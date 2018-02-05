《路透晚报》--2月5日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国政策：2020年形成实施乡村振兴制度框架，不断增强投入力度--一号文件

中国中共中央、国务院发布2018年中央一号文件提出，到2020年，乡村振兴取得重要进展，制度框架和政策体系基本形成，夯实农村经济发展基础的同时，推动农村文化、治理、民生、生态等在内的乡村发展水平的整体性提升；要增加优先保障、金融重点倾斜，不断增强乡村振兴投入力度。

--《综述》中国布局乡村振兴掀上山下乡潮，须严防地方政府借机举债及一哄而上

2018年立春，中国颁布了实施乡村振兴战略的一号文件，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园，用更加优惠的政策留住人才，用共建共享的机制用好人才，旨掀起新时代“上山下乡”的新热潮。

不过，面对这个既需要大量资金和人力投入，又需要突破现行涉及农村土地制度等各方面大改革工程中，如何守住底线，严防地方政府借振兴乡村之名违法违规举债，以防止运动式的一哄而上、急于求成、大轰大鸣，显然更需要政策制订者们未雨绸缪。

--《中国数据观测》基数效应拉低1月CPI同比涨幅，PPI涨幅延续收窄

路透综合50余家机构预测中值结果显示，尽管季节性低温影响1月食品价格上涨，但高基数效应导致中国1月CPI同比涨幅预计有所放缓；而1月PPI同样由于高基数影响，加之动力煤价格涨幅改善、钢价涨幅回落等因素，同比涨幅也将小幅下降。

--《中国数据观测》1月新增人民币贷款料升至20,000亿元，M2增速环比微升

路透综合41家机构预测中值显示，今年1月中国新增人民币贷款为20,000亿元，环比劲增逾两倍，但与去年同期基本持平；M2同比增速为8.4%，较上月8.2%的历史最低点微幅上升。

--《中国数据观测》外需弱复苏1月出口增速微降，关注人民币飙升影响

路透综合43家机构预测中值结果显示，1月各国经济仍维持弱复苏迹象，欧日经济改善趋势延续，但中美贸易摩擦有可能显著上升，受此影响，中国1月出口同比增速环比料微降至9.6%；而企业在春节前会加快进口，春节错位等因素使得1月进口增速走高至9.8%；贸易顺差则略降至541亿美元。

--中国数据：财新1月服务业PMI升至54.7创逾五年半最高水准，经济开局良好

中国服务业在2018年开局加速扩张，1月财新服务业PMI连续第四个月环比上涨，并创下逾五年半最高水平。综合制造业和服务业数据来看，中国2018年经济运行开局良好，制造业和服务业的经营状况持续改善。

--中美关系：坚决反对核态势审议报告，中国奉行防御性国防政策--国防部

针对美国国防部发布的《核态势审议报告》，中国国防部表示，该报告妄加揣测中国发展意图，渲染中国核力量威胁，中方对此表示坚决反对。

--中美贸易：中国对美国进口高粱进行反倾销、反补贴立案调查--商务部

中国商务部周日发布公告，决定即日起对原产于美国的进口高粱进行反倾销和反补贴立案调查，本次调查通常应在2019年2月4日前结束，特殊情况下可延长至2019年8月4日。

--中国环保：今年将制定实施打赢“蓝天保卫战”三年作战计划--环保部

中国环境保护部召开2018年全国环境保护工作会议称，今年，将制定实施打赢“蓝天保卫战”三年作战计划，并出台京津冀及周边地区、长三角、汾渭平原等重点区域大气污染防治实施方案，稳步推进北方地区清洁取暖，加快淘汰燃煤小锅炉。

--《分析》暴雪来袭，中国煤炭政策及铁路货运布局暴露软肋

今冬中国遭遇最为严重的暴风雪，中国政府将煤炭开采迁移至偏远地区，以优化重工业布局并治理空气污染，但此举暴露了一个弱点：铁路煤炭运力不足。

--香港数据：1月PMI稍降至51.1，新业务增长为近三年最佳--日经

经季节调整后，1月份日经香港PMI为51.1，略低于2017年12月的51.5的2014年2月以来最佳水平，但仍显示私营经济的景气度进一步好转，受内需带动，产出增长接近四年高位，新业务增长则为2015年2月以来最佳。

