《路透晚报》--12月5日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：财新11月服务业PMI和综合PMI升至51.9和51.6，均为三个月高点

受新订单增长的拉动，中国11月财新服务业PMI继续小幅回升，至三个月高点，显示服务业延续扩张步伐。综合制造业和服务业数据来看，中国四季度经济增速仍平稳，不过应警惕价格上涨带来的通胀压力。

财新/Markit联合公布，中国11月服务业采购经理人指数(PMI)上升0.7个点至51.9，上月为51.2；当月中国综合PMI指数亦升至51.6，为今年8月以来的最高点。

--中国经济：大幅放宽市场准入，加快要素价格市场化改革--发改委

中国国家发改委副主任兼统计局局长宁吉喆署名文章称，进一步明确建设现代化经济体系的主要任务是要发展更高层次的开放型经济，全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度，大幅度放宽市场准入，扩大服务业对外开放，优化区域开放布局；并要加快要素价格市场化改革。

--中国经济：构建土地供给利用监管平台，探索地方土地资源储备制度--国土部

中国国土部副部长曹卫星撰文指出，中国土地供给管理仍面临一些问题和挑战，要构建立体化、动态化、信息化的土地供给利用监管平台，实施差别化产业用地政策，严控高耗能高污染和过剩产能用地，并探索构建地方土地资源储备制度。

--中国政策：规范推进特色小镇要严防政府债务风险，严控房地产化倾向--发改委

中国国家发改委和国土资源部等日前联合发布关于规范推进特色小镇和特色小城镇建设的若干意见，明确提出坚持因地制宜，坚持产业建镇，严防政府债务风险，严控房地产化倾向。

--中国经济：广东省出台扩大对外开放措施，推进金融等领域开放

中国广东省公布进一步扩大对外开放积极利用外资若干政策措施，拟扩大市场准入领域，逐步推进制造业、服务业、金融领域扩大对外开放，加大利用外资财政奖励力度。

--中美贸易：美强化贸易保护立场损人不利己，激进做法该收手--人民日报

人民日报海外版发表热点聚焦文章指出，美国不断强化贸易保护主义立场、采取更多贸易保护措施，这已威胁到了美国与中国等多个国家之间的经贸关系。专家认为，美国贸易保护的激进做法该收手了，否则将损人不利己，整个全球贸易体系和秩序也都将受到危害。

--中国反腐：顶风违纪还有增量，整治“四风”必须持续加大力度--中纪委官员

中央纪委党风政风监督室主任熊惊峰称，尽管不正之风已经总体得到有效遏制，但不收敛不收手的现象仍然存在，顶风违纪的行为还有增量，整治“四风”问题必须持续加大力度。

--台湾经济：将简化审议程序提振侨外资兴趣，藉此推动产业创新--行政院

台湾行政院表示，为提振侨外资投资台湾，将简化侨外投资审议程序，并且结合国外创新观念，推动相关产业创新，并强化侨外投资与产业升级需求的连结。

--《分析师观点》台湾11月CPI年增率高于预期，惟低通膨令短期升息无望

台湾主计总处公布，11月消费者物价指数(CPI)较上年同期增0.35%，高于市场预期年增0.26%，从上月年减0.32%的逾两年低位反弹。

--香港数据：11月PMI回升至50.7，受内地需求转强带动--日经

经季节调整后，11月份日经香港PMI为50.7，高于10月份的50.3，显示私营经济的景气度再度回温，惟最新指数值仍低于历史平均值。

--香港经济：港商未来三年拟增研发开支，平均增幅18%--调查

香港工业总会发表的调查结果显示，近八成回应的本港企业预计未来三年将增加研发开支，平均增幅达18%；并无企业表示会缩减研发开支。

【金融】

--中国金融：明年新兴经济体应撤出宽松措施，恢复货币政策正常化--央行专家

中国央行金融研究所所长孙国峰称，展望2018年，不论是美联储还是其他央行，货币政策的正常化进程会加快，新兴经济体也应该撤出宽松措施，尽快恢复货币政策正常化。

--中国金融：第三季非现金支付金额923.8万亿元，同比增长2.26%--央行

中国央行称，第三季度，全国共办理非现金支付业务2,434.95亿笔，金额923.80万亿元人民币，同比分别增长32.55%和2.26%，显示全国支付体系运行平稳，社会资金交易规模不断扩大，支付业务量保持稳步增长。

--中国金融：完善债转股配套政策，可发特别国债作资金来源--华融董事长

中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融董事长赖小民表示，建议国家进一步完善市场化债转股的配套支持政策，比如调整对金融资产管理公司的资本监管要求，发行特别国债作为债转股的重要资金来源，发挥财政资金的引导作用。

--路透专访：网络借贷信息平台信而富将因监管新规而获益--CEO

中国网络借贷信息平台信而富首席执行官(CEO)王征宇表示，该公司将根据中国政府为清理快速增长的网络小额贷款公司而出台的新规，对自身业务行为和收费进行必要的调整。

【固定收益】

--中国债市：地方债助11月托管量环比多增，国债政金债增势放缓--中债登

中国中央国债登记结算公司最新数据显示，按债券统计口径计算，11月末债券托管余额为504,498亿元人民币，当月净增8,031亿元，较10月增量有所回升，主要受地方债发行提速支撑，而国债及政策性金融债的托管增量则环比缩减。

