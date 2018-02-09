《路透晚报》--2月9日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：高基数下1月CPI降至半年低点，通胀压力有限货币政策基调不变

受春节错位带来的高基数影响，中国1月CPI同比涨幅放缓至半年来最低水准，PPI增幅亦为逾一年最低。分析师普遍预计2月CPI将大幅回升至2.5%左右，为年内高点，但全年应该在2-2.5%之间；PPI涨幅在高基数影响下也将延续收窄之势，整体来看通胀压力有限。

中国月度CPI和PPI同比增速图表：tmsnrt.rs/2BL3zFP

--南亚情势：中国呼吁国际社会为促进马尔代夫稳定和发展发挥建设性作用

中国外交部称，外交部长王毅在北京会见来华访问的马尔代夫(马尔地夫)总统特使、经济发展部长萨伊德时表示，国际社会应在尊重马方意愿基础上，为促进马稳定和发展发挥建设性作用。

--中国财政：基本养老和住房保障等八类事项纳入中央地方共同财政事权范围

中国国务院办公厅近日下发“基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案”，将义务教育、基本养老保险、基本住房保障等八大类共18项需要优先和重点保障的主要基本公共服务事项纳入中央与地方共同财政事权范围。

--台湾灾情：花莲大地震死亡人数增至10人，受伤276人仍有七人失联

台湾中央灾害应变中心上午8:00最新资料显示，东部观光城市--花莲大地震已令10人死亡，受伤276人，惟仍有七人失联。

【金融】

--《焦点》中国私募基金业人才出走，监管新规令业者难以为继

中国私募基金经理人正面临员工出走潮，部分业者甚至关门大吉，因中国政府试图降低杠杆及管控金融风险，令业者难以为继。

私募基金行业原本红红火火，截至2017年的三年行业资本增长了六倍，但私募基金扮演着协助金融机构回避相关规定并从事高风险交易的角色，踩到了监管当局的红线。

--中国金融：去年末商业银行核心一级资本充足率10.75%，不良率1.74%--银监会

中国银监会公布的四季度主要监管指标数据显示，2017年末商业银行核心一级资本充足率10.75%，与上年末基本持平；资本充足率为13.65%，较上年末上升0.37个百分点。银监会表示，当前银行业运行稳健，风险可控，服务实体经济质效进一步提升。

--中国保险：保监会决定撤销君康人寿增资许可，因存股东违规增资问题

中国保监会正在严查保险公司违规股权问题。保监会下发撤销行政许可决定书，决定撤销福建伟杰投资有限公司增资君康人寿（原正德人寿）2亿股的许可，因福建伟杰存在违规增资问题。

--中国金融：去年四季度境外对境内金融机构直接投资现连三季净流入--外管局

中国国家外汇管理局表示，2017年四季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入10.01亿美元，为连续第三个季度保持净流入，去年三季度为净流入12.28亿美元。

--香港金融：证监会已针对多家加密货币交易所及ICO发行人采取监管行动

香港证券及期货事务监察委员会（证监会）表示，已针对多家加密货币交易所及一些首次代币发行（initial coin offerings，简称ICO）发行人采取了监管行动；并再次提醒投资者，当与加密货币交易所进行交易及对ICO作出投资时，应防范当中的潜在风险。

--台湾人事：央行新任副总裁内定由台大经济系教授陈南光接任--消息

二位熟知此事的消息人士表示，台湾央行副总裁杨金龙升任总裁后，副总裁遗缺内定为由台大经济系教授陈南光接掌。对此陈南光仅表示，〞一切人事案以中央银行正式公布为准。〞

--《台湾金融市场一周展望》台股等待“恶水”退去，观察美股债表现及外资动向

美国道琼工业指数一路狂泻，台股第一季挑战12,000点大关随之梦碎。分析师称，近期台股内忧外患，且年关近投资人抱股过年意愿低，短线偏保守，长假期间关注美股、美债及台积电美国存托凭证(ADR)表现。

【固定收益】

--《分析》中国央行公开市场继续按兵不动，逆回购池子见底但尚不足为惧

在定向降准以及临时准备金动用安排（CRA）等多措并举的帮助下，虽临近中国农历春节之际，但银行间市场流动性超预期宽松，央行公开市场亦维持了全周零操作，截至周五单周净回笼2,200亿元人民币，若调休工作日周日仍无操作，则将是公开市场连三周净回笼。

--新债招标：中国30年续发国债收益率4.3011%，三个月3.1564%--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标续发行的30年固息国债中标收益率4.3011%，稍低于此前4.32%的预测均值，投标倍数2.50倍。

--《中国债市每日综述》宽资金下期现总体平稳，CPI符合预期影响不大

与暴跌的股市相比，中国银行间债市周五走势相对平稳，持续宽松的资金面下，10年期国开债收益率并有小幅下行。另外，最新公布的1月CPI数据未脱预期，对现券几无影响。

--中国票据市场：资金充裕转贴利率下行，春节后或仍小跌惟跌幅有限

中国票据市场本周转贴利率小幅下行，春节前流动性宽松，票据供需整体平稳惟收票机构略多，交投亦算活跃，足年国股电票（国有和股份制银行签发的电子票据）利率小幅下行约3个bp（基点）。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘微幅小升，中国通胀数据符合预期对市场影响甚微

