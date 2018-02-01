《路透晚报》--2月1日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中英关系：扩大双向开放和投资，适时审视启动沪伦通准备工作--李克强

中国国务院总理李克强周三同来访的英国首相特雷莎·梅举行中英总理年度会晤。李克强表示，中英将加强发展战略对接，扩大双向开放和双向投资，提升高技术产品在双边贸易中的比重，中方愿适时审视启动“沪伦通”（上海和伦敦股票交易市场的互联互通）准备工作。

商务部新闻发言人高峰表示，此次英国首相访华预计签署总额90亿英镑的商业协议，涉及一带一路建设、金融、创新、农业、科技等领域；双方并同意共同建设雄安金融科技城和青岛中英创新产业园。

--中国数据：财新1月制造业PMI持平于上月的51.5，制造业运行持续改善

财新中国1月制造业PMI指数持平于上月，连续八个月扩张。新业务总量与新出口订单虽有所回落，但仍保持50之上，为产出指数升至13个月最高提供动力，也带动了信心指数升至四个月最高，显示中国制造业整体运行持续改善。

--《焦点人物》台湾央行正式进入后彭时代，新掌门人如何走出自己的路？

20年前台湾桃园大园一场严重空难，尽管让台湾央行人才严重折损，却也意外造就了彭淮南和杨金龙两位从央行基层一路做到总裁。

台湾行政院今日宣布，核定央行现任副总裁杨金龙为下届中央银行总裁。现年79岁的央行现任彭淮南于1998年接任央行总裁迄今已近20年，将于2月25日任期届期。

--中国税收：去年税收收入12.6万亿元，同比增长8.7%--国税总局 -

中国国家税务总局表示，2017年组织税收收入（已扣除出口退税）12.6万亿元人民币，同比增长8.7%，扭转了近年来税收增长持续放缓的状况，税收与经济增长的协调性明显增强。

--中国能源：预计今年全社会用电量同比增约5.5%,电力供需总体宽松--中电联

中电联日前发布2017-2018年度全国电力供需形势分析预测报告显示，2017年中国全社会用电量6.3万亿千瓦时，同比增长6.6%，增速同比提高1.6个百分点。受2017年高基数等因素影响，预计2018年全社会用电量增长约5.5%左右，全国电力供需总体宽松。

--中国行业：部分沿海港口调降装卸作业费，年减物流成本9.6亿元--发改委

中国国家发展改革委称，按照国家发改委反垄断调查有关要求，大连港、广州港、深圳港东部盐田港区和西部蛇口、赤湾港区均从2018年起调降进出口集装箱装卸作业费，每年可减轻进出口物流成本约9.6亿元人民币。

--中国黄金：去年消费量同比增逾9%，产量降6%为2000年来首次大幅下滑--协会

中国中央电视台(CCTV)援引中国黄金协会数据称，2017年中国国内累计生产黄金426.142吨，同比减少27.344吨或6.03%，为自2000年以来首次出现大幅下滑；全年黄金实际消费量1,089.07吨，同比增长9.41%。

--中国能源：今年成品油需求料增3%，汽油消费2025-2030年达峰--中石化

中国石化和中国社科院联合发布国内首部石油蓝皮书预计，今年中国成品油需求同比增约3%；中长期看，中国成品油市场需求增速将逐步放缓。其中，“十三五”（2016-2020年）期间柴油消费进入回落前的平台期，汽油消费在2025-2030年达峰，煤油需求峰值将再延缓10年左右。[nL4S1PR2S3

--台湾数据：1月日经制造业PMI升至56.9创2011年4月最高，景气明显改善

台湾1月日经制造业PMI数值录得56.9，略高于去年12月的56.6，为2011年4月以来最高纪录，显示年初制造业景气状况进一步大幅改善。

--台湾股市：行政院决定现股当冲降税延长三年，证券自营商纳入适用

台湾行政院表示，延长股市现股当冲交易税降税至千分之1.5的措施三年，期间自2018年4月28日至2021年4月27日，且证券自营商自行买卖现股当日冲销交易也列为当冲降税适用对象。

--澳门经济：1月博彩收入按年升36.4%至262.6亿澳门元，好于市场预期

澳门政府公布，今年1月博彩收入按年升36.4%，至262.6亿澳门元，好于市场预期。

【金融】

--中国央行：1月开展MLF操作共3,980亿元人民币,SLF操作共254.5亿元

中国央行公布，1月开展MLF操作共3,980亿元人民币,SLF操作共254.5亿元。

--中国金融：存在重大风险隐患，金融监管中“猫鼠一家”--中纪委官员

中国中央纪委驻中国人民银行纪检组组长徐加爱最新撰文称，当前，金融领域出现一些重大风险隐患，比如金融监管中的“猫鼠一家”、出现大量“无照驾驶”，以及众多非法集资等金融乱象，给人民群众带来重大损失。

