《路透晚报》--12月26日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--《狗年展望》打造中国经济升级版，重在防风险政策协调及财税改革

中国2018年料维持6.5%左右的国内生产总值(GDP)增长和3%赤字率目标是多数专家共识，只是亮丽数据背后是否意味着新一年中国经济可以高枕无忧？恐非如此。上周结束的中央经济工作会议明确2018年中国三大攻坚战，其中防范金融风险仍居首位，而弱化GDP速度，将工作重心聚焦在提质增效以打造经济强国，显然是中国未来一段时间的主要任务。

只是在以美国为首的全球减税潮下，中国财税改革如何推进却是不容回避的难题，尤其在防风险仍为第一要务下，财政、货币、产业、区域等宏观调控政策如何协调，更考验决策者智慧。

--《狗年展望》调控从严中国楼市将迎“小年”，长效机制落地待更精细

较之各线城市房价轮番涨、调控层层加码的2017年，明年的中国楼市料显得“波澜不惊”：高层一再强调“房子是用来住的，不是用来炒的”，意味着现阶段总体严厉的调控政策将延续，业内人士普遍预计2018年将是成交下滑、价格平稳、投资趋缓的小年。不过在调控从严背景下也会考虑因城施策，政策指向更加精准化；与此同时，房地产长效机制也将实实在在开始落地。

--中国社会：2035年上海常住人口控制在2,500万左右--规划

中国国务院发布2017-2035年上海市城市总体规划批复显示，到2035年，上海市常住人口控制在2,500万左右，建设用地总规模不超过3,200平方公里。考虑到这两项指标的现有水平，未来近20年可增长空间均不大。

--中国经济：首次公布2016年各省份绿色发展指数，北京、福建等排名前五

中国国家统计局网站发布《2016年生态文明建设年度评价结果公报》，首次公布了2016年度各省份绿色发展指数，排名前五位的地区分别为北京、福建、浙江、上海、重庆。

--中国经济：查处价格违法的供气供暖企业，17家企业遭反垄断调查--发改委

中国国家发改委近日对供气、供暖领域价格进行重点检查，并对存在价格违法行为的企业依法进行处理；同时自12月20日起，对中国石油天然气股份有限公司天然气销售大庆分公司等17家企业涉嫌违反反垄断法问题开展调查。

--中国能源：因地制宜推进清洁供暖加大清洁煤供应，但不得“一刀切”--发改委

中国国家发展改革委日前发布通知要求因地制宜推进清洁供暖，鼓励推广使用清洁煤替代劣质散煤，但不得采取“一刀切”的限煤措施；要通过加大清洁煤供应力度、加快煤炭优质产能释放、推动燃煤设备升级改造等多措并举，构建清洁供暖体系。

--中国保险：前海方舟等机构违反险资运用规定，将加强合规性监管--保监会

中国保监会称，前海方舟资产管理有限公司等五家私募股权投资基金管理机构违反保险资金运用监管规定，要求相关机构切实加强投后管理，定期了解投资情况和相关机构合规运作情况，督促股权基金投资机构严格执行监管规定。

--中朝贸易：中国11月未对朝鲜出口铁矿石、煤炭和铅--海关数据

中国海关总署数据显示，中国11月未从朝鲜进口铁矿石、煤炭和铅，也未向朝鲜出口任何汽油、航煤、柴油和燃料油。而受澳洲港口严重拥堵的影响，中国11月从澳洲进口的煤炭较上年同期下滑下滑0.3%至559万吨。

与此同时，11月俄罗斯对中国原油出口量达到512万吨，约合124.6万桶/日，比上年同期增长11%，这是俄罗斯连续第九个月保持中国最大原油供应国的地位。对中国出口原油第二多的是沙特(沙乌地)阿拉伯，11月对中国原油供应量为105.6万桶/日，同比下降7.8%。

--《图表新闻》中国今年LNG进口量首超韩国，仅次于日本位居全球第二

据汤森路透Eikon数据显示，中国今年料将超过韩国，成为全球第二大液化天然气(LNG)进口国。由于中国买家比日本和韩国更加依赖短期采购来满足需求，这将大幅提振亚洲新兴的LNG现货市场。

--中国外交：中国和巴基斯坦考虑将阿富汗纳入570亿美元的经济走廊规划

中国外交部长王毅表示，中国和巴基斯坦将考虑把570亿美元的中巴经济走廊规划延长至阿富汗，这是中国“一带一路”宏伟计划的一部分。

--台湾经济：明年成长率预估维持2%，明年上半年首次升息机会仍大--国泰金

台湾资产最大金控--国泰金旗下总经研究团队称，维持2018年台湾经济成长率预测值2.0%不变，并首次研判有80%的机率落在1.7-2.6%，因输出成长贡献相对乐观，而内需的消费及投资略偏保守，并预估央行明年上半年首次升息机会仍大。

