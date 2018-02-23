《路透晚报》--2月23日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：雄安新区规划编制取得重要进展，适时启动一批基础性重大项目

周四召开的中共中央政治局常务会议听取雄安新区规划编制情况的汇报，经过反复修改完善，雄安新区规划编制取得重要进展，要将雄安新区打造智能新区、绿色低碳新区和创新发展新区，适时启动一批重大基础设施建设。

--中国国企：体量达千亿元的国家级混改基金有望上半年面世--报载

中国证券报报导，体量达千亿元人民币、与中国国有企业结构调整基金并行的国家级混改基金有望上半年面世，最快一季度成立。除投资央企和地方国企外，大型民营企业也将是该基金未来投资的重点。

--中朝贸易：1月贸易总额降至约2.16亿美元，为至少2014年6月以来最低

中国1月与朝鲜(北韩)的贸易总额降至至少2014年6月以来最低，这是中国遵照联合国对朝贸易制裁，保持对朝鲜施压的最新例证。

--中国能源：1月LNG进口量创下纪录高位，因企业赶在寒流和春节前囤货

中国2018年1月进口的液化天然气(LNG)创下纪录高位，因为当时要赶在新一轮寒流来袭以及2月春节假期来临前采购囤货。1月的成品油出口量也跳涨。

--中国金属：1月金属废料进口同比大降25%至近两年低点--海关数据

中国2018年1月的金属废料进口量较上年同期大降25.1%至2016年2月以来低点，其它各类废品进口也都减少。1月份是中国政府施行海外废料进口新规后的第一个整月。

--中国房地产：河北银行业房贷利率目前普遍执行首套上浮5-10%--新华

新华社报导引述河北省银监局称，2017年河北省房地产市场调控效果较为明显，房地产贷款增速同比放缓；该省银行业房贷利率目前普遍执行首套上浮5%-10%。

--中国反腐：检察机关依法对苏树林、卢恩光、王银成涉嫌行受贿案提起公诉

中国最高检查院网称，近日，上海、河南、福建检察机关依法对中共福建省委原副书记、福建省政府原省长苏树林涉嫌受贿、国有企业人员滥用职权案，司法部原党组成员、政治部原主任卢恩光涉嫌行贿、单位行贿案，中国人民保险集团股份有限公司原党委副书记、总裁王银成涉嫌受贿案提起公诉。

--中国反腐：1月查处违反八项规定问题4,058起，44名地厅级官员受处分--中纪委

中国中央纪委监察部称，1月全国共查处违反中央八项规定精神问题4,058起，有5,641人受到处理，4,327人受到党纪政务处分。

--中国农业：今年耕地轮作休耕试点规模将翻一番，江苏等地纳入--农业部

中国农业部种植业管理司司长曾衍德称，今年耕地轮作休耕试点规模将比上年翻一番，此后每年按照一定比例增加，加上地方自主开展轮作休耕，力争到2020年轮作休耕面积达到5,000万亩以上。

--台湾数据：第四季经常帐顺差265.8亿美元，国际收支顺差40.2亿美元

台湾央行公布，2017年第四季台湾经常帐顺差265.8亿美元，金融帐净资产增加210.6亿美元，国际收支综合余额顺差40.2亿美元。

【金融】

--中国保险：保监会即日起接管安邦集团期限一年，吴小晖已被提起公诉

中国保监会称，安邦保险集团股份有限公司原董事长、总经理吴小晖因涉嫌经济犯罪，被依法提起公诉；鉴于安邦集团存在违反法律法规的经营行为，可能严重危及公司偿付能力，为保持其照常经营，保监会决定于2月23日起对其实施接管，期限一年。

--中国保险：保监会印发反保险欺诈指引，要求险企建立欺诈风险制度体系

为构建保险行业欺诈风险管理规范和反欺诈技术标准，进一步防范和化解保险欺诈风险，中国保监会近日印发反保险欺诈指引，要求保险机构建立健全欺诈风险制度体系与组织架构。该指引将于4月1日起施行。

--中国金融：信托业发展呈虚胖，将加快信托公司条例立法进程--银监会官员

中国银监会信托监督管理部主任邓智毅撰文称，近年来信托业因制度的灵活性成为监管套利的重要手段，行业发展呈“虚胖”特征；下一步将加大顶层设计力度，积极推动修订《信托法》，加快《信托公司条例》立法进程，为信托业规范发展提供法律法规保障。

--《台湾金融市场一周展望》新春股汇市开红盘，紧盯FED新舵手国会听证

新春台湾股汇市齐开红盘，唯独债市表现黯淡。分析师指出，下周全球聚焦美联储（FED）新舵手鲍威尔上任后首度赴国会听证，市场企图从其谈话中寻找美国后续升息决策的逻辑思维，将左右短线股汇债市进一步方向。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行2,300亿逆回购，截至目前本周全口径净投放3,365亿

中国央行公开市场今日进行总额2,300亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,100亿，28天期800亿，63天期400亿。考虑到今日无逆回购到期，公开市场单日将实现等额净投放；截至目前，本周全口径净投放3,365亿元。

--中国货币市场：央行连续净投放月内资金宽松，跨月平稳关注后续操作

春节假期过后，中国央行在公开市场连续大量净投放，银行间市场月内流动性偏松。跨月方面，在大型银行和基金等支撑下，资金供给也算稳定，目前市场多在关注央行未来几日公开市场操作情况。

