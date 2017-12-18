《路透晚报》--12月18日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：中央经济工作会议今日召开，制定2018年经济工作规划--新华

新华社报导，中国中央经济工作会议于今日召开，本次会议将回顾2017年中国经济表现，并为2018年作出规划。

--《焦点》探寻中国现代财政制度路径，地方财力紧和社保缺口成隐忧

对于正处改革深水区的中国而言，要实现建立现代财政制度的目标仍然是一场摸着石头过河的尝试，而中央和地方财权事权的划分无疑是这场改革成败的关键。近日在北京召开的第二届财政与国家治理论坛上，将中央与地方关系的改革，即财权事权如何划分上升到国家法律层面成为与会专家的共识，区域间经济发展的不平衡导致地区财力差异，以及加快进入老龄化的中国如何支撑社保的可持续也成为专家们担心的隐忧。

--《焦点》中国将与欧美在WTO有关贸易替代国做法的争端公之于众

据中国商务部公布的一份口头陈述词，中国指责美国与欧盟违背了他们在中国加入世界贸易组织(WTO)时作出的承诺。这样的公开指责不同寻常。中国驻WTO大使张向晨在WTO听证会上表示，该贸易争端其实涉及一项国际法的根本原则，即“条约必须信守”。

--中国房地产：11月房价指数稳中趋缓，但二三线受年末推盘影响环比微升

最新数据显示，中国热点楼市在严厉调控下11月继续降温，房价多数已低于去年同期；而非热点的二、三线城市则受年末积极推盘影响，保持了一定热度，部分城市房价环比上升。整体而言，房价延续了稳中趋缓的态势。

--中国经济：加快产能建设保障天然气稳定供应，维护市场价格秩序--发改委

中国国家发改委新闻发言人孟玮表示，今年天然气消费量呈现两位数增长，为缓解资源保障压力，将通过加快天然气产能建设及地面配套工程投产、进一步落实LNG（液化天然气）现货采购以及实现“南气北调”等多举措增加天然气供应；并将加大价格监督检查力度，维护正常市场价格秩序。

--中国政策：加强民企对外投资监管，规范境外金融衍生品投资活动--发改委

中国国家发改委和商务部等五部门日前发布《民营企业境外投资经营行为规范》提出，民营企业要加强对境外分支机构在资金调拨、融资、股权和其他权益转让、再投资及担保等方面的监督和管理，审慎开展高杠杆投资，规范境外金融衍生品投资活动。

--中国经济：明年料保持平稳发展，GDP增速逾6.6%通胀重回“2”时代--专家

中国经济今年实现预期目标已成定局，明年走势又将如何？民生证券首席经济学家邱晓华周一预计，2018年还将保持平稳发展的态势，GDP可能是6.6%以上的增长速度，而通胀会温和上升，将从今年的“1”时代重回“2”时代。

--香港经济：出口良好势头可望延续至明年，惟料增速放缓至6%--贸发局

香港贸易发展局称，预测今年香港的出口良好势头可延至明年，惟增速料将放缓至6%；至于反映本地出口商信心的出口指数则为47，虽仍低于50的盛衰分界，但明显高过去年的36.8。

--香港数据：9-11月失业率持平于3%，劳工市场持续处于全民就业状态

香港政府统计处公布，今年9-11月失业率为3.0%，持平8-10月的水平，维持自1998年初后所见的最低水平。

--路透调查：台湾11月外销订单金额料年增8.1%，连16个月正成长

路透调查13家金融机构结果显示，台湾11月外销订单金额料较上年同期增长8.1%，料为连续第16个月正成长。13家金融机构预估的区间在5.0-12.80%，中值在8.1%。

【金融】

--中国金融：监管将成金融体系最大数据中心，防核心资源垄断--银监会官员

中国银监会国际部主任范文仲称，面临商业银行不断数据化的趋势，监管未来会变成数据化的管理机构及金融体系中最大的数据中心，要求所有的金融机构平台要有监管的接口，监管机构要有权力进入金融科技的数据平台。

--香港金融：证监会关注持牌法团流动资金风险管理，并提供额外指引

香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，向券商等持牌法团发出通函，主要就其在集团内联属公司的客户款项、流动资金以及资金来源的集中风险，提供有关建立及维持审慎风险管理作业手法的额外指引。

--路透调查：受访金融机构均预估台湾央行将连六季维持利率不变

台湾央行将于本周四(21日)召开第四季理监事会议。路透调查结果显示，16家受访金融机构全数认为央行将维持重贴现率于1.375%，连续六季维持政策利率不变。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行3,000亿元逆回购，单日全口径净投放730亿

中国央行公开市场今日进行总额3,000亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,200亿元，14天期1,100亿元，28天期700亿元。据此计算，单日逆回购口径净投放2,600亿元，全口径（考虑MLF）则为净投放730亿元。

--中国债市动态：现券收益率先下后回稳，年底渐近走强动力不足

中国银行间债市现券收益率先下后回稳，中金所国债期货小幅冲高后亦收窄涨幅。周末消息面偏淡，而周初除中央经济工作会议正进行中，也看不到明显影响因素，而随着年底渐行渐近，机构交易意愿趋弱，若无新增利空利多消息，债市维持窄幅波动的概率较大。

--中国货币市场：14天利率上涨跨年压力续升温，但逆回购放量稳定预期

中国银行间市场短期资金供需尚属平稳，但全市场14天期回购利率明显上涨，显示跨年压力有增无减。稍早央行逆回购继续放量且重启14天品种，有助稳定年末流动性预期，不过市场资金面改善暂有限，交易员称还需继续谨慎观察。

