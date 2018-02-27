《路透晚报》--2月27日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--中国人事：央行行长周小川退休后料将担任博鳌论坛副理事长--消息

消息人士称，中国担任央行行长时间最长的周小川下月退休后，料将成为博鳌论坛副理事长。博鳌论坛被称为亚洲的达沃斯。据三位知情人士对路透表示，70岁的周小川将在退休后接替79岁的曾培炎，担任博鳌论坛副理事长。周小川将在下个月的人大会议期间退休。

--中国经济：去年养老金委托投资合同达4,400亿，已投资2,832亿--人社部

中国人力资源和社会保障部副部长游钧表示，去年基本养老保险基金投资运营稳步推进，北京、安徽等10个省（区、市）签署了4,400亿元人民币的委托投资合同，2,831.5亿元资金已到账并开始投资；江苏、浙江、甘肃、西藏四省（区）政府已审议通过委托投资计划。

--中美贸易：2月27日起终止对美国产白羽肉鸡产品征收反倾销反补贴税--商务部

中国商务部发布公告称，决定自2018年2月27日起终止对原产于美国的进口白羽肉鸡产品征收反倾销税和反补贴税。

--香港数据：1月份出口值按年升18.1%，升幅为去年2月以来最大

香港政府统计处公布，今年1月香港出口货值按年升18.1%，进口货值按年升23.8%，两者均连续12个月录得上升，且为自去年2月以来最大的升幅。

--表格：台湾1月M2年增率降为3.42%，受银行放款与投资成长减缓影响

台湾央行公布，1月日平均货币总计数M2年增率降为3.42%，主 要是受到银行放款与投资成长减缓影响；同时，当月M1B年增率降为3.11%。

--台湾基金：元大投信将发行追踪MSCI中国A股国际通指数ETF

台湾大型基金公司元大投信表示，已取得MSCI中国A股国际通指数授权，近期将继华夏基金(香港)发行全球第二档追踪该指数的A股交易所买卖基金(ETF)。

--台湾金融：金管会同意安联人寿部分传统保单移转给台湾中寿申请案

台湾金管会公布同意德国安联人寿在台子公司移转传统保单事业一部的营业、资产及负债予台湾大型保险公司--中国人寿。

【固定收益】

--路透专访：严监管下中国地方债利率料续升，城投局部存风险--联合评级总裁

2017年四季度以来，中国连续发文规范地方举债行为，加上多省自曝GDP造假，地方债防风险攻坚战大幕已然开启。中国全国性评级公司--联合信用评级有限公司总裁万华伟表示，密集的监管文件意在“开前门堵后门”，地方债发行规模仍会保持一定水平，惟发行利率或将继续上行。

--中国公开市场：流动性总量较高今日不操作，单日既无投放亦无回笼

中国央行公告，临近月末财政支出力度加大，银行体系流动性总量处于较高水平，今日不开展公开市场操作。考虑到今日无逆回购到期，单日既无投放亦无回笼。

--《中国债市每日综述》期货连两日收高带动现券续走暖，资金面不改宽松

中国国债期货连续第二日大幅收高，10年主力合约尾盘涨幅一度接近0.5%。交易员表示，资金面宽松势头延续及期货走强带动下，一二级情绪均向好，现券收益率继续录得明显下行。

--新债招标：国开行一年增发债收益率3.9806%，10年4.7901%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标增发的一年、三年和10年三期固息债，中标收益率3.9806%、4.5486%和4.7901%，此前预测均值分别为3.98%、4.57%和4.79%；三期债对应投标倍数4.58倍、4.07倍和4.91倍。

--《中国新债预测》五年续发国债预测均值3.69%，略低于二级水平

中国财政部周三将招标续发行200亿元人民币五年期国债。路透调查显示，本周债市二级市场在资金充裕的带动下情绪高涨，国债期货大幅上涨，预计明日招标需求亦较好；不过在近日现券明显走暖后，收益率下行动力或不足，明日国债中标利率或仅略低于二级，预测均值落在3.69%。

--中国货币市场：399家银行公布同业存单发行计划，累计规模101,260亿

中国青海大通农商行等最新公布2018年同业存单发行计划。至此，已有399家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模101,259.9亿元人民币。

【外汇】

--中国汇市：逢低购汇需求较多人民币早盘冲高回落，关注鲍威尔国会证词

人民币兑美元即期早盘冲高回落，中间价则大涨逾230点回到6.3150元附近。交易员指出，中间价遵循定价机制，但市场价在强于6.3元关口附近购汇需求明显上升，限制了人民币反弹空间，后续会否重新升破6.3元关口，还需看美指走向。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数升至96.22

