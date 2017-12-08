《路透晚报》--12月8日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：强劲外需带动11月进出口超预期回升，明年增速料放缓

中国11月进、出口同比增速双双回升，远超市场预期，显示世界经济的回暖对中国外贸产生明显提振作用。预计12月出口将延续较快增长态势，全年外贸对GDP贡献将保持正值，但受高基数等影响，明年进出口增幅将有所收窄。

分析师指出，出口增速回升与此前公布的官方制造业PMI新出口订单分项指数环比上升表现一致，也符合海外经济的强劲增长势头，并为四季度国内工业生产带来支撑；进口增幅超预期一方面归功于出口强劲，另一方面也受天然气、原油等部分大宗商品价格较快上涨的影响。

--中国经济：江西、陕西等五省五个市县违规举借政府性债务64.32亿元--审计署

中国审计署发布了2017年第三季度国家重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计结果公告，部分地区违规举债或虚增财力，江西、陕西、甘肃、湖南、海南五个省的五个市县通过出具承诺函等违规举借政府性债务64.32亿元人民币。云南、湖南、吉林、重庆4个省的10个市县（区）虚增财政收入15.49亿元。

--中国农业：今年全国粮食总产量6.18亿吨，同比增0.3%--国家统计局

中国国家统计局公布，2017年全国粮食总产量61,791万吨（12,358亿斤），同比增长0.3%；其中谷物产量56,455万吨，同比减少0.1%。

--中国经济：不存在中方要求完全获得巴沙大坝项目所有权运营权等情况--发改委

中国国家发改委有关负责人称，目前中国和巴基斯坦正就巴沙大坝项目合作事宜保持接触，但该项目尚未纳入中巴经济走廊能源项目清单，中巴两国行业主管部门也未就巴沙大坝的开发方案开展交流，不存在“中方要求完全获得巴沙大坝项目所有权及其运营权并以巴境内另一个在运水电站作为抵押物”等情况。

--《综述》朝鲜称美国的威胁使战争不可避免，中国敦促各方保持冷静

美国两架B-1B重型轰炸机周四参加了在韩国上空的大规模演习。朝鲜(北韩)警告称，这场演习和美国的威胁使得战争爆发成为“既定事实”。中国外交部新闻发言人耿爽称，“希望有关各方保持克制，都能采取行动促进半岛局势的缓和，而不是相互刺激。”

--台湾数据：11月出口年增14.0%远高于市场预期，因手机等应用带动

台湾财政部公布，11月出口金额较上年同期成长1 4.0%，远高于市场预期的年增8.02%。财政部指出，11月出口金额达288.8亿美元，为历年单月最高水准。主要受惠于手机及 新兴科技应用带动，积体电路出口再登新高，加上海外机械需求热络所致。

【金融】

--中国金融：10家股份行认为资管新规部分条款可能引发系统性金融风险--消息

大资管新规征求意见稿发布尚不足一个月，两名消息人士援引10家股份行研讨后达成的一致意见指出，资管意见稿有利于防范业务风险，但部分条款实施后，将对金融市场的影响力较大，可能引发系统性金融风险。

--中国央行：尽快实现金融监管全覆盖，更加重视价格型调节和传导--行长

中国央行行长周小川最新撰文称，坚持把维持物价稳定和防控系统性金融风险作为金融宏观调控的核心目标，实施稳健中性的货币政策，强化逆周期调节，巩固宏观杠杆率稳中趋降的良好势头，并更加重视价格型调节和传导。

--《市场热谈》中国资管新规应避免矫枉过正，业内建议有序打破刚兑

中国大资管行业新规正处于征求意见期，作为配套细则的理财业务管理办法等措施也正在制定完善中。为避免矫枉过正并确保政策平稳实施，不论是监管层摸底调研各家银行建议，还是银行主动集中讨论反馈意见都行在途中。

--中国人事：周亮今年11月出任中国银监会副主席、党委委员--官网

中国银行业监督管理委员会网站显示，周亮于今年11月出任中国银行业监督管理委员会副主席、党委委员。

--《台湾金融市场一周展望》台股反弹契机待看欧美议息决策，汇债则料盘整

本周台股连续第二周收黑失守10,400点，下周企盼急跌后出现反弹契机。分析师称，市场多预期急跌后台股有望反弹，至于反弹后走势则看法不一，下周静待欧美议息会议释出指引。