--《分析》中国银行业不良资产加速曝露，债转股有望大显身手

中国银行业大量借新还旧或不良债权的花式腾挪，掩盖了金融机构真实的风险和亏损，也导致僵尸企业遍地横行。在控制宏观杠杆率的政策导向和银监会“抓大案要案”的严监管思路下，银行体系不良资产料将加速暴露，僵尸企业的出清步伐也会加快。而在种种利好下，前期面临“落地难”的债转股有望大显身手。

--中国金融：去年末银行业金融机构资产及负债总额同比分别增长8.6%和8.3%

中国银监会公布，截至2017年12月末，中国银行业金融机构资产总额245.78万亿元人民币，同比增长8.6%，负债总额226.37万亿元，同比增长8.3%。

--中国基金：天弘基金余额宝设定单日申购总额，防止规模增长过快

继设定单个投资者单日申购和持有总量上限后，中国最大货币基金--天弘余额宝货币市场基金自周四起开始设定单日申购总额，以防止其规模过快增长。

--中国人事：行长彭纯将接替牛锡明担任交通银行党委书记、拟任董事长

中国大型国有商业银行--交通银行称，中组部当日宣布免去牛锡明党委书记、董事长职务，行长彭纯将接替牛锡明担任交通银行党委书记、拟任董事长。

--中国金融：华融发起设立国内首家不良资产交易平台，注册资本5亿元

中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融发起设立国内首家专注于不良资产交易的平台机构--华融中关村不良资产交易中心股份有限公司，注册资本5亿元人民币。华融持股58%。

--香港金融：美国3月加息机会甚高，惟市场仍弥漫乐观情绪--金管局发言人

香港金融管理局（HKMA）发言人称，美国3月加息机会甚高，惟金融市场仍然弥漫乐观情绪，因此须注意审慎管理风险。

--台湾金融：寿险业者今年应可在市场波动情势考验下维持平稳--中华信评

国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评称，尽管面临持续的外汇波动，但台湾寿险业者今年应可在市场波动情势考验下维持平稳，维持令人满意的保费成长与稳定的信用结构。

【固定收益】

--中国公开市场：银行流动性总量较高，第六日暂停操作单日净回笼800亿

中国央行公告，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收逆回购到期、现金投放等因素影响，今日不开展公开市场操作。据此计算，单日将净回笼800亿元人民币，公开市场已连续六日净回笼，累计回收资金1.06万亿元。

--中国债市动态：宽资金支撑期现货延续强势，市场情绪悄然转暖

中国债市期现货延续强势，因资金面愈发宽裕，以及股市连续调整催生避险情绪。银行间市场金融债表现更佳，10年国开活跃券收益率下滑逾3个基点（bp），国债降幅稍逊；中金所国债期货加速走高，成交量亦明显放大。

--中国货币市场：月初资金过宽供给充盈，非银融入隔夜限制似已解除

中国央行在公开市场连续净回笼，银行间市场流动性宽松态势有增无减，各期限供给十分充盈。此前非银机构从银行融入隔夜的临时性限制，也因转入月初而似已解除。

--新债招标：进出口行一年增发债收益率4.1810%，五年4.9106%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标增发的一、三和五年固息债，中标收益率分别为4.1810%、4.7343%和4.9106%，对应投标倍数3.76倍、3.71倍和3.91倍。

--新债招标：国开行五年增发债收益率4.8465%，七年4.9866%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行下午招标增发的五和七年固息债，中标收益率为4.8465%和4.9866%，均低于预测均值4.91%和5.03%，投标倍数2.86倍和3.44倍；同时招标的六个月(182天期）贴现债，中标收益率3.5098%，投标倍3.84倍。

--中国信用债：1月共有59只信用债取消发行，规模509亿元连续两月下降

据路透不完全统计，2018年1月中国债市共有59只短融、超短融、中期票据、企业债等取消或推迟发行，总规模509.4亿元人民币，较上月稍减，为连续第二个月下降。

--台湾金融：182天期国库券决标贴现率为0.390%，高于市场预期

台湾央行代财政部标售的182天期国库券，决标贴现率为0.390%，高于市场预期；规模350亿台币全数标出，投标倍数为1.77。

--台湾新债：瑞银伦敦分行30年美元零息债以4.25%定价，募1.9亿美元--消息

两位消息人士指出，瑞银伦敦分行计划在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回、每年执行赎回权券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.25%定价。

