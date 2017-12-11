《路透晚报》--12月11日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国财政：11月财政收入和支出同比双降，前11月预算支出完成逾九成

受国务院减税降费导致非税收入下降等的影响，中国11月财政收入同比呈现年内首降；与此同时，今年1-11月全国一般公共预算支出已经完成逾九成，前期支出力度大导致后期支出相应减少，11月单月财政支出增速连续第二个月同比下降。

中国财政部公布，11月全国一般公共预算收入11,385亿元人民币，同比下降1.4%；其中税收收入同比增长2.6%，非税收入同比下降12.9%。11月全国一般公共预算支出16,566亿元，同比下降9.1%，降幅较上月的同比减少8%进一步扩大。

--中国经济：今年增6.5-7%不是问题，货币政策会保持中性--货币政策委员

中国证券网援引中国央行货币政策委员会委员樊纲周六表示，货币政策会基本保持中性，不会刺激经济，也不会紧缩；这两年中国经济应该是在低谷徘徊，比较平稳，2017年经济保持6.5%-7%的增长不是问题。

--中国经济：推动实施国家大数据战略，加快建设数字中国--习近平

新华周六援引中国国家主席习近平在主持中共中央政治局第二次集体学习时的讲话表示，应该审时度势、精心谋划，深入了解大数据发展现状和趋势及其对经济社会发展的影响，分析大数据发展取得的成绩和存在的问题，推动实施国家大数据战略；加快完善数字基础设施，推进数据资源整合和开放共享，保障数据安全，加快建设数字中国。

--中国反腐：最高检对重庆市委原书记孙政才以涉嫌受贿罪立案侦查--新华

新华社援引最高人民检察院消息称，日前，最高检经审查决定，依法对第十八届中央政治局原委员、重庆市委原书记孙政才以涉嫌受贿罪立案侦查并采取强制措施，案件侦查工作正在进行中。

--中国经济：亚投行称批准2.5亿美元贷款“助攻”北京煤改气

亚洲基础设施投资银行（AIIB）宣布，已经批准一笔2.5亿美元的贷款，用于北京建设覆盖大约510个村庄、连接大约21.675万户家庭的天然气输送管网等工程。这是亚投行第一笔在华投资。整个项目预计2021年完工。

【金融】

--《市场热谈》中国监管层关注资管新规反馈，国有行建议延长过渡期至2020年底

中国大资管行业新规正处于征求意见期，包括理财办法在内的多项配套操作细则也在制定完善中。除监管层摸底调研各家银行建议外，包括七家国有银行和十家股份行等也先后组织讨论了资管新规并积极反馈修改建议，以确保政策平稳实施。

权威人士引述七家国有行近期研讨后达成一致的反馈意见指出，为防范金融风险，维护市场稳定，确保银行资产管理业务平稳转型，建议将过渡期延长至2020年12月31日；过渡期结束后，金融机构不得再发行违反本意见规定的资产管理产品，但对于过渡期开始时已存在的非标资产，可以续发产品承接。

--中国金融：资管新规确定前会充分考虑对银行和市场的影响--银监会官员

针对新近发布的资管新规征求意见，新华周六援引中国银监会审慎规制局副局长刘志清表示，资管新规确定前会充分考虑对银行和市场的影响，希望各方多提意见，最终产生好的方法，并且能够平稳实施。

--中国经济：提高直接融资比重仅靠IPO不现实，要拓展新融资渠道--人民日报

针对近期可转债上市首日即跌破面值的情况，人民日报刊登文章称，虽然短期市场有所波动，但从长远看，可转债仍是一个颇具潜力的融资渠道。事实上，让直接融资比重再上台阶，仅靠公开股票市场“一肩扛”不现实，还需要综合考虑融资者和投资者的诉求，开辟更多受市场欢迎的渠道。

--中国保险：“奇葩”互联网险种真假莫辨，保险业风险不容忽视--人民日报

针对互联网保险“奇葩”险种层出不穷，人民日报报导称，不仅消费者容易被涮，保险业面临的风险也不容忽视，业内人士建议，应尽快建立大数据平台，统一数据存储和传递标准，并将不同系统进行数据打通，再根据不同需要进行数据挖掘，以此加强大数据在反理赔欺诈中的应用，为行业优化产品和服务提供基础服务。

--台湾财政：财政部召开交易商大会决议明年公债初估4,000亿台币--消息

三位熟悉情况的消息人士表示，台湾财政部今日下午召开交易商大会商议明年发债计划，会中财政部提到明年公债发行规模初估4,000亿台币，前瞻预算则估1,000亿台币，因此明年发债规模最多5,000亿台币。

--台湾央行：澄清尾盘进场干预与事实不符，台币走势不必然与韩元相同

台湾央行澄清尾盘进场干预与事实不符，并称台币汇率走势不必然与韩元相同。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行800亿元逆回购，单日净投放200亿

中国央行公开市场今日进行总额800亿元人民币逆回购操作，七天和28天期各半。据此计算，单日将净投放200亿元。

--中国债市动态：现券收益率大涨，美联储升息落地前谨慎预期继续发酵

中国银行间市场早盘现券收益率及IRS(利率互换)均明显上行，10年国开活跃券收益率重回4.80%上方，较上日尾盘涨幅达到6个bp；国债期货亦低开低走，10年主力合约跌逾0.3%。

--中国货币市场：税期将至资金供给收缩，跨年需求升温中流动性持续承压

中国银行间市场资金面收紧，税期将至大行供给明显收缩，部分股份制银行转为融入资金，隔夜资金利率较上周涨幅较大。此外进入12月中旬，跨年需求也在不断增加，料在月底财政资金大规模投放前，流动性将持续承压。

