《路透晚报》--12月29日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：明年坚持稳中求进，促进经济社会持续健康发展--习近平

中国国家主席习近平表示，2018年坚持稳中求进工作总基调，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进经济社会持续健康发展。

--中国央行：建立临时准备金动用安排应对春节，可用2个百分点期限30天

中国央行公告，为满足春节前商业银行因现金大量投放而产生的临时流动性需求，决定建立“临时准备金动用安排”。在现金投放中占比较高的全国性商业银行在春节期间存在临时流动性缺口时，可临时使用不超过两个百分点的法定存款准备金，使用期限为30天。

--中国央行：管住货币供给总闸门维护流动性合理稳定，有效控制宏观杠杆率

中国央行货币政策委员会日前召开第四季度例会强调，要实施好稳健中性的货币政策，切实管住货币供给总闸门，综合运用多种货币政策工具，保持货币信贷及社会融资规模合理增长，维护流动性合理稳定，有效控制宏观杠杆率。

--中国财政：有效防控地方债务风险，严禁以PPP等名义变相举债--财政部

中国财政部表示，要支持打好防范化解重大风险攻坚战，重点是有效防控地方政府债务风险，坚决制止违法违规融资担保行为，严禁以政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务等名义变相举债。

--路透调查：中国12月官方制造业PMI料微降至51.6，今年经济运行平稳收官

路透综合30家分析机构的预估中值显示，中国12月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计略降至51.6，略低于上月的51.8，但仍连续17个月处于扩张区间，显示四季度经济走势虽较此前有所偏弱，但并不影响今年经济运行平稳收官。

--中国环保：中央环保督察明年要杀回马枪,大气和水环境问题突出--环保部

中国环境保护部透露，自2015年12月启动河北省督察试点以来，中央环保督察两年实现了对全国31个省（区、市）督察全覆盖，初步考虑2018年对第一轮督察整改情况杀“回马枪”，确保整改到位。

--中国能源：九个国家石油储备基地截至2017年中储备原油3,773万吨--统计局

中国国家统计局表示，至2017年年中，中国建成舟山、舟山扩建等九个国家石油储备基地，利用上述储备库及部分社会企业库容，储备原油3,773万。这较2016年年中的储备水平多出448万吨。

--东北亚情势：韩国扣押一艘悬挂香港旗帜的船只，称其向朝鲜输送石油

韩国外交部官员表示，韩国扣押了一艘悬挂香港旗帜的船只，该船涉嫌违反国际制裁规定，向朝鲜输送石油。

--东北亚情势：特朗普对中国放任石油进入朝鲜表示非常失望

美国总统特朗普周四表示，他对于“中国听任石油进入朝鲜(北韩)感到非常失望”，这样的举动将阻止朝鲜核危机获得“友好解决”。

--两岸关系：台湾总统称两岸关系不会暴走，维持现状是立场

台湾总统蔡英文称，未来两岸关系不会暴走，也不会僵住，维持现状是立场；台湾将会善尽责任稳住两岸关系，并维持区域安全。

在年终记者会上谈及对下届央行总裁人选的期待时，蔡英文表示，下届央行总裁应具有决心维持总体经济稳定，可抗压和维持独立性；她同时期待，央行总裁和所有相关部门能有好的沟通管道。

【金融】

--中国金融：信托业明年将开启第六次行业整顿，违规事件顶格处罚--消息

中国金融业步入强监管周期，信托业料将开启第六次行业整顿。两位消息人士透露，银监会信托部主任邓智毅日前表态，明年整顿信托业是银监会的工作重点，压力空前大，并将采取强有力措施控制行业增速过快态势，对违规事件按顶格处罚。

--《狗年展望》中国银行业理财步入固本清源期，零售端建设快马加鞭

在大资管发展基调已定、防控金融风险成为未来三年三大任务之首的形势下，银行理财在历经逾十年的野蛮发展后终于繁华落尽，即将进入固本清源期。一个显著的现象就是从前蜂拥做理财的小银行开始理性退出重回表内，而大中型银行则着手谋划转型，并加强零售端机制建设；同时，受制于资本金不足等因素，非标转标也是大趋势，银登中心该项业务料延续火爆，但业务更趋标准化、管理更加规范。