【外汇】

--中国汇市：购汇需求增多人民币早盘下跌，逆周期魅影推高CFETS指数

人民币兑美元即期早盘小跌，中间价则大涨近300点创2015年8月11日以来新高。交易员指出，昨日市场价表现过于强势，今日市场预测的中间价和实际值有一定偏差，或启动了逆周期进行过滤，这一信号小幅提振了购汇需求，但预计人民币调整空间仍有限。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率CFETS指数升至96.25创19个月新高

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日升0.45%至96.25，创2016年6月6日以来新高；SDR篮子指数升至97.4，BIS篮子指数升至97.16。

【证券/行业】

--中国证券：要打好防范资本市场重大风险攻坚战，改革发行制度--证监会

中国证监会2018年工作会议指出，今年切实抓好服务实体经济、防范风险和深化改革三大任务，要坚决打好防范化解资本市场重大风险攻坚战，加强股市、债市、期货市场风险监测和应对能力建设，坚决守住不发生系统性风险的底线。

--中国股市：沪综指放量收低近1%至半个月新低，资金出逃汹涌个股普跌

中国股市沪综指放量收低近1%至半个月新低。分析师指出，今日大盘继续大幅杀跌，个股资金出逃意愿明显出现普跌。近日年报业绩不佳公司集中披露施压市场，加之春节长假临近，导致落袋为安心态加重，料短期大盘连跌后跌势将趋缓，3,440点附近平台存在较强支撑。

--中国证券：中小板和创业板有六成公司预增，逾九成公司盈利--深交所

中国深圳证券交易所发布统计数据，截止周三业绩预告截止日，中小板和创业板各有逾六成的上市公司预增，超过九成的公司去年实现盈利。

--中国企业：海航Swissport获得3.25亿欧元融资承诺，用于收购Aerocare

中国海航集团的子公司、地面服务及货物处理公司Swissport称，已经从巴克莱获得3.25亿欧元(4.03亿美元)的融资承诺，用于支持其收购澳洲的机场地面服务提供商Aerocare。目前这宗收购交易定于3月7日完成。

--港股业绩：联想集团第三季由盈转亏，因美国税改须为递延税项资产撇帐

全球最大个人电脑生产商--联想集团公布，2017/18年度第三季录得净亏损2.89亿美元，上年同期则为净利9,800万美元，因美国税改而须为递延税项资产撇帐。

--中国个股：腾讯率财团向男装公司海澜之家投资100亿元人民币--消息人士

据知情人士表示，腾讯控股牵头的财团将向中国男装公司海澜之家投资100亿元人民币(15.9亿美元)，将与互联网巨头阿里巴巴在零售业展开竞争。

--中国央企：国家电投2017年营业收入超2,000亿元，资产突破万亿元

中国五大发电集团之一--国家电力投资集团公司表示，2017年国家电投资产突破一万亿元人民币，营业收入超2,000亿元，超额完成国务院国资委利润考核目标；今年将努力开源节流，争取济效益恢复性增长。

--中国企业：中铝集团受关注，云南两金属公司披露所有权变更时被提及

中国铝业集团可能将在中国西南部地区扩张业务，此前云南省的两家金属公司在披露可能的所有权变更时提到了该公司。

--香港个股：众安保险汽车业务扩容，以零售金融等新场景打造新汽车生态

中国最大互联网保险公司--众安在线财产保险的汽车业务正从单一保险产品迈向整个生态。众安今年将以新零售、新金融、新出行、车联网为四大核心场景，打造汽车业务的新业绩增长点。

--中国个股：汤臣倍健拟以不超过6.9亿澳元收购澳大利亚一益生菌企业

中国保健品企业--汤臣倍健股份有限公司公告称，其澳大利亚全资子公司拟收购澳大利亚益生菌生产企业Life-Space Group Pty Ltd的100%股权，交易总对价不超过6.9亿澳元。

--香港个股：宏利房产业务分支首度进军澳洲，完成收购一幢甲级商厦物业

加拿大保险公司--宏利金融称，其房产业务部门完成收购位于澳洲的一幢甲级写字楼物业，此为宏利旗下的环球房地产投资组合内首个澳洲商业地产收购项目。(完) (整理 乔艳红; 审校 张喜良)