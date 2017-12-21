《路透晚报》--12月21日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《综述》中央经济工作会议聚焦中国经济的提质增效，防控金融风险仍列首位

决策中国2018年主要经济任务的中央经济工作会议周三落下帷幕，进一步推进供给侧结构型改革，致力中国经济的提质增效是明年经济工作的主要任务，而防范化解重大风险攻坚战排在今后三年重点工作的首位，其中防控金融风险仍是重中之重。

--中国经济：今年有望迎来首次年度增速提升，尽可能淡化GDP增长--统计局官员

中国国家统计局总经济师盛来运表示，中国经济不可能再像以前那样保持高速增长，这是必然趋势；经过这几年调整，中国经济新旧动能转化较好，今年全年可以说会首次迎来年度增速的提升。

--中国经济：充分竞争行业应加快混改，垄断领域也应迈出实质步伐--专家

中国国有重点大型企业监事会原主席季晓南表示，作为深化国企改革突破口的混改要加快推开。从加快集团公司混改来看，应在电力、石油天然气等垄断领域迈出实质性步伐，对主业处于充分竞争领域和行业的商业类国有企业应加快推进混改。

--投行观点：中国明年三大攻坚战，供给制约仍大于需求制约--中金

针对周三闭幕的中国中央经济工作会议，中金固收宏观部报告点评称，明年三大攻坚战，供给制约仍大于需求制约。2018年，伴随主要矛盾的变化，弱化稳增长，推动高质量发展是当前和今后的根本要求。

--中美贸易：中国收紧对美国大豆的进口检验标准--USDA

美国农业部(USDA)周三表示，中国将从明年1月1日起收紧进口美国大豆中的杂质含量标准，此举可能抑制进口。中国是全球最大的大豆买家。

--中欧贸易：欧盟对中国出口电动自行车启动反补贴调查

欧盟执委会周四就中国政府对电动自行车出口商发放补贴启动调查。

--中欧贸易：欧盟颁布反倾销新规，将中国单列为市场严重扭曲经济体

欧盟周三出台了反倾销调查新规，并在一份报告中将中国单列为需要特别关注的国家，并陈述了认定国家干预导致中国经济存在严重市场扭曲的理由。

而针对欧盟公布反倾销调查新方法修正案，中国商务部新闻发言人周三表示，欧盟此方法违反世贸组织规则，中方保留在世贸组织争端解决机制下的相关权利，将采取必要措施维护中方合法权益。

--中国房地产：今年棚户区改造开工609万套完成年度目标，投资1.84万亿元

中国住房和城乡建设部最新公布，2017年，全国各类棚户区改造开工609万套，顺利完成年度目标任务，完成投资1.84万亿元人民币。

--香港房地产：政府称未来10年房屋供应维持46万个，公私营比例6:4

香港政府周三表示，根据最新推算，2018/19至2027/28财政年度的10年房屋供应目标维持在46万个的水平，公私营房屋供应比例继续维持在6:4，即分别28万及18万个。

【金融】

--中国金融：金融改革处于攻坚阶段，改革是防范金融风险唯一出路--央行官员

人民日报刊登中国人民银行研究局局长徐忠对中央经济工作会议的解读称，总体看中国金融形势是好的。但当前和今后一个时期，尤其是处在深刻转型期和关键跨越期的中国经济，过去经济高速增长掩盖下的一些体制性、结构性矛盾和问题正在持续暴露，金融改革处于攻坚阶段。改革是防范金融风险唯一出路。

--中国金融：资本项目可兑换没有设立时间表，是一个渐进过程--央行副行长

中国央行副行长易纲称，资本项目可兑换实际上是一个相对的，没有特别绝对的概念，中国在官方文件上没有设立资本项目可兑换的时间表，这是一个渐进的过程，且总体来讲开放改革和人民币的国际化风险是可控的。

