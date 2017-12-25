《路透晚报》--12月25日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：中央不会为地方债务买单，打消金融机构的政府兜底幻觉--财政部

针对审计署提出的部分地方政府债务增长较快、有的还违规举债问题，中国财政部表示，下一步将刹住地方政府无序举债之风，遏制隐性债务增量，坚持谁举债、谁负责，坚持中央不救助原则，做到“谁家的孩子谁抱”。打消地方政府认为中央政府会买单，和金融机构认为政府会兜底的“幻觉”。

--中国经济：目标明年工业增长约6%，发挥消费和投资的有效作用--工信部长

中国工业和信息化部部长苗圩称，明年的主要预期目标是，全国规模以上工业增加值增长6%左右，规模以上企业单位工业增加值能耗下降4%，并重点坚持创新驱动发展，深入实施“中国制造2025”；发挥消费和投资有效作用，促进工业经济平稳增长。

--中国经济：明年着力保持外贸稳增长，引导对外投资有序发展--商务部

中国商务部部长钟山表示，明年着力推动消费升级、保持外贸稳定增长、有效利用外资、引导对外投资有序发展、深化“一带一路”经贸合作、拓展全方位经贸合作。

--中国房地产：明年抓好分类调控，满足首套刚需遏制投机炒房--住建部长

中国住房和城乡建设部部长王蒙徽表示，明年要抓好房地产市场分类调控，将针对各类需求实行差别化调控政策，满足首套刚需、支持改善需求、遏制投机炒房。

--中国经济：自明年起发布调查失业率，近期将公布绿色发展指数--统计局官员

中国国家统计局总经济师盛来运近日表示，准备从明年开始发布调查失业率数据，近期还将发布绿色发展指数，未来要增加反映产业、行业、地区等各方面结构协调性方面的指标、质量效益指标和新动能发展指标等。

--台湾经济：明年成长率料与今年接近，台银将继续扩大海外布局--董事长

台湾最大银行--台湾银行董事长吕桔诚称，预估明年台湾景气将继续稳定成长，成长幅度应与今年相近，动能主要来自政府推动的〞前瞻计划〞之投资将逐渐落实；而为提升获利能力，台银亦将扩大海外布局，明年第一季分别于泰国、澳洲及德国等设立海外据点。

【金融】

--中国央行：打好防范风险攻坚战，首先要控制好总体杠杆率--副行长

中国央行副行长易纲表示，要把防范风险的攻坚战打好，首先要控制好总体杠杆率，要坚持积极稳妥地去杠杆、稳杠杆。

--中国金融：稳妥有序推金融市场双向开放，完善跨境资金的监测预警--外管局

中国外管局副局长陆磊称，稳妥有序地推动金融市场双向开放，积极支持国内有能力、有条件的企业开展真实、合规的对外投资，完善跨境资金流动的监测预警，高度关注新业态的跨境资金流动情况。

--中国金融：11月末银行业金融机构资产及负债均同比增10%--银监会

中国银行业监督管理委员会公布，11月末中国银行业金融机构资产总额244.44万亿元人民币，负债总额225.37万亿元，资产和负债均同比增长10%。

--中国金融：银行应对银信业务计提拨备，不得借信托通道虚假出表--银监会

中国银监会称，商业银行在银信类业务中应按照穿透管理要求，对银信类业务进行风险分类，并准确计提资本和拨备；并根据实际承担信用风险纳入统一授信管理，落实授信集中度监管要求。

--中国金融：点融网输出金融科技，利用区块链为大连建民间借贷数据平台

中国知名网贷平台--点融网开始尝试输出金融科技，近日与辽宁大连金融发展局等签署合作备忘录，包括利用区块链技术在大连搭建统一的民间借贷数据平台和供应链贸易平台。

--台湾金融：今年银行、保险及证券获利逾5,000亿台币没问题--金管会主委

台湾金管会主委顾立雄称，今年整体银行业、保险业及证券业获利超过5,000亿台币应该没问题。2016年获利则为约4,820亿台币。

【固定收益】

--中国公开市场：年末财政支出力度加大今日不操作，单日净回笼1,200亿元

中国央行公告称，临近年末财政支出力度加大，可吸收逆回购到期等因素的影响，为维护银行体系流动性合理稳定，今日不开展公开市场操作。据此计算，公开市场单日净回笼1,200亿元。

