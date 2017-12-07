《路透晚报》--12月7日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：年底前初步实现国务院部门40个垂直系统开放共享数据--国常会

中国国务院总理李克强周三主持召开国务院常务会议，部署加快推进政务信息系统整合共享，确定推进公共资源配置领域政府信息公开的措施，年底前初步实现国务院部门40个垂直系统向各级政务部门开放共享数据。

--中国能源：环保部要求煤改气未完工地方沿用燃煤取暖等方式--财新

中国财新周四援引环保部文件报导，要求煤改气（电）没有完工的地方，继续沿用过去的燃煤取暖方式或其他替代方式，以保障群众温暖过冬为第一原则。

--中国政策：明年将跨境电商零监管过渡期政策扩围合肥等五城市--商务部

继中国明确将跨境电商零售进口监管过渡期政策再延长一年至2018年底后，中国商务部新闻发言人高峰周四表示，自明年1月1日起将过渡期政策适用范围扩大至合肥、成都，大连，青岛和苏州五个城市。

--中美贸易：中美双方处理贸易摩擦应加强协商，推进互利共赢--中国商务部

中国商务部发言人高峰表示，美方近期接连发起针对中国产品的贸易救济调查，不断释放负面的信息，是不具有建设性的，双方在处理贸易摩擦上应通过加强对话与协商，以及两国业界的沟通与协调，推进互利共赢的经贸合作。

--中国就业：前10个月全国城镇新增就业1,191万人,提前完成全年预期目标

人民日报援引人社部的消息，今年1-10月，全国城镇新增就业1,191万人，提前两个月超额完成1,100万人的全年预期目标，主要得益于经济稳步增长。

--中国能源：建立煤炭最低和最高库存制度，科学确定不同领域库存量--发改委

中国国家发展和改革委员会发布关于建立健全煤炭最低库存和最高库存制度的指导意见，提出根据现有相关行业标准规范，综合考虑煤炭开采布局、资源禀赋、运输条件和产运需结构变化等因素，按照不同环节、不同区域、不同企业、不同时段，科学确定煤炭最低库存和最高库存。

--中国企业：中石化控告委内瑞拉PDVSA，显露中委关系恶化迹象

中国石化旗下子公司中石化(美国)在美国法院向委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)提起诉讼，控告PDVSA未全额支付一笔钢材订单。

--中国经济：交银财富景气指数下滑，不动产投资意愿创逾一年半新低

中国国有商业银行--交通银行发布的最新一期交银中国财富景气指数小降。调查结果显示，受监管政策影响，国内小康家庭的房产投资意愿大减，本期不动产投资意愿指数已创下2016年3月以来的最低点。

--香港房地产：55%受访者料未来一年楼价续升，楼价升势无损置业意欲--调查

花旗银行公布的季度调查结果显示，今年第三季认为未来12个月香港楼价上升的受访市民占55%，认为会下跌的受访者比例则为11%，两者按季俱跌两个百分点。此外，21%受访者表示有兴趣置业，按季升七个百分点，亦为这项调查自2012年开展以来次高，反映楼价升势持续无损港人置业意欲。

【金融】

--中国数据：11月末外汇储备增至31,192.77亿美元，为连十个月回升--央行

中国央行公布，11月末中国外汇储备为31,192.77亿美元，环比增加100.64亿美元，为连续第十个月回升，10月为增加7.03亿美元。11月末官方储备资产中黄金储备为758.33亿美元，环比增加5.95亿美元。

--中国经济：增长目标与金融稳定诉求相互冲突--IMF

国际货币基金组织(IMF)表示，中国应将金融稳定的重要性置于发展目标之上，因追求地区成长目标和协助企业避免大量失业已造成债务飙升，尤其是地方政府的债务水平。

--中国央行：IMF报告对中国金融体系压力测试相关表述未能全面反映测试结果

针对国际货币基金组织和世界银行公布中国金融部门评估规划报告，中国人民银行称，总的来看报告对中国金融体系的评价是客观、中肯的，但也存在少数中方不完全认同的表述和观点，包括报告关于压力测试的相关表述未能全面反映测试结果。

--香港数据：11月底外汇储备资产升至4,221亿美元--金管局

香港金融管理局（HKMA）公布，截至今年11月底止官方外汇储备资产为4,221亿美元，较上月底增加29亿美元。

--数字货币：中国火币网与日本SBI达成战略合作，将新成立两家交易所

中国加密货币交易平台--火币网称，已与日本SBI集团签署合作协议，将成立两家新交易所SBI Virtual Currency和Huobi Japan。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行2,700亿逆回购等额对冲到期，28天期逾两个月首现

中国央行称，公开市场今日进行总额2,700亿元人民币逆回购操作，等额对冲当日到期量；包括七天期1,200亿元，14天期500亿元，28天期1,000亿元。其中28天期品种为暂停逾两个月后重现。

--中国货币市场：资金供需均衡，28天期逆回购重启但未明显改善跨年供给

中国银行间市场资金面略有收敛但整体供需仍属均衡，惟跨年期限品种供给依然较少。交易员称，公开市场连续净回笼，今日仅对冲到期，累计效应导致流动性较前两日相对收缩；而28天期逆回购时隔两个多月后重启，但未明显缓解跨年资金供给形势。

