《路透晚报》--2月14日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--中国金融：强势汇率带动1月央行口径外占逆转跌势，增量创27个月新高

中国1月央行口径的外汇占款增加44.82亿元人民币，逆转上月跌势，这一增量并创下27个月新高，显示跨境资本流动性形势明显好转，不排除已经从资本流出转向资本流入。分析师指出，这其中最大的推动力来自于1月人民币大幅升值。

--中国数据：1月FDI同比增长0.3%，高技术制造业涨幅明显--商务部

中国商务部公布，1月实际使用外资(FDI)金额803.6亿元人民币，同比增长0.3%；全国新设立外商投资企业5,197家，同比增长158.6%，增幅较高。

--中国汽车：财政部等调整新能源汽车财政补贴政策，过渡期间部分补贴打折

中国财政部发布通知，调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策，提出在2018年2月12日至6月11日的过渡期期间上牌的新能源乘用车、新能源客车，按照对应标准的0.7倍补贴，新能源货车和专用车按0.4倍补贴，燃料电池汽车补贴标准不变。

--《焦点》美国参议员对中国试图接触到美敏感知识产权表示担忧

美国多位参议员和情报机关主管周二在参议院一个听证会上表示，中国正试图通过电信公司、学术界与合资企业接触到美国敏感的科技和知识产权。

【固定收益】

--中国公开市场：继续暂停逆回购操作，本周全口径净投放3,930亿元

中国央行公告，目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日不开展公开市场操作。单从逆回购口径来看，此为连续16日暂停操作；但央行昨日曾开展3,930亿元人民币的中期借贷便利（MLF）操作，故以全口径计算，本周净投放3,930亿元。据路透统计，本周无逆回购到期，因农历春节假期，本周仅三个工作日。

--《中国债市每日综述》节前最后交易日现券收益率持稳，交投基本停滞

春节长假前最后一日交易员多数已开始休假，中国银行间债市现券成交基本停滞，收益率持稳；国债期货略高开后小幅回调，但因交投清淡也无太大参考意义。交易员并认为，节后市场走向仍主要关注假期美债表现、CRA（临时准备金动用安排）回收对流动性的影响以及资管新规正式稿何时出炉等因素。

--台湾金融：一年期定存单加权平均得标利率0.469%，符合市场预估

台湾央行公布，今日标售的1,700亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.46 9%。该结果符合市场预估的0.45-0.47%，较前次标售均标0.446%扬升2.3个基点。

【外汇】

--路透调查：若美联储坚持加息路径，未来一年人民币兑美元将走弱

一项路透调查显示，如果美联储如多数分析师预期的那样今年至少加息三次，那么未来一年人民币兑美元将回吐2018年迄今以来的大部分涨幅。

--中国汇市：人民币早盘走升但成交淡静，节前购汇需求降温助涨汇价

人民币兑美元即期早盘走升，而中间价大幅走贬181点，创1月26日以来新低。交易员指出，今天是春节前最后一个交易日，成交比较淡静，美指未能站稳90上方，继续支撑人民币多头情绪；而出口商节前购汇付款等季节性因素在春节前最后一个交易日明显降温，亦支撑汇价走升。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数跌至96.12

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日跌0.49%至96.12；SDR篮子指数跌至97.02，BIS篮子指数跌至98.55。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连三日收升作别鸡年，春节前最后交易日交投清淡

中国股市沪综指缩量连三日收升作别鸡年。分析师指出，今日为春节前最后一个交易日，市场交投清淡；大盘早盘窄幅震荡，尾盘在钢铁银行等权重板块带动下逐级攀升。目前多空双方暂时处于平衡阶段，春节期间外盘走势将对A股市场产生较大影响。

--中国企业：海航集团指部分董事局成员及高管购买集团担保境外美元债券

中国海航集团有限公司宣布，出于看好集团长期业务发展前景，集团部分董事局成员、高级管理层近日于市场购买了部分海航集团担保的境外美元债券；但未有透露涉及金额；并称集团财务目前处于非常健康的状态。

