--公安部

中国公安部称，将始终保持对金融犯罪的严打高压态势，重点打击非法集资犯罪和涉及互联网金融、证券期货市场和金融机构的突出经济犯罪活动。公安部网站发布的新闻稿并称，当前中国金融领域风险点多面广，非法集资等涉众型、风险型经济犯罪高位运行，打击金融犯罪、防范相关风险的任务艰巨繁重。

--中国金融：多层次资本市场发展总体不成熟，对乱象应果断出手--金融时报

中国金融时报刊发评论文章称，中国多层次资本市场发展总体上仍不成熟，市场的各项制度建设与成熟市场依然有不小的差距，市场内在的脆弱性和复杂性需要引起重视。

--中国金融：金融业开放将进一步深化，需进一步完善宏观审慎政策框架--专家

中国银行业协会首席经济学家巴曙松称，可以预期，金融业开放将进一步深化，未来要继续推动人民币国际化需进一步深化相关机制改革，包括资本项下证券投资与资本流出限制继续放开，便利境内资本的国际化配置以及中国企业的全球化布局；并加强金融开放过程中的风险管理，需要进一步完善宏观审慎政策架构。

--香港数据：10月底止外汇储备资产为4,192亿美元—金管局

香港金融管理局（HKMA）公布，截至今年10月底止官方外汇储备资产为4,192亿美元，较上月底减少1亿美元。

--路透专访：将对大陆台商等推优惠措施，成立两家台商银行--海协会会长

中国大陆海峡两岸关系协会(海协会)会长陈德铭表示，今年底至明年初，将对大陆台资企业以及在大陆发展的台湾民众推出优惠措施，包括成立两家台商银行、推出改良式台湾往来大陆通行证(台胞证)等。

--路透专访:中国紫金投资争取筹组台商银行，解决台资企业融资难题--董事长

中国大陆近期将批准设立两家台商银行。南京紫金投资集团表示，将发起由两岸企业共同成立台商银行的倡议，以切实解决台资企业和台湾青年创业面临的资金融通问题。 【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,800亿元逆回购操作，单日净回笼800亿

中国央行公开市场今日进行总额1,800亿元人民币逆回购操作，其中七天期800亿元，14天期400亿元，63天期600亿元。据此计算，单日将净回笼800亿元人民币。

--中国债市动态：现券弱势震荡期货临近中午跌幅扩大，监管隐忧犹存

中国银行间债市早盘现券延续弱势震荡，国债期货临近中午跌幅扩大。交易员称，市场弱势依旧，国债期货延续上日尾盘暖势顺势高开后，便一路震荡下跌，国开行新债招标亦欠佳；宏观数据发布在即，而监管机构人事和政策隐忧亦在，现券无明确方向可言。

--中国货币市场：资金仍松但低价融出现象显收敛，跨缴税周期品种需求升温

中国银行间市场资金面依旧呈现宽松局面，尽管连暂停三日之后逆回购再度操作，但在到期量对冲下，央行公开市场依旧小幅净回笼。交易人士表示，流动性整体仍属稳中偏松，但盘中减点情况较前几日有所收敛，且跨缴税周期的14天品种价格略显偏高。

--新债招标：国开行七年增发债收益率4.5245%，10年4.4658%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标增发的七年和10年固息债中标收益率为4.5245%和4.4658%，此前市场预测均值4.54%和4.46%；两期债投标倍数分别为2.61倍和1.76倍。

--中国新债：国开行周四将在上交所数量招标至多86.3亿两期债，期限2/5年

中国国家开发银行公告，将于周四(9日)在上海证券交易所以数量招标方式，增发总额不超过86.3亿元人民币两期固息债，其中两年期上限60亿元，五年期26.3亿元。这也将是国开行第二次在交易所通过数量招标方式发行债券。

--中国新债：进出口行周四将招标增发至多90亿元三期债，期限1/3/5年

中国进出口银行公告，将于周四(9日)招标增发总额不超过90 亿元人民币三期固息债，期限一年、三年和五年。

--《中国新债预测》两年和五年续发国债加权收益率均值3.63%和3.89%

中国财政部周三将招标续发两年和五年期固息国债。路透调查显示，债市在短期企稳后再度走弱，市场信心仍较为脆弱，尽管目前利率水平已处高位，但配置户对利率债的需求也一直不愠不火，料明日新债也难有亮点，两期债加权收益率预测均值分别为3.63%和3.89%。

--中国货币市场：595家银行公布2017年同业存单发行计划，规模150,579亿

中国连云港东方农商行最新公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有595家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模150,579亿元人民币。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价小升，市场缺乏指引短期料延续双向波动