人民币兑美元即期早盘微幅小升，中止昨日暴跌势头，亦无视中间价大幅下跌0.59%并创13个月来最大单日跌幅。交易员指出，隔夜美指企稳在90上方，离岸人民币早盘加速走升，带动在岸市场上扬，而客户亦仍在抓紧机会结汇，而中国公布通胀数据符合预期，对汇市影响甚微。

--人民币衍生品：境内美元掉期曲线略上移，远购需求小幅推高长端掉期

中国境内美元/人民币掉期曲线本周小幅上移，一年期掉期点盘中逼近1,200点整数。交易员称，本周银行间市场流动性仍旧充裕，短端掉期点整体平稳，但一周期的掉期点因为跨春节，继续呈现较高水平。本周人民币即期巨震，而客盘远购操作需求仍不少，长端买需小幅推高长端掉期点，但预计跨春节之后长端掉期有望小幅回落。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数跌至96.92

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日跌0.55%至96.92；SDR篮子指数跌至97.68，BIS篮子指数跌至99.36。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指放量暴跌4%至近八个月新低，受外盘影响恐慌情绪加剧

中国股市沪综指放量暴跌4%，至近八个月新低，亦再创近两年最大单日跌幅。分析师指出，受内外利空因素影响，今日大盘大幅低开后，全天以弱势震荡为主，银行保险、电力煤炭有色等权重股全线下跌，上综指盘中跌幅一度超6%。外盘大幅动荡令市场恐慌情绪比较深厚，加之春节长假临近，投资者交易意愿不强，外盘稍有风吹草动，国内市场就会风声鹤唳，加剧了股指下跌。

--《独家新闻》蚂蚁金服计划股权融资，估值或达1,000亿美元--消息

了解情况的人士告诉路透，中国蚂蚁金服计划以新股筹资高达50亿美元，对蚂蚁金服的估值可能超过1,000亿美元。这一轮融资将为蚂蚁金服确立更新的估值，朝外界所期待的首次公开发行(IPO)更靠近一步。电商企业阿里巴巴目前持有蚂蚁金服三分之一的权益。

--《综述》受美股“传染”A股市场继续狂泻，昔日明星蓝筹股整体雪崩

本周由美股率先发动的一波跌势，持续不断地向A股市场传导，中国股市周五再度出现暴跌，此前的明星股--大盘蓝筹股成为重灾区。

透过沪深港通机制，A股与国际市场的联动已相当明显。经历长达九年牛市的美股出现调整，却令刚出现恢复性上涨的A股“遍体鳞伤”，加上国内严监管及投资情绪失控等叠加效应，A股近日经历了一波小“股灾”。虽然A股的基本面没有大变化，但市场人气已受到相当大的冲击，外盘走势仍不明朗，短期股指将难有乐观表现。

--中国期货：原油期货3月26日在上海能源交易所挂牌交易--证监会

中国证监会新闻发言人常德鹏在新闻例会上表示，经过周密准备，原油期货将于3月26日在上海期货交易所子公司上海能源交易所挂牌交易。

--中国汽车：2018年1月汽车销售同比增长11.59%--中汽协

中国汽车工业协会公布，1月中国汽车销售较上年同期增长11.59%，达到281万辆，在市场整体放缓之际，给2018年打下一个良好的开端。这亦是连续第八个月销售增长。

--日本个股：中国滴滴出行与软银拟成立合资公司，进军日本出租车市场

中国领先的移动出行平台--滴滴出行和日本软银宣布，计划成立合资企业，进入日本出租车市场。

--日本个股：到2022年中国料将成为日产汽车最大市场--CEO西川广人

日产汽车首席执行官(CEO)西川广人表示，以汽车销售计算，到2022年时中国料将取代美国成为日产最大市场。

--中国个股：永安行牵手印度HERO CYCLES，进军印度共享单车市场

上海证券报官网报导，中国共享单车企业永安行与印度自行车行业翘楚HERO CYCLES近日宣布，在印度成立合资公司，在印度主要城市开展共享单车业务。

--中国个股：青岛海尔证实正研究论证D股发行的可行性，但未形成任何内部决策

中国大型家电企业--青岛海尔股份有限公司公告证实，公司正在研究论证D股发行的可行性，但尚未聘请专业机构开展工作、亦未形成任何内部决策。

--香港房地产：二手住宅楼价轻微回落，股市波动不改楼市上升方向--中原地产

中原地产发表的最新楼价指数显示，受豪宅楼价回软拖累，香港整体二手住宅楼价按周轻微下跌0.04%，但个别分区楼价指数则创历史新高。该行指，本周全球股市波动，但相信不会改变本地楼价继续上升的方向。

--香港个股：富力地产料去年利润同比增近两倍，因收购万达酒店资产带来收益

中国房地产商--广州富力地产称，预期公司去年度的合并利润同比将增长超过1.9倍，主要因期内公司向万达商业收购酒店资产带来非经常性议价购买收益。

--中港个股：交通银行利用AI技术推出面向大众的手机版理财顾问

中国的银行业正积极向零售银行业务转型，按资产计中国第五大银行--交通银行利用大数据和人工智能（AI）技术，推出面向普通大众的手机版沃德理财顾问服务。 (完)