--中国公开市场：连三日暂停操作因流动性总量较高，单日净回笼1,700亿

中国央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，今日不开展公开市场操作。此亦为连续第三日暂停操作；据此计算，单日净回笼1,700亿元人民币。

--中国货币市场：流动性宽松无虞，逆回购继续暂停关注明日MLF续作情况

中国银行间市场早盘资金面延续宽松态势，年内到期资金供给无忧，跨春节资金品种价格较高。交易员称，央行继续暂停逆回购操作，但流动性偏松格局未改，资金供给充足；不过跨春节品种融出不多，需求亦有限，故对整体资金面影响不大。

--中国债市动态：空头回补现券收益率回落，短期仍是修复行情难言趋势

中国银行间债市早盘现券收益率有所回落，主要受最为活跃的国开10年债170215空头回补所带动，中金所国债期货亦同步走强；此外同业存单因昨日发行较为火爆，今日发行利率整体稍有下行，亦对市场人气有所助益。

--《中国新债预测》一年和10年续发国债加权收益率均值为3.62%和3.85%

中国财政部周三将招标续发行一年和10年固息国债。路透调查显示，今日现券收益率先下行后缩减跌幅，市场谨慎心态仍未消，一级新债需求也难有明显回暖，明日两期料定位接近二级水平，而年末资金压力渐增，一年品种需求或一般。

【外汇】

--中国外汇：仍应坚持必要资本管制，汇率改革要尽快完成--社科院专家

中国社科院学部委员余永定称，外部环境的不利变化，包括美联储加息以及人民币贬值压力等，要求中国坚持必要的资本管制，宏观审慎管理并不能代替资本管制或跨境资本管理。

--中国汇市：人民币兑美元早盘小升但仍无方向，持汇成本高应适时出手结汇

人民币兑美元即期早盘小升，市场整体波幅并不大，中间价则微跌。交易员指出，市场对美国税改推进反应平静，外部市场亦无明显方向，人民币维持在区间内交易。随着交易员逐渐熟悉撮合系统，市场效率有望继续提升，料询价交易成交占比将持续下滑。

--中国汇市：路透测算的人民币CFETS指数创逾三个月低点

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微跌0.10%至94.26，该指数跌至8月30日以来新低；SDR篮子指数微跌至95.02，BIS篮子指数微跌至95.15。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指续收创近三个半月新低，指标股护盘中小盘股持续调整

中国股市沪综指放量收跌，续创近三个半月新低。分析师指出，今日大盘继续弱势下探，但盘中板块分化较为严重，以上证50指数为代表的指标股走势坚挺，护盘迹象明显，但中小盘股则大幅调整，化工板块领跌。目前市场心态不稳，致投资者获利了结心态加剧，料后市大盘将维持弱势震荡格局。

--中国证券：新股发行已常态化，料今年核发新股量创新高--证监会官员

中国证监会主席助理宣昌能表示，目前国内新股发行已经常态化，预计全年审结首次公开发行（IPO）数量及核准发行企业数量均将创下历史新高，IPO家数和融资规模均居同期全球前列。

--中国证券：深交所正研究推动ETF纳入互联互通标的证券范围

人民日报报导称，深交所正研究推动ETF纳入互联互通标的证券范围，优化交易日历安排，为境内外投资者提供更多的资产风险管理工具。

--中国证券：全国首单长租公寓储架发行CMBS获批，规模60亿元--报载

中国证券报报导称，全国首单长租公寓储架发行CMBS（商业物业抵押贷款证券化）产品--“招商创融-招商蛇口长租公寓第一期资产支持专项计划”日前获深圳证券交易所审批通过，获批发行规模达60亿元人民币，刷新了长租公寓类资产证券化的最高额度。

--券商观点：明年中国内地寿险股盈利前景好于产险股--星展唯高达

券商星展唯高达称，预计中国市场利率上升将提振内地寿险公司盈利表现，并于2018年开始浮现；而该行对内地产险股的看法则持较悲观看法，因后者面对汽车保险需求放缓及来自互联网保险等竞争压力加剧。

--香港个股：粤丰环保成立规模约15亿元人民币基金，投资垃圾焚烧发电项目

中国垃圾焚烧发电企业--粤丰环保电力宣布，与广东粤财及中银粤财成立一个总资本承担规模15.01亿元人民币的基金，以投资潜在垃圾焚烧发电项目。

--中港个股：中国铝业四家子公司引入信达等实施债转股，增资额126亿元

中国铝业股份有限公司公告称，旗下四家全资子公司拟引入信达资产、中国人寿等八家投资者，实施市场化债转股，增资总额达126亿元人民币。

--中港个股：万科11月销售额347.5亿元，当月新增19个项目

中国大型房地产企业--万科公告称，11月份实现销售面积229.6万平方米，销售金额347.5亿元人民币；1-11月累计实现销售面积3,141.9万平方米，销售金额4,676.5亿元。 （完） (整理 曾祥进; 审校 林高丽)