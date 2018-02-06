《路透晚报》--2月6日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国央行：加强影子银行、房地产金融等宏观审慎管理，防范化解重大风险

2018年中国人民银行工作会议2月5日至6日上午在北京召开。会议指出，今年将健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，保持货币政策稳健中性；要进一步完善宏观审慎政策框架，加强影子银行、房地产金融等的宏观审慎管理。

--《焦点》中国紧货币严监管组合明晰，防金融风险去杠杆全面发力

始于去年上半年的中国金融严监管，步入2018年后防风险政策继续密集出台。今年宏观政策核心导向是降杠杆和防风险，纵观“一行三会”等监管部门今年工作部署，延续紧货币严监管的政策组合已明晰，去杠杆将全面发力，尤其是针对金融控股集团的监管料强化。

--中国经济：财政部确定第四批PPP示范项目，共396个涉及投资额7,588亿元

中国财政部公布北京市新机场北线高速公路（北京段）PPP项目等396个项目，作为第四批PPP示范项目，涉及投资额7,588亿元人民币，民营企业参与率较前三批落地项目提高，为57.9%。

--中国政策：到2020年实现农村人居环境明显改善，加大生活垃圾治理--国务院

中国中共中央、国务院办公厅日前印发《农村人居环境整治三年行动方案》提出，到2020年实现农村人居环境明显改善，有基础、有条件的地区，基本实现农村生活垃圾处置体系全覆盖，力争实现90%左右的村庄生活垃圾得到治理；通过加大财政投入、发放抵押补充贷款等方式强化资金支持。

--中国经济：春节前农产品价格将有所上涨，会做好储备商品投放--商务部

中国商务部副部长王炳南表示，受节日集中消费，务工人员返乡过年等因素影响，预计春节前农产品价格仍将有一定幅度上涨；同时考虑到近期低温雨雪冰冻天气较多，不排除局部地区、个别品种价格出现阶段性波动的可能，将做好储备商品投放等工作。

--中国能源：发改委对煤炭进行限价，不允许超750元/吨--报载

煤炭与火电行业的矛盾再度受到关注。上海证券报报导，国家发改委已对港口、煤炭、电力企业作出销售、采购煤炭不允许超过750元人民币/吨(5，500大卡港口下水煤)的指示。

--机构观点：粤港澳大湾区制度多样性，贸易和产业合作空间更广阔--德勤

专业服务机构德勤称，粤港澳大湾区的制度多样性将提升贸易和产业合作的空间，结合其他优势，相信能够成为下一个世界顶级湾区。

--香港房地产：财富效应抵销加息等负面因素，商业地产仍乐观--世邦魏理仕

世邦魏理仕称，对今年香港商业房地产市场维持审慎乐观；虽然美国加息、网上及海外消费可能会减慢本地消费增长，但股市和楼市带来的财富效应可抵销这些负面影响，而香港未来将有三项跨境基建项目陆续落成，亦将有助带动物流及零售业的发展。

--《焦点》俄罗斯优质原油大量供应中国，欧洲买家不满

欧洲炼厂威胁要减少采购俄罗斯石油。为了与石油输出国组织(OPEC)及美国在快速增长的亚洲市场争夺份额，莫斯科将大量原油转而运往中国，导致其供应欧洲的原油质量下降。

--台湾数据：1月CPI年增0.88%低于市场预期 ，WPI按年跌0.74%--主计总处

台湾主计总处公布，1月消费者物价指数(CPI)较上年同期增0.88%，低于市场预期的年增1.00%。1月趸售物价指数(WPI)较上年同期跌0.74%；核心CPI较上年同期升0.82%。分析师对升息时点看法不一。

【金融】

--中国经济：1月交银财富景气指数环比上涨，小康家庭流动资产投资热情上升

中国国有商业银行--交通银行发布的最新一期交银中国财富景气指数上涨。调查结果显示，由于房地产调控政策影响，小康家庭对于不动产的投资意愿继续偏弱，股票、理财产品等流动资产的投资热情上升。