--香港数据：11月M-3货币供应按年增加11.6%--金管局

香港金融管理局（HKMA）公布2017年11月货币供应数据，其中M-3按年增加11.6%。金管局并公布，截至今年11月底止外汇基金总资产为39,796亿元，较10月底减少258亿港元。

--香港金融：金管局新增工银亚洲为第六间具本地系统重要性银行

香港金融管理局称，指定中国工商银行（亚洲）有限公司（工银亚洲）为香港第六间具本地系统重要性银行（D-SIB），于2018年1月1日生效。

--《台湾金融市场一周展望》外资归队台股挑战10,700点，台币看美元脸色

台湾股市今日收红，年线收高15%。分析师表示，下周即迈入2018年，元月台股开红盘，随外资归队，指数有望往上攻季线并挑战10,700点大关；短线观察重点在台币汇率变化、外资动向及苹果概念股表现。

【固定收益】

--《分析》年末资金结构性紧张，中国央行祭出春节前“临时降准”工具稳预期

中国央行本周以“财政支出力度加大，流动性总量处于较高水平”为由持续暂停逆回购操作，单周净回笼2,900亿元人民币，年末资金面结构性紧张加剧。央行周五并宣布建立“临时准备金动用安排”，符合条件的机构可临时动用准备金，以满足春节前商业银行因现金大量投放而产生的临时流动性需求。

业内人士分析，央行提前公布针对明年春节的流动性安排，不仅有助可直接申请临时降准的全国性银行未雨绸缪，也有助于改善目前结构性紧张的流动性，稳定全市场的资金面预期，中小银行、非银机构亦可受益。

--中国新债：2018年记账式附息国债发行增至80期，2017年为76期--财政部

中国财政部公布2018年记账式付息国债和储蓄国债发行计划，明年记账式国债发行期数从2017年的76期增至80期，其中关键期限发行期数与今年相同，30年和50年超长国债增加一期至11期，两年国债则增加三期至九期。

--中国信用债：明年整体兑付压力仍大，将启动开展兑付风险排查工作--发改委

中国国家发展改革委日前下发通知称，总体来看2018年公司信用类债券整体兑付压力仍然较大，债券市场信用风险形势仍然严峻；并要求各地抓紧建立企业债券管理数据库，同时启动开展2018年度企业债券本息兑付风险排查工作。

--《中国债市每日综述》期现货午后均向好，受央行春节前“临时降准”提振

随着跨年接近尾声，中国央行周五祭出春节前“临时降准”工具，再给清淡交投中的银行间债市带来一丝暖意；叠加非银跨年资金价格午后高位回落，期现货同步携手向暖，10年国开债活跃券收益率走低近3个基点，国债期货亦转跌为升。

--中国票据市场：收票需求稀少转贴利率续走升，跨年资金价格攀升亦带动

中国票据市场本周交易愈发转淡，转贴利率进一步走高。交易员表示，跨年资金价格上涨对票据价格有压力，且银行备战MPA严控指标，致使年末最后一周收票意愿低迷。

【外汇】

--中国汇市：人民币2017年高调收尾，全年升值6.72%创九年来最大涨幅

与年初的悲观情绪形成巨大反差，人民币兑美元即期今年最终高调收尾，2017年最后一个交易日大幅收涨228点至6.5120元，与中间价一并刷新逾三个半月新高；全年则累计升值6.72%，创下九年来最大年度涨幅。

--人民币衍生品：境内美元掉期曲线略微下移，跨年之后相应期限料重回平静

中国境内美元/人民币掉期曲线较上周略微下移。交易员称，短端相应期限因为跨年因素出现掉期点上行情况，其他期限则相对稳定；不过到本周五多数机构跨年头寸得到平盘，相应期限掉期交易需求也出现下降，预计跨年之后会恢复平静。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数全年升0.02%

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.08%至94.85；SDR篮子指数微跌至95.99，BIS篮子指数微跌至95.96。 【证券/行业】