--香港金融：楼市仍然过热，不具备放松逆周期措施的条件--金管局总裁

香港金融管理局总裁陈德霖表示，目前香港楼市过热情况仍然存在，没有条件放松逆周期措施；对于有建议金管局旗下的按揭证券公司扩大九成按揭的覆盖范围以助市民置业，他则指要小心评估。

--表格：台湾1月末外汇存底4,557.24亿美元，月增0.94%--央行

台湾央行公布，1月末外汇存底为4,557.24亿美元，续创新高，较上月增加42.24亿美元或0.94%。央行称，外汇存底增加主因是外汇存底投资运用收益，及欧元等货币兑美元升值，以该等货币持有的外汇折成美元后，金额增加。

--台湾能源：台电申请重启核二厂2号机，强调2025年非核家园目标不变

台湾经济部表示，台电核二厂的2号机已完成岁修，该机运转执照于2023年到期，台电今日已依一般正常程序向原能会提出运转的申请。

【金融】

--中国金融：去年银行理财存续余额29.5万亿，同业理财规模占比锐降51%--报告

中国银行业理财登记托管中心日前发布《中国银行业理财市场报告（2017）》显示，当年全国银行业理财产品存续余额为29.54万亿元人民币，较年初增加0.49万亿元，比2016年少增5.06万亿元，同比增长1.69%，增速同比下降21.94个百分点。

--中国金融：将对虚拟货币境外交易平台网站采取监管措施--金融时报

中国金融时报报导称，目前国内ICO（首次代币发行）及虚拟货币交易所的清理整治已基本完成且效果明显；但去年底以来，一些境内人士转向境外网站平台参与ICO和虚拟货币交易，相关行为又有了死灰复燃迹象。

--中国金融：要拆除金融机构和监管机构人员相互跳槽的“旋转门”--人民日报

人民日报“金海观潮”栏目刊登文章称，再完善的制度也需要监管者不失毫分地严格执行，才能真正落在实处。让监管真正有力度，要拆除金融机构和监管机构人员相互跳槽的“旋转门”，隔绝两者之间的利益纠结。

--两岸金融：台湾银行业第四季大陆曝险金额增至1.73兆台币，占净值比0.54倍

台湾金融监督管理委员会公布，2017年第四季底台湾全体银行业在中国大陆曝险金额总计为1.73兆(万亿)台币，占净值比重为0.54倍；曝险金额及占净值比重同步走扬，连续第三季走高。

--《焦点》债市偏空不躁进，台湾保险业转赚台股波段财

台币强升致去年台湾寿险业净汇损高逾1,700亿台币，跨入2018年该阴霾依然笼罩；而债市开年来偏空气氛，让向来青睐投资美元债的保险业也改持谨慎态度。为缓解汇损对获利带来的冲击，他们开始转移部分关爱到台股赚取波段财。

【固定收益】

--中国公开市场：流动性总量较高连八日暂停操作，单日净回笼400亿元

中国央行公告，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收逆回购到期、现金投放等因素的影响，今日不开展公开市场操作，这亦是央行公开市场连续第八个交易日暂停操作。据此计算，单日将净回笼400亿元人民币。

--中国债市动态：主要现券收益率小涨，信贷向好预期和美债冲击暂不明显

中国银行间债市主要现券收益率小涨。目前流动性充裕，加之此前券价超跌已消化不少空方力道，因此1月信贷明显向好预期和美债收益率攀升对市场冲击暂不明显。国债期货方面，两个主力合约也略有下跌。

--中国货币市场：提现需求渐起无碍资金面充沛，跨春节回购利率续降

尽管春节长假将至，提现需求也在逐渐升温，不过中国银行间市场资金面依旧充沛。各类机构流动性都相当充足，跨春节的回购利率继续走低。

--新债招标：农发行三年增发债收益率4.7057%，五年4.8873%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的三和五年固息债，中标收益率为4.7057%和4.8873%，对应投标倍数3.36倍和2.78倍。

--中国债市：1月中债登托管量减1,638亿元，因年初利率债发行规模有限

中国中央国债登记结算公司最新数据显示，按债券统计口径计算，1月末债券托管余额为507,944亿元人民币，当月减少1,638亿元，主因年初利率债发行规模有限；而开年首月境外机构继续加大增持力度，月末中债登口径的债券托管量首次突破万亿元。

--新债招标：台湾10年公债107/2得标利率1.069%高于预期，投标倍数1.73

台湾央行表示，财政部委托标售的10年公债107/2期得标利率在1.069%。该结果高于路透调查预估的1.02-1.05%，较上次标售的10年期得标利率0.981%走高0.088个百分点。