【固定收益】

--中国公开市场：本周净回笼创10个月新高，缴税来临央行料继续“削峰填谷”

中国央行公开市场本周净回笼5,100亿元人民币，连续第二周净回笼且规模创10个月单周新高，不过央行公告表述从周初的流动性“总量较高”改为了“总量适中”。业内人士认为，月初流动性总量偏高之际，央行适时回笼资金体现中性操作姿态不变；随着下周缴税高峰期的来临，央行料仍会维持“削峰填谷”操作。

--中国货币市场：隔夜宽松不改七天稍显谨慎，同业存单利率小涨供需两旺

中国银行间市场资金面保持宽松，央行公开市场稍早小幅净回笼100亿元，部分银行为周末的旬末指标考核也控制融出，但从短期资金价格稳定来看压力有限。跨年流动性则持续紧张，同业存单今日又迎发行高峰，股份制银行三个月期同业存单发行利率向5%靠拢。

--中国债市动态：期现货双双走弱，美联储议息会议渐近谨慎预期升温

中国债市早盘期现货双双走弱，银行间国债及金融债活跃券收益率上行2-3个基点（bp），利率互换（IRS）同步走高，中金所国债期货震荡走跌。美联储（FED）下周将举行议息会议，届时年内第三次升息可能性很大，市场普遍担忧中国央行会随FED步伐上调逆回购、MLF（中期借贷便利）等市场基准利率。

--中国票据市场：转贴利率本周上行，额度趋紧且看涨预期下票据供大于求

中国票据市场转贴利率本周上涨。交易员称，月初资金面较为宽松，但额度趋紧且看涨情绪下，机构收票少而出票多，总体供过于求；转贴利率依然和资金成本倒挂，故未来不排除进一步上行的可能。

--新债招标：中国三个月贴现国债收益率3.9684%，六个月3.9795%--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标发行的三个月和六个月期贴现国债，加权中标收益率分别为3.9684%和3.9795%，边际中标收益率4.0106%和4.0511%，对应投标倍数2.51倍和 2.66倍。

【外汇】

--《人民币综述》美国税改恐令波动加剧，惟A股秀色可餐仍为投资首选

美国税改与货币政策正常化，令资金自新兴市场回流美国的预期升温。市场人士认为，美国税改法案通过机率高，未来人民币波动在所难免；惟具国际化与企业获利增长题材支撑的A股，仍是人民币计价资产的投资首选。

--中国汇市：人民币兑美元早盘随中间价微跌，超预期贸易数据影响有限

人民币兑美元即期早盘微跌，整体波幅仍相对有限，中间价则现十连跌。交易员指出，中国海关甫公布超预期的11月贸易数据对汇市影响有限，市场结售汇亦相对均衡，目前美元指数反弹仅对人民币中间价发挥作用，短期人民币仍无打破区间横盘迹象。

--人民币衍生品：境内美元掉期曲线小幅趋陡，短端略下移因资金宽松

中国境内美元/人民币掉期曲线本周略趋陡。交易员称，近期短端人民币流动性宽松，境内美元掉期短端继续小幅下移，维持在利率平价之下；而跨年人民币资金相对紧张，市场利率上移，间接推升三个月以上的美元掉期水平。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数升至94.59

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日升0.20%至94.59；SDR篮子指数微升至95.2，BIS篮子指数升至95.51。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升，短线超跌及贸易数据胜预期引发大盘反弹

中国股市沪综指收升，终止此前连续四日跌势。分析师指出，大盘此前连续走低后已经超跌，加上今日公布进出口数据优于市场预期，投资者对短期经济走弱的担忧得以减轻，引发大盘出现反弹，前期深幅调整的商贸家电、食品饮料、通信电子等板块领涨，料大盘短线有望围绕3,250点-3,300点之间反复震荡筑底。

--中国证券：证监会梳理IPO审核流程部分事项，以明确和稳定市场预期

中国证监会指出，为进一步规范发行审核流程、有序推进发行审核工作、明确和稳定市场预期，证监会就首次公开发行（IPO）股票申请的预披露、反馈回复时间、中止审查、恢复审查、终止审查等有关事项，进一步梳理和明确。

