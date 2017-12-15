《路透晚报》--12月15日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国央企：前11月实现利润1.3253万亿元人民币，同比增长17.2%--国资委

中国国务院国有资产监督管理委员会公布，中央企业1-11月实现利润总额1.3253万亿元人民币，同比增长17.2%，经营效益稳中向好趋势更加巩固，混合所有制改革稳妥实施。接下来将加快国有经济布局优化、结构调整和战略性重组。

--《焦点》华北气荒加剧，中国海油雇百辆槽车“南气北运”

中国海洋石油总公司雇佣百辆卡车车队运送液化天然气至遥远的北方，藉由这个不寻常又所费不赀的行动来缓解日益恶化的燃料危机。

--《焦点》冬季气荒效应发酵，LNG船改道转往中国且费率攀升

随着进入冬季取暖高峰，中国液化天然气(LNG)供给紧俏，各家贸易商忙着寻觅船货，日本正在将LNG转出口到中国，一些轮船最远甚至从巴西改道驶往中国。

--东北亚情势：中国国家主席习近平称，绝不允许朝鲜半岛生战生乱

中国国家主席习近平周四表示，朝鲜的武器问题必须通过谈判而非战争获得解决。习近平是对来华进行国事访问的韩国总统文在寅做出上述表示的。

--路透专访：韩国副财长预计中国赴韩游将回暖，因两国关系在改善

韩国企划财政部第一次官（副部长）高炯权表示，他预计韩国与中国正在改善的外交关系，将令中国游客重返韩国旅游市场，从而支持韩国经济明年增长。

【金融】

--中国金融：资管行业改革将稳妥推进，新规会综合考量市场担忧问题--新华

新华社刊发评论称，金融监管部门推出资管业务新规的根本目的就是为了防风险，更不会允许发生处置风险的风险。市场担心的方方面面的问题，处于征求意见阶段的资管新规会结合实际进行综合考量，“稳妥推进”将是此次资管行业改革的正确方式。

--中国金融：央行发布自动质押融资业务管理办法，扩大成员机构融资空间

中国央行发布自动质押融资业务管理办法，扩大了成员机构融资空间，将开发性和政策性银行、国有商业银行、邮政储蓄银行的自动质押融资余额上限由实收资本的2%提高至4%，全国性股份制银行由实收资本的2%提高至10%，城商行等其他金融机构由实收资本的5%提高至15%。

--亚洲金融：亚开行批准5.06亿美元贷款，协助京津冀地区改善空气质量

亚洲开发银行(ADB)周四发布声明称，已批准第三笔价值4.28亿欧元(5.06亿美元)的贷款，协助空气污染严重的中国大京津冀地区改善空气质量。这笔贷款旨在鼓励运输、发电、供热和化肥生产等主要排放行业大规模采用先进技术。

--中国金融：银监会整顿消费金融公司现金贷，禁止对无资质机构放贷--报载

证券时报报导，中国银监会日前下发通知，要求各地银监局落实整顿辖区内消费金融公司参与“现金贷”业务工作，其中包括禁止消费金融公司通过P2P等方式给无放贷业务资质的机构提供资金发放贷款等。

--台湾金融：台电未来几年绿能资金需求上千亿台币，尽量发行绿债

台湾公营的电厂--台湾电力公司表示，未来几年绿色投资计画的资金需求高达上千亿台币，将尽量以绿债发行为主。

--《台湾金融市场一周展望》美国税改掀波澜拖累台股，汇债观望央行决策

随着美联储利率前景变数厘清，本周台湾股市上演反弹行情，中止连两周跌势。分析师称，台股虽一度攻克半年线10,545点，但逢高仍见调节卖压，且美国税改议案再掀波澜导致美股收低也拖累台股，下周料陷整理并留意外资操作动向，至于汇债市则关注央行利率决策。

【固定收益】

--中国公开市场：央行再增流动性供给对冲缴税及缴准，本周净投放3,680亿

紧随美联储加息脚步，中国央行周四全线上调逆回购等政策利率。数量管理上，即使周五没有逆回购到期，央行还是进行了1,500亿元人民币逆回购操作，以对冲税收和金融机构缴存法定存款准备金等因素影响。据此计算，本周全口径（考虑MLF）净投放规模达3,680亿元。

--中国债市动态：现券期货小幅走暖，逆回购放量资金宽松助推

中国银行间债市早盘现券走暖，10年国债收益率跌破3.90%整数关口下方。交易员表示，继昨日央行超额续做MLF后，今日逆回购再度放量投放，新发布的自动质押融资管理办法也在边际上利好流动性，提振债市交易情绪，只是持续性有待观察。

--中国货币市场：公开市场添量助益短期流动性，跨年供给仍少且价高

继上日提早布局MLF后，中国央行公开市场单日再净投放1,500亿，助益银行间市场短期流动性，早盘年内资金供给充分，包括非银机构在内融资压力均不大。不过跨年方面，因尚有一定不确定性，目前供给稀少且价格仍高企。

--中国票据市场：供大于求转贴利率本周续涨，规模调整需求下仍有上行可能

中国票据市场转贴利率本周续涨，因供给压力不减而收票机构有限。国有和股份制银行承兑的足年电票最新成交已至4.75%上方，涨幅与上周相近。年末将至，信贷规模调整需求加之长期资金成本居高不下，年内转贴利率料仍有上行可能。

--新债招标：中国30年续发国债中标收益率4.3555%，获7.1亿元追加认购

中国财政部公告称，今日招标续发行的30年固息国债获7.1亿元人民币追加认购，最终发行287.1亿元。业内人士稍早透露，该期债中标收益率4.3555%，与此前4.35%的预测均值基本一致，投标倍数2.09倍。

