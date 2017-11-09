《路透晚报》--11月9日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中美关系：尽早制定和启动下一阶段经贸合作计划，本质是互利共赢--习近平

中国国家主席习近平在人民大会堂同美国总统特朗普举行会谈时表示，为拓展两国经贸合作，促进中美经贸关系进一步朝着动态平衡、互利双赢的方向健康发展，双方要尽早制定和启动下一阶段经贸合作计划，推动中美经贸合作向更大规模、更高水平、更宽领域迈进。

--《焦点》 中美堪称“奇迹”的巨额商业协议粉饰两国的失衡贸易

美国总统特朗普回到美国的时候，可以声称自己首次访问北京就拿下了超过2,500亿美元的商业合作协议。这些协议最终是否能达到如此规模，则是另外的问题。在特朗普和中国国家主席习近平的见证下，美国飞机制造商波音、美国通用电气(奇异,GE) 和芯片巨头高通在北京与中方伙伴签署了数以十亿美元计的协议。

签署的协议包括波音签署价值370亿美元的商业协议。通用电气与中国合作伙伴签署三项商业协议，总价值35亿美元。高通签署三项非约束性协议，在未来三年向小米、Oppo和Vivo三家中国手机生产商出售价值120亿美元的半导体等。

--中美关系：加强财政货币汇率政策协调，中国将大幅放宽金融业准入--外交部

中国外交部称，中美双方愿进一步加强宏观经济政策包括财政、货币和汇率政策的协调，并就各自结构性改革和全球经济治理有关问题保持沟通与协调；中国按照自己扩大开放的时间表和路线图，将大幅度放宽金融业包括银行业、证券基金业和保险业的市场准入。

--中美关系：特朗普对习近平表示，相信能有办法解决朝鲜问题

美国总统特朗普周四对中国国家主席习近平表示，与习近平一样，他也相信能够找到办法解决朝鲜(北韩)核问题。昨天特朗普警告称，发展核武器会把朝鲜当局置于极度危险的境地。

--中国数据：10月通胀略超预期料年内持稳，货币政策仍中性侧重防风险

中国10月通胀数据略超预期，CPI受季节性因素和非食品价格上涨拉动，同比涨幅升至年内次高；而PPI受大宗原材料上涨的拉动，同比涨幅超预期，与上月持平。通胀虽或略存压力，但整体仍属温和平稳，货币政策料维持当前基调，不松不紧。

10月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.9%，略高于路透调查预估中值的1.8%，为今年以来的次高，前高是今年1月同比上涨2.5%。1-10月CPI同比上涨1.5%，PPI上涨6.5%。

--中国经济：预计未来五年将进口超10万亿美元的商品和服务--商务部

中国商务部发言人高峰表示，预计未来五年，中国将进口超过10万亿美元的商品和服务；将进一步营造法治化、国际化、便利化、公平竞争的营商环境，促进对外贸易持续、健康、平衡的发展，推动中国实现由贸易大国向贸易强国的转变。

--中美关系：中国海关今年来查获1,560多起输美侵权案件--海关

中国海关称，在中国海关与美国海关今年开展的两次知识产权保护联合执法行动中，中国海关查获了1,560多起输美侵权案件。

--台湾经济：行政院通过落实周休二日劳动法规修正，冀兼顾安全和弹性

台湾行政院周四通过劳动基准法周休二日新制修正法案，冀能更兼顾劳动安全和企业弹性，以平息目前企业普遍不满。

【金融】

--中国央行：境外商业机构可在银行间债市参与利率互换等，但回购仍未放开

中国人民银行日前发布境外商业类机构投资者进入中国银行间债市业务流程，除现券交易外，境外投资者还可基于套期保值需求开展债券借贷、债券远期、远期利率协议及利率互换等交易；不过对于回购交易仍未完全放开，仅有境外人民币业务清算行和参加行可开展债券回购交易。

--中国金融：三季度境外对境内金融机构直接投资续净流入，但规模缩减--外管局

中国国家外汇管理局称，今年第三季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入12.28亿美元，为连续第二个季度保持净流入，但流入规模较二季度降低41%。

--中国保险：前三季险资运用收益率升至4.05%，预计利润同比增18.31%--保监会

中国保监会称，前三季度保险资金运用收益率为4.05%，较去年同期上升0.1个百分点；前三季保险公司预计利润为1,857.02亿元人民币，同比增长18.31%。

--《焦点》中国金融监管新框架能否打破监管协调难落实的窘境？

在决策层多次强调要牢牢守住系统性金融风险底线和一系列市场风波之后，中国金融业纵深发展的监管问题终于尘埃落定，国务院金融稳定发展委员会日前正式成立，金融综合监管开启新时期。尽管成立金稳会的现实必要性已无需再论证，但立足于金稳会的监管协调机制如何有效运作并切实补齐监管短板，及厘清与地方监管的关系等等，官方披露的现有信息尚未给出清晰的政策方向，这些具体的问题均有待进一步明确。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行400亿元逆回购操作，完全对冲当日到期量

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行总额400亿元人民币逆回购操作，与当日逆回购到期量完全对冲；其中七天期200亿元，14天期100亿元，63天期100亿元。

