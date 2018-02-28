《路透晚报》--2月28日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--中国数据：春节因素致2月制造业PMI创19个月新低，后续经济将趋稳

中国2月官方制造业PMI降至50.3，创19个月低点，其中生产和新订单指数回落明显，这主要是受春节因素影响企业普遍停工减产；非制造业PMI亦降至四个月低点。两项数据虽双双下滑但仍延续扩张态势，预计随着节后企业生产逐渐恢复正常，经济运行或回归趋稳态势。

--《中国两会前瞻》人事更迭机构改革受关注，防风险、稳经济、惠民生是根基

中国“两会”（全国人大和政协）年年开，但将于今年3月召开的十三届政协和人大一次会议或许注定与往年不同。除了两会代表因换届多是新面孔外，大会还将讨论宪法修改、机构改革，还有包括央行行长和财长等的重要人事变动，都牵动着全球金融市场的神经。

--中国央行：鼓励银行发行具有创新损失吸收机制的新型资本补充债券

为规范银行业金融机构发行资本补充债券的行为，切实提高其资本的损失吸收能力，中国央行周二发布公告称，鼓励银行业金融机构发行具有创新损失吸收机制或触发事件的新型资本补充债券，并且可以探索发行提高总损失吸收能力的债券。公告自发布之日起执行。

--中国经济：去年末劳动年龄人口继续减少，出生率下降城镇化率稳升--统计公报

中国正在加速进入老龄化社会。国家统计局发布2017年国民经济和社会发展统计公报显示，2017年末劳动年龄人口继续大幅减少，且减少的规模是上年的逾1.5倍，与此同时65周岁以上老龄人口在总人口中占比持续上升。雪上加霜的是，虽然早已放开二孩政策，但去年出生率却呈现小幅下降。

--中美贸易：中方强烈不满美方对中国铝箔产品双反调查的错误裁定--商务部

针对近日美国发布对中国铝箔产品反倾销和反补贴调查最终裁定，中国商务部贸易救济局局长王贺军表示，美方不合理地、过度使用贸易救济措施，不仅无法实现美国铝箔产业的“复兴”，反而将影响美国内就业，损害广大美国消费者的福利；对美方的错误做法，中方将采取必要措施维护自身合法权益。

--中国能源：周四起国内汽、柴油价格每吨分别降低190元和185元--发改委

中国国家发展和改革委员会宣布，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自周四起（28日24时起），将国内汽、柴油价格每吨分别降低190元和185元人民币。

--中国能源：确保进口管道气稳定供气及LNG进口，突出民生用气优先--发改委

中国国家发改委称，要确保进口管道气稳定供气及LNG(液化天然气)进口，加快建设多元化供气体系和格局；必要时实施“压非保民”措施，确保民生用气需求。

--中国数据：1月服务贸易逆差218亿美元，货物与服贸顺差环降逾九成--外管局

中国国家外汇管理局公布，1月份服务贸易逆差218亿美元，逆差额较上月的206亿美元增加5.68%。其中旅行差额占比达到86.64%，运输差额占比亦达到26.57%。

--中国环保：去年京津冀散乱污企业整治对PM2.5下降贡献30%，将推广全国

中国环境保护部表示，2017年京津冀及周边“2+26”城市“散乱污”企业整治对PM2.5浓度下降贡献率达30%，散乱污企业治理将向全国推广；正在制定蓝天保卫战的三年作战计划，主攻方向就是解决产业结构问题、能源结构问题、交通结构问题。

--中国经济：北京至雄安城际铁路开工总投资约335亿，2020年底全线通车

新华社引述中国铁路总公司报导称，雄安新区首个重大交通项目北京至雄安城际铁路今日正式开工建设，总投资约335.3亿元人民币，2020年底全线通车。

--香港预算：政府录得破纪录财政盈余，增加向市民“派糖”兼投资未来

在卖地收入及物业和股票印花税收入远超预期带动下，香港政府2017/18财政年度将录得破纪录的1,380亿港元财政盈余。财政司司长陈茂波发表下年度财政预算案时表示，政府会把约四成的盈余与市民共享，其余用于改善服务和投资未来。

--香港房地产：政府称决心解决土地不足，未来五年续增住宅及商业用地

香港政府卖地收入远超预期虽然为库房来可观的收入，但这亦反映土地及房屋供应不足的深层问题。财政司司长陈茂波周三发表2018/19年度财政预算案时表示，土地不足将制约未来发展，政府必须下大决心积极解决。

--香港房地产：1月住宅楼价指数连15月创新高，租金指数回落结束逾一年升势

香港差饷物业估价署发表的临时数字显示，今年1月全港私人住宅楼价指数按月上升1.27%，连续第15个月创新高。但租金指数则录得下跌，为自2016年11月以来首见。

--中国经济：腾讯主席马化腾成全球华人首富，恒大主席许家印其次--胡润

胡润研究院发布《2018胡润全球富豪榜》，大中华区以819位十亿美元富豪入榜，第三年领先于美国。腾讯董事会主席马化腾成为全球华人首富，中国恒大主席许家印和香港恒基兆业创始人李兆基居第二和第三位。

