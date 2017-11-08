《路透晚报》--11月8日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：10月出口平稳进口超预期，后两个月预计仍稳中趋缓

中国10月进出口增速虽双双较上月回落，但平稳的出口及明显超预期的进口增幅，显示内外需均呈现良好势头，预计后两个月外贸仍呈稳中趋缓的态势，其对国内生产总值（GDP）的贡献由去年的负转为今年的正。

海关总署公布，以美元计价10月出口同比增长6.9%，进口同比增长17.2%；路透调查预估中值分别为7.2%和16%。10月贸易顺差为381.7亿美元，略低于路透预估中值的顺差395亿美元。

--中国税收：全面推开营改增试点累计减税超万亿元，减税效应持续释放

中国国家税务总局最新数据显示，2016年5月至2017年9月，全面推开营改增试点累计减税10,639亿元，其中，今年1-9月减税5,750亿元。在营改增拉长产业链、扩大税基作用下，2017年前三季度全国四大行业营改增纳税人月均增20.7万户，高于2016年的月均增8.4万户。

--中美贸易：中国将在特朗普访华期间承诺购买更多美国大豆

据美国业内人士称，中国将在本周美国总统特朗普访华期间承诺购买更多美国大豆，这凸显出即便在这两大经济体贸易摩擦加剧之际农产品贸易依然很重要。

--中美关系：中美在实现半岛无核化、维护半岛和平稳定拥有共同利益--人民日报

人民日报刊文指出，当前形势下，国际社会对朝核问题高度关注。中方始终坚持半岛无核化目标，坚持维护半岛和平稳定，坚持通过对话协商解决问题。中美在实现半岛无核化、维护半岛和平稳定方面拥有共同利益，双方应尊重彼此利益，保持密切沟通与协调，为推动半岛核问题妥善解决作出不懈努力。

--中美关系：美国参议院金融委员会同意制裁涉朝中资银行

在美国总统特朗普上任以来的首次访华前夕，美国参议院金融委员会周二一致同意针对与朝鲜开展业务的中资银行实施新制裁。除加强现有制裁措施和国会监督之外，新措施还针对中国等国向制裁对象(美国国会、总统令或联合国安理会决议中规定的朝鲜相关制裁)提供服务的外国金融机构。

--《独家新闻》特朗普访华前，中国限制赴朝鲜旅游业务--消息

五位消息人士告诉路透，中国边境城市丹东的旅行社接到通知，暂停赴朝鲜(北韩)首都平壤的旅游业务。

--东北亚情势：中国称将调查是否有违反安理会对朝制裁决议的行为

中国外交部表示，中方将全面严格执行联合国安理会对朝鲜(北韩)制裁决议，并将调查是否有违反决议的行为。

--《焦点》中国确定2018年原油非国营贸易进口配额，比今年提高55%

中国把2018年原油“非国营贸易”进口允许量提高了55%，这通常是指独立炼厂的进口。在今年遇挫之后，独立炼厂在全球市场中的影响力将会上升。

--中国房地产：资产证券化产品将继续扩张，租赁房产渐成主力之一--专家

全球物业顾问--第一太平戴维斯中国估价部董事甘启善表示，未来几年中国的房地产资产证券化产品规模将继续扩张，而租赁房产因受政策扶持，有望成为将来主流标的资产之一。

--台湾经济：行政院稳定供电方案共将投入9,000亿台币，明年过后入坦途

台湾行政院针对促进民间投资的〞缺电〞问题提出解决方案，今明年用电最吃紧，但2019年的电力备用容量率可达15%，备转容量率可达10%，政府总体投入经费将达9,000亿台币。

--《综述》两岸企业家峰会接手经贸交流任务，台资企业比照内资取得平等待遇

为期两天的〞2017两岸企业家紫金山峰会〞周二晚间落幕，在中国国家主席习近平于十九大报告时表示，要给台湾人在大陆同等待遇的最高指导原则下，取得了丰硕的成果。台资企业将可比照内资企业，取得平等待遇。

【金融】

--中国金融：中国计划放宽外资在券商领域持股与合作的限制--消息人士

据知情人士透露，中国计划首次允许外资银行在境内证券公司最多持股51%，并可与本地非金融企业合作。此举若得以实施，将成为中国放宽外资所有权限制承诺的关键举措，将允许包括瑞信、高盛、摩根大通和瑞银在内的银行业者扩大自己在中国证券领域的市场。证券业务包括从承销到交易的各种业务。