--中国债市动态：现券期货仍呈弱势波动，通胀超预期情绪依然谨慎

中国银行间债市早盘现券收益率小升，国债期货则弱势震荡。交易员称，受CPI涨幅超预期影响，国债期货一度迅速翻绿，但此后震荡略反弹，情绪较上日稍好但整体依然谨慎；现券则仍延续窄幅波动走势，收益率大致稳定，早盘较上日尾盘略有上行。

--中国货币市场：资金面缓步收敛回购利率攀升，短期压力有限但预期略谨慎

中国银行间市场资金面仍属平衡略收敛格局。交易员表示，央行公开市场操作完全对冲当日到期量，终结此前连续净回笼格局，但因中旬临近机构出资意愿继续下降，尤其大行融出更显谨慎，致机构轧平头寸难度较较前几日稍加大，不过整体压力尚比较有限。

--新债招标：中国进出口行三年债收益率4.4686%，五年4.5105%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标增发的一、三、五年固息债，中标收益率分别为4.0303%、4.4686%、4.5105%，对应投标倍数2.52倍、3.61倍、3.74倍。

--新债招标：国开行上交所数量招标两年增发债中标量53.8亿元，计划上限60亿

业内人士透露，中国国家开发银行下午在上海证券交易所通过数量招标方式增发的两年期固息债，中标量为53.8亿元人民币，未达招标发行计划上限60亿元。

--中国货币市场：599家银行公布2017年同业存单发行计划，规模150,592亿

中国台山农信合作联社等最新公布2017年同业存单发行计划，至此 ，已有599家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模150,592亿元人民币。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘放量小升，中国通胀数据和中美首脑会谈影响有限

人民币兑美元即期早盘放量小升，中间价则小幅调整，市场整体波动仍较温和。交易员表示，由于美元指数表现平稳，人民币汇率亦缺乏方向；中美首脑会谈和略超预期的中国通胀数据对市场影响有限，客盘结售汇亦整体均衡，短期或仍延续区间双向波动。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微跌至95.15

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微跌0.05%至95.15；SDR篮子指数微升至95.84，BIS篮子指数微跌至96.06。

--路透调查：随着美元收复失地，未来一年人民币料小幅下滑

一项路透调查显示，未来一年人民币料小幅下跌，因美国全面税改的希望重燃，加上美国联邦储备理事会(美联储/FED)逐步升息，让美元重新掌握控制权。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升至逾22个月新高，大盘有望保持震荡上行态势

中国股市沪综指收升至逾22个月新高，连四日上涨。分析师指出，继昨天指数盘中创出近期阶段性新高后，今天经济数据对市场影响甚微，大盘大部分时间窄幅震荡，尾盘在成长股的带动下收于近全日最高点。后市料大盘仍有望保持震荡上行态势，延续进二退一的运行节奏。

--中国期市：钢铁及其原材料价格上涨，受投机客返场推动

中国钢铁及其原材料价格周四升至数周高位，交易员称涨势可能由投机客带动，因中国控制钢产量举措似乎限制炼钢原材料的需求。

--科技产业：中国电动汽车初创企业蔚来从腾讯等处筹资逾10亿美元--消息

据两位知情人士透露，中国电动汽车初创企业蔚来汽车(Nio)已在最新一轮融资中筹资逾10亿美元，现有投资者腾讯控股领投。蔚来汽车当前估值约为50亿美元。

--中国个股：众泰汽车与福特成立纯电动乘用车合资公司，总投资50亿元

中国安徽众泰汽车股份有限公司公告称，公司与美国福特汽车将成立纯电动乘用车合资公司，双方股权各半，总投资额为50亿元人民币。

--中国个股：海伦哲与美国特雷克斯签约，三年内合作生产销售50亿元

美国总统特朗普本周访华的经济成果开始浮出水面。徐州海伦哲专用车辆股份有限公司公告称，在特朗普访华之际，其与美国特雷克斯子公司特雷克斯公共事业设备公司签署战略合作协议，三年内合作生产5,000台高空作业车，销售额约50亿元人民币。

--美国个股：阿里巴巴集团进驻雄安，合作打造未来智慧型城市

中国电子商务巨头--阿里巴巴集团及其关联企业蚂蚁金服与雄安新区签署战略合作协议，将在云计算、物联网、人工智能、智慧物流、金融科技等领域推进全面合作，打造以云计算为基础设施、物联网为城市神经网络、城市大脑为人工智能中枢的未来智能城市。

--香港个股：腾讯称寻求与Snap在移动游戏和新闻推送领域进行合作

腾讯控股在一份声明中称，希望借助在Snap中扩大后的持股，寻求在移动游戏发行和新闻推送领域进行合作。Snap是图片分享应用Snapchat的开发者。

--香港个股：新地称会研究将公司股份拆细，暂不考虑以股代息

香港大型发展商--新鸿基地产表示，会研究将公司股份拆细；另公司财务健康且负债比例合理，故暂不会考虑在派发股息时提供以股代息的选项。 （完） (整理 曾祥进; 审校 林高丽)