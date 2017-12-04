《路透晚报》--12月4日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：今年GDP料增6.8%，建议明年调控目标6.5%左右--国家信息中心

中国国家信息中心经济预测部发布报告称，2017年中国经济形势好于预期，经济结构不断优化，新旧动能加快转换，质量效益有所提升，总体呈现出好中趋稳态势，预计全年GDP（国内生产总值）增长6.8%左右。报告并建议，2018年GDP增速预期调控目标为6.5%左右。

--中国经济：数字化发展潜力巨大，受益于庞大市场和政府支持--麦肯锡

全球管理咨询公司麦肯锡发布报告称，中国已成为全球数字科技大国，而国内市场体量庞大、政府支持以及多家互联网巨头营造的良好生态环境，未来中国数字化潜力巨大。

--中美贸易：美国拒承认中国市场经济地位为罔顾世贸规则--中国商务部

针对美国政府日前拒绝承认中国“市场经济地位”一事，中国商务部有关负责人回应称，美政府做法为罔顾世贸规则，将“替代国”和“市场经济地位”搅在一起是混淆视听，中方表示强烈不满和坚决反对；中国已另案将美国类似做法诉诸世贸组织。

--香港房地产：11月住宅买卖合约宗数按月升7.7%，为五个月来最多

香港土地注册处发表的数字显示，11月份送交注册的住宅楼宇买卖合约宗数按月回升7.7%，为五个月来最多，受10月份新推出的住宅楼盘热销带动。

--路透调查：台湾11月出口料连续第14个月增长，消费者物价料反弹

台湾11月出口料连续第14个月增长，因在年底销售旺季到来前，全球对电子产品的需求很旺盛。路透调查14位分析师的预期中值显示，台湾11月出口料较上年同期成长8.02%。

【金融】

--中国金融：央行和银监会下发整顿现金贷业务通知，暂停新批设网贷公司--消息

处于风口浪尖的现金贷业务终于迎来监管的政策规范整顿。据两位熟悉情况的消息人士透露，中国央行和银监会已经联合下发关于规范整顿“现金贷”业务的通知。通知明确，监管部门将暂停新批设网络小额贷款公司，暂停新增批小贷公司跨省市开展业务，已经批准筹建的，暂停批准开业。

--中国金融：现金贷业务存金融及社会风险隐患，必须实施准入管理--央行

中国央行副行长潘功胜近日称，现金贷业务中普遍存在过度借贷、暴力催收、超高费率、侵犯个人隐私等问题，造成较大的金融风险和社会风险隐患；普惠金融也是金融，必须实施准入管理。

--中国保险：将对垄断性互联网企业加大监管力度并纳入监管框架--保监会

中国保监会副主席梁涛表示，保险科技在为保险业打开更广阔发展空间的同时，也产生了潜在的寡头垄断风险，并对金融安全和监管能力构成挑战；未来将加大对大型、特别是具有垄断地位的互联网企业监管力度，逐步将其纳入监管框架。

--券商观点：现金贷严监管冲击中小银行，强零售业务银行将受益--国泰君安

中国国泰君安证券银行团队发布报告称，监管层对现金贷业务措施严厉，预计将有较大比例市场参与者被清理出市场；部分客群会转向直接提供信用贷款产品银行寻求服务，因此预计业务将不断向龙头集中，信用贷款业务实力强的银行将因此受益。

--香港金融：金融科技发展达临界点，料未来12个月迈出应用一步--毕马威

国际会计谘询机构毕马威（KPMG）称，香港的金融科技发展似乎已达到一个临界点，料未来12个月将迈出应用一步，协助银行业更高效地管理成本及提高收入。

--台湾金融：保发中心研议对保险国外投资压力测试，不限国际债券--金管会

台湾金管会主委顾立雄称，已请保发中心研议对保险业国外投资进行压力测试，不单限于国际板债券，并关注国外投资比重较高的保险公司。

【固定收益】

--中国公开市场：今日仍不操作因流动性总量较高，单日净回笼900亿元

中国央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，今日不开展公开市场操作。此亦为连续第二日暂停操作；据此计算，单日净回笼900亿元人民币。

--中国债市：中债登发布上海关键收益率(SKY)，含三个月至10年多期限国债

中国中央国债登记结算有限公司旗下的中债金融估值中心有限公司发布SKY指标（上海关键收益率，Shanghai Key Yield），SKY取自中债国债收益率曲线，包含三个月、一年、三年、五年、七年和10年期六个期限。

--路透调查：跨年在即资金面临考验，中国债市重伤后复苏路仍曲折

2017年第12期汤森路透中国固定收益市场展望调查预期，中国央行12月仍将维持基准利率和准备金率不变。经济增长势头虽偏弱，但最新PMI数据显示韧性还在，资管新规揭开面纱，表明加强监管金融降杠杆方向未变，货币政策的稳定立场仍无调整必要性。

--《中国债市每日综述》美税改影响有限期现货收复稍早跌幅，短期难脱震荡

中国银行间债市周一先跌后涨，日终活跃券收益率与上日相近；国债期货走势相近，几近收平。交易员表示，周末美国税改进展带动美债收益率上行，但对国内冲击预计有限。目前资金面短松长紧，年末配置需求仍弱，市场继续等待基本面数据、资管政策细则落地等指引，仍缺乏趋势性方向。

--中国信用债：保千里12亿元公司债无法按时付息，构成实质违约

停牌逾四个月的中国江苏保千里视像科技集团股份有限公司公告，由于目前现金流短缺等原因，无法按时、足额筹集资金用于偿付“16千里01”公司债券的应付利息，构成实质违约。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘随中间价下跌，撮合交易上线市场反应积极

