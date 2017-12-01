《路透晚报》--12月1日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中美关系：美国正式反对中国在WTO获得市场经济地位认定

美国正式通知世界贸易组织(WTO)，反对给予中国市场经济地位，坚持这一立场将使美国政府可以对中国产品征收高额反倾销关税。

--《综述》亚洲制造业进一步扩张，但中国仍是全球增长的一大风险

亚洲以制造业为支柱的主要经济体上月工厂活动创数年以来最快扩张速度，受电子产品的强劲需求提振，这将为亚洲的央行明年转向收紧货币政策提供更多理据。不过，分析师表示，中国仍是全球经济成长面临的最大风险因素之一。

--中国数据：财新11月制造业PMI降至五个月新低，经营预期指数创纪录低点

财新中国11月制造业PMI指数环比小幅下滑，并创下五个月新低，其中新订单增速再度放缓，经营预期指数也跌至有纪录以来最低；但产出指数四个月来首次环比上升，出厂价格指数连续六个月扩张，让市场略感宽慰。

--中国央行：11月开展MLF操作共4,040亿元人民币，SLF操作共241.76亿元

中国央行公布，11月开展MLF操作共4,040亿元人民币，SLF操作共241.76亿元。

--中国环保：2020年各城市推行垃圾分类制度，建法律法规和标准体系--住建部长

中国住房和城乡建设部部长王蒙徽表示，到2020年，各城市全面推行垃圾分类制度，基本建立相应的法律法规和标准体系，公共机构普遍实行垃圾分类，作为先行先试的46个城市要初步建成垃圾分类处理系统。

--中国假期：国务院公布2018年部分节假日安排，春节休假自除夕起共七日

中国国务院公布2018年部分节假日安排的通知显示，2018年元旦与周末连休三日，春节假期自除夕开始共七日。

--台湾数据：11月日经制造业PMI升至56.3逾六年半新高，制造业景气大幅改善

11月PMI数值从10月的三个月低点（53.6）回升至56.3，显示制造业景气大幅改善。目前制造业景气状况已持续18个月出现改善，11月改善幅度更是2011年4月以来最强劲。

--台湾经济：制造业景气乐观持续扩张，仍看好明年苹果效应--中经院

台湾民间智库--中华经济研究院表示，台湾景气仍持续扩张，制造业优于非制造业，且制造业对明年苹果手机iPhone X的出货仍然相当看好，惟内需业者对明年景气看法仍相对保守。

--澳门经济：11月博彩收入按年升22.6%，连升16个月

澳门政府公布，今年11月博彩收入按年升22.6%，为连续16个月录得增长，与10月份比较虽有所回落，但11月的博彩收入为今年以来第二高。

【金融】

--中国金融：银行理财新规将择机发布，一定注意新旧规则衔接--银监会官员

中国银监会创新部副主任黄晋波表示，金融机构资产管理业务指导意见正式出台后，银行理财业务制度将作为该指导意见的实施细则择机发布。

--中国金融：现金贷监管需从源头抓起，出台监管措施已刻不容缓--金融时报

中国金融时报头版报导称，现金贷监管需从源头抓起，面对当前现金贷业务出现的乱象，出台现金贷监管措施加以整治已刻不容缓，早下手、早处置，可以及时遏制现金贷无序增长，避免风险积聚酿成更严重的后果。

--香港金融：港币拆借利率震荡上行至九年来高位，料续升以缩小与美元息差

近期香港的港币各期限拆借利率全线上行，普遍达到2008年金融危机发生后的水平。分析师表示，近期加速上升一是因为美元12月加息几成定局，港币追赶息差；同时港币对外放贷量也在增加；另近期香港IPO量较多也是主因。

--香港金融：特首林郑月娥周日率团出访沙特，拜会国王并探金融服务商机

香港政府公布，行政长官林郑月娥将于12月3日凌晨启程前往沙特阿拉伯利雅德进行访问，届时将会拜会沙特阿拉伯国王萨勒曼‧本‧阿卜杜勒阿齐兹‧阿勒沙特和王储穆罕默德‧本‧萨勒曼，以开拓两地的商机，特别是香港在金融服务方面可提供的服务。