--中国债市动态：期货稍好现券交投平淡，跨年资金仍是关注焦点

本周是元旦前最后一周，中国银行间债市主要现券走势较为平稳，10年期国开债收益率较上日收盘微涨，同期限国债则罕有成交。与现券相比，两个国债期货主力合约表现稍好，目前市场关注重点仍放在跨年资金上。

--中国货币市场：年内资金充裕跨年品种稀缺，非银七天融入价格攀高

中国银行间市场资金面延续近日跨年资金供给缺乏，而年内资金充裕的局面，结构分化情况仍很明显。交易员指出，今日七天资金可跨年，市场供给稀少，尤其是银行对非银的七天融出更少，且利率攀高达10%。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘随中间价上行，惟逢假期成交低迷交投意愿有限

人民币兑美元即期早盘小幅上行，但暂未突破上周四创下的高点，中间价则创逾三个月新高。交易员指出，中间价上行小幅提振市场做多人气，不排除人民币逐渐上行，但会否升破6.55元关口，还有待观察。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数微升至94.81

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微升0.16%至94.81；SDR篮子指数升至95.81，BIS篮子指数微升至95.88。

--中国汇市：外汇交易中心人民币汇率指数上周均上行，CFETS指数上涨至94.66

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(22日)的CFETS人民币汇率指数.CFSCNYI较前周上涨0.22%至94.66，较2014年底则仍下跌5.34%。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指连二日收低，中小盘股连续调整挫伤人气

中国股市沪综指收市继续下跌。分析师指出，近期中小盘股持续调整，对市场人气有所损伤，再加上年底资金面偏紧的预期，投资者观望气氛较浓；尽管地产股努力护盘，但大盘走势仍较疲弱。

--中国证券：全力维护资本市场稳定运行，大力推进双向开放--证监会

中国证监会日前召开会议表示，2018年重点工作主要包括：全力维护资本市场稳定运行；加快推进发行制度、并购重组制度改革，深化新三板改革；大力推进资本市场双向开放，进一步推进市场互联互通和放宽证券期货服务业市场准入等。

--基金观点：明年A股有结构性机会，龙头公司继续受追捧--海富通

中国大型公募基金公司海富通基金管理发布2018年展望，明年中国经济将由高速增长逐渐转变为高质量发展，在市场中性情景假设下， 2018年A股市场仍然呈现出结构性行情为主的特征。

--中国个股：永辉超市斥资9.5亿元受让红旗连锁12%股份，成第二大股东

刚获腾讯入股的中国知名生鲜连锁超市--永辉超市公告称，拟斥资约9.5亿元人民币收购红旗连锁12%股份，成为后者第二大股东。

--香港个股：中骏置业母公司拓长租公寓等新业态，三年内销售超千亿

中骏置业母公司中骏集团宣布“Fun+幸福生活”战略，进军长租公寓、联合办公、健身中心等新业态，培育集团新的增长极；同时中骏集团提出，至2020年公司销售将超过一千亿元人民币。

--中国个股：吉视传媒拟发15.6亿元可转债，募资用于吉林教育工程

中国广播电视企业--吉视传媒公告称，拟公开发行不超过15.6亿元人民币的可转换公司债券，用于吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）和吉林省农村光纤入户建设工程。

--中港个股：洛阳钼业旗下基金收购海外金属加工贸易企业LDCM

中国洛阳栾川钼业集团股份有限公司公告称，其参与的自然资源投资基金已签约收购Louis Dreyfus（LDC）公司旗下的基本金属加工贸易企业Louis Dreyfus Company Metals B.V.（LDCM），预计该交易明年上半年完成交割。（完） (整理 乔艳红; 审校 张喜良)