--中国金融：上海重启QDLP审核，拟在现有总额度内批准单家机构额度--外管局

中国外管局周三表示，近期上海继续推进合格境内有限合伙人(QDLP)试点工作，并启动了QDLP资格审核，拟在现有总额度内批准单家机构额度。这印证了此前路透援引消息人士的报导。

--中国基金：公募基金规模11月增6%至11.4万亿元，货币基金仍是贡献大户

中国基金业协会官方微信披露数据显示，11月底中国公募基金资产规模达11.41万亿元人民币，较上月增长685.32亿元或6%，其中货币基金仍是公募基金资产规模增长的绝对主力。

--表格：台湾11月M2年增率4.07%创六个月高位，受外资净汇入影响

台湾央行公布，11月日平均货币总计数M2年增率为4.07%，主要因外资呈净汇入影响，此外银行放款及投资也成长；当月M1B年增率则为4.40%。

【固定收益】

--《热点透视》中国国债来年有望踏上全球舞台

一项主要债券指数2018年将把中国主权债纳入，推动外资涌入规模达9万亿(兆)美元的中国债市。中国希望吸引约有6万亿美元被动式管理基金所追踪的三大固定收益指数：分别是近日由富时指数有限公司(FTSE)售予花旗的世界国债指数、摩根公债指数-全球新兴市场(GBI EM)以及彭博巴克莱全球综合债券指数。据渣打预估，若这些指数将中国国债纳入，可能吸引高达2,860亿美元资金进入中国。

--中国公开市场：今日进行700亿逆回购净回笼100亿，结束连八日净投放

中国央行公开市场今日进行总额700亿元人民币逆回购操作，其中七天期300亿元，14天期300亿元，28天期100亿元。据此计算，公开市场单日净回笼100亿元，结束此前连续八日净投放（按全口径计算）。

--中国债市动态：期现货弱势震荡格局不改，进出口行一级短债需求好于长端

中国银行间债市现券收益率震荡小升，国债期货同步走弱。交易人士表示，海外美国税改议案获得通过，美债收益率继续冲高，而国内中央经济工作会议并无太多超预期的表述，现券继续弱势盘整；资金面结构性矛盾未消，进出口行一级新债短端需求好于长端。

--中国货币市场：整体平稳但结构分化依旧严重，非银机构跨年资金仍难求

中国银行间市场资金面与前两日变化不大，整体平稳但结构性分化依旧严重。年内资金供给充裕，但跨年资金依旧供不应求，非银机构压力尤为明显，14天回购利率维持在9%左右的高位。

--新债招标：进出口行三年增发债收益率4.7139%，五年4.7991%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标增发的一年(剩余期限逾四个月)、三年和五年固息债，中标收益率分别为4.2617%、4.7139%、4.7991%，对应投标倍数3.59倍、2.42倍、1.97倍。

--新债招标：国开行五年增发债收益率4.7375%，七年4.9299%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行下午招标的一年(170203)，明年1月23日到期)、五年和七年固息增发债，中标收益率2.9338%、4.7375%、4.9299%，五年及七年预测均值为4.74%和4.89%。三期债投标倍数依次为1.97倍、3.93倍、3.30倍。

该行稍早增发的一年(170211)及三年固息债，中标收益率分别为4.5488%和4.6943%，此前市场预测均值为4.57%和4.70%；两期债投标倍数分别为3.60倍和3.68倍。

--中国货币市场：2018年同业存单发行计划揭幕，两家银行规模1,150亿元

中国汉口银行和武汉农商行率先公布2018年同业存单发行计划， 规模分别为650亿元和500亿元人民币，合计1,150亿元。

另外，中国安徽萧县农商行最新公布2017年同业存单发行计划，至此，已有624家银行公布2017年同业存单发行计划，合计规模150,745亿元人民币。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘创逾三个月新高，会否摆脱此前波动区间待观察

人民币兑美元即期早盘与中间价双双创逾三个月新高，但随后美元空头回补收窄人民升幅。交易员指出，昨日人民币大幅上行超出市场预期，机构踩踏加剧推升汇价，今早人民币短暂升破过去三个月来的波动区间顶部，至于会否摆脱区间走势，还有待观察。

