《路透晚报》--3月1日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

—中国数据：财新2月制造业PMI微升至六个月高位，需求稳定经济仍具韧性

财新中国2月制造业PMI指数小幅上升至51.6，创去年8月以来的最高，并连续九个月扩张；新出口订单虽有所回落，但整体新业务总量仍有所上升，信心指数也升至11个月最高。整体来看中国制造业仍延续小幅扩张态势，国内经济仍具韧性。

—中国经济：2017年政府工作报告36项指标任务完成，多项超预期—国务院

中国国务院公布2017年《政府工作报告》量化指标任务的落实情况表显示，包括中央财政专项扶贫资金增长30%以上、按不低于5%的幅度压减一般性支出在内的36项指标任务圆满完成，其中国内生产总值、减税降费和去产能目标均超额完成。

—美中贸易：白宫期待与到访中国官员就贸易问题”坦率交换意见”—消息

美国总统特朗普的多位高级助手与中国国家主席习近平的特使举行会谈时，打算对贸易问题采取强硬立场，一位白宫官员称，预计会坦率地交换意见。

—中国经济：北京至雄安城际铁路获发改委同意，由中国铁路总公司等筹资建设

中国国家发改委同意将新建北京至霸州铁路调整为北京至雄安城际铁路的建设方案；项目估算总投资335.3亿元人民币，其中工程投资333.3亿元，动车组购置费2亿元，由中国铁路总公司和北京市、河北省人民政府共同筹资建设。

—《综述》中国端出大规模惠台措施后尚需落实法律面向，台湾正反两面解读

中国国务院台湾事务办公室周三宣布大规模惠台措施，松绑多项针对两岸的经济、文化和产业限制；惟台湾陆委会认为目前尚未落实法律面向，多项措施在〞口惠而实不至〞阶段，学者则担心恐与政策目标适得其反。

—台湾央行：将审视通膨冲击来源，采妥适政策维持物价稳定—总裁

针对近日台湾部分民生用品短暂抢购且缺货情况，台湾央行周四表示，通膨预测仍多温和且走势尚属稳定，将采妥适货币政策以因应。台湾央行总裁杨金龙并强调，宜注意避免物价上涨预期心理蔓延，波及其他物价。

—台湾数据：1月外销订单胜预期连18个月正成长，2月料较上月减逾两成

台湾1月外销订单金额好于市场预期，并为连18个月正成长，2月则受春节因素影响料较上月减逾两成。分析师表示，台湾整体出口趋势仍保持成长，但应留意利率走扬问题，料上半年台湾央行尚不致升息。

—投行观点：预计中国两会公布的今年经济增长、赤字率目标均不变—中金

中国大型投行—中金公司发布研报，预计即将于周六召开的全国两会（人大和政协会议）上，2018年经济增长目标、预算赤字率、社会融资总量增速目标基本维持不变，改革开放将加大力度，财政、金融、国企国资等重点领域改革将成为看点。

—澳门经济：2月博彩收入按年升5.7%，升幅为13个月来最低

澳门政府公布，今年2月博彩收入按年升5.7%，至243亿澳门元，升幅为13个月来最低。

【金融】

—中国保险：保监会发布资产负债管理五项技术监管标准，将实施分类监管

中国保监会发布保险资产负债管理五项主干技术标准监管规则，从发布之日起试运行；试运行期间不对保险机构采取监管措施，但仍会持续进行监测。在该监管制度正式运行后，保监会将根据管理能力和匹配状况将保险公司划分为A、B、C、D四类；并推进出台《保险资产负债管理监管暂行办法》。

—中国央行：2月开展MLF操作共3,930.00亿元人民币,SLF操作共273.80亿元人民币

中国央行公布，2月开展MLF操作共3,930.00亿元人民币,SLF操作共273.80亿元人民币。

—中国金融：1月末银行业金融机构总资产同比增8.7%，总负债增8.5%—银监会

中国银行业监督管理委员会称，1月末银行业金融机构资产总额247.95万亿元人民币，同比涨8.7%；负债总额228.48万亿元，同比上涨8.5%，均略高于上月增幅。

—中国贵金属：银行间黄金询价做市商新规推出，要提高做市业务市场影响半径

中国外汇交易中心推出修订后的银行间黄金询价市场做市商管理办法称，做市商应积极开展做市业务，为提高市场流动性、完善价格发现机制、推动黄金询价市场发展，要加大黄金询价市场相关业务综合授信支持，扩大可交易对手范围，提高做市业务市场影响半径。

【固定收益】

—中国公开市场：今日进行1,500亿元逆回购操作，单日净回笼100亿元

中国央行公开市场今日进行总额1,500亿元人民币逆回购操作，结束此前连两日零操作；其中七天期1,000亿，28天期300亿，63天期200亿。据此计算，公开市场单日将净回笼100亿元。

—中国债市动态：逆回购重启现券继续震荡，华信债大跌暂未殃及其他

中国银行间债市早盘主要现券继续震荡，央行在公开市场重启逆回购，也令利率互换(IRS)止住上日午后升势转为走稳。信用债方面，上证所对大跌的华信系债券实施临停，但目前来看，该消息对市场整体影响不明显。

—中国债市：华信国际旗下多只债券即日起停牌，因媒体报导股东高层被调查

受中国华信能源董事局主席叶简明被调查消息影响，该公司旗下上海华信国际集团发行的15华信债和16申信周四暴跌逾30%，日内连续两次临时停牌。华信国际集团随后发布公告称，公司发行的15华信债和16申信01等多只债券将从即日起停牌。