--中港证券：中国证监会开展H股全流通试点，试点企业不超过三家

中国证监会新闻发言人常德鹏表示，证监会决定开展H股全流通试点，坚持积极稳妥、循序渐进的原则，以成熟一家推出一家的方式推进，本次试点企业不超过三家。各企业根据条件自主申报，同时应保障投资者知情权、参与权、表决权。

--中国股市：沪综指续收升，芯片股领涨惟年内最后交易日市场交投偏淡

中国股市沪综指收升，连两日上涨，2017年全年则累计升6.56%。分析师指出，今日为2017年最后一个交易日，市场交投偏淡，大盘运行较为平稳。受国产芯片再获突破利好消息刺激，国产芯片概念股领涨。展望后市，大盘将围绕3,300点继续窄幅震荡。

--中国证券：12月末QFII获批额度增至971.59亿美元

中国国家外汇管理局公布数据显示, 截至12月27日，QFII(合格境外机构投资者)合计获批投资额度增至971.59亿美元，合格境内机构投资者(QDII) 获批额度为899.93亿美元，人民币合格境外机构投资者(RQFII) 获批额度为6,050.62亿元人民币。

--香港股市：恒指今年累计上涨36%，创下2009年以来最大年度百分比涨幅

香港股市连续第五个交易日收高，恒生指数今年涨幅累计达到36%，创下自2009年以来最大年度百分比涨幅。

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比创15个月新低

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比创15个月新低，年底资金面趋紧及投资机构结帐压力，A股整体走势偏弱，不少基金经理减仓以对。

--《狗年展望》香港股市有力再闯高峰，惟美国加息缩表阴霾恐遏制下半年升势

在腾讯等引领下，2017年香港股市以“高回报、低波动”的态势完美收官。展望2018年，各种利好因素继续发酵使得大市恒生指数可望延续升势；惟美国加息和缩表阴霾挥之不去，可能随时引发资金流向转变，导致股市出现“前高后低”的格局。

--《焦点》小米扮先锋，香港IPO市场冀望重量级中国科技股接力登场

香港投行人士预期未来两年将有一连串中国科技企业的大型首次公开发行(IPO)涌入，总市值将达到5,000亿美元之谱，与创下香港10年来股权融资活动最低纪录的2017年形成强烈对比。

在2017年尾段一波科技股上市热潮的鼓舞下，从智能手机厂商小米，到财富管理平台业者陆金所，都在考虑明年前往香港进行数十亿美元的IPO。

--中国期市：铁矿石劲扬收官全年共涨17%，连续第二年录得升幅

中国铁矿石期货跳升近3%，投资人预期在明年3月中国钢铁限产措施结束前，钢厂将补充铁矿石。

--《图表新闻》中国抗霾战提振大宗商品，金属和LNG涨幅遥遥领先

由于中国打响抗霾战提振了对较清洁化石燃料、以及对清洁技术产业至关重要的原材料的需求，工业金属、液化天然气(LNG)和钢铁2017年涨幅在所有资产类别中料居前列。

--中国金属：中国铜冶炼商下调2018年第一季加工精炼费--消息

接近中国铜原料联合谈判小组(CSPT)的两名消息人士称，中国铜冶炼商已将第一季的加工精炼费用(TC/RC)底价定在每吨87美元和每磅8.7美分。

--香港新股：甘肃银行IPO拟筹高至61.3亿港元，今天开始路演--销售文件

据路透看到的销售文件显示，中国城市商业银行--甘肃银行拟在香港IPO（首次公开发售）筹高至61.3亿港元，今天开始路演。

--香港个股：中国飞机租赁向空客购买50架飞机，总目录价逾54亿美元

光大控股旗下的中国飞机租赁称，已订立协议向空客购买50架A320neo系列飞机，总目录价约54.2亿美元，预期将于2023年分阶段交付。

--中港个股：中国中冶与中诚信托合组基金投资PPP项目，规模逾180亿元

中国冶金科工股份有限公司公告称，与中诚信托等近日已合组一家基金，投资PPP（政府与社会资本合作）项目，基金规模超过180亿元人民币。]（完） (整理 乔艳红; 审校 张喜良)