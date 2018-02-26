《路透晚报》--2月26日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国政治：中央委员会建议宪法删除国家主席和副主席连任不得超两届表述

中国共产党中央委员会建议删除宪法中有关“中国国家主席和副主席连续任职不得超过两届”的表述，并将“习近平新时代中国特色社会主义思想”写入宪法。

新华社周日受权发布的中国共产党中央委员会关于修改宪法部分内容的建议并称，宪法“国家机构”章节中新设“监察委员会”，是国家的监察机关，设立国家监察委员会和地方各级监察委员会。

--中美关系：中共中央政治局委员刘鹤将在本周访问美国--中国外交部

中国外交部发言人陆慷表示，中共中央政治局委员、中央财经领导小组办公室主任刘鹤将于本周访问美国。上周五路透援引三名知悉情况的消息人士称，曾在哈佛大学学习的经济学家刘鹤成为中国人民银行行长的热门人选，这将加强他在中国经济和金融领域的影响力。

--中国经济：中央地方财政事权和支出责任划分改革需统筹设计稳步推进--报载

人民日报刊登文章称，财政是国家治理的基础和重要支柱，中央与地方财政事权和支出责任划分改革涉及众多领域，是一个系统工程，需要统筹设计，稳步推进。未来还要加快推动其他领域划分改革，并推动形成保障财政事权和支出责任划分科学合理的法律体系。

--路透调查：中国2月官方制造业PMI料微降至51.2，受春节淡季因素影响

路透综合29家分析机构的预估中值显示，中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计略降至51.2，低于上月的51.3，主要由于2月正值中国传统春节，淡季因素致企业生产减少，扩张步伐有所放缓；但仍连续19个月处于扩张区间，显示工业生产基本持稳。

--台湾数据：1月季调失业率为3.68%，创17年新低--主计总处

台湾主计总处公布，1月经季节调整后失业率为3.68%，创17年 新低，前低为2001年1月的3.56%；上月则为3.70%。1月未经季节调整的失业率则为3.63%，上月是3.66%。

--路透调查：台湾1月外销订单金额料年增16.1%，连18个月正成长

路透调查15家金融机构结果显示，台湾1月外销订单金额料较上年同期增长16.1%，料为连续第18个月正成长。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,500亿逆回购操作，单日将实现等额净投放

中国央行公开市场今日将进行总额1,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿，28天期300亿，63天期200亿。考虑到今日无逆回购到期，据此计算，今日公开市场将净投放1,500亿元。

--中国债市动态：期现携手向好，节后资金持续宽松助增短期乐观情绪

中国银行间债市早盘主要现券向好，其中10年期国开活跃券收益率跌约2个基点(bp)，国债则相对稳定，国债期货主力合约亦表现不错。因春节后资金面超预期宽松，助增短期乐观情绪。

--中国货币市场：央行继续净投放助力资金宽松，跨月无忧关注两会后操作

在无逆回购到期的情况下，中国央行公开市场继续逾千亿的逆回购操作规模，银行间市场周一流动性维持宽松格局，各期限资金供给充裕。交易员称，央行连续净投放稳定情绪，包括跨月资金在内的流动性均较为宽松。

--新债招标：农发行七年增发债收益率4.8998%，10年4.9575%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的七年和10年固息债，中标收益率为4.8998%和4.9575%，对应投标倍数分别为3.91倍和3.52倍。稍早增发的一、三和五年固息债，中标收益率为4.0043%、4.6490%、4.7523%，对应投标倍数依次为3.47倍、3.07倍和2.64倍。

--《中国新债预测》国开1/3/10年增发债收益率均值为3.98%、4.57%和4.79%

中国国家开发银行周二将招标增发三期债，包括一年、 三年和10年期。路透调查显示，春节后债市小幅调整后逐步回暖，今日多头力量更是集中爆 发，一二级强势尽显，预计明日新债整体需求较好，定位低于二级，三期债中标收益率预测 均值分别为3.98%、4.57%和4.79%。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价放量上涨，关注美联储鲍威尔首次国会证词