--中国债市：11月托管量增1,128亿元，同业存单止降转升--上清所

中国上海清算所最新数据显示，不包括外币债券，11月固定收益产品托管量为163,070亿元人民币，当月增加1,128亿元，主因此前连续两个月大幅下降的同业存单，在11月转为增长440亿元。

--新债招标：深圳首发的五年期轨交专项债利率落在下限3.82%--业内人士

业内人士透露，中国深圳市下午招标的五年期轨道交通专项债，中标利率为3.82%，落在投标区间下限，投标倍数为4.38倍，该期债为地方政府债中该品种首单。

【外汇】

--《狗年展望》不确定的美元和相对确定人民币

人民币兑美元今年表现大大超出市场预期，汇率走势完全打破了2005年汇改以来持续的单边预期，称得上是双向波动元年；对于明年走势，目前市场普遍预期汇率波动区间会维持在今年框定的大致范围内，而且汇率弹性可能进一步上升。

分析人士并指出，毕竟美联储仍处于加息周期中，且明年美国税改有可能提振需求，如果因此通胀也回升，外部不确定将变大；内部看明年金融改革重点大概率落在去杠杆等方面，可以预计汇率将以稳定和配合为主，汇改亦更多是对当前机制的完善和补充。

--中国汇市：人民币兑美元早盘延续窄幅波动，静待美联储利率决议

人民币兑美元即期早盘围绕上日收盘价附近窄幅波动，中间价结束十连跌。交易员指出，虽然外部美元指数延续反弹，但这仍只是对中间价产生影响，并推高了人民币汇率指数，而市场交易对此几乎无感，市场在等待本周美联储议息会议会否有进一步指引。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数微升至94.69

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微升0.10%至94.69；SDR篮子指数微升至95.37，BIS篮子指数微升至95.61。

--中国汇市：外汇交易中心人民币汇率指数上周均上行，CFETS指数上涨至94.59

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(8日)的CFETS人民币汇率指数.CFSCNYI较前周上涨0.22%至94.59，较2014年底则仍下跌5.41%。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指连二日收升，软件信息板块领涨大盘重返3,300点

中国股市沪综指连二日收升。分析师指出，今日大盘延续上周五反弹行情高开高走，软件信息板块领涨，沪综指回补上周跳空缺口并重新站上3,300点大关。料上半周市场有望在相对宽松环境下继续反弹，但周四公布宏观经济数据、美国大概率宣布加息以及周五期指交割或将对行情形成一定压制。

--汽车产业：中国11月汽车销量同比增长0.7%，连续第六个月成长

中汽协公布数据显示，11月中国汽车销量同比增长0.7%至296万辆，为连续第六个月同比增长。今年初以来中国汽车销量为2,580万辆，同比增长3.6%。

--中港个股：中国电信将赴菲律宾投资，有望成为该国第三大电信公司

菲律宾官员周日称，随着菲律宾政府希望刺激该国电信行业竞争以改善糟糕的服务，中国国营企业中国电信可能成为菲律宾第三家电信公司。

--美国个股：福特汽车11月中国市场销量同比下滑8%

福特汽车公布，11月在中国汽车销量同比下滑8%，10月时为下滑5%。福特1-11月在中国销量为106万辆，同比下跌6%。

--中国新股：中国化工集团将让德国克劳斯玛菲集团在上海证交所上市

中国化工集团及德国机械工程企业--克劳斯玛菲集团表示，将让后者在上海证券交易所上市。

--中国个股：新开源拟定增收购美国生命科学公司股权，交易价格17亿元

中国博爱新开源制药股份有限公司周日晚刊登公告称，拟通过增发股份收购新开源生物83.74%股权，从而间接全资拥有美国生命科学公司BioVision，标的资产交易价格为17亿元人民币。

--香港热股：特步国际盘初曾跌12%至近一个半月低位，稍早遭投行富瑞降级

中国体育品牌特步国际盘初股价一度跌12%，至近一个半月低位，稍早遭投行富瑞降级。该股盘初一度低探2.61港元。

--香港个股：众安保险与百仕达设合资公司于海外拓展金融科技及保险科技

中国最大互联网保险公司--众安在线财产保险称，拟与公司董事长兼执行董事欧亚平控制的百仕达设立合资公司，以于海外市场发掘金融科技以及保险科技的国际业务发展、合作及投资机遇。

--香港个股：康宏环球新增六名董事会成员并更换公司授权代表，继续停牌

公司三名执行董事被廉政公署拘捕的康宏环球公布董事会新增六名成员并更换公司授权代表，其股份继续停牌。

--香港新股：日清食品首日挂牌开盘价较招股价低近10%，逊于大市表现

日清日本的中国及香港业务分支--日清食品有限公司在香港联交所首日挂牌，开盘价较招股价低近10%，逊于大市表现。

--香港新股：2018年IPO集资额有望增逾五成，受新经济企业带动--毕马威

国际会计谘询机构毕马威（KPMG）称，预计2017年香港因IPO（首次公开发售）集资额下滑而未能蝉联全球最大IPO市场的宝座。不过，受助于新经济企业上市以及上市改革中可能引入的新政策，2018年IPO集资额有望大幅回升逾五成至逾2,000亿港元。

--基金观点：香港与全球股市进入整固阶段，增持金融及能源股--百达

百达资产管理称，香港与全球股市于近两周出现整固，长期而言是健康的发展，因此在策略收益部署上对科技与硬件股份先行获利，并增持金融及能源股，以抵御年底市场整固与季节性因素影响。(完) (整理 乔艳红; 审校 曾祥进)