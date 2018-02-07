《路透晚报》--2月7日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国钢铁：力争今年提前完成“十三五”去产能1.5亿吨上限目标--工信部

中国工业和信息化部发布2017年钢铁行业运行情况及2018年工作考虑称，严防新增产能将成为今年中国钢铁行业供给侧结构性改革工作能否顺利推进的关键，要坚定不移去产能，力争今年提前完成“十三五”（2016-2020年）钢铁去产能1.5亿吨的上限目标。

--中国经济：今年社会消费品零售总额将破40万亿，同比增长10%--贸促会

中国国际贸易促进委员会研究院周二发布“2018年中国消费市场发展报告”，预计全年社会消费品零售总额名义增长率为10%左右，全年社会消费品零售总额将突破40万亿元人民币大关。

--中国经济：国企民企不是此消彼长而是共同做大蛋糕，“你进我也进”--人民日报

人民日报刊发文章指出，中国市场规模日益扩大，需求持续旺盛，国企民企之间不是“谁进谁退”、“此消彼长”，而是共同做大蛋糕，你进我也进；而积极发展混合所有制经济，是当前完善基本经济制度的着力点。

--《焦点》中国建设多个大型猪场，以提高效率和降低成本

业内人士估计，中国今年可能建成几百个存栏数量为5,000-8,000头的母猪场，比去年还多，加快这个世界最大规模猪肉产业的转型。

--香港房地产：第四季内地买家占一手豪宅成交额比例创五年新高--中原地产

中原地产发表的数据显示，去年第四季内地买家占香港一手豪宅的成交金额比例升至五年的季度新高，达33.4%，显示豪宅市道向好，吸引内地买家入市。

--突发事件：台湾东部花莲大地震已造成七人死亡，失联降至约60人

台湾周三近凌晨在东部花莲发生芮氏规模6.0地震。最新报告显示，此造成四栋建筑物倒塌，至少七人死亡，254人受伤。花莲县长则在午后表示，目前失联人数降至约60人。全球晶圆代工龙头台积电一名发言人表示，初步评估周二夜晚发生在花莲的地震并未对公司造成影响。

--《分析师观点》台湾1月出口年增率低于预期，全年增长10%或有机会

台湾财政部公布，1月出口金额较上年同期成长15. 3%。该数据创四个月新高，但低于市场预期的年增17.7%。1月进口则较上年同期增长23.3%，远高于市场预估的成长10.7%，并创九个月新高；1月贸易顺差为24.2亿美元。

【金融】

--中国金融：理性评估投资风险，不得参与非法发售代币票券等--北京互金协会

中国北京市互联网金融行业协会周二稍晚发布风险提示称，金融消费者应认清“虚拟货币”、ICO、“虚拟数字资产”交易、“现金贷”以及相关业务本质，理性评估投资风险，不得参与跨境非法集资、跨境洗钱、跨境金融诈骗、非法发行证券以及非法发售代币票券等犯罪行为。

--中国金融：M1与M2增速宜保持合理区间，建议今年M2调控目标为9%-10%--专家

中国交通银行首席经济学家连平指出，M1和M2增速若持续回落至不合理的低水平上，将不利于实体经济稳健运行，甚至可能形成新的下行压力，建议今年M2增速调控目标选择在明显低于近年来平均水平和高于2017年底较低水平之上的区间，为9%-10%。

--中国金融：开发性金融正处机遇期，要协助地方稳妥处理债务--国开行董事长

中国国家开发银行行长胡怀邦撰文称，开发性金融正处在大有可为的历史机遇期，要发挥开发银行优势，助力打赢三大攻坚战，守住风险底线，防范化解重大风险，协助地方政府稳妥处理好债务问题，继续加强重点风险防控。

--香港基金：华夏全球首支追踪MSCI中国A股国际通指数ETF首日挂牌

中国大型基金公司华夏的香港子公司推出全球首支追踪MSCI中国A股国际通指数的A股交易所买卖基金（ETF），在香港联交所首日挂牌。该支ETF设有港元及人民币柜台，主要为环球投资者提供透明度高及具成本效益的途径涉足中国A股市场。

