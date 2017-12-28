《路透晚报》--12月28日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《狗年展望》中国将寻求金融监管强化与风险释放的刀尖平衡

行至风险易发高发期的中国金融业，2017年强化监管的政策力度明显加大。展望2018年，防风险去杠杆任务依然艰巨，要巩固宏观杠杆率稳中趋降的良好势头，在中央经济工作会议明确重点防控金融风险的政策定调下，金融业无疑仍将处于强监管周期。而以国务院金稳会成立为起点，明年料监管更注重协调，尤其要处理好监管强化和风险释放的刀尖平衡。

--中国税收：环保税全部作为地方收入，以促各地保护和改善环境--国务院

中国国务院下发通知称，中国环境保护税法将于2018年1月1日起施行，为促进各地保护和改善环境、增加环境保护投入，国务院决定环境保护税全部作为地方收入。

--中国经济：明年外贸进出口仍然能够保持稳中向好发展势头--商务部

中国商务部新闻发言人高峰表示，从外部环境来说，目前各方普遍看好明年全球的经济增长，从国内来看，中国企业的内生动能正在积聚，将继续鼓励企业增强创新驱动，提升科技进步对外贸的贡献率。预计明年外贸进出口仍然能够保持稳中向好发展势头。

--中国能源：政府发放共计逾1.2亿吨2018年原油进口配额--消息及文件

据直接知情消息人士以及路透看到的文件，中国已向44家企业发放总计1.2132亿吨(243万桶/日)的2018年原油进口配额。

--中国能源：预计自周五起汽柴油价格每吨上调70元人民币--安迅思

全球能源、化工行业市场信息服务商--安迅思（ICIS）报导称，预计从12月29日起中国汽柴油价格将每吨上调70元人民币，折合汽柴油价格每升上涨0.05元和0.06元。

--中美贸易：美国今年对中国出口大豆有一半明年将不符合质检新规

根据路透看到的航运数据，今年美国对中国出口的大豆有一半在2018年将不符合中国的交付常规，暗示这项年规模达140亿美元的贸易面临新的障碍。

【金融】

--中国数据：9月末全口径外债余额增至1.68万亿美元，较6月末增长7.5%--外管局

中国国家外管局公布，2017年9月末全口径外债余额1.68万亿美元，较6月末增加1,172亿美元，增幅为7.5%。

--中国金融：中信信托向监管承诺明年银信通道业务规模只减不增--消息

在中国监管重拳伸向快速发展的银信通道业务后，两位消息人士透露，以资产管理规模计国内第一大信托公司--中信信托近日向银监会信托部和北京银监局递交自律承诺函，承诺明年公司银信通道业务规模只减不增。

--中国证券：证监会今年罚没款金额达74.79亿元，再创历史新高

中国证监会最新信息显示，2017年全年作出行政处罚决定224件，罚没款金额74.79亿元人民币，同比增长74.74%，市场禁入44人，同比增长18.91%，行政处罚决定数量、罚没款金额、市场禁入人数再创历史新高。

--中国央行：支付机构提供条码付款服务需持牌经营，个人业务实施限额管理

为规范条码支付业务、促进移动支付业务健康可持续发展，中国央行周三发文称，非银行支付机构向客户提供基于条码技术的付款服务的，应当取得网络支付业务许可；并对个人客户条码支付业务进行限额管理。

--中国基金：贝莱德上海子公司获得中国私募基金管理人资格

全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）称，其在上海的外商独资企业已成功在中国证券投资基金协会登记成为私募基金管理人，将为中国内地的合格机构及高净值投资者提供私募证券投资基金产品。

--路透专访：如果市场放开，野村计划在中国开设零售经纪业务--CEO

日本最大券商和投资银行野村控股的执行长表示，一旦中国允许国外金融机构开设证券经纪业务，野村准备为中国的富裕阶层提供服务。

【固定收益】

--《狗年展望》监管下半场中国信用债压力前高后低，防御当先结构性机会可期

在中国强势金融监管步步为营的鸡年债市熊势逼人，而相较利率债收益率一路飙升势头，中国信用债受制于流动性因素却相对抗跌。步入狗年，中国经济下行压力仍未见转机，随着资管新规为代表的金融监管还将进入下半场，配合降杠杆货币政策易紧难松基调难改，机构多预计债市走势仍旧熊途未尽，新一轮监管新政下未来信用债冲击料首当其冲，信用利差进一步走扩势头难挡。

--《狗年展望》去杠杆未止中国债市暂难脱熊途，配置价值上升中期不悲观

2017年中国债市深陷熊市长夜，即将迈入2018年仍未见黎明曙光。决策层对经济增速下降的容忍度在提升，货币政策继续定调稳健中性，金融强监管、去杠杆对债市的压力还将继续出清，债券收益率料暂难脱高位震荡态势。不过随着绝对收益率水平上升至历史高位，债券配置价值已经提升。

