《路透晚报》--12月6日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：减税是税改方向，但应选择有中国特色的减税道路--金融时报

美国日前通过税改法案引起广泛关注。中国金融时报援引专家观点称，中国税改肯定是减税的改革，但不可能也没必要复制西方国家的模式，而应当基于自身实际情况选择有中国特色的减税道路。

--《中国数据观测》食品与翘尾致11月CPI涨幅略降，工业因限产影响续放缓

路透综合20余家机构预测中值结果显示，受蔬菜价格及翘尾因素小幅回落影响，中国11月CPI同比涨幅略有下降，PPI涨幅则由于有色金属等价格下降出现明显回落，总体通胀压力不大；而进入采暖季带来的限产措施影响，将继续拖累11月的工业增加值。

--《中国数据观测》11月新增贷款料升至8,000亿元，M2增速小幅反弹至8.9%

路透综合20家机构预测中值显示，中国11月新增人民币贷款将升至8,000亿元，一方面，经济表现出韧性令企业中长期贷款有望从上月低位回升；另一方面，资管新规征求意见稿出炉后，影子银行业务将逐步回表转化为表内融资。

--《中国数据观测》高基数下11月进出口增速料回落，贸易顺差或将收窄

路透综合约27家机构预测中值结果显示，外需环境整体较好，内需也保持旺盛，但由于去年同期基数较高，中国11月进出口增幅将收窄；出口同比增速回落至5.0%，进口同比增速则明显回落至11.3%；当月贸易顺差或将缩至350亿美元。

--中日关系：日本将对中国一带一路项目提供财务支持--日经新闻

日本经济新闻报导，日本政府计划在一带一路项目上与中国共同合作，对民间企业结盟提供财务支持，以期改善双边关系。

【金融】

--中国金融：银监会完善银行流动性风险监测体系，新引入净稳定资金比例等指标

中国银监会就《商业银行流动性风险管理办法（修订征求意见稿）》公开征求意见，明确新引入包括净稳定资金比例、优质流动性资产充足率和流动性匹配率三个量化指标，进一步完善流动性风险监测体系，以切实推动商业银行更有效地提高流动性风险管理能力。

--中国金融：网络小贷监管收紧，需警惕线下高利贷卷土重来--人民日报

人民日报刊发经济时评文章指出，继针对P2P网贷平台的监管趋严后，中国对网络小贷的监管也正在收紧，但也要小心一部分急迫的贷款需求可能会转向线下高利贷；如果在防范金融风险的同时，能兼顾民间融资需求的满足，将是更高的管理智慧。

--全球金融：欧盟避税天堂黑名单澳门榜上有名，香港被列入观察“灰名单”

欧盟各国财长周二采纳了一份被认为是避税天堂的黑名单，其中包括17个司法辖区。这个前所未有的举措意在反击全球避税行为，但官员们对于是否应该课征金融税没有共识。

【固定收益】

--《分析》中国央行打破单次续作全月到期MLF惯例，为利率调整埋下伏笔

中国央行周三如期开展中期借贷便利(MLF)续作，但规模仅等额对冲当日MLF到期，九个月来首次打破单次续作全月到期MLF的惯例；央行主管媒体称12月将分两次续作到期MLF，旨在防止流动性过于宽松，增强公开市场操作的精准性和灵活性。

--中国货币市场：短期资金仍供给充足，MLF未续做全月到期量避免过度宽松

中国银行间市场早盘延续宽松，隔夜、七天资金融出仍然较多。央行稍早MLF(中期借贷便利)未续做全月到期规模，仅对冲当日到期，或因避免短期资金过于宽松，交易员称虽然略超预期，但从资金面状况来看影响有限。

--中国债市动态：MLF续做节奏有变期现货震荡后回稳，政策谨慎预期再起

中国央行公开市场MLF（中期借贷便利）操作仅对冲当日到期量，这也是九个月来央行首度未单次续做全月到期的MLF。受此影响，银行间债市周三早盘现券收益率一度走高，中金所国债期货亦随之走弱，不过在央行主管官媒发声本月还将有一次MLF操作后，期现货走势回稳。

