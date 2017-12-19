《路透晚报》--12月19日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：世行上调中国2017年增长预期，维持2018和2019年预期

世界银行将中国2017年经济增长预期从10月预计的6.7%上调至6.8%，因个人消费和对外贸易支撑增长。但维持中国2018和2019年国内生产总值(GDP)增长预期分别在6.4%和6.3%不变，因为货币政策不甚宽松，而且政府在努力控制信贷和杠杆。

--中国央行：四季度企业家和银行家宏观经济热度指数和信心指数均上升--调查

中国央行公布季度问卷调查报告显示，四季度企业家信心指数为71.8%，比上季提高3.1个百分点；宏观经济热度指数为38.6%，比上季提高2.7个百分点。四季度银行家宏观经济信心指数为79.1%，比上季提高3.8个百分点；宏观经济热度指数提高至41.2%。

--中国经济：重点提高财政、金融、房地产等风险防控能力--前发改委主任

今年2月卸任中国国家发展改革委员会主任的徐绍史撰文称，宏观调控工作思路必须更多聚焦实现经济持续健康发展，加强调控目标之间的衔接平衡；重点提高财政、金融、房地产、能源资源、生态环境等方面的风险防控能力，坚决防范系统性区域性风险。

--中美关系：合作则共赢对抗必双输，美方应接受中国的发展--中国驻美使馆

中国驻美国使馆发言人关于美《国家安全战略报告》涉华内容的谈话称，中美合作则共赢，对抗必双输，这是不以人的意志为转移的客观事实和必然趋势。中方愿意在相互尊重基础上，与包括美国在内的世界各国和平共处，美方也应适应和接受中国的发展。

--东北亚情势：日韩咸认中国在朝鲜问题上扮演至关重要角色--日本外相

日本外务大臣河野太郎在和韩国外长会面后对记者表示，日本和韩国均认为，在应对朝鲜(北韩)核和导弹计划威胁方面，中国所扮演的角色很重要。

--中国国企：鼓励国有资本加大投入环保等公益性行业，优化国资布局--财政部

中国财政部日前发布关于国有资本加大对公益性行业投入的指导意见称，鼓励中央企业对节能环保、科研以及党中央、国务院文件明确规定的其他公益性行业加大投入；综合采取安排财政资金、划拨政府资产、国有资本投资运营公司资本配置、政府投资基金、政府和社会资本合作等方式，加大对公益性行业投入。

--中巴关系：中国和巴基斯坦公开中巴经济走廊规划，至少合作到2030年

中国和巴基斯坦周一公布一项经济发展长期合作计划，对两国间至少到2030年之前从基础设施到信息科技(IT)等多个领域的合作进行展望。

--香港房地产：2017/18财年私人住宅土地供应超标35%，政府称继续多途径觅地

香港政府预期2017/18财政年度私人住宅土地供应可建单位数量，将较原订目标超出35%，主要因私人发展或重建项目的建屋量大幅增加带来。政府表示，不会依赖单一土地供应来源，当局仍会致力从多方面增加土地供应，确保有足够的用地，满足社会在房屋方面的需求。

--银行观点：恒生料2018年香港经济增速放缓至2.8%，就业及股市效应减退

香港恒生银行发表报告指出，预计2018年香港本地生产总值（GDP）增速放缓至2.8%，因香港已接近全民就业，加上股票价格亦达近10年的高位，对支持香港经济继续改善的空间有限。

--台湾经济：预估明年经济成长率2.27%，通膨率估0.99%--中经院

台湾民间智库--中华经济研究院称，台湾2018年全年经济成长率预估为2.27%，CPI年增率为0.99%。

【金融】

--中国金融：上海将恢复发放QDLP配额，资本管制显现放松迹象--消息

四位消息人士告诉路透，上海将重启一项境外投资计划，该计划允许全球资产管理公司通过在上海的子公司境内筹资并投资海外，表明中国正在放松对资本的管制。

--香港基金：证监会就引入主动型ETF、加大投资灵活性等建议展开3个月谘询

香港证监会称，就引入主动型交易所买卖基金（ETF）、加大投资灵活性等建议修订《单位信托及互惠基金守则》，展开为期三个月的谘询。

--台湾金融：行政院请相关部会续检讨松绑保险业投资的管道及限制

台湾行政院表示，将请金管会及财政部持续检讨松绑保险业投资管道及限制，并推动金融进口替代，鼓励业者开发金融商品，令保险业者资金更多投资台湾，而非赴海外投资。

--台湾债市：柜买中心美元零息可赎回债券公平价格正式上线

台湾柜台买卖中心周一稍晚表示，美元零息可赎回国际债券理论价格揭露机制已正式上线。但考量本地发行人评价适用的国际信评与调整方式等尚无共识，暂不予提供本地发行人的理论价格。

--台湾债市：明年开放更多银行分支机构发国际债，达成多角化目标--柜买中心

为让国际板债券发行更为多角化，台湾柜台买卖中心表示，将优先扩大让更多海外银行分支机构来台发债，只要该银行总行股票是在世界交易所联合会(WFE)会员挂牌交易者，皆可来台发行国际债券。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,000亿元逆回购，单日净投放200亿元

中国央行公开市场今日进行总额1,000亿元人民币逆回购操作，其中七天期500亿元，14天期300亿元，28天期200亿元。据此计算，公开市场单日净投放200亿元。

