《路透晚报》--12月20日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：今明两年GDP料分别增长6.8%和6.7%，经济不会硬着陆--社科院

中国社科院发布经济蓝皮书预测，中国2017年国内生产总值（GDP）同比增长6.8%左右，比上年增加0.1个百分点，实现年初的增长目标，继续保持在中高速适当的增长区间；预计2018年增速保持在6.7%，就业、物价保持基本稳定，中国经济将在新常态下保持稳中向好发展态势，不会发生硬着陆。

--中国财政：不存在地方政府债务压力明显失衡，省县级还债压力上升--财科院

中国财政科学研究院最新发布报告称，中国地方政府债务的规模增速与财政收入增速基本相当，不存在明显的债务压力失衡情况，但在债务偿还压力上，省级和县级政府债务偿还压力上升明显；此外，地方财政经济运行中的风险在快速变形，且日趋复杂化。

--中国经济：发改委核准陕西榆神煤矿和山西谭坪煤矿项目，总投资124亿元

中国国家发展改革委员会批复陕西榆神矿区小保当二号煤矿项目和山西乡宁矿区谭坪煤矿及选煤厂一期工程项目，总投资分别为71.92亿元人民币和51.63亿元（不含矿业权费用）。

--中国能源：2021年北方清洁取暖率70%，以2+26城市为重点全面推进--发改委

中国国家发改委、国家能源局等十部门日前发布规划提出，到2021年，北方地区清洁取暖率达到70%，力争用五年左右时间，基本实现雾霾严重城市化地区的散煤供暖清洁化。并将以京津冀大气污染传输通道的“2+26”个重点城市为重点，在城市城区、县城和城乡结合部、农村地区全面推进清洁供暖。

--中国经济：全国碳排放权交易体系启动，将逐步扩大交易主体范围--发改委

中国国家发展改革委周二召开发布会称，以发电行业为突破口，全国碳排放权交易体系正式启动；将逐步扩大参与碳市场的行业范围和交易主体范围、增加交易品种，最终建立归属清晰、保护严格、流转顺畅、监管有效、公开透明的碳市场。

--东北亚情势：美国向中国送交决议草案，促加强制裁朝鲜力度--消息

一名西方外交官周二表示，美国已将一份决议草案交给中国，内容是关于联合国针对朝鲜(北韩)实施更严厉制裁，并希望联合国安理会就此迅速进行表决。

--中韩关系：韩国入境旅行社称，中国重又禁止赴韩跟团游

韩国入境旅行社称，中国重新禁止赴韩跟团游。“今天早上我的老板告诉我，我们(位于北京和山东)的中国合作伙伴称，1月起他们不会发赴韩团队游，”Naeil Tour Agency的人士通过电话告诉路透。

--台湾数据：11月外销订单年增11.6%创五个月高位，全年预计增10.9-11.1%

台湾经济部公布，11月外销订单金额较上年同期升11.6%，创五个月高位，优于路透预估的年增8.1%，为连续第16个月正成长。前高是6月的年增13%。

--台湾金融：12月经济信心与股市乐观情绪齐回弱，风险偏好转保守--国泰金

台湾资产最大金控--国泰金控公布12月国民经济信心调查结果指出，本月民众景气现况乐观指数回弱，且景气展望乐观指数同步下跌，跌幅均为年初以来最大；本月民众股市乐观指数下跌，风险偏好指数亦下降，显示民众对于未来半年股市信心已受到冲击。

【金融】

--《狗年展望》跨境资金流动管理“量入为出”，中国对外投资将恢复增长

经过一年多严厉的资本管制，中国资本外流势头得到明显遏制，但代价也显而易见：中资企业对外投资急刹车，人民币国际化也按下暂停键。分析人士预计，美国税改和升息短期对中国跨境资本流动的冲击不会太大，而随着资本流动形势趋稳以及对外开放大旗下的资金持续流入，明年中国有望渐进放松资本管制，跨境资金流动的管理将实现“量入为出”。

--《焦点》防错配风险中国险企投资戴紧箍咒，长期资产面临“僧多粥少”

中国保监会近日发文要求保险企业加强资产负债匹配管理。虽然今年以来万能险占比已大降，部分激进险企“短钱长投”风险得到一定程度遏制，但流动性风险仍存；而因长期资产缺乏，“长钱短投”亦是行业普遍现象，防范资产负债错配风险刻不容缓。

--《独家新闻》毕马威多名合伙人因中国审计业务面临藐视法庭的指控

多名毕马威会计师事务所的现任和前任合伙人接到香港一法院的传票，遭控藐视法庭；一家已经破产的美国上市中国企业的清算人升级了针对毕马威的法律行动，因毕马威拒绝提交相关中文工作底稿。

--中国金融：证券法修订需前瞻考量金融业开放，为跨境证券预留空间--专家

中国银行业协会首席经济学家巴曙松撰文称，证券法修订中应体现未来金融行业新的开放趋势，增大证券法对变化的市场环境的适应性。建议进一步完善名义持有人和多级托管制度，提高短线交易规则中股东持有上市公司股份比例的下限，并为未来跨境证券发行与交易提供前瞻性空间。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行800亿元逆回购，单日净投放100亿元