--投行观点：中国股票涨得太快但并不过度，加码离岸股票--瑞银财富管理

瑞银财富管理投资总监办公室近日发表评论指出，尽管近期市场波动剧烈，但仍加码海外中国股票，依然青睐金融股；同时加码高收益债券、久期较短的债券和浮动利率债券。

--基金观点：中港股市波动可能持续数周，3月前宜观望--德意志资产管理

德意志资产管理近日发表评论指出，预期中港股市波动可能持续数周，投资者宜持观望态度，直至3月全国人大会议厘清更多政策及5月A股纳入MSCI指数，将为本地市场带来更多支持。

--香港股市：港交所将于3月5日新增恒生指数及国企指数远期期货及期权

香港交易所称，将于3月5日新增恒生指数及恒生国企指数远期期货及期权，为投资者提供更多选择。恒指期货及国指期货将在现行的现月、下月及之后两个季月合约的基础上，新增之后五个12月合约。

--中国期货：上海国际能源交易中心批复六家原油期货指定交割仓库

上海国际能源交易所发布公告，近日批复六家原油期货指定交割仓库，三家原油期货备用交割仓库，四家原油期货指定检验机构。

--美国个股：京东旗下京东物流以109亿美元估值融资约25亿美元

中国大型电子商务企业--京东宣布，旗下物流子公司京东物流达成融资协议，预计以109亿美元估值融资约25亿美元。

--中国个股：中国化学4.48亿股份划转给诚通和国新两大国资经营平台

中国化学工程股份有限公司公告称，公司控股股东中国化学工程集团公司将所持4.48亿股股份，无偿划转给同属国资委旗下的两大国有资产经营平台--中国诚通控股和中国国新控股，划转股份市值近30亿元人民币。

--中国个股：蚂蚁金服2亿元参与捷顺科技子公司增资扩股，获得20%股权

中国深圳市捷顺科技实业股份有限公司公告，蚂蚁金服以2亿元人民币参与其全资子公司深圳顺易通科技公司增资扩股，获得后者20%股权。

--中国个股：蓝光发展拟境外发行10亿美元债券，房企境外发债成流行

中国房企境外发债正成流行趋势。中型房企四川蓝光发展股份有限公司公告称，公司或公司子公司拟在境外发行至多10亿美元债券，用于支付境内外投资项目款等。

--香港个股：北京汽车预计去年净利下滑约65%，盘初股价跌近8%后收窄

中国主要乘用车制造商--北京汽车公告称，预计去年度净利同比下滑约65%，并逊于市场预期，该股今日盘初滑落近8%后收窄跌幅。

--香港个股：中国高速传动获新光圆成股份洽购主要股权，午盘复牌涨近6%

中国风电高速重载齿轮生产商--中国高速传动称，关于潜在要约人、于深圳上市的新光圆成股份洽购主要股权一事仍在讨论中，尚未签订达成任何承诺或签订具法律约束力协议。

--香港个股：中国港桥拟在中国成立130亿元人民币私募基金，参与中弘重组

中国港桥控股有限公司宣布，拟在中国成立及管理一个私募股权基金，并为参与中弘控股主要股东中弘卓业集团（中弘）的债务、资产及股权重组采取行动，以自合资格投资者筹集约130亿元人民币的资金。

--中国期市：大商所铁矿石期货触及三周高位，受乐观的需求前景提振

中国铁矿石期货升至三周高位，受对中国上半年钢铁需求坚挺的预期提振。中国是全球最大的钢铁消费国。大商所指标5月铁矿石期货一度跳升至每吨539.50元人民币，创下1月23日以来最高。

--香港个股：康健国际遭廉政公署搜查办公室，因涉及一宗贪污调查

被证监会勒令停牌两个半月、拥有中国人寿集团为主要股东的康健国际称，其位于新界沙田的办公室于上周五（9日）遭到廉政公署搜查，因涉及一宗贪污调查。（完） (整理 乔艳红; 审校 张喜良)