--中国债市动态：期现货均小幅震荡，国开10年券置换放量支撑二级走势

中国银行间债市早盘现券收益率整体变化有限，中金所国债期货小幅偏弱震荡。今日下午将进行的国开债置换操作较上次明显放量，这对于被置换券--国开10年活跃券170215有一定支撑作用，其二级成交收益率微降。

--新债招标：国开行五年增发债收益率4.6775%，七年4.7986%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行下午招标增发的五年和七年固息债，中标收益率为4.6775%和4.7986%，此前市场预测均值为4.68%和4.84%。稍早招标的一年(实际剩余期限约一个半月)及三年固息增发债，中标收益率为3.22%和4.6005%，此前市场预测均值4.03%和4.63%。

--新债招标：国开行置换券160208收益率4.6793%，投标倍数1.23倍--业内人士

业内人士周四透露，中国国家开发银行下午进行的债券置换招标，置换债券160208中标收益率为4.6793%，投标倍数为1.23倍。

--新债招标：进出口行三年增发债收益率4.6355%，五年4.7152%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标增发的一年(剩余期限约五个月)、三年和五年固息债，中标收益率分别为4.1264%、4.6355%、4.7152%，对应投标倍数2.78倍、3.46倍、2.93倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘微升，市场走势平稳机构借势做大成交量

人民币兑美元即期早盘小幅低开后微升，整体波幅相对有限，中间价则微跌。交易员指出，目前内外部都缺乏让人民币波动起来的事件，而且年底临近机构基本完成年度任务，主动出击意愿不强，人民币料延续当前走势。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数微升至94.4

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微升0.14%至94.4；SDR篮子指数微升至95.13，BIS篮子指数微升至95.3。

--台湾新债：东方汇理银行三年宝岛债以4.55%定价，募资7.82亿人民币--消息

两位消息人士指出，法国东方汇理银行计划在台湾发行三年期人民币计价宝岛债，以4.55%定价。消息人士称，该档宝岛债共募资7.82亿元人民币，将于20日挂牌。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指连四日收跌续创近三个半月新低，大金融板块领跌

中国股市沪综指周四连四日收跌，续创近三个半月新低。分析师指出，在沪综指跌破3,300点后，相当多投资者的信心受损，前期强势板块--保险、券商等大金融板块和周期股跌幅居前，大盘震荡下滑。

--中国能源：预计今年天然气消费量为2,307亿立方米，为历史新高--报告

中国石油新闻中心刊登报告称，根据历史消费规律及第三季度增长情况，预计2017年中国天然气消费量为2,307亿立方米，增幅达16.4%，增量超过300亿立方米，为历史新高。

--《独家新闻》中石化准备出售尼日利亚石油资产--消息人士

三名知悉相关情况的消息人士表示，中国石化集团公司已聘用法国巴黎银行安排出售其在尼日利亚和加蓬的石油资产，缩减在非洲地区的业务。

--中国个股：贵州茅台拟投资逾35亿建技改工程，新增基酒年产能5,152吨

中国大型酒类企业--贵州茅台酒股份有限公司公告称，拟投资35.59亿元人民币建设“十三五”中华片区茅台酒技改工程，计划建设制酒生产房23栋及其配套设施，建成投产后将新增5,152吨/年茅台酒基酒生产能力。

--中港个股：中国平安旗下平安资管通过港股通收购汇丰控股5%股权

中国综合金融集团--中国平安宣布，旗下平安资产管理公司已向香港联交所申报，其通过港股通渠道累计买入汇丰控股5.01%股权，成为汇丰的重要投资者之一。

--香港个股：汇丰中国证券事业较外资投行对手抢先三年--CEO欧智华

汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)表示，由于汇控对于在中国的证券合资事业拥有经营控制权的特殊地位，比起其他在中国的投行对手，汇控领先了三年。

--中国个股：世茂股份以239亿元竞得深圳一地块，打造深港综合体项目

中国房地产企业--上海世茂股份有限公司公告称，旗下福建世茂新里程投资发展有限公司当日以239.43亿元人民币竞得深圳一地块，打造包括深港国际会议展览中心在内的深港综合体项目。

--中国个股：亨通光电放弃收购美国通用电缆，因第三方30亿美元报价过高

中国光纤光缆大厂--亨通光电公告称，公司原计划收购的美国通用电缆，因第三方公司提出的约30亿美元报价过高，亨通光电决定退出该项收购。

--企业结盟：阿里巴巴与福特汽车签署战略合作协议，探索新的零售机会

中国电商巨头阿里巴巴表示，与福特汽车签署了战略合作协议，共同在互联互通、云计算和人工智能领域进行研究。

--中国企业：Ofo小黄车登陆巴黎，成为当地第四个共享单车平台

中国共享单车平台Ofo周三在巴黎开展服务，成为当地第四家共享单车运营公司。巴黎计划到2030年之前全面禁止所有内燃机汽车。(完) (整理 林高丽; 审校 杨淑祯)