--中国债市：财政部周二将开展国债做市支持操作，随买6.7亿元五年期国债

中国财政部公告，为支持国债做市，提高国债二级市场流动性，将于周二(19日)开展国债做市支持操作。本次操作方向为随买五年期国债，券种为2017年第14期CN170014=CFXS记账式附息国债，操作金额6.7亿元人民币。

--中国新债：国开行周四招标增发至多210亿元五期债，期限1/3/5/7年

中国国家开发银行公告，将于周四(21日)招标增发 五期固息债，发行总量不超过210亿元，期限一、三、五和七年；其中包括两期一年品种， 含2017年第三期(实际剩余约一个月)及今年第11期的增发债。

--中国货币市场：620家银行公布2017年同业存单发行计划，规模150,743亿

中国昆明西山区农信联社最新公布2017年同业存单发行计划，至此，已有620家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模150,743亿元人民币。

【外汇】

--中国外汇：11月银行结售汇逆差75亿美元，跨境资金流动总体平稳

中国11月银行结售汇再现逆差75亿美元，中断了此前连续两个月 的结售汇顺差；当月涉外收付款亦呈现小幅逆差。不过外管局表示，跨境资金流动总体仍属 平稳，未来料将继续保持平衡格局。

--中国外汇：10月增持美国国债84亿美元，仍为美债第一大持有国

美国财政部最新公布数据显示，10月中国持有的美国国债规模增84亿美元至1.19万亿美元，仍旧为第一大美债持有国；上个月则为减持美国国债197亿美元。

--中国汇市：人民币兑美元早盘小幅走贬，因美国税改议案提振美元指数

人民币兑美元即期早盘随中间价小幅走贬，但波幅明显收窄。交易员指出，美国税改议案有望本周通过，提振隔夜美元指数打压中间价，人民币随之走贬；但客盘结售汇相对均衡，美元进一步上涨缺乏动能，料人民币近期维持横盘波动。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数微升至94.46

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微升0.01%至94.46；SDR篮子指数微升至95.41，BIS篮子指数微升至95.47。

--中国汇市：外汇交易中心人民币汇率指数上周两跌一升，CFETS指数下跌至94.45

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(15日)的CFETS人民币汇率指数.CFSCNYI较前周下跌0.15%至94.45，较2014年底则仍下跌5.55%。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指微收升，煤炭、钢铁板块强力反弹大盘探底回升

中国股市沪综指微收升。分析师指出，今日早盘市场在煤炭、钢铁板块反弹的带动下试图冲高，但市场情绪低迷致大盘重拾弱势，沪综指盘中再创本轮调整新低，尾盘指数在周期股的强力拉升下翻红。本周外部干扰因素较少，且大盘技术指标已经超卖，料短期大盘不具备大幅下跌空间。

--中国新股：证监会下发新一批三家企业IPO批文，募资总额至多37亿元

中国证监会公告称，当日核准新一批三家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额不超过37亿元人民币。

--中国证券：积极落实中英财金对话成果，稳步推进沪伦通准备工作--上交所

第九次中英经济财金对话上周六在北京举行，在随后发布的政策成果中，中英双方同意加快推进准备工作，适时审视启动“沪伦通”的时间安排。上海证券交易所发布新闻稿称，将进一步深入研究相关制度设计，积极稳步推进“沪伦通”的各项准备工作。

--中港证券：未来内地投资者可通过港股通投资新经济公司--港交所总裁

香港交易所行政总裁李小加表示，按照现行互联互通机制的规则，没有盈利的生物科技公司、同股不同权的新经济公司、已在欧美成熟市场上市的创新型公司三类公司，未来如果满足纳入相关港股通标的的指数成份股条件时，内地投资者也可参与相关新经济公司的投资。

--《焦点》中国与英国誓言加强经济合作，加速促成股市互通计划

中国与英国誓言将继续并加强经济、金融与贸易议题等方面的广泛合作，包括加快伦敦-上海股市互通计划。中英两国在联合声明中也表示，两国都反对贸易保护主义，重申对世界贸易组织(WTO)做为全球贸易体系重要支柱的支持。英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)正在中国进行正式访问。

--《路透基点特写》香港中环中心天价交易，买方欲以创新手法融资

香港中环中心以52亿美元天价出售，具中资色彩的买方寻求贷款九成，目前正高度依赖夹层融资。中环中心的买方为中国港澳台侨和平发展亚洲地产有限公司，主要股东为中国国储能源化工集团股份公司(中国国储，CERCG)，约占55%权益。

--中国个股：腾讯斥资42亿入股永辉超市5%，未来12个月无继续增持计划

中国永辉超市股份有限公司公告披露腾讯入股细节，公司控股股东、实际控制人张轩松、张轩宁上周五已签署协议，向腾讯旗下林芝腾讯科技公司转让4.79亿股永辉超市无限售条件流通股，占总股本的5%，转让对价42.16亿元人民币。

--香港个股：国银租赁购买并租回两艘液化天然气运输船，盘初股价创新低

中国国家开发银行的租赁业务平台--国银金融租赁称，购买并租回两艘液化天然气运输船，其股价周一盘初曾创历史新低。

--香港个股：凯升控股主席何猷龙以11%溢价悉数配售全部17.4%持股

主要于俄罗斯营运综合度假村项目的凯升控股称，其主要股东兼公司主席何猷龙拟以11%溢价悉数配售全部约17.4%持股，涉资约2.7亿港元。（完） (整理 曾祥进; 审校)