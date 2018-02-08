《路透晚报》--2月8日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：受春节错位扰动1月进出口超预期增长，外贸开门红提振信心

受春节错位扰动的影响，中国1月进出口同比增速超预期双双回升，延续去年的良好势头，其中进口增速强劲增长固然有大宗商品价格上升的成分，但同时也表明国内需求向好。外贸实现开门红为今年的中国经济开了好局。

中国月度进出口增速和贸易顺差图表 tmsnrt.rs/2Epifv4

--中国经济：出台国企资产负债约束机制，支持市场化债转股降杠杆--国务院

中国国务院周三召开常务会议表示，出台国企资产负债约束机制，支持通过增资扩股，引入战略投资者等充实资本，推进混合所有制改革；支持股权投资机构参与市场化债转股。

--中国农业：力争2020年总结推广绿色发展模式，吸引社会资本参与--农业部

中国农业部副部长余欣荣称，要推进农业绿色发展，力争到2020年，总结推广一批符合区域农业绿色发展的模式，建立完善农业绿色发展的工作机制、制度体系和激励约束机制，初步形成农业绿色生产方式和绿色生活方式；并将吸引社会资本、资源参与农业绿色发展科技创新。

--中国贸易：1月原油进口创纪录，因独立炼厂进口配额提高

中国1月原油进口规模创纪录，因独立炼厂在获得更高的2018年进口份额后纷纷增加供应，而且俄罗斯一输油管线扩展后开始输油。

1月大豆进口量同比增加11%，因国内大豆压榨商增加采购，以满足预期中养猪业对豆粕的强劲需求。

--中国煤炭：1月煤炭进口量创下四年高位，受风雪和寒流天气影响

中国1月煤炭进口量创下四年来的最高，因横扫全国的风雪天气令公用事业和国内交通运输网的需求大增。 1月铁矿石进口创纪录第二高位，因为春节即将来临，且下月钢铁限产将被解除，所以中国买家补充库存。

1月未锻造铜进口连续第二个月减少，因为冬季使建筑业需求减少，再加上国内产量较高，这些因素继续打击从海外进口的需求。

--中国农业：2017-18年度玉米进口量150万吨，比上月预测数调增30万--农业部

中国农业信息网发布2018年2月中国农产品供需形势分析，预测2017/18年度，中国玉米进口量为150万吨，比上月预测数调增30万吨；玉米消费量2.22亿吨，比上月预测数调增115万吨，主要是饲用消费调增到13,950万吨。

--《图表新闻》中国的雾霾治理将使稀有金属价格一涨再涨

中国政府治理环境的行动正在限制稀有金属供应，比如钢铁生产用的钒和国防设备原料锗，同时还刺激了本已十分强劲的价格涨势，目前尚无退潮迹象。

--台湾财政：2017财政收支优于预期，长债占名目GDP平均数降为32.1%

台湾财政部表示，2017年财政收支情况优于预期，中央政府一年以上公债未偿余额(长期债务)为5兆(万亿)3,483亿台币，较预期为少，占前三年名目GDP平均数为32.1%，亦较预算数的33%降低0.9个百分点。

--台湾灾情：花莲大地震死亡人数增至九人，仍有62人失联

台湾中央灾害应变中心周四上午7:00最新资料显示，东部观光城市--花莲大地震已令九人死亡，受伤265人，失联62人。

【金融】

--中国金融：上海近日批准第四批QDLP，逾10家海外机构入围--消息

在人民币汇率由贬走升以及中国金融市场积极对外开放的大背景下，合格境内有限合伙人(QDLP)制度试点在两年多后重启。据多位消息人士近日透露，上海金融办近期批准了第四批QDLP名单，逾10家海外机构入围。

--中国金融：四川省金融机构被要求开展地方政府举债融资自查--消息

中国多个省市地方政府正陆续对隐性债务进行核查摸底。两位消息人士透露，四川辖内金融机构被要求开展地方政府举债融资自查工作，包括地方政府PPP(政府和社会资本合作)项目融资业务开展情况、参与政府类投资基金的业务开展情况等。

【固定收益】

--中国金融：路透固收展望2017年评奖结果出炉，汇添富拔得综合奖头筹

中国央行去年年内三次上调公开市场逆回购、MLF以及SLF等政策利率，而且随着金融强监管来临，同业业务踩下急刹车，推升负债端成本并重压债市。更为剧烈的波动也使得准确预测的难度进一步加大。面对复杂的市场环境，汇添富基金、银华基金、长江证券脱颖而出，斩获2017年路透中国固定收益市场展望综合奖前三名。

--中国公开市场：流动性总量仍较高连11日暂停操作，今日无逆回购到期

中国央行公告，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收现金投放等因素的影响，今日不开展公开市场操作。这是央行公开市场连续第11个交易日暂停操作，今日亦无逆回购到期。

--中国债市动态：资金续宽期现窄幅整理，关注国开10年新券定位

中国银行间市场资金依旧宽松，10年国开等主要利率债收益率窄幅整理。缺少其他刺激因素情况下，市场多在等待午后国开行10年新券定位。国债期货方面，两个主力合约早盘也波动有限。

