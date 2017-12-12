《路透晚报》--12月12日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国房地产：北京住建委称国企利用自有用地建保障房是职工福利分房系误读

新华社援引北京市住建委日前表示，有个别媒体发布错误解读“关于北京市鼓励国有企业利用自有用地建设保障房，是企业职工福利分房”，这没有政策根据和事实依据。国有企业利用自有用地建的都是保障房，严格通过公开摇号进行分配，分配对象都是符合条件的申请人群。

--中国房地产：党政机关办公用房管理新规出炉，惩防并举健全统一管理制度

中国国务院印发党政机关办公用房管理办法指出，建立健全党政机关办公用房集中统一管理制度，统一规划、统一权属、统一配置、统一处置；任何单位不得以变相补偿方式租用由企业等单位提供的办公用房。办公用房管理办法坚持惩防并举，突出强调全方位监督。

--中韩关系：中韩领导人北京峰会将讨论朝鲜及贸易等议题

本周四韩国总统文在寅和中国国家主席习近平将在北京进行会谈，这次会晤的目的是打破因韩国部署萨德后两国关系的僵局，会晤最重要的议题是控制朝鲜(北韩)的核武器计划。

--中美贸易：美国贸易逆差主要责任在其自身，贸易战将影响其经济前景--专家

中国人民大学重阳金融研究院高级研究员、全球治理研究中心学术委员会主席张燕玲撰文指出，由于统计方法存在问题，美国所谓的巨额贸易逆差正面对越来越多的质疑，出现贸易逆差的责任主要在其自身，搞贸易保护将使其自身发展前景更加黯淡。中美双方合作空间广阔，互利互惠的经贸合作才是最佳选择。

--中国农业：17/18年度玉米产量料减至2.16亿吨，大豆增至1,489万吨--农业部

中国农业部市场预警专家委员会发布数据预测，2017/18年度玉米产量将达2.16亿吨，比去年调减366万吨；玉米工业消费预计达到6,330万吨，比上月调增200万吨，源于深加工需求拉动以及燃料乙醇政策影响。但由于高库存的存在，玉米市场仍将保持供大于需格局。

--中国就业：人工智能正取代人类岗位，但AI就业形势相当火爆--智联

虽然外界忧虑人工智能（AI）将对人类就业产生冲击，但AI相关的就业形势相当火爆。据中国网络招聘领先企业--智联招聘最新专题报告，随着国内人工智能快速发展，AI创业潮涌现，今年第三季国内AI相关人才需求量是去年第一季的近三倍。

--台湾经济：明年经济增逾2%没问题，工商界应增加投资--行政院长

台湾行政院长赖清德表示，明年经济成长率在2%以上没有问题，同时也呼吁工商界增加投资，并且为员工加薪和提高员工起薪。

【金融】

--中国数据：11月信贷及社融超预期经济显韧性，强监管下政策中性偏紧难动摇

中国最新出炉的金融数据整体表现较为亮眼，11月远超预期的新增信贷支撑当月社融增量走高及M2环比回升。分析人士认为，企业及居民中长贷走势均显强劲，虽与金融监管加强促使资金回表不无关系，但亦表明融资需求仍存韧性，宏观经济整体走势呈现企稳向好态势。

--中国金融：网络小贷整治方案出台，集中开展网贷业务风险专项整治--报载

中国证券报报导称, P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室近日印发《小额贷款公司网络小额贷款业务风险专项整治实施方案》提出，决定集中一段时间开展小额贷款公司网络小额贷款业务风险专项整治工作。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,500亿元逆回购，单日净投放400亿

中国央行公开市场今日进行总额1,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期800亿元，28天期700亿元。据此计算，单日将净投放400亿元。

--中国债市动态：期货收窄跌幅现券收益率冲高回落，但情绪料仍难脱谨慎

中国银行间市场早盘现券收益率冲高回落，受国债期货跌幅收窄影响，交易员猜测或与央行参事盛松成“不主张加息”的最新言论有关。不过11月金融数据大超预期，加之本周美联储议息决议后，中国央行如何应对的悬念仍待揭晓，料市场情绪短期还会继续谨慎。

--中国货币市场：资金紧平衡机构心态暂稳，小农商和非银融资难度增加

中国央行公开市场连续小规模净投放，但缴税期来临前银行间市场资金面仍呈紧平衡，主要银行类机构在经过多方询价后基本可轧平头寸，目前心态暂稳。相对来说，规模小的农商行和券商等非银机构，可获资金供给不多，融资难度较上日稍增。

--《中国新债预测》五年续发国债加权及边际收益率均值为3.88%和3.91%

中国财政部周三将招标续发行五年固息国债。路透调查显示，国债一二级市场近期都表现平稳，预计明日新债需求仍中规中矩，定位接近二级水平，加权收益率预测均值3.88%，边际收益率预测均值则为3.91%。

--中国信用债：周日到期的12中城建MTN2兑付存不确定性，去年曾付息违约

中国城市建设控股集团周一晚公告，其发行的2012年第二期中期票据12中城建MTN2将于周日(17日)到期，由于公司资金链紧张，该期中票兑付存在不确定性。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘随中间价微跌，FED决议前料仍无方向

人民币兑美元即期早盘随中间价略微下跌，市场整体波幅比较有限。交易员指出，月中客盘购汇需求略有上升，另外近期美元指数稳步小升，也可能影响市场预期，当然目前看人民币并没有摆脱区间横向波动的迹象。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微跌至94.62