--《台湾金融市场一周展望》牛熊共存台股酝酿反弹，出口商卖压解除台币略偏贬

台股在外资大逃杀之下周线收跌逾1%；分析师称，展望下周，短线因投资人信心不足，上半周将跟随美股呈震荡格局，惟台股目前仍是牛熊共存，下半周将酝酿跌深反弹行情；后续观察美科技类走势、外资动向及11月上市柜公司营收概况。

【固定收益】

--《分析》中国央行精准调控单周转净回笼，年关将至流动性仍考验重重

中国央行公开市场本周继续“削峰填谷”，单周转为小幅净回笼。因11月底财政投放驰援，资金更趋宽松，央行前四日仅完全对冲到期，周五进入12月更转为暂停操作；不过随着年关将至，跨季跨年需求及MPA(宏观审慎评估)考核等因素扰动下，流动性仍将面临考验。

不过市场人士认为，美联储12月加息预期不减，国内经济走势仍显韧性，结合金融监管去杠杆，预计货币政策中性基调还将岿然不动。虽然年底资金面挑战重重，但央行未雨绸缪63天逆回购持续操作亦有助缓解年末压力，未来料还将继续灵活操作维持资金紧平衡局面。

--中国货币市场：跨月后短期资金宽松逆回购暂停，继续关注下周回笼情况

中国银行间市场早盘资金面宽松，跨月后隔夜融出进一步增多，短期资金价格明显下行。交易员称，月初流动性较为充足，不过公开市场开始暂停操作仍彰显货币政策中性态度，下周预计将继续净回笼。

--中国债市动态：现券波动有限期货冲高回落，短期料企稳但走强仍乏力

中国银行间债市早盘现券波动有限，中金所国债期货冲高回落。最新公布的财新PMI数据虽小幅走弱，但未超出市场预期，月初资金面进一步转松，不过央行公开市场逆回购也随之停做，短期消息面相对平衡，料现券暂时企稳。

--中国信用债：11月信用债发行难度加大，单月取消发行888亿元创年内次高

据路透不完全统计，11月中国债市共有71只短融、超短融、中期票据、商业银行金融债等取消或推迟发行，规模总计887.5亿元人民币，仅次于今年4月的1,263亿元，为年内单月取消发行规模次高，显示随着债市持续走弱，信用债发行难度加大。

--新债招标：中国三个月贴现国债获0.7亿元追加投标，中标收益率3.9263

中国财政部公告，上午招标的三个月期贴现国债获得0.7亿元人民币的追加投标，实际发行总量150.7亿元，发行价格99.031元。业内人士稍早透露，该期贴现国债加权中标收益率为3.9263%，边际中标收益率3.9860%，投标倍数2.31倍。

--中国票据市场：转贴利率本周小涨后略回落，月末规模调整致成交稍增

中国票据市场转贴利率本周小幅上涨后略有回落。交易员称，月末时点资金面整体压力尚可，但部分机构出于信贷规模调整，致整体成交活跃度较上周有所升温，不过转贴利率整体变化仍比较有限。

--台湾新债：裕融将发行21亿台币无担保公司债，三年期利率0.85%--文件

根据路透取得文件显示，台湾裕隆汽车集团旗下裕融企业将发行21亿台币无担保普通公司债，三年期发行利率定在0.85%。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘小幅调整因购汇需求偏多，短期仍无方向

人民币兑美元即期早盘续随中间价调整，但波动区间较之前收窄。交易员指出，由于美国税改进程仍存一定不确定性，外部美元指数缺乏动能，人民币短期料仍无方向；而临近年末客盘购汇需求相对较多，人民币对美指上行的反应可能会大于调整的反应。

--人民币汇率：11月末CFETS人民币汇率指数为94.37，较上月末贬值0.56%

中国外汇交易中心称，据其计算的11月30日CFETS人民币汇率指数为94.37，较上月末贬值0.56%。这一数据与路透之前测算的数据表现一致。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微升至94.38

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微升0.02%至94.38；SDR篮子指数跌至94.97，BIS篮子指数微升至95.24。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量微收升，短线博弈加剧中小盘股集体上涨

中国股市沪综指周五缩量微收升。分析师指出，今日大盘在3,300点上方弱势振荡，盘中曾短暂跌破半年线（3,306点）；金融等蓝筹权重股调整明显，但中小盘股出现集体上涨。下周料多空双方仍会围绕3,300点和半年线处进行反复争夺。