--中国金融：正酝酿ICO监管新规，尤其针对境外交易平台--中国日报

中国日报引述知情消息人士称，中国准备采取新规管措施进一步限制首次代币发行(ICO)，尤其是通过海外平台的交易。

--中国金融：去年银联网络转接金额增近三成，向一带一路输出银联标准

中国银联发布2017年最新交易数据，去年银联网络转接交易金额93.9万亿元人民币，同比增长28.8%。其中，银联手机闪付、银联二维码支付等移动支付方式迅速普及，成为银行卡产业升级的强大动力。

【固定收益】

--中国公开市场：流动性总量仍较高连九日暂停操作，单日净回笼800亿元

中国央行公告，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收逆回购到期、现金投放等因素的影响，今日不开展公开市场操作，这是央行公开市场连续第九个交易日暂停操作。据此计算，单日将净回笼800亿元人民币。

--《中国债市每日综述》避险情绪提振期现货携手向暖，但可持续性存疑

中国银行间债市现券收益率下行明显，10年国债期货收涨0.4%。交易员表示，外围美股暴跌美债大涨，同时国内股市亦重挫，令避险情绪升温；叠加流动性仍属充沛，提振期现货携手向暖，10年国开债收益率一度跌破5%，国债收益率跌幅则稍逊。

--新债招标：国开行五年增发债收益率4.8073%，七年4.9155%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标增发的五和七年固息债，中标收益率为4.8073%和4.9155%，均低于预测均值4.88%和5.03%，因早盘二级市场收益率跌幅明显；两期债投标倍数依次为3.85倍和4.30倍。

--《中国新债预测》三年和七年续发国债加权收益率均值为3.56%和3.85%

中国财政部周三将招标续发三年和七年固息国债。路透调查显示，年初以来一级市场势头一直不错，资金宽裕以及前两月是新债供给淡季为主要助推因素，预计明日新债需求仍较好，两期债加权中标收益率预测均值分别为3.56%和3.85%。

--台湾新债：台电今年绿色债券发行量将高于去年的83亿台币--董事长

台湾主要公司债发行单位--台湾电力公司董事长杨伟甫表示，台电今年绿色债券发行量将高于去年的83亿台币。

【外汇】

--中国外汇：维护外汇市场稳定，稳妥有序推进资本项目可兑换--外管局

中国国家外汇管理局称，今年将维护外汇市场稳定，防范跨境资金流动风险，稳妥有序推进资本项目可兑换，支持有能力、有条件的企业开展对外投资；并丰富交易工具，扩大参与主体，建立健全开放的、有竞争力的外汇市场。

--《市场洞察》逆周期因子隐现市场，人民币CFETS指数仍有上行空间

进入2月，美元指数小幅企稳反弹的同时，人民币汇率CFETS指数升势加速，人民币兑美元双边汇率亦持续偏强，“羊群效应”已蠢蠢欲动。值此之时，逆周期因子疑似隐现市场，预计将持续发挥作用，以缓和人民币过度升值冲动。

--《焦点》人民币飙升给中小外贸企业再上一课，等待观望不如自救

今年1月人民币兑美元快速升值3.5%，是去年全年涨幅6.72%的逾一半，并创下1994年汇率并轨以来的最大单月涨幅。人民币的这波“超级行情”对于中国不少利润微薄的外贸企业而言，如同生死大考，尤其是一些持汇待结的出口企业。

--中国汇市：人民币收涨至近两年半新高，美指短暂坚挺无碍市场结汇

人民币兑美元即期先抑后扬，创2015年8月10日以来收盘新高，中间价则小幅下行。交易员指出，隔夜美元指数明显反弹，今日中间价跟随调整，但由于客盘结汇需求仍相对较多，限制了人民币调整空间，除非有大额购汇，短期人民币料难改易升难贬走势。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率CFETS指数升至96.83，续创20个月新高