—中国货币市场：逆回购重启月初资金平衡中略显紧，季末月份谨慎心态难消

中国银行间市场资金面整体改善有限，大行一早融出谨慎致流动性平衡中稍显紧势。交易员表示，虽然今日央行公开市场逆回购暂停两日后重启，但仍实现小幅净回笼，流动性自上日尾盘开始收敛后，进入月初资金情况仍未明显改观，多数机构轧平头寸尚需多方询价。

—中国信用债：14富贵鸟回售资金偿付存重大不确定性，复牌后重挫逾八成

中国服装及鞋类制造商—富贵鸟股份有限公司发行的公司债14富贵鸟将于今年4月面临回售；不过该期债主承销商国泰君安日前公告称，发行人回购资金及利息尚无确切安排，回售资金的偿付存在重大不确定性。该期债周四复牌交易后重挫逾八成。

—新债招标：国开行五年增发债收益率4.6704%，七年4.8525%—业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行下午招标增发的两年、五年和七年三期固息债，中标收益率4.3955%、4.6704%和4.8525%，此前预测均值分别为4.43%、4.68%和4.86%；三期债对应投标倍数4.80倍、3.16倍和3.98倍。

—新债招标：进出口行一年增发债收益率4.0415%，五年4.7111%—业内人士

业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标增发的一、三和五年固息债，中标收益率分别为4.0415%、4.6021%和4.7111%，对应投标倍数3.13倍、2.22倍和2.36倍。

—中国信用债：2月共有33只信用债取消发行，规模264亿元环比降近五成

据路透不完全统计，2018年2月中国债市共有33只短融、超短融、中期票据等信用债取消或推迟发行，总规模264.4亿元人民币，较上月减少近五成，亦为连续第三个月下降。

【外汇】

—中国汇市：人民币早盘续随中间价小跌，结汇需求限制调整空间

人民币兑美元即期早盘续随中间价小跌，但6.345元附近结汇需求仍不少。交易员指出，美联储持续升息预期小幅提振美元指数至六周高点，但客盘结汇需求继续限制人民币调整空间，短期料不会摆脱6.3-6.36元波动区间。

—中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微跌至96.43

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微跌0.01%至96.43；SDR篮子指数微升至97.57，BIS篮子指数微升至98.99。 【证券/行业】

—中国股市：沪综指小幅收升，金融股企稳助大盘终结两连跌

- 中国股市沪综指小幅收升，终结两连跌。分析师指出，受外盘拖累，国内股市明显低开，但经历近日回调后，盘中抛压已减弱，且这两天领跌的金融股亦开始企稳，股指呈震荡走势。

—中国企业：华信能源董事局主席叶简明涉嫌经济犯罪遭调查—消息人士

一名直接知情消息人士称，中国华信能源董事局主席叶简明因涉嫌经济犯罪而遭到调查。华信能源去年达成协议，收购俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)价值近100亿美元的股份。

—香港热股：华信金融投资股价最多跌逾三成，消息指主要股东主席遭调查

香港华信金融投资有限公司早盘股价最多曾挫跌近32%至逾16个月低点，此前有消息指该公司主要股东中国华信能源董事局主席叶简明因涉嫌经济犯罪被调查。

—台湾基金：台湾与韩国5月料同步挂牌追踪台韩科技指数的ETF—消息

两位知悉业务的消息人士表示，台湾与韩国资产管理业者可望于5月，在两地交易所同步挂牌追踪台韩科技指数(ITP)的交易所买卖基金(ETF)。

—中国企业：海航集团计划在今年大幅”瘦身”，或将裁员10万人—REDD

新闻及分析网站REDD援引五名未具名消息人士报导称，中国海航集团计划在今年”大幅裁员”；该集团目前正笼罩着流动性紧张疑云。

—香港基金：景顺推出全球首支”一带一路”零售基金，潜在回报率3-8%

环球投资管理公司景顺宣布，推出全球首支”一带一路”零售基金，潜在回报率3-8%。该基金将主要投资于“一带一路”地区沿线发展中国家的政府债券及已发展及发展中国家的非政府债券，以构建出由主权、半主权国家及企业债券所组成的多元化投资组合。

—香港个股：酷派集团将陆续公布2016年度至18年中业绩，料11月底复牌

停牌将近一年的中国无线通讯科技开发商—酷派集团公布复牌进度，预计未来八个月将陆续公布2016年度至2018年中期业绩，并于11月底复牌。

—路透基点：中国吉利筹办31亿欧元贷款，用于入股沃尔沃集团—TRLPC

汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国浙江 吉利控股集团正在筹办31亿欧元(38亿美元)五年期贷款，用于收购瑞典卡 车生产商沃尔沃集团8.2%股权。

—香港证券：美国德美利证券在港开业，冀以香港为据点拓东北亚业务

美国德美利证券控股公司宣布，在香港开设持牌券商德美利证券香港有限公司，希望以香港为地区据点，拓展公司在东北亚区业务。

—中港个股：中国外运拟换股合并子公司外运发展并在上证所上市

中外运空运发展股份有限公司公告称，公司控股股东中国外运拟换股吸收合并外运发展，并将申请在上海证交所上市。(完) (整理 林高丽; 审校 乔艳红)