--投行观点：2018年料资金重返亚洲助振股市，特别看好中国的银行股--瑞信

投行瑞信称，预计2018年资金将重返亚洲并带动股票估值上涨，其中中国和香港股市估计将录得9%回报，并特别看好具投资价值的中国的银行股。

--《焦点》中国铜产量上升，电动汽车题材推动的铜价涨势或受威胁

业内高管表示，中国铜产量不断上升，加之围绕其房地产市场放缓的担忧，可能导致投资者撤销在铜市场的大规模看涨押注，或引发铜价出现双位数百分比跌幅。

--中港证券：香港长远计划实施实名制，明年第三季率先于沪深股通推出

香港证监会称，长远计划为所有在港交所旗下联交所进行的交易实施投资者识别码制度（实名制），并率先在2018年第三季度于沪、深股通（北向交易）推出。

--中国房地产：房企年底前冲刺销售目标，今年千亿公司料16-18家--CRIC

中国专业房地产咨询机构--易居中国旗下克而瑞信息集团(CRIC)发布统计数据称，11月国内大型房企整体销售规模高于前两个月，各梯队房企都将为实现各自的业绩目标而全力冲刺，预计今年千亿销售房企可能达到16-18家，前三名均将突破5,000亿元销售规模。

--中国个股：保利地产以逾50亿元购保利香港50%股权，间接染指保利置业

中国大型地产公司--保利地产公告称，以现金和承接债务的方式，收购关联企业保利（香港）控股有限公司50%股权，总代价逾50亿元人民币，从而间接染指保利置业集团0119.HK，并将促进保利集团旗下房地产业务的整合。

--香港房地产：写字楼租赁开支冠全球，因供应少及中资需求增--戴德梁行

国际房地产服务商--戴德梁行发表的报告指出，香港取代伦敦，成为全球写字楼租赁开支最高的城市，受待租空间紧绌及来自中资机构的需求所带动。

--中国期货：郑商所就苹果期货合约征求意见，最低交易保证金为合约价值7%

为保证苹果期货合约和规则制度设计合理，满足市场各参与主体需求，中国郑商所称，现就苹果期货合约和规则制度征求市场意见。征求意见稿显示，苹果期货合约交易单位10吨/手，最低交易保证金为合约价值的7%。

--金属期市：上海期铜收高，尽管中国制造业数据令人失望 上海金属期货收盘涨跌互见，期铜12月伊始收盘略涨，尽管中国公布11月制造业成长放缓。

--中港个股：民生银行因理财飞单被罚款2,750万元，部分责任人遭禁入银行业

中国北京银监局公告，因发生理财“飞单”，全国性股份制银行--民生银行北京分行被罚款2,750万元人民币，相关责任人也收到了禁止从事银行业工作、取消高管任职资格或罚款等不同行政处罚。

--中国央企：国家电投完成巴西圣西芒水电站交割，积极开拓南美和澳洲市场

中国五大发电集团之一--国家电力投资集团公司近日表示，完成对巴西圣西芒水电站特许经营权的交割，获得了圣西芒水电站30年的特许经营权。目前国家电投海外公司正充分利用太平水电公司作为全球化运营平台，积极开拓巴西、智利和澳大利亚电力市场。

--美国个股：通用汽车在华合资企业将召回近百万辆宝骏系汽车--质检总局

中国国家质量监督检验检疫总局周五发布公告称，通用汽车(General Motors)旗下中国合资企业--上汽通用五菱汽车股份有限公司因油箱通气胶管问题，自2017年12月1日起召回近100万辆汽车。这是通用汽车过去几个月以来在中国一连串大规模召回汽车的最新一起。

--中国能源：中石油新疆油田玛湖地区发现十亿吨级砾岩油田，探明储量5.2亿吨

新华社报导称，中国石油新疆油田公司经过十余年勘探攻关，在准噶尔盆地玛湖地区发现十亿吨级砾岩油田，其中探明储量5.2亿吨。

--中国个股：深交所要求国民技术就其基金合伙人失联导致可能损失作说明

在国民技术周三早间公布，与其合作的基金合伙人--深圳前海旗隆基金管理公司及其全资子公司北京旗隆医药控股公司相关人员失联。深圳证交所周四晚对国民技术下发关注函，要求国民技术就前海旗隆等相关人员失联导致的可能损失等作出说明。（完） (整理 张喜良; 审校 乔艳红)