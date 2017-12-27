《路透晚报》--12月27日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国政治：中共十九届二中全会明年1月召开，将讨论研究修宪部分内容建议

新华社报导称，中国共产党中央政治局今日召开会议，决定明年1月召开中国共产党第十九届中央委员会第二次全体会议，主要议程是讨论研究修改宪法部分内容的建议。

--中国数据：11月工业企业利润同比增速大幅放缓，降成本压力犹在

中国11月份工业企业利润同比增长14.9%，较10月份大幅放缓10.2个百分点，创年内增幅次低。国家统计局解读称，放缓主要受价格涨幅回落影响；总体上看，今年以来工业企业效益持续改善，但降成本压力犹在。

--中国人事：国务院任命阎庆民为证监会副主席，此前为天津市副市长

中国证监会网站信息显示，近日国务院任命阎庆民为证监会副主席，并出任证监会党委委员，此前他为天津市副市长。

--中国财税：明年起三年内对符合条件的新能源汽车免征车购税--财政部

中国财政部、税务总局、工信部等四部门日前联合发布公告称，自2018年1月1日至2020年12月31日，对购置的新能源汽车免征车辆购置税。

受此消息影响，中国新能源汽车生产商--比亚迪H股午盘初段股价一度飙10%，A股亦涨逾9%。

--中国房地产：房企不得限制、阻挠和拒绝购房人使用公积金贷款--住建部

针对近期部分房地产开发企业拒绝购房人使用住房公积金贷款，中国住房城乡建设部等四部委联合发文称，房企不得以提高住房销售价格、减少价格折扣等方式，限制、阻挠、拒绝购房人使用公积金贷款，不得要求或变相要求购房人签署自愿放弃住房公积金贷款权利的书面文件。

--中国经济：第四季经济趋势预示2018年将减速--褐皮书

一项民间调查结果显示，中国工业企业第四季继续加速生产，不过薪资增长和雇聘放缓，进一步表明这一全球第二大经济体的经济动能有所减弱。

--中朝贸易：中国11月未对朝出口油品，执行联合国制裁决议

中国海关总署公布的数据显示，11月中国未向朝鲜(北韩)出口油品，这显然超出了今年早些时候联合国对朝制裁的要求。

--两岸关系：任何搞“台独”分裂的图谋和做法都不可能得逞--中国国台办

中国国台办发言人安峰山在例行新闻发布会上表示，任何势力以任何形式搞“台独”分裂的图谋和做法，都必将遭到两岸同胞坚决反对，也不可能得逞。

--台湾经济：将制定新移民法补足人力缺口，稳定两岸关系--行政院长

台湾行政院长赖清德表示，将制定新移民法律以补足人力缺口；此外在两岸关系方面，行政院将稳定两岸关系，往和平发展。

【金融】

--中国金融：三季度末银行业对外净负债2,388亿美元，环比增长33.3%--外管局

中国国家外汇管理局称，三季度末中国银行业对外金融资产9,933亿美元，对外负债12,321亿美元；对外净负债2,388亿美元，环比增长33.3%。

--中国央行：绿色债券将实施动态管理，评估认证结论不达标将撤销标识

中国人民银行与证监会发布《绿色债券评估认证行为指引（暂行）》，强调绿色债券标识动态管理，对于评估认证结论为“不符合”的绿色债券，经一定期限整改后仍无法符合要求的，撤销绿色债券标识。

--中国基金：施罗德上海子公司获得中国私募证券投资基金管理人资格

环球投资管理公司--施罗德称，其于上海的子公司已获得中国私募证券投资基金管理人资格，将为内地投资者提供私募证券基金及一系列本地化投资方案。

【固定收益】

--中国公开市场：流动性较高央行连四日暂停操作，单日净回笼400亿

中国央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，临近年末财政支出力度加大，对冲逆回购到期等因素后仍将继续推高银行体系流动性总量，今日不开展公开市场操作。这是央行连续第四日暂停操作，据此计算，公开市场单日净回笼400亿元。

--中国债市动态：工业利润增速放缓未改现券弱势，流动性紧张影响暂不明显

最新公布的中国11月工业企业利润增速放缓利好债市，只是临近年末，机构交投意愿不强提振作用有限。银行间债市主要现券收益率小升，国债期货主力合约也小幅下行。

--中国货币市场：流动性整体收敛隔夜供给缩减，跨年利率飙升七天触及20%

中国银行间市场资金面整体趋于收敛，隔夜供给亦显少，而跨年资金价格则大幅飙升，非银机构受冲击尤其大，其七天品种融入利率已触及20%；交易所质押回购利率亦跟随走高，七天以内资金利率均升至了15%以上，隔夜更是冲破16%。