--台湾新债：台电今年公司债预计发行550-600亿台币高于去年，并将续发绿债--副总

台湾主要公司债发行机构--台湾电力公司副总经理林宏远表示，由于能源价格上扬，今年举债数高于去年的可能性不小，初估今年公司债发行量约为550-600亿台币。台电相关人士则提到，最快4月将发行今年首档公司债。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价缩量调整，结汇需求料持续限制调整空间

人民币兑美元即期早盘随中间价缩量下跌，双双脱离8.11汇改来创下的高点，盘中市场价短暂下探6.31元关口后逐渐缩减跌幅。交易员指出，今日中间价明显低于市场预期，但市场结汇需求仍不少，限制了人民币调整空间，短期料维持易升难贬走势。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率CFETS指数升至96.72，创20个月新高

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日升0.45%至96.72，创2016年6月3日以来新高；SDR篮子指数微升至97.5，BIS篮子指数升至97.61。

--中国汇市：外汇交易中心人民币汇率CFETS指数升至96.28，创19个月新高

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(2日)的CFETS人民币汇率指数较前周上涨0.61%至96.28，靠近2016年6月6日的96.43阶段高点，较2014年底则仍下跌3.72%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连二日收升，个股分化严重银行和周期股拉抬股指明显

中国股市沪综指连二日收升。分析师指出，受上周五美股重挫影响，今日A股大幅低开后，随后在银行和周期股的明显拉抬下，股指逐级回升翻红上涨。不过盘中个股分化严重，仍有多只股票跌停，料春节前市场将以缩量震荡横盘整理为主。

--中国期市：螺纹钢期货收高逆转稍早跌幅，受原材料价格上涨提振

中国钢材期货尾盘上涨，因冰雪天气阻碍公路及铁路运输，原材料价格上涨，但由于需求下降，钢材期货涨幅有限。

--投行观点：中国信托资管去杠杆不构成系统性风险，仍看好A股蓝筹--瑞银

国际投行瑞银的中国合资券商瑞银证券策略报告指出，中国信托资管产品去杠杆不足以构成系统性风险，继续看好大金融和消费蓝筹。

--中国个股：山西汾酒控股股东作价51.6亿元转让所持11.45%股份予华创鑫睿

中国山西杏花村汾酒厂股份有限公司发布公告称，控股股东山西杏花村汾酒集团与华润创业旗下华创鑫睿（香港）签署股份转让协议，拟转让股份比例为公司总股本的11.45%，每股转让价格为52.04元人民币，转让总价款约51.6亿元。

--中国个股：绿地拟组建95亿元扶贫产业投资基金，首个项目落地陕西

中国大型企业纷纷投入巨资参与扶贫项目，国内大型房企--绿地控股宣布其百亿扶贫计划，其中包括组建规模达95亿元人民币的扶贫产业投资基金，首个产业扶贫项目落地陕西省延川县。

--中国个股：中航资本旗下中航投资拟增资扩股不超110亿元，引入战略投资者

中航资本公告称，全资子公司中航投资控股有限公司拟启动增资扩股相关工作，增资扩股不超过110亿元人民币，用于下属子公司业务发展、偿还部分银行贷款以及参与产业投资等。

--中国个股：江苏国信与山西煤企和电厂等合组公司，推动山西向江苏售电

江苏国信股份有限公司公告称，拟与中煤平朔集团、大同煤矿集团、大唐发电、山西神头发电公司及通宝能源旗下的山西阳光发电公司组合资公司，推动山西向江苏售电计划的落地。

--路透专访：艾尔建完成重组，将大力发展中国业务--执行副总裁

艾尔建(Allergan)的一位高管对路透表示，开始大力发展中国业务，计划今年在中国增聘200名员工，并将寻找潜在并购机会。

--日本个股：日产汽车将对中国业务投资95亿美元，冀望跻身中国市场前三强

日产汽车计划未来五年通过合资伙伴在中国投资600亿元人民币(95亿美元)，以期跻身中国汽车制造商前三强之列。

--中国热股：海澜之家早盘涨停，因腾讯入股及合作设立百亿产业基金

中国大型男装生产企业--海澜之家早盘逆势涨停，因腾讯旗下公司以25亿元人民币收购公司逾5%股权，以及拟合作设立一只百亿元规模的产业基金。（完） (整理 张喜良; 审校 乔艳红)