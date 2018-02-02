《路透晚报》--2月2日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中英贸易：首相特雷莎梅访华期间两国签署逾90亿英镑协议

英国政府表示，在首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)本周访华期间，英国签署了价值超过93亿英镑(132.6亿美元)的交易，将在英国各地创造2,500多个就业岗位。

--中英关系：英国和中国将共同进行贸易及投资检讨

英国首相特雷莎梅办公室表示，中国国家主席习近平以及特雷莎梅已经同意就贸易及投资进行共同检讨，这是为未来实现远大的贸易协议跨出的第一步。

--中国经济：有些部门杠杆率上升过快，需针对性引导“去杠杆”--专家

中国社会科学院专家在人民日报撰文称，从整体上看，中国总体及各部门杠杆率均低于发达国家平均水平，债务水平温和可控，但有些部门的杠杆率上升过快，结构性问题突出，要有针对性地引导一些重点部门“去杠杆”。

--中国经济：把着力点放在实体经济上，重头戏是去产能、补短板--人民日报

人民日报发布时评称，只有形成现代化的经济体系，才能赢得国际竞争主动权，首要建设实体经济的现代化；深化供给侧结构性改革是主线，发展实体经济的重头戏是去产能、补短板，要把着力点切实放在实体经济上，筑牢现代化经济体系的坚实基础。

--投行观点：上调中国今年GDP增速预测值至6.6%，受益于出口和服务业--瑞银

国际投行--瑞银证券宏观经济研究团队发表报告，上调中国2018年及2019年GDP增速预测，分别至6.6%和6.4%，主要受益于出口和服务业活动强劲，并指出人民币汇率应不会被用于应对中美贸易摩擦，将2018年底人民币对美元预测从6.4调至6.2。

--香港房地产：1月整体住宅买卖合约宗数按月减1.3%，按年则升六成

香港土地注册处发表的数字显示，今年1月送交注册的住宅楼宇买卖合约宗数按月减少1.3%，因年底发展商一手住宅推盘步伐放慢；但整体注册量按年则大升六成。

【金融】

--中国金融：2017年末农发行不良贷款率0.81%，拨备覆盖率394%--董事长

中国农业发展银行董事长解学智称，截至2017年末，农发行累计放贷款1.56万亿元人民币，贷款余额4.68万亿元；不良贷款余额378亿元，不良率0.81%，拨备覆盖率394%，质量效益处于同业较好水平。

--《台湾金融市场一周展望》白云遮日终将散，台股仍旧天晴好

全球股市高档回调拖累亚股，不过展望台湾股市，总体经济健康回温，资金面亦料续受惠热钱流入，消息面也未有扭转基本现况的“黑天鹅”。分析师认为，台股目前小幅拉回只是白云短暂遮日，未来料仍是晴空万里。

【固定收益】

--《分析》中国央行单周净回笼创近两年新高，资金宽松超预期严控加杠杆

普惠金融定向降准、临时准备金动用安排(CRA)及月末财政支出等多因素叠加，导致1月末前后中国银行间资金宽松程度超过预期；央行公开市场则顺势连续七日暂停操作，本周净回笼规模7,600亿元人民币创下近两年来新高。

在加大净回笼力度不让流动性过于泛滥的同时，日前存款类机构对非银机构融出隔夜资金亦受限。尽管监管层这次窗口指导持续时间不长，但时刻严控高杠杆偏好者因资金宽松而加杠杆的态度彰显。

业内人士并认为，目前来看央行维持流动性紧平衡的大方向未见改变。春节后财政支出等支撑因素不再，CRA释放出的资金亦将逐步归还，对届时资金面需保持一定谨慎。

--中国债市动态：受美债影响期货回调现券较平稳，进一步转强仍缺契机

中国债市国债期货未能延续此前两日升势有所回调，银行间市场现券则较为平稳，在隔夜美债收益率涨幅较大的情况下表现相对坚挺。市场流动性依旧十分充裕，但春节长假后宽资金局面料难以维系，在强监管继续压制之下，进一步转强仍缺契机。

--中国货币市场：资金继续宽松跨月价格亦跌，同业存单供需两旺

中国银行间市场资金面继续宽松，CRA(临时准备金动用安排)启动以来，货币市场融出整体充裕，跨月亦不难借且价格也下跌。虽然春节提现高峰未至且公开市场连续回笼，交易员对春节前流动性预期较为乐观；资金面走暖亦催热同业存单需求，近两日发行规模较1月末明显上升。

--中国票据市场：月末补规模增加买需转贴利率下行，春节前波动料有限

中国票据市场本周转贴利率先跌后稳，足月国有和股份制银行签发的电子票据价格较上周跌逾10个基点(bp)，因月末部分银行出现信贷规模未占满，用票据填补增加买需，带动交投较为活跃。

--新债招标：中国三个月贴现国债收益率3.1784%，六个月3.3434%--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标的三和六个月期贴现国债加权中标收益率分别为3.1784%和3.3434%，边际中标收益率为3.2347%和3.3853%，对应投标倍数3.11倍和3.21倍。