--台湾金融：两年期定存单加权平均得标利率0.554%，高标落在0.559%

台湾央行宣布，今日标售的400亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.554%，略高于市场预估，且较上次标售结果0.548%上升0.006个百分点。两位银行资金调度人员表示，今天标售高位落在0.559%。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘微升波幅收窄，短期料仍无明确方向

人民币兑美元即期早盘微升，但有效波幅明显收窄，中间价则小幅调整。交易员指出，欧洲央行鸽派言论打压欧元，但美国税改议案角力也限制美元指数反弹空间，人民币中间价反应隔夜美指表现，但市场价仍由客盘主导，短期出方向概率不大。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数微升至94.45

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微升0.01%至94.45；SDR篮子指数微升至95.3，BIS篮子指数微升至95.44。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌至四个月新低，钢铁、水泥等周期股领跌

中国股市沪综指收跌至四个月新低。分析师指出，今日市场弱势整理，股指低开低走，盘中热点散乱且持续性较差，以钢铁、水泥板块为代表的周期股跌幅居前，成交量持续低迷。短期看，预计沪综指将在3,250点-3,350点之间进行振荡拉锯。

--中国期市：上海螺纹钢期货弹离一周低点，因供应趋紧

中国钢铁期货缩减跌幅，并弹离一周低点，受到供应趋紧的支撑；中国政府限制生产，此为防治冬季空气污染措施的一部份。

--《独家新闻》中石油考虑若道达尔撤出伊朗可能接手合资项目--消息

行业消息人士称，中国石油天然气集团公司正在考虑，如果美国对伊朗实施新制裁，导致法国石油公司道达尔(Total)撤出伊朗，中石油或将接手道达尔在一大型伊朗天然气项目的权益。

--中国企业：海航集团称于市场回购了部分债券，并将适时再回购

鉴于集团部分债券价格近日受市场波动影响，中国综合性企业海航集团称，于市场回购了部分债券，并将适时在市场上进行债券回购活动；并称集团财务目前处于非常健康状态，负债是过去十年的较低水准。

--香港个股：融创中国拟配售新股集资逾78亿港元，以优化公司资本结构

中国房地产商--融创中国称，拟配售新股集资78.22亿港元，以优化公司资本结构。据公告，融创中国以先旧后新方式配售2.515亿股股份，相当于经扩大后股本约5.72%，配股价每股31.1港元较周四收市价折让12%，集资净额估计约77.72亿港元用于一般营运资金。

--香港个股：粤海投资称香港与广东省落实三年供水协议，涉资144亿港元

主要从事水资源、基建、物业投资等的广东省窗口企业--粤海投资称，香港特区政府与广东省政府已签订2018-2020年的供水协议，金额合计144.21亿港元。

--《分析》中国汽车终于要打入西方市场了？

中国汽车制造商通过收购和瞄准国外技术和专长，10年来不断取得发展，现在又有了更大的抱负，计划进军主要西方市场。汽车设计、技术和营销方面的进步，使吉利汽车、广汽乘用车和长城汽车等车企在国内市场扩大了占有率，也更有希望在竞争激烈的欧洲和美国市场生存下来。

--中国行业：水泥去产能行动计划开启，到2020年压减熟料产能近4亿吨

中国水泥协会发布水泥行业去产能行动计划（2018-2020）提出，三年间压减熟料产能39,270万吨，关闭水泥粉磨站企业540家；前10家大企业集团在全国的熟料产能集中度达到70%，水泥产能集中度达60%；并设立去产能专项资金（基金），2017年试点、2018年启动。

--企业并购：中国启动对东芝出售芯片业务的反垄断审查--报载

《日经亚洲评论》报导称，中国监管机构已开始对东芝出售记忆体芯片业务的交易进行反垄断审查，可能导致交易难以在明年3月底东芝高管计划的期限之前完成。

--香港个股：利丰以11亿美元策略出售业务予大股东及弘毅，拟派特别股息

为集中资源实施三年业务发展计划，环球出口商--利丰有限公司宣布，将以现金代价11亿美元，向主要股东冯氏控股1937与内地私募股权基金--弘毅投资的合营公司出售供应链解决方案和物流以外的非核心业务。完成出售后，公司并拟将47%的回笼资金向股东派发特别股息。

--香港个股：雅居乐组有限合伙公司投资内地项目，注册资本逾200亿元人民币

中国房地产商--雅居乐集团宣布，与凯利易方、国信证券与世光实业组有限合伙公司，总注册资本200.05亿元人民币，拟投资于开发座落中山地区不同地点的目标项目。

--香港个股：太古地产以底价20.55亿港元强拍投得湾仔旧楼物业

国际房地产服务商--仲量联行称，根据土地审裁处按土地（为重新发展而强制售卖）条例所作出的售卖令，在今天拍卖的三项港岛湾仔区的物业，由太古地产以20.55亿港元的底价投得。

--香港个股：正通汽车称其股份暂停买卖，以待刊发配发新股份之公告

中国汽车经销商--正通汽车称，其股份暂停买卖，以待刊发一份有关构成公司内幕消息的根据一般授权配发新股份之公告。

--香港新股：中教控股与河北建设首日挂牌，较招股价分别开低1.6%及持平

中国教育集团控股与河北建设集团首日挂牌，开盘价分别较招股价低1.6%及持平。（完） (整理 乔艳红; 审校 林高丽)