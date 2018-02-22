《路透晚报》--2月22日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--美中关系：美国副财长抨击中国的“非市场化行为”，称美国应强力回击

美国财政部负责国际事务的副部长David Malpass抨击中国经济政策，指责中国政府存在“明显的非市场化行为”，并称美国需对此采取更强力的回击。

--中国经济：春节假期餐饮零售销售额9,260亿元，较去年春节增10.2%--商务部

据中国商务部监测，2018年除夕至正月初六（2月15日至21日），全国零售和餐饮企业实现销售额约9,260亿元人民币，比去年春节黄金周增长10.2%；春节消费市场年味浓、销售旺、品质消费唱主角。

--中国旅游：春节黄金周全国接待游客及旅游收入同比增幅均逾12%--旅游局

中国国家旅游局数据中心综合测算，今年春节期间，全国共接待游客3.86亿人次，同比增长12.1%，实现旅游收入4,750亿元人民币，同比增长12.6%。其中广东、四川、湖南、江苏接待游客人数居前列。

--中德贸易：中国2017年连续第二年成为德国最大贸易伙伴

德国联邦统计局公布的数据显示，中国连续第二年超越美国，成为德国的最大贸易伙伴。

--台湾人事：央行副总裁将由台湾大学经济系教授陈南光接任

台湾总统府指出，任命台湾大学经济系教授陈南光为中央银行副总裁，任期自2018年3月5日至2023年3月4日止。

--台湾经济：第二季前冀完成企业并购法修正或提出租税优惠--财政部

台湾财政部表示，政府针对企业并购法将做出修正，不排除以租税优惠做为吸引企业并购的诱因之一，目标第二季以前完成相关草案的修正。

--香港数据：1月CPI按年升幅持平于1.7%，通胀压力今年稍后可能略为上升

香港政府统计处公布，今年1月综合消费物价指数（CPI）按年升1.7%，与12月的升幅一样。

--香港数据：11月至1月失业率持平于2.9%，就业不足率降至1%为20年最低

香港政府统计处公布，2017年11月至2018年1月失业率持平于2.9%的约20年最低水平。政府预期，因宏观经济状况良好，劳工市场短期内将维持偏紧。

【金融】

--中国金融：百行征信有限公司获准设立，有效期至2021年1月31日

中国央行称，百行征信有限公司已获得准予行政许可决定书，许可内容包括个人征信机构设立许可及董事、监事、高级管理人员任职资格核准。

--台湾金融：证券商需净值超过100亿台币方能发行ETN--柜买中心官员

台湾将于第三季开放证券商发行指数投资证券(ETN)，熟悉业务的两位柜买中心官员表示，由于ETN是一种债务工具，为防范风险，将设立更高的财务、业务门槛，券商净值须超过100亿台币才能取得发行资格。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行3,500亿逆回购，单日全口径净投放1,065亿元

中国央行公开市场今日进行总额3,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,600亿，28天期1,300亿，63天期600亿。考虑到今日无逆回购到期，有一笔2,435亿元MLF因春节顺延至今日到期，若再无MLF操作，今日公开市场将全口径净投放1,065亿元。

--《中国债市每日综述》长假后期现货陷调整因美债疲弱，关注资管新规进展

春节长假归来首个交易日，中国银行间债市周四现券收益率及IRS（利率互换）整体上行，中金所国债期货亦陷入调整，受节日期间美债走势疲弱拖累。不过由于公开市场净投放发力，以对冲节后多种资金扰动因素影响，市场情绪尚属平稳。

--中国货币市场：377家银行公布同业存单发行计划，累计规模63,811亿

中国浙江稠州商业银行等最新公布2018年同业存单发行计划。至此，已有377家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模63,811.4亿元人民币。

【外汇】

--中国汇市：春节后首日人民币收创近一个月新低，FED持续加息预期升温

人民币兑美元即期续收跌，中间价亦贬逾100点，均创近一个月新低。交易员指出，春节后首个交易日，部分企业客户和银行交易员尚未结束休假，市场交投较为清淡，得益于近期美元指数连续上行，人民币购汇需求略增，而结汇意愿则稍降。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微跌至95.97

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.15%至95.97；SDR篮子指数微升至97.05，BIS篮子指数微跌至98.45。

--中国汇市：外汇交易中心人民币汇率三个指数春节前当周均下跌

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上个交易日(2月14日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.83%至96.12，较2014年底则仍下跌3.88%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升逾2%创逾一年半最大涨幅，受春节期间外盘普涨带动

中国股市沪综指收升2.2%，创逾一年半最大单日涨幅。分析师指出，春节期间外盘普涨，带动今日A股高开，周期、消费和金融板块轮番上涨，推动股指不断走高。由于短期全球股市仍处于超跌后的修复期，A股料也可延续反弹行情，但四连涨后获利回吐压力开始加大。

--中国行业：春节档电影票房逾55亿远超预期，其中三部已过10亿--报载

证券时报报导，2018年春节影市火爆开场，至大年初六(21日)19时，春节档实时累计票房已超过55亿元人民币，远超预期，去年同期总票房收入为逾33亿元。其中《唐人街探案2》、《捉妖记2》和《红海行动》三部影片票房均已超过10亿元。

--港股业绩：东亚银行去年回复盈利增长且资产质素改善，为未来而投资

香港本地最大独立银行--东亚银行经过连续两年盈利下跌后去年回复增长，且资产质素明显改善。公司高管称，今年的首要工作将由“去风险”转为“为未来发展而作出投资”。

--香港个股：华置称若恒大股价达满意水平，将考虑出售部分持股及派发股息

香港物业投资公司--华人置业表示，当中国恒大集团的股价达到满意及吸引水平时，公司可能考虑变现部份恒大股份，届时并可能考虑宣派股息。

--中国个股：华灿光电拟在义乌建设半导体与器件项目，总投资108亿元

中国领先的LED（发光二极管）芯片供应商--华灿光电股份有限公司公告称，其已签署投资框架协议，拟在浙江义乌信息光电高新技术产业园区建设先进半导体与器件项目，总投资108亿元人民币。

--香港个股：美瑞健康国际引入中国大麻持牌商为股东，拓展大麻药品应用

主要从事医疗及健康管理产品业务的美瑞健康国际公布，计划以发行新股方式引入中国唯一一间大麻种植及加工持牌商--汉麻投资集团为股东，以拓展大麻药品应用业务。（完） (整理 张喜良; 审校 曾祥进)