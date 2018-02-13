《路透晚报》--2月13日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--中国数据：1月ODI同比增39.7%至108亿美元，采矿业对外投资增长迅速--商务部

中国证券网援引商务部最新数据称，2018年1月中国境内投资者非金融类对外直接投资(ODI)为108亿美元，同比增幅为39.7%，为连续三个月实现同比正增长。商务部合作司商务参赞韩勇并解读称，1月房地产业、体育和娱乐业对外投资没有新增项目，不过采矿业对外投资增长迅速。

--中国金融：1月信贷创新高央行窗口指导2月规模，春节前停止新增--财新

中国1月新增人民币信贷创出新高，财新引述银行人士表示，2月信贷投放增量也非常可观，央行已经开展窗口指导，要求春节前人民币贷款停止新增，直至2月15日前人民币信贷新增规模需维持在2月11日的规模。

--中国保险：财险业存产品设计背离本源等问题，将完善产品监管制度--保监会

中国保监会近日召开财产保险监管工作会议称，财险行业存在产品设计背离本源、经营管理激进、公司治理失效等八方面问题；今年将以加强产品监管为切入点，完善产品监管制度，采取有针对性的监管措施。

--中国反腐：检察机关对重庆市委原书记孙政才涉嫌受贿案提起公诉--最高检

新华社援引最高人民检察院消息称，第十八届中共中央政治局原委员、重庆市委原书记孙政才涉嫌受贿一案，由最高人民检察院侦查终结，经依法指定管辖，移送天津市人民检察院第一分院审查起诉。天津市人民检察院第一分院日前向天津市第一中级人民法院提起公诉。

--中美贸易：呼吁美方克制使用限制措施，与各方遵守多边贸易规则--商务部

中国商务部贸易救济调查局局长王贺军称，当前国际经济复苏基础仍然十分脆弱，需要各国的共同努力和行动。中方呼吁美方克制使用贸易限制措施，与各方遵守多边贸易规则，为世界经济发展起到积极的推动作用。

【固定收益】

--中国公开市场：央行提前超额续作MLF，精细化操作稳预期但不宜太乐观

中国央行提前超额续作本月到期的中期借贷便利（MLF），以应对春节后流动性扰动，精细化操作亦体现出央行维稳意图。市场人士认为，央行仍延续近期提前预防未雨绸缪的操作思路，有助稳定资金预期，但节后资金到期规模亦较大，整体流动性形势不宜过于乐观。

--中国债市：中金所优化国债期货持仓限额制度，剔除可交割券中部分旧券

中国金融期货交易所周一晚间发布通知，修订国债期货相关制度，具体包括优化国债期货持仓限额制度，并将发行期限较长的旧券从国债期货可交割国债范围中剔除。

--《中国债市每日综述》长假临近市场近休眠，MLF提前超量续作难掀波澜

春节长假近在眼前，中国债市已接近休眠状态，即使央行提前超量续作了节后到期的MLF（中期借贷便利）也难掀波澜。银行间债市现券交投寥寥，国开10年活跃券收益率略降，中金所国债期货维持小幅震荡，成交量亦进一步缩减。

--台湾货币市场：一年期定存单加权平均利率预估在0.45-0.47%

台湾央行周三(14日)将标售1,700亿台币一年期定存单。路透调查 结果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料将落在0.45-0.47%，大区间在0.445- 0.480%。本期定存单标售将在春节后2月21日(下周三)交割。

【外汇】

--离岸人民币：中国央行决定授权美国摩根大通银行担任美国人民币业务清算行

中国人民银行表示，决定授权美国摩根大通银行（J. P. Morgan Chase Bank, N.A.）担任美国人民币业务清算行。

--中国金融：进一步优化外储货币和资产结构，加强投资能力建设--外管局官员

中国国家外汇管理局中央外汇业务中心（储备管理司）主任李红燕表示，2018年加强外汇储备运营能力建设，继续加强外汇储备经营管理与货币政策、汇率政策、跨境资金流动政策等的协同配合；进一步优化外汇储备货币和资产结构，持续加强投资能力建设。

--中国外汇：允许远期售汇到期交割方式根据实需选择全额或差额结算--外管局

中国国家外汇管理局发布关于完善远期结售汇业务有关外汇管理问题的通知称，银行为客户办理远期结售汇业务，在符合实需原则前提下，到期交割方式可以根据套期保值需求选择全额或差额结算。差额结算的货币为人民币，用于确定轧差金额使用的参考价应是境内真实、有效的市场汇率。

--中国汇市：人民币早盘小幅走升，美指若能站稳90或推动汇价回调

人民币兑美元即期早盘小幅走升，而中间价大幅走贬246点，创2月8日以来新低。交易员指出，隔夜美指继续稳定在90上方，对境内美元有所支撑，结购汇还相对比较均衡，而部分机构止盈止损以在年前保持较低仓位，推升汇价。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数跌至96.59

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日跌0.58%至96.59；SDR篮子指数跌至97.57，BIS篮子指数跌至99.08。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指冲高回落收升1%，节前交投意愿清淡限制反弹动能

中国股市沪综指冲高回落收升1%。分析师指出，受美股连续反弹提振，今日大盘早盘放量高开高走，部分抄底资金入场参与反弹行情，盘中涨幅一度超2%；但在3,200点和五日均线（3,207点）附近压力较重，加之春节前交投意愿清淡，反弹动能不强，致股指涨幅缩减。

--中国证券：近期股票质押式回购近停滞，多家券商提高质押利率--报载

中国证券时报报导称，近日A股市场大跌后，券商股票质押式回购业务几乎停滞；同时为规避风险，多家券商已提高了股票质押融资利率，至少提高50个BP（基点），即0.5个百分点。

--中国证券：证监会旗下投服中心号召上市公司大股东及高层增持公司股票

中国证监会下属的中证中小投资者服务中心官方微信刊文称，近期在A股市场大跌之际，已有一些上市公司大股东及高级管理层进行了增持。热切希望国内其他上市公司的大股东、董监高们行动起来增持自己公司的股票，维护公司股票的价值。

--香港个股：海航系公司近160亿港元出售两幅住宅地予恒基地产，溢价12%

海航集团旗下香港国际建设投资管理集团有限公司宣布，旗下成立的基金将以总代价约159.6亿港元，出售两幅位于启德的住宅地块予香港大型地产商--恒基地产，较一年多前的买入价高12%。

--香港个股：碧桂园料去年净利同比增长逾九成，因确认销售收入升

中国大型房地产商--碧桂园发盈利预喜，预期去年度净利同比将录得超过90%的增幅，主要因可确认收入的物业增加。

--中港个股：中国平安与华为合作拓展智慧城市，助力金融科技创新

近年来在科技领域发力的金融控股集团--中国平安与中国另一家科技巨头华为联手，双方将在智慧城市、云业务等领域开展全方位的合作，助力中国智慧城市发展及金融科技创新。

--中国热股：养元饮品早盘跌停，上市仅一日即下跌为近年来罕见

周一上市的新股养元饮品早盘跌停。相对近年来新股上市来一般连续多个涨停，养元饮品上市仅一天即下跌，确属罕见。业内人士预计，与近期股市表现疲弱以及该只新股中签者获利丰厚相关。

--香港个股：天能电力持续增持同业超威股份，持股比例升至逾10%

中国最大的电动车电池供应商--天能动力称，该公司近期持续增持同业超威动力股份，持股比例较1月初逾5%已升至逾10%。（完） (整理 乔艳红; 审校 林高丽)