人民币兑美元即期早盘随中间价小升，但有效波幅较之前明显收窄。交易员表示，目前人民币汇率处于可上可下的位置，在国际美元缺乏方向且美国总统特朗普访华在即的背景下，人民币没有独自大幅波动的必要，短期人民币料延续6.6-6.65区间双向波动。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至95.17

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微跌0.14%至95.17；SDR篮子指数微跌至95.9，BIS篮子指数微跌至96.09。

--券商观点：中国短期仍会增加外债制造资金流入以支撑人民币汇率--大和

大和资本市场称，由于美国总统特朗普访问中国之行议题集中在朝鲜问题，故预计对人民币汇率不会有太大影响，尤其是中国短期内仍会增加外债制造资金流入，对外汇储备和人民币带来支撑。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指放量收升，周期股和金融股带动大盘重上3,400点

中国股市沪综指放量收升。分析师指出，今日大盘在周期股和金融股等权重板块带动下，重上3,400点整数关口，成交量同步放大。受石油价格上涨影响，近日大宗商品价格整体走强，并带动周期股活跃，市场热点形成有序轮动，料后市大盘有望冲击前期阶段性高点。

--中国期市：铁矿石期货触及六周高点，但钢厂减产料将构成拖累

中国铁矿石期货跳升至近六周最高水准，延续近来涨势，钢铁价格近来也上涨，不过钢厂冬季减产暗示原材料价格进一步上涨的空间可能有限。

--中国资管：中国2019年将成为全球第二大资产管理市场--Casey Quirk

德勤谘询旗下的资产管理行业策略谘询公司Casey Quirk发表报告预测，中国将在2019年成为仅次于美国的第二大资产管理市场，届时中国将占据全球资金净流入总和的一半。

--《独家新闻》美团点评考虑明年在美国IPO，融资至少30亿美元--消息

据五名熟悉情况的消息人士告诉路透，中国生活服务电商平台美团点评正在考虑最早明年在美国首次公开发行(IPO)。美国股市屡创新高，美团点评的投资者希望借当前牛市之机，筹资至少30亿美元。

--《分析》谈判筹码？中国料严审博通与高通合并案

专精反垄断官司的多位律师表示，博通(Broadcom)与高通(Qualcomm)两大芯片(晶片)业者的超大型合并案可能在中国遭到严格审查；此刻正值中国策略性推动切入芯片产业。通讯芯片制造商--博通周一向智能手机芯片供应商--高通发出了1,030亿美元的主动收购提议，有可能重塑行业版图。

--中国个股：通威股份下属企业拟建年产20GW高效晶硅电池项目，投资120亿

中国饲料及光伏生产企业--通威股份有限公司公告称，为进一步扩大在太阳能晶硅电池产业的规模优势，下属合肥通威太阳能公司拟分别与合肥和成都市政府签署投资协议，投资120亿元人民币建设年产20GW的高效晶硅电池生产项目。

--路透专访：台湾玻璃将持续与陆企合资，大陆事业不排除申请A股上市--总裁

全球第二大玻璃纤维布制造商--台湾玻璃表示，公司已与包括中国建材在内的多家大陆企业成立合资公司，未来希望进一步与内地企业合作投资开发市场；而且只要资金进出方便，也不排除让大陆转投资事业申请在A股上市。

--中港个股：中国铁建拟发100亿元A股可转债，募资用于成都地铁等三项目

中国大型基建公司--中国铁建股份有限公司公告称，拟发行至多100亿元人民币的A股可转换公司债，募资用于成都市地铁6号线一、二期项目等三个项目。

--香港热股：上海证大29.9%股权以逾两倍溢价易手，复牌股价大涨

上海证大房地产股份复牌，股价大幅高开1.2倍，其后升幅收窄。公司此前宣布，持有该公司29.9%的冉盛置业，以逾两倍的溢价悉数出售所持股份予另一公司。

--香港新股：雷蛇以接近招股价区间上限定价，筹41.2亿港元--IFR

据汤森路透旗下IFR报导，游戏硬件及软件品牌雷蛇香港首次公开发售（IPO）以接近招股价区间上限的3.88港元定价，集资41.2亿港元。

--香港个股：山水水泥遭票据拥有人提出诉讼指违反契约，要求支付到期款项

停牌逾两年半的中国山水水泥表示，接到由纽约州最高法院发出的传票，有关公司2020年到期的5亿美元优先票据其中一名拥有人提出的诉讼，指公司违反契约，要求公司支付票据的到期款项及应付款项。 （完） (整理 曾祥进; 审校 杨淑祯)