--中国金融：监管面临多重挑战，需建立更流畅协调机制等应对--金融时报

中国金融时报刊发评论文章称，当前金融监管面临的挑战很多，既有金融机构混业经营与分业监管这种发展中的矛盾，也有互联网等新技术引入后金融产品复杂性激增所带来的信息不透明问题；多重因素共同作用一定程度上降低了监管效率，甚至可能引发监管套利和市场混乱。

--中港金融：国开行香港分行将发行300亿美元债，计划在联交所上市

中国国家开发银行日前公告称，国开行香港分行计划发行300亿美元债券，并已向香港联合交易所申请批准上市。国开行通过香港联交所发布的公告并显示，本次计划发行的美元债将仅向专业投资者发行。

--路透专访:台湾中信银行有意参与一带一路融资，盼协助降低风险--总经理

中国〞一带一路〞资金需求庞大，台湾消金龙头金控--中信金控2891.TW旗下中国信托商业银行周二晚间表示，有兴趣参与融资，建议大陆政策性银行降低国家及工程商业风险，让商业银行仅需承担商业信用风险。

--新闻稿：外资银行对中国的风险敞口在2017年上半年触及新高--惠誉

惠誉表示，外资银行对中国的风险敞口在2017年上半年触及新高，而且可能进一步攀升。境内流动性紧张在短期内可能继续支持境外借贷。与此同时，贸易增长，中港银行业融合，以及一些银行在国内市场缺乏获利机会，从长远看会继续推动外资银行对中国的风险敞口增长。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,600亿元逆回购操作，单日净回笼400亿

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行总额1,600亿元人民币逆回购操作，其中七天期700亿元，14天期300亿元，63天期600亿元。据此计算，单日将净回笼400亿元。

--中国债市动态：现券明显走弱期货震荡下跌，情绪低迷主导数据影响不大

中国银行间债市早盘现券收益率明显走高，10年国开债活跃券收益率升破4.58%，10年国债收益率则升幅略小，国债期货继续震荡下行。交易员称，延续了昨日尾盘的弱势格局，市场影响因素未有明显变化，情绪低迷氛围较重，外贸数据影响有限。

--中国货币市场：央行连续净回笼资金转趋平衡，短期料无大碍心态仍稳

中国央行公开市场连日净回笼，银行间市场资金面周三由宽松转趋平衡，但多数机构轧平头寸问题不大。本月并非缴税大月，交易员预计，在央行灵活操作下月内资金面料无大碍，目前情绪较为平稳。

--新债招标：中国五年国债加权收益率3.8719%，获8.8亿元追加认购

中国财政部公告称，今日招标的五年期续发国债获8.8亿元人 民币追加认购，最终发行328.8亿元；该期债加权中标收益率3.8719%，市场预测均值为3.89 %。同时招标的两年期续发国债未获追加，发行量仍为280亿元；该期债加权中标收益率3.66 93%，预测均值为3.63%。

--新债招标：农发行一年新债利率4.02%，10年增发收益率4.6551%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标发行的一年期固息债中标利率为4.02%，同时招标的七、10年固息增发债中标收益率为4.5965%、4.6551%，三期债对应投标倍数2.91倍、3.45倍、3.39倍。

--中国货币市场：597家银行公布2017年同业存单发行计划，规模150,586亿

中国深圳农商行等最新公布2017年同业存单发行计划，至此，已有 597家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模150,586亿元人民币。

--中国债市：10月托管量减1,828亿元，同业存单规模连两月萎缩--上清所

中国上海清算所最新数据显示，不包括外币债券，10月固定收益产品托管量为161,942亿元人民币，当月减少1,828亿元，为连续两个月下降。其中，占到上清所总托管量近半的同业存单余额亦为连两个月萎缩，10月减少2,617亿元。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价小跌，特朗普访华前夕市场反应平静

人民币兑美元即期早盘随中间价小跌，实际波幅仍较低。交易员表示，美国总统特朗普今日开始访华，目前市场反应平静，汇率问题非本次中美博弈焦点，对人民币的实际影响料有限；早盘市场结售汇基本均衡，短期料延续双向波动。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微升至95.19

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微升0.02%至95.19；SDR篮子指数微跌至95.83，BIS篮子指数微升至96.12。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指冲高回落微收升，进出口数据提振信心但短线抛压加大