--香港金融：1月底外汇储备资产4,415亿美元，环比增101亿美元--金管局

香港金融管理局（HKMA）公布，截至2018年1月底止官方外汇储备资产为4,415亿美元，较上月底增加101亿美元。

--台湾金融：台湾银行业第四季底存放款差额增至10.37兆台币，放存比72.3%

台湾金管会公布，2017年第四季底台湾全体银行业存款余额总计为37兆(万亿)4,219.05亿台币，较上季增加6,502.38亿，放款总额为27兆526.51亿台币仅较上季增加1,848.49亿，第四季底存放款差额较上季扩大至10兆3,656.54亿台币，放存比则较上季微降至72.30%。

【固定收益】

--中国公开市场：流动性总量仍较高连10日暂停操作，单日净回笼1,000亿元

中国央行公告，今日开展1,200亿元中央国库现金管理商业银行定期存款操作，银行体系流动性总量处于较高水平，今日不开展公开市场操作，这是央行公开市场连续第10个交易日暂停操作。据此计算，单日将净回笼1,000亿元人民币。

--中国债市动态：买兴减退现券收益率小涨，两期国债招标结果优于预期

美债强劲涨势不再，中国银行间债市转稳，其中10年国开活跃券收益率先升后回落，最新较上日涨约1-2个基点(bp)，同期限国债则变动稍小。新债发行方面，财政部上午招标的三和七年国债，中标收益率均低于预测均值，结果优于预期。

--中国货币市场：逾千亿国库现金投放驰援资金仍宽，跨春节预期亦平稳

中国银行间市场资金面整体宽松格局不改。交易员称，尽管央行公开市场连续10日零操作，叠加春节提现需求不减，致流动性泛滥局面稍显收敛；但受今日1,200亿元人民币国库现金投放驰援助益，场内流动性压力仍比较有限，机构轧平头寸难度不大。

--中国债市：91天期国库现金定存中标利率4.50%，较上次走低20bp

业内人士透露，中国财政部与央行稍早进行的1,200亿元人民币三个月(91天期)国库现金定期存款招标，中标利率为4.50%，较上次(1月15日)同期限品种利率走低20个基点(bp)。

--新债招标：中国三年续发国债收益率3.5203%，七年3.8062%--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标续发的三年期国债加权中标收益率为3.5203%，七年期国债加权中标收益率3.8062%，均低于此前3.56%和3.85%的预测均值。

--新债招标：农发行一年增发债收益率4.1191%，10年5.0264%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的一、七和10年固息债，中标收益率为4.1191%、4.9493%、5.0264%，对应投标倍数3.17倍、5.10倍和3.54倍。

【外汇】

--中国外汇：继续推动跨境资本流动均衡管理，服务全面开放新格局--外管局

中国国家外汇管理局局长潘功胜表示，随着中国跨境资本流动趋于平衡，前期采取的宏观审慎政策已全部恢复中性。未来中国跨境资本双向流动将成为常态，总体上仍将保持基本平衡，下一步外汇管理部门将进一步推动对跨境资本流动的均衡管理。

--中国汇市：人民币早盘与中间价均创8.11汇改新高，结汇意愿助力强势表现

人民币兑美元即期早盘逼近6.25元关口阻力，与中间价双双创8.11汇改以来新高。交易员指出，近期客盘结汇意愿继续上升，几乎无视美元指数反弹，和中间价疑似逆周期系数微调指引，若无大行适度出手，短期人民币料延续易升难贬走势。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率CFETS指数升至97.02，续创逾20个月新高

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微升0.20%至97.02，创2016年6月2日以来新高，当时为97.11。今日SDR篮子指数升至97.94，BIS篮子指数升至97.91。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指收挫1.8%再创逾一个月新低，金融地产股领跌

中国股市沪综指收挫1.8%，再创逾一个月收盘新低。分析师指出，隔夜美股大幅反弹，但短期走势仍不明朗，国内投资者疑虑重重；因此尽管大盘早市一度反弹，但后继乏力，而且权重较高的金融地产股领跌更令市场信心受损，今日大盘走势相当疲弱。

