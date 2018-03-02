《路透晚报》--3月2日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

—中国政策：要推动军民融合发展战略取得实效，加快国防科技工业体制等改革

中国十九届中央军民融合发展委员会第一次全体会议指出，要强化思想和战略引领，推动军民融合发展战略在各地区各部门落地生根，在重点领域、重点区域、重点行业取得实效。要实现关键性改革突破，加快国防科技工业体制、装备采购制度、军品价格和税收等关键性改革，加快破除”民参军”、“军转民”壁垒。

—中美贸易：对美国贸易政策议程严重关切，应避免经贸问题政治化—商务部

针对美国贸易代表办公室日前发布的《2018年贸易政策议程和2017年年度报告》，中国商务部表示，该报告坚持”美国优先”的政策取向，罔顾多年来中国市场经济建设取得的巨大成就，严格履行加入世贸组织承诺的事实，以及中美经贸关系互利共赢的本质，对中国的经济模式和相关政策妄加指责，中方对此表示严重关切。

—全球贸易：IMF总裁拉加德称中国需要采取更多措施来削减钢铁产能

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德表示，中国应该更快和更有效率地减少钢铁和煤炭行业的过剩产能，在美国准备课征新关税之际听取IMF的建议。

—中美关系：美方财经官员与中财办主任刘鹤进行了坦率的会谈—白宫官员

美国白宫一官员称，总统特朗普的主要经济助手与中央财经领导小组办公室主任刘鹤周四就贸易和经济关系进行了”坦率且具有建设性的”会谈。

—香港数据：1月零售销售货值连升11个月，按年增长略放慢至4.1%

香港政府统计处周五公布，今年1月零售业总销货值按年增长4.1%，连续11个月回升，但较去年12月份5.8%的增速略为放缓。1月零售销货量按年则上升2.2%，连续九个月录得增长；比12月4.3%的增速则略为减慢。

—香港房地产：2月住宅买卖宗数为三个月来最多，提早进入季节性旺市

香港土地注册处发表的数字显示，今年2月送交注册的住宅楼宇买卖合约宗数为三个月以来最多，按月回升4%，结束此前连续两个月下跌；按年增幅达34.4%。

—香港房地产：政府将在新财年公布土地招标所有入标价，增加市场透明度

为增加土地招标的透明度，香港政府宣布将在2018/19财政年度第一季起，在土地中标者完成缴付地价及有关手续后，以不记名的方式公布其余入标者的出价，以提供更多市场讯息予持份者参考。

【金融】

—中国金融：银行业不良贷款反弹压力大，正修订完善资管新规—银监会

中国银监会审慎规制局局长肖远企表示，当前银行业不良贷款反弹压力大，影子银行存量也有不少，违法违规时有发生，公司治理股东行为、股权管理都存在问题，有的还比较严重。

—中国基金：集成电路产业基金二期呼之欲出，规模逾1,500亿元—报载

据中国证券报报导，国家集成电路产业投资基金（大基金）第二期正在紧锣密鼓募资之中，目前方案已上报国务院并获批，其规模有望达1,500亿元人民币以上。

—《台湾金融市场一周展望》美升高贸易壁垒影响料短，台股有望现技术反弹

美国总统特朗普高举贸易保护大旗吓坏全球股市，但分析师认为特朗普此举并不意外，对市场影响料短暂；而且从盘势上看并非恐慌性杀盘，预计强劲的全球经济景气复苏将继续支撑台湾股市于高位不坠，进而有望现技术反弹。

【固定收益】

—《分析》中国央行本周净投放助平稳跨月，关注未来美联储加息及央行动向

中国央行公开市场本周连三周净投放，规模1,200亿元人民币，助力机构平稳跨月。分析人士指出，进入月初后连两日单日小幅净回笼，仍彰显央行秉承”削峰填谷”调控态度，银行间市场流动性宽松迹象亦有所收敛，不过随着中国两会召开在即，机构预计短期资金面暂时问题不大。