中国央行公开市场今日进行总额800亿元人民币逆回购操作，其中七天期400亿元，14天期300亿元，28天期100亿元。据此计算，公开市场单日净投放100亿元。

--中国债市动态：现券随美债延续弱势，惟七年国债需求稍好于预期

中国银行间债市现券收益率一早小幅攀升后略有回落，国债期货弱势盘整。交易员表示，受隔夜海外美债收益率走高带动，现券收益率延续上日上行势头，叠加跨年资金价格仍旧高企，一定程度均令市场情绪承压。

--中国货币市场：连续净投放隔夜和七天供给无忧，跨年资金仍少报价续升

中国央行在公开市场连日净投放，银行间市场隔夜和七天期等月内资金供给无忧，但可跨年底的14天及以上期限依旧难求，出资方多为基金类机构，融出报价进一步升至9%附近。

【外汇】

--中国汇市：因美指调整人民币兑美元早盘升至三周新高，短期料仍无趋势

人民币兑美元即期早盘续随中间价反弹，盘中创出三周新高。交易员指出，这两日人民币反弹主要是对美元指数调整的被动反应，另外人民币反弹也导致部分美元多头离场，但市场仍普遍预计人民币短期内不会摆脱区间横盘走势。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一平，CFETS指数持平于94.37

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数持平于94.37；SDR篮子指数微跌至95.25，BIS篮子指数微跌至95.36。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收低周期股领跌，静待中央经济会议政策明朗

中国股市沪综指小幅收跌。分析师指出，今日中央经济工作会议即将闭幕，市场静待政策明朗，加之年底投资者交易意愿降低，场内观望氛围浓厚，盘中热点乏善可陈，周期股跌幅居前。短线大盘仍将继续修复技术指标，总体上维持震荡筑底行情。

--中国期市：铁矿石价格下跌近1%，钢价跌至两周低点

中国铁矿石期货下跌近1%，钢价触及两周低点，因中国实施的限产措施减少了铁矿石需求。

--《图表新闻》中国治霾减产未出重拳，铝价面临压力

最近几个月铝价处于挣扎走势，因最大生产国中国并未在污染治理行动中完全实施炼厂冬季临时关停措施。

--香港个股：嘉能可获准于2018年1月31日正式在香港联交所除牌

全球最大商品交易商--嘉能可称，已获得香港联交所批准其股份于2018年1月31日正式除牌，并于1月10日收市后停止买卖。

--香港个股：恒大及万科分别以55.52亿及31.37亿元人民币投得深圳湾商用地

中国深圳市土地房地产交易中心周二公布，两幅位于深圳湾的商业服务业用地，分别由恒大集团和万科以55.52亿元及31.37亿元人民币的底价投得。

--中国个股：绿地控股向越南采购5亿美元农产品，关注越南基建等领域

正由房企向综合性企业转型的中国绿地控股周二晚间宣布，公司已与越南方面签署了5亿美元农产品进口协议；下一步绿地将关注越南基建、产业园及金融等领域的机会。

--中国企业：万达计划十年内万达广场发展至千家，覆盖国内九成城市

中国大型房企--万达集团董事长王健林表示，公司目标是未来十年内旗下万达广场增至一千家，估计覆盖国内90%以上的城市，三分之二有消费能力的城市人口将是万达广场重复消费顾客。

--香港个股：蒙牛成为明年足球世界杯全球赞助商，助力其国际化步伐

中国主要乳制品生产企业--蒙牛乳业与国际足联（FIFA）宣布，蒙牛正式成为2018年足球世界杯全球官方赞助商，这是国际足联在全球赞助商级别首次合作的乳品品牌，无疑将加速蒙牛的国际化步伐。

--香港个股：中国绿色食品股份停牌，以就法律程序消息作进一步公布

中国绿色食品称，其股份今早短暂停止买卖，以待刊发就法律程序之内幕消息作进一步公布。停牌前，该股周二收市价报0.03港元。

--香港个股：置富产业信托以20亿港元出售一项商场物业，料获9.2亿港元收益

房地产信托投资基金--置富产业信托宣布，以20亿港元出售一项位于香港北角区的购物中心物业，并预期可带来9.21亿港元收益。

--中国个股：传化智联拟定增募资逾49亿元，推动一站式物流发展

中国传化智联股份有限公司发布定增预案称，拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票，募资总额不超过49.2亿元人民币，用于公路港城市物流中心网络化建设项目、基于提升平台黏性的物流供应链项目及可控运力池建设项目。

--《焦点》中国治污行动提升高品位铁矿石需求，澳洲矿商冀望沾光

中国积极整治钢铁厂污染以减少空气污染，引致了对于高品位铁矿石的需求，一家澳洲内陆的勘探商希望，这股需求能协助筹措资金，实现开发一大规模矿山的宏大计划。(完) (整理 乔艳红; 审校 林高丽)