中国股市沪综指冲高回落微收升。分析师指出，今天公布的进出口数据优于市场预期，对市场信心有所提振，大盘在券商股带领下盘中一度创出阶段性新高，但短线抛压随之涌现。大盘连续上涨后有回调整理要求，以消化获利回吐压力，料后市有望保持温和上行节奏。

--中国证券：继续深化资本市场改革开放，中新拟探索基金互认--证监会

中国证监会与新加坡金管局日前举行第二次证券期货监管圆桌会议，双方就研究探索基金互认等合作事项形成了重要共识；与会的中国证监会副主席方星海并称，中国要继续深化资本市场改革开放。

--中国期市：铁矿石期货收跌中止五连升，因10月铁矿石进口剧减

中国铁矿石期货回落，因数据显示中国10月铁矿石进口量跌至20个月低位。海关数据显示，中国10月份铁矿石进口量较前月创下的纪录高位下降近23%。作为政府治理污染行动的一部分，中国钢厂实施减产。

--企业并购：中国海航集团出售其持有的西班牙NH酒店1.14%的股权

中国海航集团同意出售并回购其持有的西班牙NH酒店集团部分股权，为内部融资筹集资金。海航集团近几周融资成本上升，因投资者担心其财务状况。该集团过去两年大举借债为其500亿美元的收购狂潮融资。

--中国个股：厚普股份与中国天然气等合组清洁能源基金，投向LNG项目

中国清洁能源装备公司--成都华气厚普机电设备股份有限公司公告称，其与中国天然气集团、中国核工业第五建设有限公司合组清洁能源基金，基金规模50.1亿元人民币，投向液化天然气（LNG）业务和项目。

--中国个股：首钢股份定位钢铁和园区开发，集团优质资产将注入

中国大型钢企--首钢集团旗下首钢基金总裁赵天旸表示，未来首钢股份将定位于钢铁和园区开发双主业，集团内相关优质资产将通过首钢股份上市。

--港股业绩：港交所第三季净利胜预期，将续审慎监控成本午后股价反覆

香港交易所（港交所）今年第三季净利优于市场预期，得益于现货市场投资气氛持续向好，沪深股通亦助振股市成交；港交所称，有见全球经济持续不明朗，集团将继续采取审慎的成本监控方针。惟该股午后上试28个月高位后掉头回落。

--中港个股：东方航空通过海外附属发行5亿坡元三年期担保债券，年息率2.8%

中国三大航空公司之一--东方航空宣布，通过其全资附属公司作为发行人，发行5亿新加坡元的三年期有担保债券，年息率2.8%。

--香港个股：领展指策略检讨不一定出售物业，亦考虑其他不同方案

对于此前有消息指以市值计亚洲最大房地产基金--领展房地产投资信托基金将出售估值达20亿美元的一批香港资产，其管理层表示，策略检讨正在进行中，现时不对此作出评论；并指该检讨不一定是出售物业，亦有考虑数个不同方案。

--香港个股：中国海外宏洋拟进行2:1供股，筹资约46.6亿港元

中国房地产商--中国海外宏洋宣布，拟进行2:1供股集资约46.6亿港元，持有公司37.98%已发行股本的控股股东中国海外已作出不可撤回承诺参与供股，涉资约17.68亿港元。

--香港个股：联想控股拟在中国申请发行总额最多100亿元可续期公司债

中国主要的投资集团--联想控股宣布，拟向中国证监会申请发行可续期公司债券，总额不超过100亿元人民币，可一次或分期发行。

--香港个股：吉利汽车以逾18.3亿元向母公司收购汽车发动机及变速器业务

中国民营汽车生产商--吉利汽车宣布，将斥资共18.332亿元人民币，向母公司吉利控股旗下浙江吉利收购三家分别从事汽车发动机及变速器及相关售后零件的公司，以向领克提供相关零件。

--香港新股：阅文集团首日挂牌延续大户追捧态势，盘初翻倍瞬间变“红底”

腾讯旗下中国最大网上文学平台--阅文集团首日挂牌继续获大户捧，盘初翻倍曾高见110港元，瞬间变“红底”股。阅文集团招股价为55港元，开市不到半小时便冲破100港元，直奔110港元半日高位，较招股价翻倍更令市值一度达到997亿港元，其后基本维持“红底”即100港元或以上水平。 （完） (整理 曾祥进; 审校 林高丽)