--中国债市动态：现券走暖短债需求向好，大额逆回购再现稳定情绪

中国债市现券收益率略降。交易员称，受益于央行春节后连续第二日进行大额逆回购操作、银行间资金面向好，现券交投虽仍不算太活跃但情绪偏暖，尤以短债需求较旺。

--中国债市：财政部一年国债做市随卖收益率3.3541%--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午进行的一年期国债做市随卖操作，操作标的券170024中标收益率为3.3541%，投标倍数2.55倍。

--新债招标：中国三个月贴现国债收益率3.1299%，投标倍数3.32--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标发行的三个月期贴现国债，加权中标收益率为3.1299%，边际中标收益率3.1695%，投标倍数3.32倍。

--中国信用债：中城建集团18亿中票16中城建MTN001下周四付息存不确定性

近年已连续发生债券违约的中国城市建设控股集团公告，其发行的2016年第一期中期票据16中城建MTN001下周四(3月1日)利息偿付存在不确定性。

--台湾金融：两年期定存单加权平均得标利率0.603%，高标在0.616%

台湾央行宣布，今日标售的400亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.603%，略高于市场预估的0.585-0.60%，并较上次标售结果0.577%上升2.6个基点。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价上行，美指调整提振结汇情绪

人民币兑美元即期早盘随中间价震荡上行，盘中一度升近300点至6.33元附近。交易员指出，今日市场仍处于假期模式，交投依旧清淡，隔夜美元指数.DXY调整提振结汇情绪，短期人民币料续随美指波动。

--人民币汇率：1月实际和名义有效汇率分别创一年和19个月新高--BIS

国际清算银行(BIS)日前公布，1月人民币实际有效汇率指数升0.92%至122.63，创一年新高，上月修正后为升0.16%；当月人民币名义有效汇率指数亦升0.65%至118.58，创19个月新高，上月修正后为降0.05%。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至95.80

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.18%至95.8；SDR篮子指数微跌至96.87，BIS篮子指数跌至98.28。

--表格：中国外汇市场1月成交额环比下降逾一成--外管局

中国国家外汇管理局统计数据显示，2018年1月，中国外汇市场（不含外币对市场）总计成交14.56万亿元人民币（等值2.26万亿美元），按美元计环比下降11.86%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连五日收升，市场成交量不足大盘涨势料难以持续

中国股市沪综指连五日收升。分析师指出，经过上日强势上涨后，今日大盘以盘中振荡为主，建材、地产、公用事业板块涨幅居前。由于投资者仍处于长假情绪中，成交量仅保持3,000亿元人民币左右的地量水平，预计缩量状态下涨势难以持续，短期将以振荡走势为主。

--中国证券：国内首个波动率指数中国波指因技术升级暂停发布

近期波动率衍生产品令美国股市产生大幅波动，而中国首个波动率指数--上证50ETF波动率指数（简称中国波指）周四起暂停发布，官方解释口径是为了技术升级。不过业内人士更倾向于认为监管层为了防范风险。

--中国期市：上海螺纹钢自五周低位反弹收高1.8%，铁矿石创六周高位

上海螺纹钢期货自五周低位反弹，因投资者纷纷回归中国大宗商品市场，冀望春节假期过后需求会上升。

--中国个股：乐视网称未有任何实质重组方案及意向，无应披露事项

中国乐视网信息技术(北京)股份有限公司澄清媒体所提的“重整方案”，称截至目前，公司未形成任何实质性的重组方案及意向，也不存在应披露而未披露的事项。

--企业并购：复星国际已完成交易，买入法国时装品牌Lanvin的多数股权

中国企业复星国际称，已完成交易成为法国时装品牌Lanvin大股东。Lanvin是法国最具历史的时尚品牌，但一直面临着财务困境。

--企业并购：美国CFIUS阻止中国国有基金收购半导体测试企业Xcerra

美国半导体测试公司Xcerra称，美国一个国家安全委员会阻止该公司以5.8亿美元出售给中国一个国家背景半导体投资基金的交易，这是最近一笔遇挫的此类交易。

--中国个股：乐普医疗称参股公司澳洲Viralytics被美国默克公司收购

中国乐普（北京）医疗器械股份有限公司公告称，其刚投资一个月的澳大利亚抗癌药研发企业Viralytics，将被美国制药巨头默克公司全部收购。

--中国个股：上海莱士拟购母公司旗下逾160亿元资产，今日起停牌

上海莱士血液制品股份有限公司公告称，拟收购控股股东天诚投资控股公司下属子公司天诚国际投资公司，初步估计交易作价或达160亿元人民币以上。公司股票自周五起停牌。

--日本个股：夏普放弃针对中国海信在北美销售电视机的诉讼--日经

据日本经济新闻报导，日本电子产品生产商夏普已放弃阻止中国海信集团在北美销售电视机的法律行动。

--香港个股：民众金融科技拟与民盛设立新控股公司，以持有旗下证券业务

香港中小型券商--民众金融科技称，拟与深圳上市的民盛金科控股股份有限公司设立新的控股公司，以持有旗下证券业务。（完） (整理 张喜良; 审校 曾祥进)