--新债招标：农发行三年增发债170411收益率4.6334%，五年4.7128%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的三年(150406，实际剩余期限约三个月)、三年(170411)和五年固息债，中标收益率分别为3.7998%、 4.6334%和 4.7128%，投标倍数分别为2.38倍、4.53倍和7.75倍。

--新债招标：中国10年续发国债获0.7亿元追加认购，一年期未获追加

中国财政部公告显示，上午招标续发行的10年固息国债获得0.7亿元人民币追加认购，最终发行量为260.7亿元；同时招标的一年期续发国债则未获追加。

--中国新债：财政部下周三将招标发行260亿元附息国债，为五年品种续发

中国财政部公告称，将于下周三(13日)招标发行260亿元人民币记账式附息国债，期限五年，为今年第21期国债第二次续发。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘微贬交易区间狭窄，撮合交易下汇价更趋稳

人民币兑美元即期早盘微贬，人民币中间价持续第八日走贬，市场整体波幅区间非常狭窄。交易员指出，美国税改推进对美指影响有限，人民币也没有明确的方向，而撮合交易明显提升效率，交易点差继续缩窄，汇价更趋稳。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数微升至94.27

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微升0.01%至94.27；SDR篮子指数微升至95.11，BIS篮子指数微升至95.2。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指续创近三个半月新低，中小盘股尾市反弹大盘跌幅收窄

中国股市沪综指缩量收跌，续创近三个半月新低。分析师指出，今日大盘低开低走，近两日护盘的指标股加入调整行列，令指数破位并形成较大下跌，但尾市中小盘股出现强力反弹，助大盘收窄跌幅。由于年末资金面偏紧，加之机构调仓，市场缺乏新的做多题材和个股，料后市仍将延续弱势调整态势。

--券商观点：中国新三板政策将会择时推出，目前市场已基本见底--东北证券

中国东北证券近日发布报告称，预计之前新三板市场所期待的一些政策都会择时推出。交易制度方面，包括集合竞价和大宗交易；转板方面，三类股东问题的明确解决方案；发行方面，允许公开发行可能是最大的突破。随着政策陆续出台到位，新三板会有所改善，目前已基本见底。

--投行观点：2018年香港恒指料升15-20%，看好医疗及金融板块--工银国际

工银国际称，预计2018年香港恒生指数升幅达15-20%，因中国经济持续向好、企业盈利改善以及估值相对其他市场吸引，板块方面则看好医疗保健和金融。

--《独家新闻》中国又有两家大银行计划向印度信实电信追债--消息人士

三位知情人士表示，中国两大银行计划支持中国国家开发银行的行动，将印度无线通信运营商信实电信(Reliance Communications，RCom)告上破产法庭。他们寻求收回大约20亿美元的债款。

--《独家新闻》小米邀请银行递交2018年为其安排IPO的标书--消息

消息人士告诉路透，中国智能手机生产商--小米已经邀请银行下周五递交2018年为该公司安排首次公开发行(IPO)的标书。在2014年其营收增长停滞之前的一次融资中，小米的估值为460亿美元。今年该公司的业绩表现出色，最近对其估值上升的预期升温。

--中国个股：三安光电拟在福建泉州建半导体生产基地，总投资333亿元

中国三安光电股份有限公司公告称，计划在福建省泉州建设一个化合物半导体、集成电路的研发及产业基地，投资总额高达333亿元人民币。

--中国个股：比亚迪拟设62.5亿元私募基金，投资云轨项目建设

中国汽车制造商比亚迪公告称，其全资子公司深圳市比亚迪投资管理有限公司拟设立“比亚迪华睿信云轨一号私募投资基金”，发行总规模62.5亿元人民币，用于以股权和/或债权的方式投资云轨项目建设。

--中国企业：苹果胜诉，法院裁决小米Mi Pad商标不能在欧盟注册

苹果成功阻止中国智能手机生产商小米将“Mi Pad”平板电脑在欧盟注册为商标，因为这一名称与苹果的“iPad”过于相似。 （完） (整理 曾祥进; 审校 杨淑祯)