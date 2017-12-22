《路透晚报》--12月22日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：明年将从总量性去产能转向结构性优产能，进退并重--发改委

中国国家发展改革委召开全国发展和改革工作会议，提出2018年将从总量性去产能转向结构性优产能为主，从以退为主转向进退并重；进一步推动放宽城市户籍准入条件和居住证制度全面落地。

--中国国企：1-11月利润同比增23.5%，钢铁、煤炭等行业增幅较大--财政部

中国财政部公布，今年1-11月，国有企业实现利润总额26,008.1亿元人民币，同比增长23.5%，利润增幅高于收入9个百分点。其中，钢铁、有色、煤炭、石油石化等行业利润同比增幅较大；电力等行业利润同比降幅较大。

--中国环保：第四批中央环保督察反馈启动，大气和水环境问题较突出--环保部

中国环保部称，第四批中央环境保护督察反馈于当天全面启动，吉林、浙江、山东等八省（区）的部分地区存在大气污染防治重点工作落实不到位，近岸海域环境污染情况突出等问题。截至目前，督察组交办的40,706件环境问题举报已基本办结，共立案处罚10,806家，罚款54,759万元人民币。

--中国人事：国务院免去张晓慧的央行行长助理职务--新华

据新华社报导，中国国务院任免一批国家工作人员，其中包括免去张晓慧的中国人民银行行长助理职务。

【金融】

--台湾央行：理监事会议如预期决议维持利率不变，因通膨展望温和

台湾央行宣布，第四季理监事会议决议维持政策利率不变，这也是央行重贴现率连续六季维持于1.375%原水准。央行总裁彭淮南表示，央行货币政策基调仍为〞适度宽松〞。

--台湾财政：明年第一季将发行750亿台币公债及1,350亿国库券--财政部

台湾财政部表示，明年第一季将发行750亿台币甲类公债，以及1,350亿台币国库券；而明年首期公债为五年期公债，金额250亿台币。

--《台湾金融市场一周展望》台股完美作别2017，年末出口商抛汇助台币扬升

展望2017年最末一周交易日，分析师表示，数据显示过往12月的月线收红机会极高，搭配美股在历史高档的乐观氛围，下周台股不排除在偏淡静的成交量下，月线再收小红。

【固定收益】

--《分析》中国央行净投放减力财政支出接棒助跨年，明年政策仍稳字为先

临近年末中国央行公开市场连二周净投放，但力度较上周明显减弱。资金面虽存结构供需矛盾但整体仍平稳，且财政集中投放将至，跨年难度应不大；而明年货币政策继续定调为稳健中性，加之进一步强调防风险重要性，央行流动性管理态度料不会有明显转变，“削峰填谷”仍是主基调。

--中国债市动态：现券随期货走强略显暖意，国开20年新债需求偏弱影响有限

中国银行间债市现券跟随期货走强略显暖意，收益率微幅下行。交易人士表示，年末财政存款投放助益下，央行公开市场缺席，但无碍短期资金愈发宽松格局，支撑期现货均释暖意；不过早间20年期国开新债招标结果走高，投标倍数显示机构配置积极性仍比较有限。

--中国货币市场：流动性总量较高短期继续无忧，跨年供给稍增非银成本小降

临近年末财政支出力度加大，中国央行周五暂停公开市场操作，银行间市场年内流动性继续无忧。与上日相比，跨年资金供给稍增，非银机构以信用债为抵押融资成本小降。

--中国票据市场：转贴利率本周续走升，年底资金价格高企收票需求寥寥

中国票据市场本周转贴利率持续走升，明年春节前到期的短票成交已至5.20%附近高位。由于临近年末，跨年需求正处高峰推动资金价格不断上行，即便票据利率走高但幅度仍不及资金成本，因此收票需求寥寥。

--新债招标：中国三个月贴现国债加权收益率3.9010%，获4亿元追加认购

中国财政部公告称，今日招标的三个月期贴现国债获4亿元人民币追加认购，最终发行量为154亿元。业内人士稍早透露，该期债加权中标收益率为3.9010%，边际中标收益率3.9451%，投标倍数2.15倍。

--新债招标：国开行20年增发债收益率5.14%，投标倍数1.32倍--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标增发的20年期固息债(160205)，中标收益率5.14%，投标倍数1.32倍。此前市场预测均值为5.04%。

--新债招标：进出口行三年期绿色金融债发行利率4.68%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行今日簿记建档发行的三年期 固息绿色金融债利率为4.68%，投标倍数3.46倍。