--中国新债：阿联酋沙迦20亿元三年期主权熊猫债票面利率5.8%--主承销商

中国银行称，周四(1日)其作为牵头主承销商及牵头簿记管理人，协助阿联酋沙迦酋长国在中国银行间债券市场成功发行20亿元人民币债券，期限三年，票面年利率5.8%。

--中国货币市场：328家银行公布2018年同业存单发行计划，累计规模59,802亿

中国哈尔滨银行等最新公布2018年同业存单发行计划。至此，已有328家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模59,802亿元人民币。

--《台湾新债预测》10年债107/2期公债得标利率料在1.02-1.05%

台湾央行下周一将代财政部标售10年期公债107/2期。路透调查结果显示，此次得标利率料在1.02-1.05%。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘放量上行创8.11汇改来新高，交投热情升温

人民币兑美元即期早盘放量上行，盘中短暂升破6.28元关口，与中间价双双刷新2015年8月11日汇改以来高点。交易员指出，今日中间价未有明显过滤迹象，估计监管层仍将容忍人民币被动升值，短期料维持易升难贬走势。

--人民币衍生品：境内美元掉期曲线略下移，近结远购操作限制长端回调空间

中国境内美元/人民币掉期曲线本周略有下移，但仍高于年初水平。交易员称，本周公开市场流动性仍旧充裕，短端掉期点亦有所下行；本周人民币即期强势依旧，盘中刷新8.11汇改来新高，部分客户进行近结远购操作，导致长端买需较多，限制了曲线回调空间。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率CFETS指数升至96.28，续创19个月新高

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微升0.03%至96.28，继续靠近2016年6月6日的96.43阶段高点；SDR篮子指数微跌至97.35，BIS篮子指数微升至97.17。

【证券/行业】

--《综述》A股逆转收红终结四连跌，“避雷”心态料令蓝筹股更受追捧

近日由于业绩“黑天鹅”频发及流动性问题导致的A股“踩踏”暂时止跌。周五大盘出现技术性反弹，终结四连跌，但本周沪综指还是创下逾一年最大单周跌幅。

虽然近日大盘回调走势中，个股呈现普跌，但是一些公司业绩频频“变脸”、相当多股票质押比例较高的个股面临补仓或爆仓的风险，信托计划及资管计划的监管亦趋严，投资者对于成长股的投资热情将继续下降，未来价值投资主线将更加坚定，蓝筹股料更受追捧。

--中国股市：沪综指先抑后扬反弹收升，能源股板块拉抬推动大盘翻红

中国股市沪综指先抑后扬反弹收升，终止四连跌。分析师指出，大盘今日低开低走，主力通过拉抬能源权重股护盘，加之前期持续下跌的通信、传媒和计算机板块亦止跌回升，股指逐波上扬最终翻红。春节长假临近，市场交易意愿下降，预计大盘节前将维持弱势震荡，节后有望展开修复性行情。

--中国期市：铁矿石期货将引入境外交易者，相关准备正进行--证监会

中国证监会新闻发言人常德鹏表示，证监会日前确定大连商品交易所的铁矿石期货为境内特定品种，将引入境外交易者参与交易，相关准备工作正在进行中。

--金属期市：上海期镍周五收高结束本周过山车行情，可交割库存下降

上海期镍上涨，结束了本周的过山车行情，因投资者纷纷新建期镍多仓，以及镍库存下降。根据上期所的数据，周五该交易所下的可交割镍库存较一周前下降548吨至56,194吨。

--《焦点》阿里巴巴季度营收优于预期，并将获得蚂蚁金服的33%股权

中国最大电商企业阿里巴巴集团公布，第三季营收增加56%，优于分析师预期，摆脱了外界对整体市场放缓的担忧。它还上调了2018年的财测。

该公司并表示，将获得从事支付服务的关联企业蚂蚁金服的33%股权。这对于蚂蚁金服的首次公开发行(IPO)计划是重要一步，该公司2016年估值为600亿美元。

--美国个股：阿里巴巴对印度在线食杂零售商BigBasket投资1.46亿美元

阿里巴巴旗下公司对印度在线食杂零售企业BigBasket投资1.46亿美元，进一步巩固在印度在线零售产业的地位，这可能给对手亚马逊带来挑战。

--中港个股：中兴通讯去年扭亏为盈净利45.5亿元，多项收入增长--业绩快报

中国大型通信设备企业--中兴通讯发布业绩快报显示，2017年公司扭亏为盈，实现净利润约45.54亿元人民币，因受益于全球运营商在电信网络的持续投入、海外手机及政企市场的开拓，运营商网络、消费者业务和政企业务收入均同比增长。

--香港个股：中海油今年产量目标最多升2.3%，资本投入大增助延储量寿命

中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司称，2018年净产量目标按年升0.2-2.3%，并会大幅提高资本投入，包括积极推进海外重点项目，储量寿命有望大幅回升。

--中港个股：交银租赁拟向交银航空航运增资70亿元人民币，夯实业务基础

中国交通银行称，旗下交银租赁拟向交银航空航运增资70亿元人民币，以夯实业务基础及国际化发展方向。

--香港个股：华润电力与母公司等设立30亿元人民币新能源股权投资基金

中国主要的综合电力供应商--华润电力称，与母公司华润集团等设立30亿元人民币的投资基金，以开拓生物、耦合发电等新能源领域。(完) (整理 张喜良; 审校 杨淑祯)