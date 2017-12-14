《路透晚报》--12月14日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《分析》中国公开市场利率小幅上调，呼应FED加息且引导合理利率预期

随着美联储加息，中国央行周四公开市场利率全线上调，不过幅度小于今年此前两次，低于市场预期。央行表示，利率上调是随行就市，反映市场供求的结果，同时也是对FED加息的正常反应。

中国央行今日进行了500亿元人民币逆回购操作，其中七天期300亿元，28天200亿；中标利率均上涨5个基点(bp)，分别至2.50%和2.80%。同时进行的2,880亿元一年期MLF(中期借贷便利)操作，规模超过本周六(16日)将到期的1,870亿元，中标利率也上涨5bp至3.25%。

（《专题新闻快速浏览》--中国公开市场利率小升，跟进FED加息）

--中国数据：11月工业及投资继续小幅回落，经济稳中趋缓特征将延至明年

中国11月工业、投资增速继续回落，消费增速略升，基本符合市场预期，预示四季度经济将有所回落，但波幅不会过大；预计12月将继续保持平稳走势，实现全年经济增长目标已成定局。（《专题新闻快速浏览》--中国经济11月延续稳中趋缓)）

--中国经济：高度重视发展壮大实体经济，抓实体经济一定抓好制造业--习近平

中国国家主席习近平近日在江苏徐州市考察时强调，必须始终高度重视发展壮大实体经济，抓实体经济一定要抓好制造业，加大投入加强自主创新；国有企业要成为深化供给侧结构性改革的生力军。

--中国经济：推进央企股份制改革，继续降杠杆减负债--国务院常务会议

中国国务院总理李克强周三主持召开国务院常务会议指出，要推进央企股份制改革，引入社会资本实现股权多元化；抓紧淘汰落后产能、处置“僵尸企业”，继续推动降杠杆、减负债，促进国企效益持续增长。

--中国数据：11月FDI同比大增，得益于吸收外资政策效应显现等原因

中国商务部称，1-11月实际使用外资(FDI)金额8,036.2亿元人民币，同比增长9.8%；11月当月，实际使用外资金额1,249.2亿元，同比大增90.7%，得益于今年连续出台促进吸收外资的政策效应显现以及部分大项目集中到资。

前11月非金融类直接投资（ODI）1,075.5亿美元，同比下降33.5%，对外投资降幅收窄，非理性对外投资得到进一步有效遏制，行业结构持续优化。

--中国经济：宜在稳健中性货币下开展略紧操作，以防贬值压力和资本外逃--专家

针对美联储加息和中国人行逆回购与MLF利率上行，清华大学金融与发展研究中心主任马骏周四称，对中国来说，应该在保持稳健中性的货币政策的前提下开展略紧的货币政策操作，防止由于中美利差过度收窄而加剧人民币贬值压力和资本外逃。

--中国能源：11月煤炭产量为6月来最高，因冬季火力发电需求激增

官方数据显示，中国11月煤炭产量为2.9998亿吨，为6月以来最高，受火力发电的强劲需求驱动，同时国内冬季取暖季也从11月中旬开始。分析师预期未来几个月煤炭需求将继续攀升，因天然气短缺致使许多家庭改用煤取暖。

--中国钢铁：11月钢铁日均产量降至九个月来最低，受政府治污限产影响

中国政府公布的数据显示，11月中国粗钢日均产量下滑至九个月来最低水平，因政府旨在抗击雾霾的限产行动令北方钢厂的生产放缓。这可能会使今年已上涨近50%的钢铁价格居高不下。

--中国能源：11月天然气产量创八个月高位，因取暖季的需求激增

国家统计局数据显示，中国11月国内天然气产量较上年同期增长3%，创下3月以来的最高月度水平，因政府的抗霾举措令冬季取暖季的需求激增，促使天然气生产商加大马力提高供应量。

--中国金属：原铝产量降至2015年初以来最低--统计局

中国国家统计局公布，11月原铝产量连续第五个月减少，为235万吨，较上月的255万吨减少7.8%，较上年同期减少16.8%，冬季冶炼厂限产措施令产量来到2015年2月来最低。

--中国能源：因地制宜选择经济适用清洁供暖模式，尽可能替代散烧煤--能源局

中国国家能源局发布2017-2018年采暖季清洁供暖工作的通知,要求因地制宜选择方式多样、经济适用的清洁供暖模式，尽可能替代散烧煤。研究建立农村供暖管理机制，明确具体责任部门。

--中美贸易：美国向世贸组织提出七家中国企业应认定为国营贸易企业

美国在提交给世界贸易组织(WTO)的一份文件中指出，依据世贸规则，有七家中国企业应该被认定为国营贸易企业。这份文件于周三公布，日期为11月29日。这七家企业为中国烟草国际公司、中国海洋石油总公司、中化集团、中国石油化工股份有限公司、中国农业生产资料集团公司、中纺集团公司和新疆银龙农业国际合作股份有限公司。