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日升0.25%至96.22；SDR篮子指数升至97.46，BIS篮子指数升至98.73。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌1.1%结束六连涨，投资风口转换银行地产股领跌

中国股市沪综指收跌1.1%，结束此前连六日涨势。分析师指出，大盘连六日反弹后本身存在获利回吐需要，再加上近期投资逻辑的转换，投资者弃银行地产股，改为追捧成长股，由于银行地产等板块权重较大，对大盘压力较大。

--《焦点》吉利汽车李书福狂洒90亿美元成戴姆勒最大股东，全球侧目

中国吉利汽车董事长李书福近来以90亿美元收购德国汽车公司戴姆勒股票，在全球汽车市场掀起阵阵波澜。

德国经济部长吉普理斯(Brigitte Zypries)重申了政府的立场，即吉利汽车此次大手笔收购是生意上的事情，但称德国的开放不应被其他国家所利用。吉利汽车正在推动戴姆勒分享电动和自动驾驶汽车的技术。

--《焦点》中国国家电网或凭雄厚财力克服政治阻力，竞购德国50Hertz股份

行业消息人士称，中国国家电网有限公司(国家电网)可能凭借雄厚财力，克服德国的政治阻力，竞购同业50Hertz的20%股份。

--《焦点》华为与30余家电信商展开初步5G测试，CEO反驳美国安全担忧

中国电信设备生产商华为的轮值CEO胡厚崑表示，新一代5G无线网络的商用进展正在加快步伐，该公司已开始与30余家运营商一道进行商用测试。

--中国企业：京东到家获全家和7-11等便利店入驻，生态体系进一步扩容

继获得沃尔玛等大型零售企业入驻后，中国最大的生鲜商超O2O（线上线下）平台--京东到家宣布，近日全家在中国的逾200家便利店入驻该平台，这样全家、7-11、罗森三大国际便利店品牌的近千家国内门店均已汇聚京东到家平台，平台生态体系进一步扩容。

--中国房地产：2020年前零售物业供应量下降，供应过剩风险减弱--CBRE

全球最大商业地产服务和投资机构--世邦魏理仕（CBRE）发布最新报告称，中国17个主要城市零售物业供应总量在2017年迎来940万平方米的历史峰值，预计今年将有790万平方米的新项目入市，同比减少15.9%；且2020年以前供应总量将呈下跌趋势。

--中港个股：比亚迪去年净利降19.7%，因传统汽车销量下滑--业绩快报

中国汽车及电池大厂--比亚迪公布业绩快报，去年实现净利40.57亿元人民币，同比下降19.7%，因传统汽车业务销量及收入有所下滑，给集团盈利增长带来一定压力。

--中港个股：金风科技去年净利同比增长1.7%，营业收入下跌5%--业绩快报

中国风电设备制造商--新疆金风科技发布业绩快报显示，去年度净利同比增长1.7%，营业收入则下跌5%。

--路透基点：两家银行加入中国新高教集团15亿港元贷款任牵头行--TRLPC

汤森路透旗下基点报导，据公司新闻稿和消息人士称，两家银行以牵头行身份加入后，香港上市的中国新高教集团有限公司贷款案已获得5亿港元的初始本金。

--中港个股：中国船舶和中船防务启动债转股第二步，定增回购子公司股权

中国船舶工业集团旗下两上市公司--中国船舶和中船防务启动其市场化债转股的第二步，拟以定向增发股份的形式回购多位投资人所持其子公司股权，融资额分别达54亿元人民币和48亿元。

--香港个股：宏华成为国家可燃冰开采装备开发研究成员，盘初曾冲高6%

中国民营石油钻机制造商--宏华集团有限公司称，其子公司成为国家可燃冰开采装备开发研究成员，受此消息提振，盘初一度冲高6%。

--港股业绩：新地中期基础溢利按年升36.7%，因香港发展物业入账收益增加

香港主要地产商--新鸿基地产宣布，2017/18年度中期基础溢利按年增长36.7%，因本财年的香港发展项目大部分已在上半年度落成。

--港股业绩：新世界发展中期净利按年增长1.6倍，但基本溢利倒退16.2%

香港大型地产商--新世界发展宣布，2017/18年度上半年的净利按年增长近1.6倍，主要因分部业绩改善、净外汇收益及投资物业重估收益等带动；但期内基本溢利则按年倒退16.2%。

--香港个股：瑞安房地产子公司发行16亿元人民币三年期票据，息率6.875%

瑞安房地产称，旗下Shui On Development拟发行本金总额16亿元人民币的三年期优先票据，息率6.875%。(完) (整理 曾祥进; 审校 林高丽)