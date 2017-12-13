《路透晚报》--12月13日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--亚洲经济：ADB预测2017年亚洲发展中经济体增长6%，中国增长6.8%

亚洲开发银行(ADB)将亚洲发展中经济体今年的增长预估从5.9%上调至6%，理由是出口强于预期且中国经济具有韧性，但维持2018年增长预估在5.8%不变。亚开行同时预计，中国经济今年增长6.8%，高于9月时预估的6.7%；但维持对中国2018年增长预估在6.4%不变。

--路透调查：中国住宅均价涨幅明年年中预计降至2%，调控从严基调不改

路透最新季度调查结果显示，在“房住不炒”总基调下，中国住宅均价将延续涨幅收窄之势，明年上半年预计上涨2%，到年底降至同比涨幅持平，三四线楼市的降温是影响房价涨势的主要因素之一。受访者多认为，明年调控政策不会全面放松，租售并举、增加公共住房供给还会有更多措施出台。

--中国税收：环保税明年1月1日起施行，大部分省份通过本地区方案

据中国国家税务总局消息，《环境保护税法》将于2018年1月1日起施行，目前全国大部分省份人大常委会近期已相继审议通过本地区环保税方案，为环保税开征铺平了道路，各地均统筹考虑本地区环境承载能力、污染物排放现状和经济社会生态发展目标要求，在法定幅度内确定了税额方案。

--中国经济：上海政府与中国电子在智能制造等合作，将组织投资千亿--报载

据上海证券报报导，上海市政府与中国电子信息产业集团周二签署战略合作协议，双方将联合组织投资1,000亿元人民币，围绕集成电路、智能制造、科创园区、新型智慧城市等领域展开全面合作。

--投行观点：中国经济总量料在2028年前成为全球第一大经济体--交研中心

中国交通银行金融研究中心发布报告预计，在未来中长期内，中国经济增长速度仍将放缓，不过投资、消费和出口都存在较大的结构升级空间，经济总量可能在2028年之前超越美国成为全球第一大经济体，人均国民收入在2035年之前达到高收入国家中等水平，综合国力将明显增强。

--中国社会：尚未落实气源或“煤改气”气源未到位区域允许烧煤取暖--住建部

中国住房和城乡建设部最新发布通知，要求各地城镇供热管理部门在2018年元旦之前，集中组织开展“访民问暖”专项活动，客观掌握供暖情况第一手资料，开展安全排查，实地解决供暖存在问题；对尚未落实气源或“煤改气”气源未到位的区域，不得禁止烧煤取暖。

--中国社会：北京朝阳区一村民自建房火灾致五人死亡，八人受伤--北京消防

中国北京市公安局消防局官方微博通报称，北京朝阳区一村民自建房当天凌晨发生火灾，已致五人死亡、八人受伤。经初步勘查，火灾系电动自行车起火引发。这距离11月18日晚北京大兴区西红门发生重大火灾事故还不到一个月。大兴火灾事故后，北京迅速开展了安全隐患大排查大清理大整治专项行动。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,300亿元逆回购，单日净投放600亿

中国央行公开市场今日进行总额1,300亿元人民币逆回购操作，其中七天期700亿元，28天期600亿元。据此计算，单日将净投放600亿元。至此，本周连续三天净投放，累计规模为1,200亿元。

--中国债市动态：期货翻红现券情绪略偏暖，五年国债续发招标稍优于预期

中国银行间市场早盘期货和现券小幅向暖，一级市场方面，五年国债招标优于预期。交易员表示，美联储加息落地在即，市场继续观望中国央行是否跟进，但前期券价调整已经比较充分地反映了利率上调预期，市场情绪并不很悲观。