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微升0.11%至96.83，续创2016年6月3日以来新高（97.00）；SDR篮子指数微升至97.6，BIS篮子指数微升至97.7。 【证券/行业】

--《综述》中国A股创近两年最大单日跌幅，美股重挫致恐慌情绪蔓延

开年后强势上涨的中国A股在春节前突遭当头一棒，受美股等外围市场连续重挫拖累，A股投资者恐慌和避险情绪骤然升温，今日沪综指放量收挫3.4%，创近两年最大单日跌幅，并创逾一个月收盘新低。

--香港股市：暴跌逾5%追随全球颓势，录得2015年8月以来最大单日跌幅

香港股市暴跌，全球市场动荡加剧，因担忧通胀压力加大会促使主要央行以快于预期的速度升息。恒生指数挫跌5.1%，为2015年8月以来最大单日百分比跌幅。

行政长官林郑月娥表示，香港金融市场的监管、应变制度非常稳健，但提醒投资者入市时应量力而为，并要比较审慎。

--台湾股市：爆量收跌近5%并创近两个月新低，受美股重挫冲击

台湾股市爆量收长黑，并创近两个月收盘新低。分析师表示，受美股重挫冲击，台股今天跟随美股及亚股开低走低，盘中一度重挫逾5%，最低跌至10,300.40点。

针对台股盘中重挫逾5%，台湾财政部政务次长兼国安基金执行秘书苏建荣表示，国安基金将持续关注台股走势，投资人不要恐慌。

--中国证券：上证所将加强监管，推动上市公司现金分红

上海证券交易所指出，对于具备分红能力而长期未分实施现金分红的公司，上证所将继续加大监管力度，督促其向投资者发放必要的现金红利。存在恶意不分红的，还将提请证监会派出机构实施现场检查。

--中国期货：大商所生猪期货立项申请获批，未来有望缓解“猪周期”困扰

大连商品交易所提供的新闻稿称，证监会已正式批复大商所的生猪期货立项申请。这将帮助完善中国生猪价格形成机制，并有望缓解“猪周期”困扰，为中国生猪养殖企业提供有效的风险管理工具。

--中国个股：绿地控股在港发行7亿美元债券并获得超额认购

在近期境外资本市场出现较大波动的背景下，中国大型地产企业--绿地控股宣布，近日其在香港成功发行两笔美元债券，总额为7亿美元，并获得投资者超额认购。

--中国个股：天科股份拟63.3亿购大股东化工资产，并募集配套资金

中国化工产品生产企业--天科股份披露重组预案，司拟向第一大股东中国昊华发行股份及支付现金购买其持有的13家公司股权，标的资产基于预估值的交易价格约63.27亿元人民币，同时拟募集配套资金不超10.9亿元。

--中国期市：炼焦煤和焦炭价格大涨，未受全球市场下跌影响

中国炼钢用焦碳价格大涨至六周高点，钢和铁矿石价格涨至逾一周最高，投资人在供应出现中断之际增加押注，未受全球金融市场大跌影响。

--航空产业：中国商飞开发宽体喷气客机，要求引擎生产商提发动机建议

负责与俄罗斯共同开发新宽体喷气客机的中国商用飞机有限责任公司表示，已要求引擎生产商提出关于发动机的建议。

--香港个股：招商局港口向母公司出售赤湾港航66%股权，总价近123亿港元

中国港口营运商--招商局港口宣布，将向最终控股公司招商局集团出售深圳赤湾港航的A、B股，合共相当于后者已发行股本约66.1%，总价达122.6亿港元。公司并预期出售将带来38.82亿港元的净收益。

--香港个股：日清食品料去年净利大增，受惠非经常性收益及收入增长

上市两个月的日清食品有限公司发布首个盈利预喜，预期2017年度的净利按年大幅增加，受惠营业收入平稳增长，以及去年出售上海的生产厂房获得非经常性收益。（完） (整理 乔艳红; 审校 张喜良)