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.07%至94.62；SDR篮子指数微升至95.37，BIS篮子指数微跌至95.58。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指震荡收跌逾1%，指标股上攻无力大盘回吐前日涨幅

中国股市沪综指震荡收跌逾1%。分析师指出，经过连续两日反弹后，今日大盘掉头回落，全部回吐昨日涨幅。由于前两日大盘反弹缺乏成交量配合，市场仍为存量资金博弈行情，导致反弹缺乏连续性而夭折。但沪综指3,250点附近仍存在明显支撑，料短期大盘不会深幅调整，仍有望在3,300点附近维持震荡。

--中国证券：持续推进股票发行制度和并购重组市场化改革--证监会

中国证监会副主席姜洋表示，下一步，证监会将落实好服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，稳步提高直接融资比重，持续推进股票发行制度和并购重组市场化改革，大力发展交易所债券市场，拓展多层次、多元化、互补型融资渠道。

--《焦点》多空对阵角力，中国蓝筹股还能涨多久？

虽然官方渠道和部分市场人士警告股市存在泡沫的风险，但其他机构投资人则认为，随着中国投资人基数的扩大，整体蓝筹股的涨势可能持续到明年。

--投行观点：亚洲股市明年将续升，最看好中国、印尼和泰国股市--瑞银

瑞银（UBS）最新报告称，亚太区明年经济前景依然乐观，企业盈利和经济活动将继续保持稳健，除日本以外的亚洲股市有望进一步上涨，最为看好中国、印尼和泰国股市。

--中国个股：苏宁云商称已出售部分阿里巴巴股份，获利约33亿元

中国大型连锁零售企业--苏宁云商周一晚公告称，近日公司通过纽约证交所出售所持的部分阿里巴巴集团股份，预计获利约33亿元人民币。

--中国个股：永辉超市称腾讯拟受让其5%股权，并将入股子公司永辉云创

近日停牌的中国永辉超市股份有限公司周一晚公告称，腾讯旗下林芝腾讯科技公司拟通过协议转让方式受让永辉超市5%股权；同时林芝腾讯还将对永辉超市控股子公司永辉云创科技进行增资，拟取得后者扩大后股本15%股权。

--企业并购：中国海航集团将从“异议股东”手中收购新加坡CWT的股份

中国海航集团行使从新加坡物流公司CWT“异议股东”收购所有股份的合法权利，以完成规模约为10亿美元的并购。

--中国企业：美国一家企业起诉海航，指控其不透明所有权致双方交易无果

美国软件工程公司Ness Technologies S.A.R.L.已起诉中国综合企业海航集团，指控海航在接受美国监管机构对外国企业收购案检视时，未能充分回答有关其所有权的问题，导致双方3.25亿美元的交易失败。

--中国投资：蚂蜂窝完成1.33亿美元D轮融资，淡马锡厚朴基金等参与投资

中国自由行服务平台--蚂蜂窝旅行网宣布，完成1.33亿美元D轮融资，新一轮融资由鸥翎投资、美国泛大西洋资本集团、淡马锡、元钛长青基金、厚朴基金共同投资，参与前几轮投资的今日资本、启明资本、高瓴资本继续跟投。

--香港个股：碧桂园物业服务撤回于上海交易所上市申请，因监管政策变动

中国房地产商--碧桂园称，由于中国审核监管机关近期的政策变动，旗下广东碧桂园物业服务股份有限公司于上海证券交易所分拆上市之申请已经撤回。

--中俄企业：俄企Sistema和中俄投资基金出售Detsky Mir的6.3%股权

中俄投资基金(RCIF)表示，该基金和俄罗斯综合企业Sistema已出售俄最大玩具零售商Detsky Mir的6.3%股权。RCIF是俄罗斯直接投资基金(RDIF)和中国投资有限责任公司的合资事业。

--美国个股：黑石旗下地产基金向中投收购Logicor一成股权--FT

英国金融时报援引知悉情况的人士报导称，黑石集团旗下的地产基金正在收购欧洲仓储物流公司Logicor Ltd的10%股权。6月时，黑石同意以122.5亿欧元(144.2亿美元)将Logicor售予中国的主权财富基金公司--中国投资公司(CIC)。

--香港热股：耐世特盘初一度涨近5%创历史新高，此前获大和调升目标价

中国汽车转向及传动系统供应商--耐世特汽车系统集团有限公司盘初一度涨近5%，触及18.62港元的创历史新高，该股此前获券商大和调升目标价。

--香港个股：中广核电力称台山核电站除氧器更换接近结束，建设稳妥推进

中国大型核电企业--中广核电力回应传媒报导时称，台山核电站的除氧器更换工作接近结束，项目建设稳妥推进。

--中国个股：京东方拟在苏州扩产物联网智慧终端，首期投资40亿元

中国最大显示面板厂--京东方科技集团股份有限公司周一晚公告称，当日与江苏省苏州市吴江区政府签署投资框架协议，拟在吴江经济技术开发区建设京东方苏州产业园，其中智造服务产业园项目将扩产物联网智慧终端产品等，首期项目总投资约40亿元人民币。

--中国企业：首款威马汽车计划明年下半年交付

中国初创电动汽车生产商威马汽车技术有限公司将把公司名称“威马”作为汽车品牌，其第一款产品是运动型车(运动休旅车，SUV)，计划从明年4月开始接受预定。（完） (整理 乔艳红; 审校 曾祥进)