--台湾经济：财政部将前瞻计划纳入促进民间参与机制，节省政府支出

台湾财政部表示，将以公私部门协力(PPP)模式结合政府和民间资源合力推动基础建设，以节省政府支出，至于前瞻计划也将纳入促参机制，增加民间参与公共建设。

--台湾经济：明年成长率预估2.31%，略低于今年的2.53%--台综院

台湾民间智库--台湾综合研究院预估，2018年台湾经济成长率将略为下行至2.31%，今年经济成长率则估为2.53%。

【金融】

--香港金融：金管局因应美国加息上调贴现窗基本利率，料港元终会贬至7.85

跟随美联储升息脚步，香港金融管理局（HKMA）亦宣布将贴现窗基本利率上调25个基点至1.75%。金管局总裁陈德霖称，港美息差进一步扩阔以及美国税改可能会导致资金流走，令港元最终贬至7.85的弱方兑换保证。

--中国金融：放宽银行等外资持股比例限制，持续推进银行业对外开放--银监会

中国银监会周三称，经国务院批准，将放宽对除民营银行外的中资银行和金融资产管理公司的外资持股比例限制，实施内外一致的股权投资比例规则。

--中港个股：中国工商银行取得瑞士银行业牌照

瑞士商报周三报导，全球最大的银行--中国工商银行从瑞士金融市场监管局(FINMA)取得瑞士银行业牌照。FINMA发言人证实了该报导。这是继中国建设银行之后又一家落户苏黎世的中资银行。

--投行观点：中国央行未来一年还将上调货币市场利率35个基点--澳新银行

澳新银行(ANZ)认为，随着美联储货币政策逐渐正常化，中国央行在未来12个月还将上调货币市场利率约35个基点。

【固定收益】

--中国债市动态：期现货稳中偏暖，美联储升息后逆回购及MLF利率仅温和上调

令市场猜测一周的悬念终于落地，周四在美联储升息之后，中国央行公开市场逆回购及MLF利率跟随上行，但幅度仅5个bp及MLF放量却显温和，被银行间债市交易员戏称为“佛系上调”。交易员称，现券及期货早盘反响偏暖，在央行操作公告出炉后走势十分稳定，活跃券波动幅度仅约1个bp。

--中国货币市场：MLF超量续作助缓资金面，政策利率上调影响有限

中国央行跟随美联储小幅上调逆回购和MLF利率，同时一并超量续作即将到期的MLF；银行间市场资金面早盘一度偏紧后趋改善，但跨年资金依然紧俏。交易员称，一早逆回购操作量不及预期，大行出资谨慎，致流动性紧张势头加剧，而MLF超量续作后市场情绪趋缓。

--新债招标：进出口行三年增发债收益率4.7049%，五年4.7982%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标增发的一年(剩余期限约五个月)、三年和五年固息债，中标收益率分别为4.3519%、4.7049%和4.7982%，对应投标倍数2倍、2.86倍、2倍。

--新债招标：国开行五年增发债收益率4.7450%，七年4.9133%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行下午招标增发的三年期150201(剩余期限近一个月)、五年和七年期固息债中标收益率分别为2.2792%、4.7450%和4.9133%，投标倍数依次为1.89倍、2.38倍、1.82倍。此前五年及七年市场预测均值为4.75%和4.86%。

稍早该行结束招标增发的一年及三年固息债，中标收益率为4.4447%和4.6711%，此前市场预测均值4.47%和4.69%；两期债投标倍数分别为1.76倍和2.34倍。

--中国信用债：蓝思转债网上申购现6亿元弃购，由主承销商包销

随着近期中国可转债供给加速、破发频现，投资者弃购情况增多，发行压力加大。蓝思科技股份有限公司公告显示，其公开发行的可转债网上投资者放弃认购6.07亿元人民币，由主承销商国信证券包销。

【外汇】

--中国金融：11月央行口径外汇占款增加23.69亿元人民币--央行

路透根据中国央行公布的数据计算显示，11月末中央银行口径外汇占款余额为215,151.52亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款增加23.69亿元人民币。

--中国汇市：人民币早盘上涨，FED加息后公开市场利率小升有利汇率稳定

人民币兑美元即期早盘高开近150点后回吐部分涨幅，中间价则大涨近220点至半个月新高。交易员指出，美元指数调整和中间价上行对实需客盘购汇而言，反而是好事，早盘逢低购汇需求顺势入场限制了汇价反弹空间，料短期仍无明显方向。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均跌，CFETS指数微跌至94.44

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.17%至94.44；SDR篮子指数微跌至95.27，BIS篮子指数微跌至95.42。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收跌，美联储加息符合预期大盘持续弱势震荡