--中国货币市场：资金延续紧平衡，非银融入略难但轧平头寸问题不大

中国银行间市场资金面延续紧平衡格局，央行公开市场继续小幅净投放不过助益不大。交易员称，缴税期临近，机构融出谨慎，整体流动性较昨日无异，惟非银等机构融入稍难。

--新债招标：中国五年续发国债加权收益率3.8605%，获1.5亿追加认购

中国财政部公告，上午招标续发行的五年期固息国债，获得1.5亿元人民币追加认购，最终实际发行261.5亿元，发行价格100元。此前业内人士透露，该期债加权和边际中标收益率分别为3.8605%和3.8873%，稍低于此前市场预测均值3.88%和3.91%，投标倍数为3.34倍。

【外汇】

--中国汇市：无视美指反弹人民币早盘小幅回升，且待FED议息决议落地

人民币兑美元即期早盘低开后小幅反弹，中间价则跌近90点至三周新低。交易员指出，美元指数延续反弹走势，但也仅对人民币中间价发挥作用，而由于市场结售汇相对均衡，对美指变动反应较为平静，且看美联储议息会议会否对市场造成影响。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至94.6

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.02%至94.6；SDR篮子指数微跌至95.37，BIS篮子指数微跌至95.57。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量收升，美联储利率决议前市场观望氛围仍浓厚

中国股市沪综指缩量收升。分析师指出，今日大盘早盘走势相对平静，午后略有反弹，尾盘指数加速上扬，航空股领涨。美联储即将公布利率决议，加之明日也将公布国内宏观经济数据，场内观望情绪仍然浓厚。而短期大盘蓝筹股调整时间尚不充分，市场仍处于震荡筑底过程中。

--《焦点》长实集团出售香港中环中心一案，内地买家欲贷款九成--消息

根据路透目睹的条件清单(term sheet)及知情消息人士的说法，关于香港大亨李嘉诚名下的一栋香港摩天大楼以创纪录的52亿美元卖给中资支持买家一案，买家正寻求多达九成的贷款来为此次交易融资。

--中国个股：渤海金控接获海航集团管理层增持股份通知，合计7,500万元人民币

中国渤海金控投资股份有限公司发布公告称，昨日收到控股股东海航集团有限公司董事局主席陈峰等多位高管通知，拟通过自有或自筹资金通过市场价格增持该公司股份，增持金额合计7,500万元人民币，增持时间自公告披露日起三个月内。

--美国个股：谷歌将在中国设立一家人工智能(AI)研究中心

Alphabet Inc旗下谷歌(Google)称，将在中国设立一家人工智能(AI)研究中心，挖掘中国当地人才，即便这家美国搜索引擎公司的产品在中国仍处于被封锁状态。

--中国个股：神州数码拟46.5亿元收购启行教育，并配套融资近10亿元

中国神州数码集团股份有限公司周二晚公告称，拟以增发A股和支付现金的方式，收购广东启行教育科技有限公司100%股权，标的资产估值为46.5亿元人民币；同时公司拟配套融资至多9.66亿元。

--香港个股：中国金茂拟竞买上港集团挂牌出售的银汇和航运公司各50%股权

中国中化集团的房地产和酒店业务分支--中国金茂称，拟竞买上海国际港务（集团）挂牌出售的上海银汇房地产发展有限公司和上海国际航运服务中心开发有限公司各50%股权，底价共约28.6亿元人民币。

--香港个股：金鹰商贸获江苏省7-Eleven经营权20年，进军便利店事业

中国百货营运商--金鹰商贸集团宣布，其取得江苏省7-Eleven的20年经营权，为集团在商业零售事业及超市事业后，正式进军便利店事业。

--香港个股：熊猫绿能与平安证券等拟成立合伙企业，投资可再生能源行业

中国可再生能源发电站开发商--熊猫绿能称，计划与中国平安旗下平安证券等成立合伙企业，主要投资于可再生能源行业。

--香港个股：旭辉控股发行3亿美元优先永久资本证券，初步分派率5.375%

中国房地产商--旭辉控股称，拟发行本金总额3亿美元的优先永久资本证券，初步分派率为每年5.375%。本次发行所得款项净额估计约2.95亿美元，拟用于现有债务再融资。（完） (整理 乔艳红; 审校 曾祥进)