人民币兑美元即期早盘随中间价放量上涨。交易员指出，随着假期因素消退，且美元指数在90关口附近重新调整，市场成交十分活跃，实需客盘结汇需求增加，短期可能市场仍会参照美指波动，关注美联储新任主席鲍威尔本周国会首次证词。

--中国外汇：1月结售汇小幅逆差同比明显收窄，汇率双向波动将成常态

中国国家外管局数据显示1月结售汇规模逆转去年12月的顺差格局，小幅逆差9亿美元，同比则下降95%，总体延续了近期小幅顺逆差交替态势，如果再考虑到企业远期、期权交易等因素综合影响，1月份境内外汇供求延续基本平衡，未来人民币双向波动将成常态。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数微升至95.98

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微升0.19%至95.98；SDR篮子指数升至97.15，BIS篮子指数微升至98.47。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升1.2%至近三周新高，注册制延迟令中小盘股大幅反弹

中国股市沪综指收升逾1.2%至近三周新高，连六日上涨。分析师指出，注册制延迟的消息，对中小盘股无疑是一大利好因素，今日中小市值股走势强劲，成为新领涨板块；再加上全国两会临近，政策面环境偏暖，大盘延续近日的反弹走势。

--中国期市：上海螺纹钢涨逾3%至三个月高点，受唐山限产拉动

中国钢铁期货跳涨逾3%，触及近三个月最高，因报导称中国产钢重镇唐山在下月冬季供暖结束后将继续延长限产令。

--《焦点》中国吉利集团成为戴姆勒最大股东，瞄准未来汽车科技之战

中国吉利集团董事长李书福以90亿美元取得戴姆勒将近10%股份，这项投资使他能够获得奔驰(Mercedes-Benz)生产企业的技术，应对未来汽车行业日益激烈的竞争。

--香港个股：吉利汽车不排除未来寻求与吉利控股及戴姆勒合作的可能性

中国民营汽车生产商--吉利汽车称，公司并无参与主要股东母公司吉利控股收购德国戴姆勒股权交易，但考虑公司及其股东的整体利益，不排除将来寻求与吉利控股及戴姆勒潜在合作机会的可能性。

--中国企业：被接管后的安邦集团称，仍致力于海外子公司的发展和投资

中国安邦保险集团表示，全力支持中国保监会暂时接管安邦保险的决定，并继续致力于海外子公司的发展。这是中国政府上周五接管安邦以来该公司首次置评。

--中国证券：大连证监局对獐子岛未及时作风险提示的情况出具警示函

对于中国水产养殖公司獐子岛的扇贝“失踪”一事，中国证监会大连证监局官网公布，因獐子岛未及时提示风险，该局决定对该公司采取出具警示函的监管措施。

--《焦点》华为高管称智能手机业势将整合，未来仅三四家业者能存活

中国手机大厂华为消费者业务执行长余承东周日表示，智能(智慧型)手机产业势将走上整合一途，因为长期来看，维持竞争力所需的大量投资，意味着仅有少数几家企业能够赚钱。

--香港热股：滉达富获中泰国际提出全面收购，盘初创13个月高位贴近要约价

主要从事玩具制造及金融服务的滉达富控股有限公司获得中国中泰证券子公司提出全面收购后，周一盘初升至13个月高位，并贴近要约价。

--香港个股：远洋集团接获主要股东安邦通知近期没有减持股份计划

中国房地产商--远洋集团称，接获主要股东安邦保险集团的通知，近期没有减持远洋集团股份的计划。

--中国企业：中国石化2018年料进口逾1,000万吨美国原油

中国石油巨头中国石油化工集团公司在一则公告中称，2018年料将从美国进口逾1,000万吨原油。(完) (整理 林高丽; 审校 乔艳红)