中国股市沪综指小幅收跌。分析师指出，市场对美联储加息市场已有预期，同时今日经济数据符合预期，大盘早盘反弹乏力，随后再度弱势震荡寻底，券商保险股跌幅居前。由于年底资金面持续偏紧，市场弱势行情难有改观，料沪综指将在3,300点附近反复震荡，后市需密切关注量能变化。

--中国企业：万达集团称目前账面现金超过2,000亿元，企业经营一切正常

中国大连万达集团发表声明称，个别自媒体报导严重违背事实，将采取法律手段维护名誉。目前账面现金超过2,000亿元人民币，企业经营一切正常。

--《独家新闻》福特拟在2020年将Fusion生产转往中国重庆的合资工厂

三位消息人士周三称，福特汽车计划于2020年加强在中国的中型轿车生产，并将所产车辆销往美国和欧洲。根据与福特零配件供应商有联系、了解福特未来生产计划的消息人士，福特的Fusion和蒙迪欧两款车型料将在2020年中期至年末期间被重新设计，福特计划届时将它们的生产转到重庆的一家合资工厂，该工厂由福特在中国的合作伙伴长安汽车经营。

--中国汽车：今年产销料达2,900万辆，今明两年车市微增长已成定局--中汽协

中国汽车工业协会就2017年车市产销量进行了预测，预计今年全年将以2,900万辆的规模，连续九年领跑全球，但增幅可能只有3.5%，2018年增速应该大概只有3%左右，今明两年车市的微增长也已成定局。

--香港房地产：低息环境料持续，农历年后楼市可能出现小阳春--中原地产

美国如期加息，但香港主要银行继续未有跟随上调最优惠利率（P）。中原地产亚太区副主席陈永杰预期，在市场资金仍然充裕、本地刚性需求强劲及经济向好的推动下，明年首季二手楼价指数将上升3-5%，而农历年后楼市可能出现小阳春。

--美国新股：中国乐信IPO规模缩小，正值中国正加强监管网络小贷行业

中国消费借贷平台乐信已将其在美国的首次公开发行(IPO)规模缩减三分之二，最高筹资1.518亿美元，此前中国对快速增长的网络小额贷款公司加强监管。

--台湾个股：鸿海旗下富士康工业互联网将申请上海证交所挂牌

全球代工大厂鸿海周三晚间公告，董事会通过子公司富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行(IPO)人民币普通股(A股)股票，并申请在上海证券交易所上市。

--路透基点：台湾日月光收购矽品的巨额贷款持续推进--TRLPC

汤森路透旗下基点报导，消息人士称，用于支持全 球最大的半导体晶片封测厂日月光与同业矽品合并的约900亿台币(30亿美 元)贷款案，在取得监管机构批准下持续推进。

--中国个股：顺丰控股拟在湖北鄂州“定制”机场，打造航空物流核心枢纽

中国大型物流企业--顺丰控股股份有限公司周三晚公告称，当日与湖北省政府签署合作协议，双方将在湖北鄂州建设枢纽机场及配套设施，该机场将是为顺丰定制的大型机场，是未来顺丰发展的国内唯一航空物流核心枢纽。

--路透基点：海信3亿美元首笔贷款已经完成--TRLPC

汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国国有电子厂商海信首次进入贷款市场筹集3亿美元三年期贷款，有八家银行参与一般分销。

--香港新股：中教控股公开发售录得三倍超额认购，河北建设则轻微不足额

中国教育集团控股以及河北建设集团公布的发售结果显示，前者面向散户的公开发售部分录得三倍超额认购，后者则轻微不足额，两股均预期明天在联交所正式挂牌上市。

--中国央企：国家电投称与工行完成首单10亿元直投式市场化债转股项目

中国五大发电集团之一--国家电力投资集团公司宣布，完成与中国工商银行首单10亿元人民币的直投式市场化债转股项目，增资扩股资金到位后将用于所属企业偿还存量债务，国家电投与银行债转股子公司业务合作将进入实质阶段。

--美国个股：众美联和国际天食推中餐标准供应链计划，更好保障食品安全

中国餐饮服务平台众美联与国际天食集团近日启动中餐标准供应链计划，期望在提升餐饮企业运营效率和降低成本的同时，更大程度上保障国内食品安全。

--中国个股：湖北宜化子公司合成氨尿素装置停产，因冬季天然气供应受限

中国湖北宜化化工股份有限公司周三晚公告称，接子公司内蒙古鄂尔多斯联合化工和贵州宜化通知，合成氨尿素装置临时停产。这是继云天化后，又一家公司因冬季天然气供应受限而暂停生产装置。

--香港个股：重庆银行拟发行7.5亿美元永续境外优先股，股息率为5.4%

中国区域性商业银行--重庆银行称，拟发行7.5亿美元非累积永续境外优先股，股息率为5.4%。（完） (整理 乔艳红; 审校 林高丽)