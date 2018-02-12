《路透晚报》--2月12日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--中国经济：增强企业债券服务实体经济能力，严防地方债务风险--发改委

中国国家发改委和财政部日前下发关于进一步增强企业债券服务实体经济能力、严格防范地方债务风险的通知，要求相关企业申报债券时应主动公开声明不承担政府融资职能，发行本期债券不涉及新增地方政府债务。

--中国投资：发改委发布境外投资敏感行业目录，房地产酒店娱乐等受限

中国国家发展改革委周日发布的境外投资敏感行业目录显示，房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部，以及在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台等事项，被列入需要限制企业境外投资的行业，该目录将自3月1日起施行。

--中国金融：险企内保外贷融入资金余额不得超过上季末净资产的20%--保监会

中国保监会、国家外汇管理局联合下发关于规范保险机构开展内保外贷业务有关事项的通知，明确融资比例和融资用途，要求保险机构在开展内保外贷业务实际融入资金余额不得超过其上季末净资产的20%，并纳入融资杠杆监测比例管理；内保外贷融入资金仅用于特殊目的公司的投资项目，并符合国家关于境外投资的政策导向和相关要求。

--中国金融：金融乱象频发，应强化央行统筹作用而非简单协调--央行官员

中国财新周日引述央行研究局局长徐忠表示，近年来，中国金融市场风险事件频发，凸显防控化解风险的紧迫性。但由于各方对风险症结认识不尽相同，开出的药方也各有差异。他认为，在当前金融乱象频发的环境下，应进一步强化央行的统筹作用而非简单的协调作用。

--中国金融：及早开始理财业务转型，严防资金违规进楼市--北京银监局

中国北京银监局近日召开辖内银行业监督管理工作会议称，今年要打好防范化解重大金融风险攻坚战。在同业投资方面，将把特定目的载体（SPV）投资的穿透、拨备等情况作为监管检查重点；并督促银行业及早开始理财业务转型，主动压缩非标债权。

【固定收益】

--中国公开市场：连14日暂停操作创最长连续零操作记录，今日无逆回购到期

中国央行公告，目前银行体系流动性吸收现金投放等因素后处于适中水平，今日不开展公开市场操作。此为连续14日暂停操作，亦是央行2016年2月起每日开展公开市场操作以来，最长时间的连续暂停操作记录。

--新债招标：国开行10年增发债收益率4.8674%，投标倍数4.28倍--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标增发的10年期固息债，中标收益率为4.8674%，投标倍数4.28倍。

--中国货币市场：资金面继续宽松，央行连续发声安抚市场情绪

中国央行公开市场经历按日操作以来最长空窗期，银行间市场资金面仍延续宽松态势，因临时准备金动用安排(CRA)等支撑，对冲节前现金需求；另外，央行近日连续发声明确春节前后流动性安排，市场情绪较为平稳。

--中国债市动态：现券窄幅波动期货小涨，国开新债招标较符合预期

中国债市早盘现券收益率窄幅震荡，春节长假临近交易已显清淡，国债期货震荡小涨；稍早国开行招标增发的四期固息债基本符合预期，二级反响不大。交易员称，继续关注1月金融数据情况，但市场对年初信贷旺盛已有预期，春节前预计难见大行情。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘微贬，春节假期前交投清淡结购汇趋于平衡

人民币兑美元即期早盘微幅贬值，而中间价走升193点。交易员指出，隔夜美指继续稳定在90上方，人民币亦在6.3左右遭遇升值阻力，逢低购汇盘亦不时出现，加上春节假期将至，市场交投偏谨慎，结购汇在当前位置趋于均衡，汇价仅小幅波动。

--中国外汇：今年突出防范短期跨境资本流动风险，兼顾流出和流入--外管局

中国国家外管局管理检查司司长徐卫刚称，2018年外汇检查工作将更加突出防范短期跨境资本流动风险，兼顾流出和流入，及时有效地开展打击，重点检查督促银行合规经营， 而在跨境资金大进大出时，需外汇检查执法发挥“减速”与“刹车”作用。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数升至97.15

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日升0.24%至97.15；SDR篮子指数升至98.08，BIS篮子指数升至99.64。