--中国公开市场： 流动性总量较高央行连五日暂停操作，单日净回笼300亿

中国央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平。临近年末财政支出力度加大，对冲央行逆回购到期等因素后仍将继续推高银行体系流动性总量，今日不开展公开市场操作。这是央行连续第五日暂停操作；据此计算，公开市场单日净回笼300亿元。

--中国债市动态：主要现券淡静交投，元旦后资金转松预期支撑期货暖意

年底渐近，中国银行间债市主要现券走势平稳，交投清淡。与此形成对比的是金融期货交易所，两个国债主力合约则暖意充盈，因预期元旦后资金面有望转松，提前布局抢跑。

--中国货币市场：流动性压力未缓隔夜资金供给收紧，回购利率高位略回落

中国银行间市场流动性压力未见缓和，跨年资金价格虽略回落但仍维持高位，隔夜供给则进一步收紧。年关将至，除部分中小型存款类机构还有微调需求外，主要银行的各项业务指标已基本调整到位，因此为控制风险多减少融出量，静待跨年。

【外汇】

--中国外汇：前三季度经常账和金融账呈双顺差，未来国际收支料延续基本平衡

中国今年前三季度经常账户和非储备性质金融账户均呈现顺差，储备资产增加。外管局称，随着全球经济持续回暖带来外需增长，国内经济在合理区间运行，金融市场进一步对外开放，预计未来中国国际收支将继续呈现基本平衡的格局。

--中国汇市：人民币早盘随中间价上行，美指下行刺激市场做多意愿

人民币兑美元即期早盘随中间价上行，中间价微升至三个半月新高。交易员指出，由于外部美元指数震荡下跌，并下破93关口，部分刺激市场做多人民币意愿；当前仍有客盘主导，流动性亦相对较差，预计人民币料延续宽幅波动。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至94.92

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.19%至94.92；SDR篮子指数微跌至96.05，BIS篮子指数微跌至96.05。

--离岸人民币：11月人民币国际支付占比回升至1.75%，排名升至第六--SWIFT

环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)发布报告称，11月人民币国际支付占比升至1.75%，排名亦上升一位至第六。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升，贵州茅台提价刺激白酒和周期股领涨

中国股市沪综指收升。分析师指出，蓝筹股贵州茅台宣布明年产品提价，带动白酒股整体走强，再加上有色和钢铁等其他具涨价题材的板块一同上扬，对指数上涨贡献较大；但年底资金面偏紧，中小市值板块午后走势转弱，大盘宽幅震荡格局仍未被打破。

--《焦点》中国吉利将收购沃尔沃集团8.2%股权，成其第一大持股股东

中国吉利控股是沃尔沃汽车品牌的拥有者，将从维权投资者Cevian Capital手中收购瑞典卡车生产商--沃尔沃集团(AB Volvo)的8.2%股份，按当前市价计算价值约为33亿美元。

--中国个股：贵州茅台预计今年营收增长约50%，明年起茅台酒价格平均上调18%

全球市值最高的烈性酒上市公司--贵州茅台酒股份有限公司公告称，预计今年实现营业总收入600亿元人民币以上，同比增长50%左右；预计今年利润总额同比增长58%左右。公司将力争2018年度实现营业总收入增长10%以上。公司并宣布明年起茅台酒平均上调18%，这无疑将增厚上市公司明年利润。

--中国个股：中信资本控股哈药集团，进而成为哈药股份和人民同泰实控人

中国哈药股份和人民同泰同时公告，中信资本通过增资参与哈药集团混改并实现间接控股，两上市公司的实际控制人因此从哈尔滨市国资委，变成中信资本。

--香港个股：绿城中国3.3亿元收购绿城足球俱乐部50%股权

中国房地产商绿城中国称，拟向公司联席主席宋卫平等控制的公司收购绿城足球俱乐部50%股权，代价约3.31亿元人民币。

--中港个股：广汽集团与蔚来合组新能源汽车公司，未来将多维度合作

中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司公告称，将与国内新能源汽车公司上海蔚来汽车等共同组建合资公司，致力于新能源汽车研发及销售等。未来双方将在分时租赁、整车租赁、核心零部件等多维度展开合作。

--香港热股：中国能源建设午盘初段升至七周高位，料今年盈利大幅增长

中国大型电力工程建设企业--中国能源建设午盘初段升幅一度扩至13%，并触及七周高位，因预计于截至2017年12月底止年度未经审核综合盈利按年大幅增加，主要归因于境内工程建设业务盈利增长，国际业务盈利增长以及新模式业务快速发展。

--香港个股：旭辉旗下长租公寓平台获批发行30亿元REITs，助力高速扩张

中国房地产商--旭辉控股旗下长租公寓平台--旭辉领寓近日获批储架式发行REITS（房地产信托基金）产品，注册规模30亿元人民币，该项融资将助力旭辉领寓未来两年的高速扩张计划。(完) (整理 乔艳红; 审校 张喜良)