--中国期货：郑商所下周起调整硅铁和锰硅期货相关合约交易保证金标准

中国郑州商品交易所发布通知称，自2017年12月11日结算时起，硅铁期货1801合约交易保证金标准由原比例调整为20%，锰硅期货1801合约交易保证金标准由原比例调整为10%。

--中国期货：证监会批准苹果期货12月22日起在郑商所挂牌交易

中国证监会新闻发言人常德鹏指出，证监会批准郑州商品交易所开展苹果期货交易，自12月22日起挂牌交易。

--中国基金：天弘基金将余额宝单日申购总额调整为2万，98%用户不受影响

中国最大公募基金公司--天弘基金管理公司公告称，为了保持天弘余额宝货币市场基金（余额宝）稳健运行，自周五起，设定单日（自然日）申购总额为2万元人民币，现有个人交易账户持有额度10万元维持不变。

--中国汽车：11月广义乘用车销量同比升3.2%，1-11月累计增1.6%--乘联会

中国全国乘用车市场信息联席会称，11月中国广义乘用车销量同比升3.2%，1-11月累计同比增1.6%。

--中国能源：明年起管道气及LNG竞价交易将征万分之五手续费--交易中心

中国上海石油天然气交易中心称，将自2018年1月1日起调整天然气交易手续费，其中对参与管道气及LNG（液化天然气）竞价交易的买卖双方会员单位，按照交易实际结算金额收取万分之五的交易手续费。

--企业结盟：美国霍尼韦尔将收购中国软件提供商富勒25%的股权

美国工业企业集团霍尼韦尔(Honeywell)将收购中国软件提供商上海富勒信息科技有限公司25%的股权，对中国迅速成长的物流行业投下长期押注。

--企业并购：联想集团拟入股台湾仁宝，取得二成股权--报载

台湾经济日报报导称，全球最大个人电脑生产商--联想集团拟入股台湾笔记型电脑生产商仁宝，取得约20%股权，藉由入股方式，展开新的合作关系。一旦成局，将是台湾笔电代工业首度引进陆资的案例。

--企业并购：中国国储能源化工提出以3.48亿美元收购澳洲天然气公司AWE

中国国储能源化工集团股份公司周五提出以4.63亿澳元(3.48亿美元)收购澳洲天然气生产商AWE Ltd。此前该公司给出的价格稍低，被AWE拒绝，现在直接找AWE股东磋商。

--企业并购：中国投资者财团同意收购意大利医疗器械集团Esaote

意大利医疗器械集团Esaote称，一个由中国投资者组成的财团已同意收购该公司，该财团包括阿里巴巴集团董事局主席马云联合创立的一家私募股权投资公司。

--中国个股：天华院拟逾66亿元收购实控人旗下资产，中国化工资产整合提速

停牌逾五个月的中国专用设备制造企业--天华院公告推出重组预案，拟向装备环球等发行股份，收购以装备环球所持装备卢森堡100%股权为主的多项关联方资产，合计作价约66.41亿元人民币。交易对方均为公司实控人中国化工集团间接控股的公司，集团资产整合提速。

--中国企业：海航集团称其并非“盲目”出售资产

中国综合性企业海航集团的一名高管对路透表示，该公司并非在“盲目”出售资产，近期也没有卖出德意志银行或希尔顿全球(Hilton Worldwide)股权的计划。

--香港新股：日清食品公开发售超额认购近33倍，下周一在联交所挂牌上市

日清日本的中国及香港业务分支--日清食品有限公司称，其香港IPO面向散户的公开发售部分录得超额认购近33倍，需启动回拨机制，其股份将于下周一（11日）在联交所挂牌上市。

--香港个股：隆成金融称正协助廉政公署进行调查

香港隆成金融集团表示，公司昨天（7日）被邀请协助香港廉政公署调查，并正就提供文件及记录与廉政公署合作。

--香港基金：南方东英与工银资管全球合作，扩大基金全球销售网络

香港南方东英资产管理公司宣布，其与中国工商银行旗下的工银资管（全球）有限公司达成战略合作，这将扩大南方东英旗下基金的全球销售网络。 (完) (整理 曾祥进; 审校 杨淑祯)