--中国货币市场：三家银行公布2018年同业存单发行计划，规模1,160亿

中国景德镇农商行最新公布2018年同业存单发行计划。至此，已有三家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模1,160亿元人民币。

--台湾新债：远东新称将发行30亿台币五年期绿色债券，利率定在0.95%

台湾远东新世纪公告称，预计明年1月8日将首次发行30亿台币五年期绿色债券，利率定在0.95%。这也是继中油及台电后，台湾第三家生产企业申请发行绿色债券。

【外汇】

--中国外汇：11月服务贸易逆差183亿美元，环比扩大2.8%--外管局

中国国家外汇管理局公布，11月货物和服务贸易顺差288亿美元，较上月增加17.55%； 其中服务贸易逆差183亿美元，较上月的逆差178亿美元扩大2.8%。当月旅行差额为逆差149亿美元，运输差额为逆差52亿美元。

--中国汇市：人民币早盘随中间价下跌，流动性欠佳市场延续宽幅波动

人民币兑美元即期早盘随中间价震荡下行，中间价结束短期强势。交易员指出，市场交投依旧清淡，而且缺乏外部指引，客盘购汇需求略微偏多，打压人民币短暂跌破6.56元关口，元旦前后汇价料延续宽幅波动，但大幅升贬概率并不大。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微跌至95.11

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.05%至95.11；SDR篮子指数微升至96.17，BIS篮子指数微跌至96.21。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌近1%，年末资金面趋紧加剧大盘调整压力

中国股市沪综指收跌近1%。分析师指出，今日早盘市场窄幅震荡，午后受资金面趋紧影响出现较大幅度跳水，将前日涨幅悉数吞没。盘中个股走势分化，今年累积涨幅较大的消费股偏弱，新能源汽车股则受利好消息刺激集体走升。料年底前大盘受制于资金面等因素无法形成上涨合力，短线将维持低位震荡走势。

--半导体产业：中国当局关注芯片涨价，或调查潜在价格操纵--中国日报

据中国日报报导，中国经济监管机构密切关注手机存储芯片近期价格飙升势头，或将调查可能存在的公司价格操纵行为。

--中国能源：中石化天津LNG接收站将于1月10日接收首批船货--消息人士

一名直接知悉情况的消息人士称，中国石化新的天津天然气接收站将在1月10日接收首批来自澳洲的3-3.5万吨液化天然气(LNG)船货。

--企业并购：中国吉利控股收购维权投资者Cevian所持沃尔沃集团8.2%股权

维权投资者Cevian Capital和中国浙江吉利控股集团发布联合声明称，Cevian已同意将其所持的瑞典卡车生产商沃尔沃集团的8.2%股权售予吉利。

--中国期市：上期所改善镍合约连续性，将引导市场形成连续合约交易习惯

中国上海期货交易所称，自镍期货合约连续活跃措施实施以来，镍合约连续性改善初见成效。未来上期所将不断加大工作力度，引导市场逐步形成连续合约的交易习惯，合约连续性有望得到进一步的实质性改善。

--中国企业：哈罗单车获10亿元人民币D2轮融资，复星和纪源资本参与投资

在刚完成由蚂蚁金服等参与的3.5亿美元D1轮融资后，中国哈罗单车宣布，完成10亿元人民币的D2轮融资，本轮融资由复星集团旗下企业领投，美国纪源资本（GGV）等跟投。

--香港个股：霸王集团盘中大跌逾三成后停牌，控股公司或遭申请清盘

中国内地中药洗发液品牌--霸王国际（集团）早盘盘中大跌逾三成后停牌，因控股公司或遭申请清盘。

--中国个股：中国天楹拟86亿收购欧洲固废管理平台Urbaser，并配套融资7亿

中国天楹股份有限公司公告，拟以非公开发行股票加现金方式，作价85.7亿元人民币收购欧洲固废管理平台Urbaser100%股权，同时至多配套融资6.96亿元。

--香港个股：康宏环球称再对王利民、麦光耀等四名被告人展开法律诉讼

自本月初停牌的康宏环球称，再对王利民、麦光耀等四名被告人展开法律诉讼，因其违反授信责任和假冒，导致公司出现亏损及损失。

--香港个股：创业集团拟收购瑞典Vimab，以拓展中国工业废水处理业务

主要营环保及建筑业务的创业集团称，拟收购瑞典阀门服务及维修商Vimab Holding AB，以拓展于中国内地的工业废水处理业务。(完) (整理 乔艳红; 审校 张喜良)