--中国汇市：外汇交易中心CFETS人民币汇率指数涨至96.92，创逾20个月新高

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(9日)的CFETS人民币汇率指数较前周上涨0.66%至96.92，创自2016年6月3日以来的逾20个月新高，较2014年底则仍下跌3.08%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量收升，中小盘股领涨料大盘反弹力度较为有限

中国股市沪综指缩量收升。分析师指出，受上周末外盘大幅收高等多因素刺激，今日市场低开高走，以中小板和创业板为代表的次新中小盘股领涨；但临近春节长假，增量资金入场迹象不明显，料大盘反弹力度较为有限。

--中国证券：深交所提出针对创新创业型企业特点推动完善IPO发行上市条件

中国深圳证交所近日公布未来三年发展战略规划纲要，提出将大力推进创业板改革，优化多层次市场体系，突出新经济新产业特征，要针对创新创业型高新技术企业的盈利和股权特点，推动完善IPO（首次公开发行）发行上市条件，扩大创业板包容性。

--中国证券：证监会对私募基金开展全国现场大检查，三类机构重点检查

中国证监会上海证监局周日表示，将按照证监会关于2018年私募基金专项检查的工作部署，上海证监局近日正式启动实施2018年上海辖区私募基金现场检查随机抽查工作，本次随机抽取40家私募机构进行检查。

--中国新股：富士康拟发行A股，募资用于互联网平台构建等约273亿元项目

全球最大的电子代工企业台湾鸿海旗下的富士康工业互联网股份有限公司上周五披露A股股票招股说明书申报稿，启动A股首次公开发行(IPO)，所募资金将用于工业互联网平台构建等八个项目，总金额约272.5亿元人民币。

--企业并购：中信资本牵头财团逾1.8亿美元收购Euromoney旗下金融信息机构

中国中信资本称，旗下私募股权基金牵头与国内媒体机构财新国际联组成的财团，以总价1.805亿美元收购Euromoney Institutional Investor旗下金融信息数据库--全球市场情报中心（GMID）。

--美国个股：阿里巴巴与迪士尼签署内容授权协议，向优酷提供迪士尼动画

阿里巴巴旗下娱乐事业与华特迪士尼(Walt Disney)签署一项授权协议，向阿里巴巴旗下中国优酷视频流平台提供整套迪士尼动画系列。

--中国个股：苏宁易购拟在二级市场回购至多10亿元股份用以股权激励

中国大型零售企业--苏宁易购上周六发布公告称，拟使用至多10亿元人民币资金在二级市场回购公司股份，用作员工股权激励计划。在上周A股市场出现连续下跌之际，苏宁易购此举将有助于提振投资者信心，稳定股价。

--投行观点：中国券商股票质押业务存风险，或面临坏帐和估值压力--瑞银

瑞银集团中国合资券商瑞银证券发布最新策略报告称，国内券商在股权质押业务存在潜在风险，或将面临坏帐和估值双重压力。

--投行观点：中国A股和港股本次调整后估值更吸引，惟短线仍震荡--中金

投行中金发表市场策略研究报告指出，中国A股和港股在本次急剧调整后估值更具吸引力，短线市场波动上升且临近中国春节假期，投资者风险偏好不足，市场可能维持震荡整理态势，但中长线对市场维持积极看法。

--中国基金：短期A股还会震荡，寻找业绩确定性高公司构建组合--惠理

上周中国A股出现一波狂跌，这让一些新成立的价值投资型基金有了从容建仓的机会。香港本土资产管理业者--惠理集团中国业务总裁余小波表示，短期内A股市场可能有震荡，应继续寻找业绩确定性高、价值低估的公司来构建投资组合。

--香港个股：中广核电力拟申请在深圳发行A股，最多发行约50.5亿股

中国大型核电企业--中国广核电力股份有限公司表示，公司已在周日（11日）举行的董事会会议上通过建议A股发行方案，拟申请在深圳证券交易所发行A股上市，发行数量将不超过约50.5亿股，即不超过公司发行后总股本的一成。完成发行后，其H股比例将由现时的24.56%降至22.11%。

--台湾个股：上纬投控和麦格理资本携手德国EnBW，合作开发海鼎风电

台湾参与离岸风电领先厂商--上纬投控宣布，与麦格理资本(Macquarie Capital)将与德国EnBW合作开发2GW(京瓦)的海鼎风电(Formosa III)，共同推动台湾离岸风电发展。(完) (整理 杨淑祯; 审校 乔艳红)