--中国股市：逾百家公司股东补充质押，但部分公司股票质押触平仓线

在近日国内股市大幅调整之际，质押股票的上市公司大股东面临重大压力。上海证券报官网早间报导称，自2月以来，发布股东补充质押公告的公司已达140家次。综合来看，多数控股股东尚有充足“粮弹”可供补充质押，风险整体可控。不过，亦有一些上市公司因股东质押股票触及预警线或平仓线，而紧急停牌。

--中国金融：海航地产即将到期的17亿元信托贷款面临兑付压力--消息

流动性较为紧张的中国海航集团正面临一起信托计划兑付压力。两位消息人士透露，其旗下海航地产近17亿元人民币集合信托贷款将于2月16日起陆续到期，按照稍早的承诺函，公司承诺在2月5日前向受托人中信信托实施部分还款计划，却未如期支付。

--中国企业：吉利汽车收购戴姆勒股份，可能低于3%--消息人士

两位消息人士对路透表示，中国吉利汽车已经入股德国车企戴姆勒，寻求在电动车技术方面与后者结盟。尚不清楚入股比例，但可能低于3%，因为根据德国的监管规定，持股达到3%必须对外披露。

--中国企业：华为深化与英国良好关系，在美国遭冷遇后另辟蹊径

全球最大的电信设备制造商暨全球第三大智能手机制造商--中国华为周二表示，将在英国额外支出30亿英镑(42亿美元)进行采购。该公司目前遭美国政府冷遇，因而欲寻求其他市场取而代之。

--美国个股：苹果中国门店引进支付宝付款系统，迎合市场需求

苹果中国门店将接受支付宝付款，加强与中国电商龙头阿里巴巴的合作，期能提振该公司在这世界第二大经济体的增长力道。

--中国企业：去年小米科技突破千亿元营收，冀10个季度内重回中国第一

正在冲刺海外上市的中国智能手机厂商小米科技提出新目标，小米公司董事长兼首席执行官（CEO）雷军提出，2017年公司营收已突破一千亿元人民币，希望公司在10个季度内重回中国智能手机第一的位置。

--香港个股：阿里影业与美国STX合拍科幻动作片，拥有影片大中华区各项权益

阿里巴巴影业集团宣布，其与美国STX Entertainment公司宣布达成合作，将共同开发制作一部科幻动作片--《钢铁战士》，STX公司负责该影片包括北美地区在内的国际发行，阿里影业拥有该影片在大中华区的各项权益。

--香港股市：恒生国企指数加入腾讯等10只红筹及民企，众安取代中铁建

编制香港股市指数的恒生指数有限公司周二公布，恒生国企指数将加入腾讯、中国移动等10只红筹及民营企业；原有成分股亦有变动，由众安在线取代中国铁建。

--中国个股：国城控股拟每股9.77元要约收购建新矿业59%股权，耗资最高66亿元

中国建新矿业周二晚公告称，公司已收到控股股东甘肃建新实业集团的重整方浙江国城控股的要约收购报告书，拟以9.77元/股的价格，要约收购建新矿业除建新集团外的其他所有股东所持有的全部无限售条件流通股，涉及股份数量约为6.71亿股，占已发行股份的比例为59.01%，最高需要资金总额65.57亿元人民币。

--香港个股：永利澳门停牌，创办人史提芬永利辞任母公司CEO及主席

澳门博彩业者--永利澳门暂停股份买卖，公司尚未公布停牌原因。但其母公司--永利渡假村宣布，公司创办人史提芬永利（Steve Wynn）已辞任公司CEO及主席职务，并已获得董事会接纳。

--香港热股：都市丽人午后冲高17%后回落，拟与京东世纪设立投资基金

中国最大品牌贴身衣物企业--都市丽人（中国）控股有限公司午后冲高17%后回落，稍早公布拟与京东全资附属公司京东世纪设立行业投资基金。（完） (整理 乔艳红; 审校 曾祥进)