--中国货币市场：资金面宽松未改，央行连续净回笼无碍跨节流动性平稳

中国银行间市场资金面仍然宽裕。交易员称，虽然央行公开市场连续零操作回笼资金已超万亿，但流动性局面仍未有趋紧迹象；场内资金供给虽不见泛滥，但仍能充分满足需求，跨春节资金面无忧。

--新债招标：进出口行一年增发债收益率4.1089%，五年4.8172%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标增发的一、三和五年固息债，中标收益率分别为4.1089%、4.6630%和4.8172%，对应投标倍数3.02倍、3.03倍和2.79倍。

--新债招标：国开行一年增发债收益率4.0566%，三年4.6251%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行下午招标增发的一年和三年固息债，中标收益率分别为4.0566%和4.6251%，此前预测均值4.07%和4.62%；同时招标的两年期增发债收益率4.6003%。三期债投标倍数依次为3.07倍、2.94倍和2.31倍。

该行下午招标新发的10年固息债，中标利率4.88%，稍低于4.90%的预测均值，投标倍数6.64倍；本次10年品种为时隔一个月后重启发行。

--中国信用债：大连机床集团再现违约，5亿元PPN未能按期兑付本息

连续发生债券违约的中国大连机床集团周三公告，其所发行的2015年第一期非公开定向债务融资工具15机床PPN001应于2月5日付息兑付，因公司目前重整工作仍在进行当中，因此不能按期足额兑付本金及利息。

--台湾货币市场：91天期国库券决标贴现率料在0.33-0.35%

台湾财政部将于周五(9日)委托央行标售91天期国库券。路透调查显示，该期国库券决标贴现率料在0.33-0.35%。

--台湾新债：台北富邦银将发行10亿台币两年期绿色债券，利率定在0.67%

台湾资产第二大金控--富邦金控旗下台北富邦银行周四称，将发行10亿台币两年期绿色债券，发行利率定在0.67%，预计3月1日挂牌。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘受离岸带动大幅回调，调整之后仍可考虑结汇

人民币兑美元即期早盘大幅下行，盘中一度跌回6.32元关口下方，中间价则续创8.11汇改以来新高。交易员指出，隔夜美元指数大幅反弹，今日中间价疑似继续逆周期过滤，加上市场担忧过于强势汇率可能影响出口，离岸CNH调整带动在岸人民币下跌。

--中国数据：去年经常账顺差与GDP之比1.4%，未来国际收支平衡基础将更坚实

2017年中国国际收支平衡表初步数据显示，去年中国经常账户和非储备性质的金融账户均呈现顺差，其中经常账户顺差与同期国内生产总值(GDP)之比为1.4%，低于2016年的1.8%，处于合理水平。随着国内经济稳中向好态势进一步巩固，未来国际收支总体平衡的基础将更加坚实。

--中国数据：1月末外储连12个月回升，未来跨境资本流动和外汇供求更平衡

中国人民银行周三发布数据显示，今年1月末中国外汇储备规模环比续升0.7%，至31,615亿美元，为连续第12个月出现回升。外管局有关负责人称，在国内国际经济金融形势的共同作用下，中国外汇储备规模将保持总体稳定。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率CFETS指数升至97.46，续创近22个月新高

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日升0.45%至97.46，创2016年4月18日以来新高；SDR篮子指数升至98.37，BIS篮子指数升至99.92。

--银行观点：今年底人民币汇率预测调至6.3-6.4，因美元持续受压--恒生

香港恒生银行称，预计2018年底人民币汇率将为6.3-6.4，较原先估计的6.6-6.7有所走强，因市场对未来美国财政状况的忧虑持续将令美元受压。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌1.4%至近半年新低，金融和周期股继续下挫拖累大盘

中国股市沪综指缩量收跌1.4%至近半年新低。分析师指出，连续下跌后今日大盘仍未见起色，受金融、煤炭等蓝筹股继续下挫拖累，沪综指盘中一度击穿重要技术支撑位3,250点一线，不过中小盘股全线展开反弹，显示有部分抄底资金开始入场，料短线大盘续跌空间已有限。

--中国个股：乐视网提前终止第一期员工持股计划，占总股本0.55%

深陷困境的中国乐视网信息技术（北京）股份有限公司周三发布公告称，公司收到第一期员工持股计划管理人华润深国投《通知函》，基于上市公司基本面的重大变化，根据之前协议约定，华润深国投宣布提前终止华润信托·润泽143号集合资金信托计划。

被关联债务缠身的乐视网在连续11个跌停后，今日终于打开跌停，早盘初段被巨量买盘打开跌停后，一度大涨逾8%。

--香港热股：永利澳门复牌开盘涨6%，此前公司宣布高层变动

澳门博彩业者--永利澳门恢复股份买卖，开盘涨6%；此前公司宣布受到涉嫌性侵指控的创办人史提芬永利（Steve Wynn）辞任董事会主席、执行董事兼行政总裁职务。

--香港企业：星展香港去年总收入与拨备前溢利均创新高，受贷款增长带动

新加坡星展集团控股的香港业务分支称，去年的总收入与拨备前溢利均创新高，因贷款增长强劲且净息差扩阔。(完) (整理 乔艳红; 审校 曾祥进)