人民币兑美元即期早盘随中间价下跌，整体波幅仍相对有限。交易员指出，美国税改稳步推进，但后续还有参众两院协商，最终仍存一定不确定性，且美国总统特朗普仍受困于通俄门事件，美元指数对税改利好反应平静，人民币短期料仍缺乏明显方向。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微跌至94.35

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微跌0.04%至94.35；SDR篮子指数微升至95.03，BIS篮子指数微跌至95.22。

--中国汇市：外汇交易中心人民币汇率指数上周均下跌，CFETS指数跌至94.38

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(1日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.31%至94.38，较2014年底则仍下跌5.62%。

--银行观点：过分担忧资本外流无必要，人民币料围绕6.6中轴线震荡--招商

中国招商银行最新观点指出，特朗普税改法案至少会在短期内刺激美国经济需求，这将利好中国外贸需求，刺激出口并带动中国经济。对人民币汇率而言，更多担忧在于美国税改对投资吸引方面的虹吸效应，当然过分担心资本外流无必要，人民币料围绕着6.6元中轴线震荡。

--券商观点：美税改对国内压力可控，明年人民币料维持6.5-6.9波动--申万宏源

申万宏源宏观团队最新观点认为，美国税改会刺激美国企业加大本土投资和海外利润回流美国，导致中国面临资本外流压力；同时税改还有利于提振美国经济前景预期，间接导致人民币汇率承压，加剧资本外流；预计明年人民币汇率将在6.5-6.9区间内波动。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收创近三个半月新低，市场整体偏弱个股杀跌力度加大

中国股市沪综指收跌，创近三个半月新低。分析师指出，受周末政策面和本周资金面偏紧预期影响，今日大盘低开后略有反弹，但市场整体偏弱，个股杀跌力度较大跌停家数较多。由于短期技术指标超卖，料指数下跌速度或将减缓，短期需关注下半周宏观数据对大盘的扰动。

--中国新股：证监会下发新一批五家企业IPO批文，募资总额至多37亿元

中国证监会公告称，核准新一批五家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额不超过37亿元人民币。

--中国期货：中金所称将加快推进股指期权上市，完善国债期货产品结构

中国金融期货交易所总经理戎志平表示，要加快推进股指期权的上市工作，进一步完善国债期货的产品结构，同时加速推动银行、保险、境外机构投资者等参与国债期货，并推出适合机构的交易方式、交易机制。

--中国期市：钢铁与铁矿石期货触及三个月高点，因钢厂减产

中国铁矿石与钢铁期货周一涨至三个月高点，因政府限产令导致钢材供应紧张。在中国发出冬季限产令之后，钢材价格大涨，引领升势。

--中国钢铁：今明两年钢铁产量均料上升，此前中国取缔非法钢厂

中国冶金工业规划研究院称，今年中国粗钢产量料增长3%至8.32亿吨，2018年进一步增长0.7%，因大型钢铁厂增加运营，抵消老旧厂房关闭带来的影响。

--中国企业：前两批混改试点央企将引资3,000亿，第三批名单已获批--报载

中国证券报报导称，前两批共19家央企混合所有制试点中，通过混改将引入各类资本约3,000亿元人民币；目前第三批31家试点企业已经国务院批准，房地产、建筑、建材、通信、矿业等五个行业企业混合程度较高。

--中国企业：哈罗单车完成3.5亿美元D1轮融资，蚂蚁金服等参与投资

中国共享单车企业--哈罗单车宣布，完成3.5亿美元D1轮融资，蚂蚁金服、成为资本、富士达、威马汽车等机构共同参与投资。这是10月底哈罗单车与永安行603776.SS参股的永安低碳科技有限公司合并后的首次融资。

--美国新股：中国乐信将为赴纳斯达克上市进行额外尽职调查--消息人士

据一名了解情况的消息人士称，中国消费借贷平台乐信将为赴纳斯达克(Nasdaq)展开首次公开发行(IPO)的计划进行额外的尽职调查。消息人士称，这一决定将拉长IPO的时间跨度，此前中国监管机构于上周五针对该行业发布新规。

--中港个股：万科子公司拟投资10.5亿元参与华人文化旗下一基金

中国最大房企之一的万科企业股份有限公司公告称，全资子公司昆山品铭富企业管理公司认缴10.5亿元人民币，参与专注于媒体娱乐等投资领域的华人文化旗下一只已成立的基金，认缴后基金规模为75.2亿元。

--中国个股：长安汽车将与一汽、东风进行战略合作，涉及技术创新等方面

中国大型车企--长安汽车称，当日与中国第一汽车集团公司、东风汽车集团有限公司签署战略合作框架协议，三方将在前瞻共性技术创新、汽车全价值链运营、联合出海“走出去”、新商业模式等四大领域开展全方位的合作。

--香港新股：中教控股拟筹高至35.1亿港元，锁定GIC等基础投资者--销售文件

据路透见到的销售文件显示，中国大型民办高等教育营运商--中国教育集团控股有限公司香港首次公开发售（IPO）拟筹高至35.1亿港元，并锁定新加坡政府投资公司（GIC）等四名基础投资者。

--香港个股：万达酒店称母公司拟将其持股悉数让予王健林全资持有的公司

万达酒店宣布，其母公司万达海外拟将其持有的约30.55亿股（占已发行股本约65.04%）股权，转让予万达集团董事长王健林全资持有的公司进行重组，公司的最终控股股东在拟议转让前后将保持不变。

--香港新股：河北建设集团IPO拟筹高至23.2亿港元，预计本周五定价--IFR

据汤森路透旗下IFR报导，中国京津冀地区最大的非国有建筑承包公司--河北建设集团股份有限公司的香港首次公开发售（IPO）拟筹高至23.2亿港元，预计本周五定价。 （完） (整理 曾祥进; 审校 林高丽)