【固定收益】

--中国公开市场：连三日无操作因流动性总量较高，单日净回笼500亿元

中国央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，临近年末财政支出力度加大，对冲央行逆回购到期等因素后仍将继续推高银行体系流动性总量，今日不开展公开市场操作，为连续第三日无操作。据此计算，公开市场单日净回笼500亿元。

--中国债市动态：期现均小幅走弱，关注跨年资金紧张影响

中国银行间债市主要现券随期货走弱，国开债交投活跃度继续高于国债。交易员称，就债券本身，年底前大幅波动的动力不强，惟跨年资金紧势有增无减，需要关注是否会增加现券抛压。

--中国货币市场：隔夜松跨年紧格局延续，银行跨年无忧非银压力显大

中国银行间市场资金面仍延续近日态势，隔夜供给充足，而跨年资金依然量少价高，其中非银机构七天资金融入成本维持在10%以上。交易员称，银行内部资产负债调整接近尾声，跨年压力不大，但非银面临的压力犹存。

--中国债市：2017年地方债发行收官，总量4.36万亿元较上年降近三成

路透统计数据显示，在周二的云南土储专项债和湖南收费公路专项债完成招标后，中国2017年地方政府债券发行正式收官，全年累计发行地方债43,580.9399亿元人民币，规模较2016年下降近三成。

【外汇】

--中国外汇：建议增加外汇市场交易主体，适时适度放松实需交易原则--专家

中国金融四十人论坛（CF40）高级研究员管涛认为，汇率市场化不是一放了之，还需要建立健全市场化的汇率形成机制和调控机制。其中，优化中间价定价机制更多是一个市场培育和教育过程，它并不是汇率市场化改革的终极目标。根本的解决之道，是完善外汇市场体制机制，增加交易主体、放宽交易限制、丰富交易产品。

--中国汇市：人民币早盘创近三个半月新高后回落，流动性不足走势反复

人民币兑美元即期早盘冲高至近三个半月后回落，中间价亦创出近三个月新高。交易员指出，市场仍处于假期模式，流动性明显不足，双边点差明显；早盘人民币逼近6.53元后客盘涌现，而结汇盘反而较少，导致市场价大幅波动，短期或延续宽幅震荡。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数升至95.15

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日升0.36%至95.15；SDR篮子指数升至96.15，BIS篮子指数升至96.23。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指反弹收升，个股普涨自贸港、超跌次新股表现强势

中国股市沪综指反弹收升。分析师指出，今日个股出现普涨，其中自贸港、超跌次新股表现强势，有效激活市场人气，场内赚钱效应有所回升。但量能未见放大，显示场外资金仍在谨慎观望，料短线大盘将维持横盘整理走势。

--中国个股：北京证监局责令乐视网前董事长贾跃亭月底前回国，履行义务

中国证监会北京监管局发布通告，责令乐视网前任董事长贾跃亭于2017年12月31日前回国，切实履行公司实际控制人应尽义务，配合解决公司问题，稳妥处理公司风险，切实保护投资者合法权益。

--中国个股：苏宁云商旗下苏宁金服增资募集53亿元，云锋新创投资认购10亿

中国苏宁云商集团股份有限公司公告，控股子公司苏宁金服以投前估值270亿元人民币增资扩股16.50%新股，募集资金53.35亿元。参与者中，马云持股的云锋新创投资出资10亿元，占苏宁金服增资扩股后比例为3.09%。

--中国个股：中国建筑近期获得575亿元重大项目，占去年营收6%

中国建筑股份有限公司公告，近期获得总额575.3亿元人民币的重大项目，占2016年营业收入比重为6%。其中房屋建筑类项目金额223亿元，基础设施类约352亿元。

--中国期市：铁矿石和焦碳期货价格大跌，因钢材价格进一步下滑

中国铁矿石和焦碳期货价格下跌，因冬季期间中国的需求出现季节性疲态，拖累钢材价格进一步下滑。

--中国个股：联泰环保联合体中标68亿元污水管网及污水处理PPP项目

中国环境治理企业--联泰环保公告称，公司与同一控股股东广东联泰集团控制下的达濠市政建设有限公司、非关联方武汉市政工程设计研究院所组成的联合体中标《澄海区全区污水管网及污水处理设施建设PPP项目》，并草签项目合同及特许经营协议。（完） (整理 乔艳红; 审校 张喜良)