--中国债市：财政部五年国债随买收益率3.8870%，竞标倍数2.07--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午进行国债做市支持操作，本次随买操作标的券--五年期国债170014中标收益率为3.8870%，竞标倍数2.07倍。

--中国债市动态：交投偏淡期现货窄幅波动，跨年资金显紧现券情绪略低落

中国银行间债市早盘现券收益率波动微弱，国债期货亦窄幅震荡。交易员表示，短期消息面暂时淡静，资金面尚属平稳但跨年资金仍供不应求，机构多数忙于对付跨年资金备付，主要活跃券成交量也明显下降，市场整体交投积极性有限。

--中国货币市场：年内及跨年资金供需两极分化，14天回购利率高至8%

中国银行间市场年内及跨年资金供需两极分化愈发严重；隔夜资金明显过剩，减点（低于加权利率）融出已现，而跨年期限的回购利率水涨船高，非银机构融入14天资金利率已高至8%。

--《中国新债预测》三年续发和七年新发国债预测均值为3.73%和3.92%

中国财政部周三将招标发行三年和七年固息国债。路透调查显示，年底临近现券二级震荡中走势显弱，明日两期国债又非活跃的标准期限交易品种，料两期国债整体需求较为一般，预测均值分别落于3.73%和3.92%。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘随中间价微升，购汇需求冲淡美指调整利好

人民币兑美元即期早盘随中间价微升，但整体波动区间仍相当有限。交易员指出，隔夜美元指数小幅下跌，但仍只对中间价有影响，月中时点购汇需求明显限制了人民币即期汇价的反弹空间，预计跨年之前人民币仍将维持横盘走势。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至94.37

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.10%至94.37；SDR篮子指数微跌至95.35，BIS篮子指数微跌至95.38。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指连二日收升，市场氛围回暖金融板块领涨

中国股市沪综指连二日收升。分析师指出，今日大盘一路震荡走高，沪综指以全日最高点收盘，金融板块和以中小盘股为代表的成长股领涨。此前市场调整时间较长，从累计跌幅和交易量观察，大盘于上周已开始逐步企稳，在昨日小幅反弹基础上，今天市场做多氛围有所回暖，料短期大盘将逐渐企稳。

--《狗年展望》台湾股市IPO欲振乏力，海外招商恐面临A股强力挑战

台湾股市上万点天数迭创新高，但今年首次公开发行(IPO)家数却不升反降，创三年新低。为达成2018年成长的政策目标，证交所将以〞长期耕耘东协经济共同体、开发美国潜力企业、稳固在中国台商市场〞作为海外招商推动三大主轴。

--中国企业：滴滴出行寻求进军台湾市场，料再度与优步“狭路相逢”

中国打车服务公司滴滴出行表示，正寻求通过当地特许经营合作伙伴将其打车服务引入台湾，有可能成为该公司首次外扩，料将与美国竞争对手优步正面交锋。

--中国个股：兴业证券拟定增募集不超过80亿元，控股股东认购不少于20%

中国兴业证券公告称，拟向特定对象非公开发行A股不超过12亿股，募集不超过80亿元人民币，扣除发行费用后全部用于增加公司资本金。

--中港个股：万科携子公司再参与设立投资基金，出资总额近60亿元

继参与设立物流地产投资基金后，中国大型地产企业--万科企业股份有限公司公告称，公司与全资子公司盈达投资入伙深圳金晟硕庆创业投资中心和该基金的子基金苏州金晟硕丰投资中心，万科方面认缴出资总额近60亿元人民币。

--企业并购：中国飞鹤乳业将收购美维他命商Vitamin World--消息人士

熟知内情人士周一表示，中国飞鹤乳业将以2,800万美元收购破产的美国营养补充剂零售商Vitamin World Inc，此前Vitamin World并未收到其他的收购要约。

--中港个股：中石油旗下中联油推动重大海外扩张，挑战国际对手--消息

根据三名知悉计划的石油业高管表示，中国石油旗下油气贸易部门计划收购加油站及燃料储存设施，在西非、巴西及巴基斯坦展开业务，推动一波重大全球版图扩张，挑战主要国际对手。

--中国个股：士兰微拟参与投建厦门海沧半导体项目，总投资220亿元

中国杭州士兰微电子股份有限公司公告称，公司与厦门市海沧区政府签订战略合作框架协议，拟与厦门半导体投资集团共同投资12寸特色工艺芯片项目和先进化合物半导体项目，项目金额合计220亿元人民币。

--香港个股：华润电力与母公司入股英国离岸风电场，总投资6亿英镑

中国主要综合电力供应商--华润电力宣布，将与母公司华润集团组建财团，以收购一家在英国从事离岸风电场业务的公司股权，预期投资额6亿英镑（约62.56亿港元）。

--香港个股：康宏环球称展开法律行动，追讨被不当转移的公司资金

康宏环球称，公司与两间附属公司就涉嫌被人不当转移公司资金，导致出现重大财务损失及损害一事，在香港高等法院向28名被告人展开法律行动追讨损失，控告有关人士严重违反授信责任。

--台湾个股：国泰金明年3月推出智能投资平台，切入机器人理财市场

台湾资产最大金控--国泰金控公布，明年3月正式推出智能投资平台，将结合旗下银行投资团队、投信及美国康利资产管理等投资经验，以及香港Quantifeed的智能演算技术，准备切入机器人理财市场。(完) (整理 乔艳红; 审校 林高丽)