【固定收益】

--中国公开市场：流动性总量较高仍不操作，连两日既无投放亦无回笼

中国央行公告，临近月末财政支出力度加大，银行体系流动性总量处于较高水平，今日仍不开展公开市场操作。因今日无逆回购到期，此为连续第二日既无投放亦无回笼。

--《中国债市每日综述》资金面收敛期现货涨势止步，关注明日公开市场操作

前半周大涨的中国债市期现货止步转为震荡，现券收益率在前日尾盘附近波动，国债期货小幅收跌。交易员称，月末资金面有所收敛，且明起将有公开市场逆回购到期，春节前后央行偏积极的资金投放能否持续有待观察，债市谨慎情绪升温。

银行间市场资金面午后转紧，未满足的隔夜需求明显增多。交易员表示，月末因素对流动性影响有限，央行公开市场也采取暂停逆回购的中性操作；但3月步入跨季月份，市场谨慎情绪料逐渐升温，继续密切关注央行操作变化。

--新债招标：中国五年续发国债加权收益率3.6566%，低于预期--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标的五年期续发固息国债， 加权中标收益率为3.6566%，低于此前市场预测均值3.69%；边际中标收益率为3.6852%，投标倍数为3.13倍。

--《中国新债预测》国开2/5/7年增发债收益率均值为4.43%、4.68%和4.86%

中国国家开发银行周四将招标增发三期债，包括两年、五年和七年期。路透调查显示，债市在连续两日大幅走强后势头暂趋缓，短期或需一定整固，一级市场火热市况料略收敛，但仍不会有明显降温，明日三期债收益率预测均值分别为4.43%、4.68%和4.86%。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价下行，受美联储强化升息预期打压

人民币兑美元即期早盘随中间价大幅低开后维持区间波动，盘中跌幅一度接近300点。交易员指出，隔夜美联储主席鲍威尔的国会证词提振了美联储年内进一步加息预期，美元指数站上90关口，人民币或承压，但短期暂维持6.3-6.36区间波动看法。

--中国外汇：1月末外汇远期空头头寸连续五个月为零，当月仍无多头头寸--央行

中国央行最新公布外币资产预定短期流出净额数据显示，截至今年1月末央行的外币对本币远期合约和期货合约空头头寸连续五个月为零，当月仍无多头头寸。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均续升，CFETS指数升至96.44

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日升0.23%至96.44；SDR篮子指数微升至97.56，BIS篮子指数升至98.98。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指收挫1%，地产及周期股止跌反弹助大盘脱离低位

中国股市沪综指收挫1%，2月并创逾两年最大单月跌幅。分析师指出，早盘金融地产及周期股惯性下滑，继续推动大盘回调；不过午后地产及周期股有逢低吸纳买盘介入由跌转升，帮助大盘脱离低位，收出一根十字星。

--中国证券：2月末QFII累计获批额度991.59亿美元，较上月增20亿美元

中国国家外汇管理局最新数据显示，截至2月27日，已有286家QFII(合格境外机构投资者)合计获批991.59亿美元的投资额度，较上月净增加20亿美元。

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比略降至76.3%

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比略有下降。在经历2月初的一轮快速调整后，整体市场正在缓慢修复中，基金经理的投资策略出现了一些分歧。

--企业并购：阿里巴巴寻求收购食品配送平台饿了么--股东

饿了么一股东周二在一份文件中称，中国电商巨头阿里巴巴正在洽购食品配送平台饿了么，不过尚未达成协议。

--美国新股：中国蔚来汽车聘请八家银行安排多达20亿美元美国IPO--消息

熟知内情消息人士向路透表示，中国电动车草创企业蔚来汽车(NIO)已经聘请包括摩根士丹利以及高盛等八家银行，安排今年在美国首度公开上市(IPO)的事宜，金额将多达20亿美元。

--港股业绩：香港交易所去年度净利同比增长28%，符合市场预期

按市值计亚洲最大交易所--香港交易及结算所有限公司（港交所）公布，去年度净利同比增长28%，符合市场预期，得益于股市交投畅旺。

--中国个股：苏宁易购去年净利增近5倍，智慧零售快速发展--业绩快报

中国大型零售企业--苏宁易购公布业绩快报，去年公司实现净利42.1亿元人民币，同比增长497.66%，部分是因为去年公司减持阿里巴巴BABA.N股票带来的大额投资收益。公司的智慧零售模式已经从概念进入到了落地实施并快速发展的阶段。

--中国个股：西部证券对以乐视网为质押的融资业务计提减值4.39亿元

中国西部证券公告称，公司的信用交易业务中，对以乐视网300104.SZ股票为质押的融出资金计提减值准备4.39亿元人民币，超过最近一个会计年度经审计净利润30%。(完) (整理 林高丽 审校 乔艳红)