【外汇】

--中国外汇：稳步推动资本项目可兑换，防范跨境资金流动风险--外管局

中国国家外管局局长潘功胜近日称，要稳步推动资本项目可兑换，服务国家对外开放新格局；加强对外汇市场变化的监测分析，防范跨境资金流动风险，维护国家经济金融安全和外汇市场稳定。

--中国汇市：人民币早盘缩量上行短期料大概率持稳，谨防流动性不足冲击

人民币兑美元即期早盘震荡上行，中间价则小幅调整。交易员指出，市场经历两日宽幅波动后重新恢复平静，结售汇也相对均衡，但圣诞和元旦假期临近市场流动性下降较快，成交量出现萎缩，短期人民币大概率仍以稳定为主。

--人民币衍生品：境内美元掉期曲线略微下移，跨年需求推升部分期限掉期

中国境内美元/人民币掉期曲线本周略微下移。交易员称，本周人民币短暂快升缓解远期购汇需求，长端掉期略有回落，而年末财政支出力度加大，银行间流动性相对充裕，超短端掉期亦略有回落。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一平，CFETS指数微跌至94.66

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微跌0.03%至94.66；SDR篮子指数微升至95.6，BIS篮子指数持平于95.7。

--台湾汇市：11月台币实质有效汇率指数创五个月高位至107.63--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布数据显示，11月台币实质有效汇率指 数为107.63，创五个月高位，但仍低于韩元的112.99。

--《人民币综述》点心债日渐式微，是否还能重见天日？

因市场深度不足以及政策层面支持下降，2017年离岸人民币债券(点心债、含存款证)发行量不出意外将创下六年来最低水平；同时也因为有效供给有限，海外人民币资金的配置需求看上去则仍然较旺。分析人士预计，在人民币汇率大概率持稳的前提下，离岸人民币资产仍具备较高的配置价值。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量小幅收低，年末将至投资者无心恋战

中国股市沪综指小幅收低，成交明显萎缩。分析师指出，金融和消费板块走势疲软，盘中缺乏有号召力的热点；再加上年末将至，投资者大多无心恋战，大盘难以继续上攻，整日维持窄幅盘整走势。

--中国证券：证监会重申IPO审核节奏常态化不变，拒绝保荐机构占坑卡位--消息

据三位消息人士透露，中国证监会发行部近日组织券商投行人士开会，重申发行审核节奏常态化不变，要求提高保荐质量，保荐机构不能为了占坑卡位抢报项目；证监会并要求各保荐机构对现有项目进行梳理，年底前撤回不符合条件的企业材料。

--中国证券：职业年金首单招标落地，五年后入市规模料达3,000亿--报载

上海证券报报导称，八家机构近期入选新疆社会保险管理局新建职业年金计划法人受托机构，这是全国职业年金计划法人受托机构招标的“第一枪”；继基本养老金、企业年金之后，A股将迎来新资金。

--企业并购：中国海航收购C-Quadrat多数股份交易获奥地利监管机构批准

中国海航集团收购C-Quadrat Investment AG多数股份的计划获得了奥地利监管机构的批准，为该集团近期在全球交易中所取得的罕见胜利。

--香港个股：中银航空租赁出售两架波音777-300ER飞机，估值约2.51亿美元

中银航空租赁宣布，将出售两架波音777-300ER飞机，该两飞机的估值约2.51亿美元，而交易的代价将计及交易整体条款及参考市况后确定。

--《独家新闻》监督中兴通讯的美国咨询公司辞任--消息

据四位知情人士称，帮助美国监督中兴通讯执行贸易制裁规定的两家咨询公司辞任。

--《独家新闻》中国智能手机厂商小米2017年营收将超目标--消息

据消息人士称，中国智能手机生产商小米(Xiaomi Inc)对银行业人士称，全年收入将比目标高出多达18%。这标志着公司因为近几年销售下滑而进行业务整顿后，情况已大为好转。

--香港个股：康宏环球称继续协助廉署调查，业务维持正常营运

康宏环球表示，公司业务维持正常营运，并将就公司涉及香港廉政公署调查继续与当局合作；董事会议决在公司继续推行更多变革，以加强企业管治、促进业务发展及为雇员提供更多支援。

--香港个股：邮储银行称未遭海航实际减持，系借股形式融资--中国证券网

对于有关海航减持邮储银行逾9亿H股的报导，中国证券网引述邮储银行回应称，已与海航相关部门进行了沟通，海航方面确认，海航是以借股形式向机构投资者进行融资，并不构成实际减持行为。 (完) (整理 曾祥进; 审校 乔艳红)