离岸人民币兑美元即期早盘升破6.55元关口，创逾三个月新高，同时市场对离岸人民币流动性的需求也出现上升；但离岸短端掉期隐含利率变化不大，预计不会出现流动性紧张局面。

--人民币汇率：11月实际与名义有效汇率均回落，实际汇率止步五连升--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布，11月人民币实际有效汇率指数降0.09%至121.39，结束连续五个月升势，上月修正后为升0.28%。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数升至94.69

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日升0.34%至94.69；SDR篮子指数升至95.58，BIS篮子指数升至95.7。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升，中央经济工作会议消息提振大盘重返3,300点

中国股市沪综指收升。分析师指出，受刚结束的中央经济工作会议消息提振，今日市场出现反弹行情，股指收红重返3,300点。但年末资金面依然较紧，大盘整体成交量仍保持在较低水平，导致热点持续性较差，人气依然不足，沪综指3,300点上方的压力仍很明显。

--中国能源：俄气计划在2018年与中国石油集团签署远东对华供气协议

俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom)表示，公司正在与中国协商从俄罗斯远东地区对华供应天然气事宜，计划2018年签署天然气供应协议。

--中国企业：滴滴出行称完成40亿美元融资，支持科技投资和国际化等

中国领先的一站式移动出行平台--滴滴出行宣布，完成新一轮40亿美元的融资，以进一步加大对AI（人工智能）交通技术的投入，加速推进国际化以及包括新能源汽车服务在内的创新业务。

--中国企业：大中华区独角兽企业达120家，整体估值超3万亿元--胡润

胡润研究院首次发布大中华区独角兽指数，共有120家企业入榜，整体估值超过3万亿元人民币，其中蚂蚁金服、滴滴出行分居前两位。

--中国个股：大康农业称阿里巴巴拟入股其电商子公司，增强营销能力

中国湖南大康国际农业食品股份有限公司公告称，正与阿里巴巴(中国)网络技术有限公司及上海云锋新呈投资中心签订关于子公司纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司的增资协议，以进一步拓展渠道和增强营销能力。

--企业并购：新西兰监管机构阻止澳新银行将旗下UDC出售给中国海航

新西兰海外投资监管机构阻止了中国海航集团收购澳新银行旗下汽车金融公司UDC Finance的交易，两家公司表示。这是新西兰新政府做出针对外国投资做出的首个重大决定。

--香港个股：中国绿色食品复牌盘初涨逾3%，将就涉及康宏诉讼作出抗辩

中国绿色食品复牌盘初涨逾3%，此前称将就涉及康宏环球的诉讼作出抗辩。

--香港个股：彩生活配股筹约4.4亿港元，大股东花样年料录得近1.1亿港元收益

中国住宅社区服务营商商--彩生活宣布，将配售约8,725万股新股集资约4.36亿港元，将作为公司一般营运资金用途。

--香港个股：瑞安房地产斥资11.4亿元人民币收购上海办公楼物业

瑞安房地产周三宣布，将以约11.44亿元人民币的对价，收购两幢上海杨浦区的新落成办公楼大厦，以扩大公司在上海办公室项目组合。

--香港热股：青岛啤酒H股盘初曾跌7%，复星财团将收购朝日大部分青啤持股

中国主要啤酒生产商--青岛啤酒H股盘初一度跌7%，复星国际牵头财团将以总代价约66.17亿港元，收购日本朝日集团的大部分青啤持股。

--香港个股：友邦保险与马来西亚大众银行延长独家区域伙伴协议15年

泛亚地区最大独立保险商--友邦保险称，与马来西亚大众银行同意延长现有的独家银行保险协议15年，至2037年。

--香港个股：白云山医药H股午盘起暂停买卖，以待公布一项非常重大收购

广州白云山医药称，其股份于午盘起暂停买卖，以待刊发一项非常重大收购有关的公告。(完) (整理 乔艳红; 审校 曾祥进)