—路透调查：3月中国公开市场逆回购利率上行预期大增，债市态度谨慎

2018年第三期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受美联储3月极可能加息预期影响，有近半受访机构预计中国央行3月将上调公开市场逆回购利率，涨幅集中在5个基点(bp)；但一年期存款基准利率判断仍坚如磐石，料不会跟随调整。

—《中国债市每日综述》现券收益率小涨，两会开幕前市场情绪谨慎

中国银行间债市现券收益率震荡小涨，继续回吐本周初的跌幅。中国两会开幕在即，市场交易情绪整体谨慎；交易员称，央行逆回购继续对冲部分到期量，资金面平衡但不复春节前后的宽松，”两会维稳预期”亦不足以刺激做多情绪，后续密切关注两会内容及资管新规等政策进展。

—中国票据市场：转贴利率震荡上行，活跃度升温但月末规模调整仍施压

中国票据市场本周转贴利率震荡攀升，幅度约5-10个基点。交易员表示，春节后流动性整体仍属稳中偏松态势，机构交投热情亦缓步升温，但因月末时点机构信贷规模调整压力不减，转贴利率整体仍较年前小幅上行。

—新债招标：中国三个月贴现国债收益率3.1246%，投标倍数3.08倍—业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标发行的三个月期贴现国债，加权中标收益率为3.1246%，边际中标收益率3.1695%，投标倍数3.08倍。

—中国信用债：16中城建MTN001周四未能按期付息，构成实质违约

中国城市建设控股集团公告，其所发行中期票据16中城建MTN001应于当日付息，截至日终未能按照约定将兑付利息的资金按时足额划至托管机构，已构成实质性违约。

—中国货币市场：413家银行公布同业存单发行计划，累计规模117,121亿

中国中信银行等最新公布2018年同业存单发行计划。至此，已有413家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模117,120.8亿元人民币。

【外汇】

—中国汇市：购汇需求上升人民币早盘跌近200点，美贸易战忧虑压制美指

人民币兑美元即期早盘大跌近200点，无视中间价微升走势。交易员指出，虽然隔夜美指出现调整，中间价最终小幅上行，但日内购汇需求明显占上风，反而冲淡了美指调整影响；市场价会否跌破2月下旬触及低点，仍要看美元指数表现。

—中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至96.27

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微跌0.17%至96.27；SDR篮子指数跌至97.33，BIS篮子指数跌至98.78。

—人民币衍生品：境内美元掉期曲线变化有限，大行卖压减少长端运行平稳

中国境内美元/人民币掉期曲线本周变化有限，交易员表示，超短端掉期点因银行间资金面略紧而有所上行，但跨春节假期之后大行卖压减少，且利率平价水平大概就在1,000-1,100点左右，短期变化料仍有限；美联储3月加息可能会小幅推低一年期掉期点。

【证券/行业】

—中国股市：沪综指收市下跌，外盘走势不稳令投资者心存疑虑

中国股市沪综指收市下跌。分析师指出，近期美股持续下跌，令本地投资者心存疑虑，而近日走势颇强的中小盘股大多出现调整，A股缺乏上升动力，低开后就地展开调整，整体波幅不大。

—中国基金：养老目标基金指引正式实施，初期试点主要为FOF—证监会

中国证监会周五发布养老目标证券投资基金指引（试行），自发布之日起正式施行。证监会新闻发言人高莉表示，在发展初期，养老目标基金主要采用基金中的基金（FOF）的形式，力求稳健，力争获得长期收益。

—中国基金：公募基金规模1月首破12万亿元，货币基金仍是贡献大户

据中国基金业协会官方微信公布数据，今年1月底，国内公募基金规模首次突破12万亿元人民币并创新高，其中货币基金仍是公募基金规模增长的最主要力量。

—中国期市：螺纹钢期货结束五连涨掉头回落，特朗普征税消息影响有限

中国钢铁期货在连涨五日后周五回落，受到充足库存打压。美国总统特朗普计划对进口钢铝征收高额关税的消息，对市场人气影响有限。

—《焦点》小米登陆西班牙后，将目光瞄向更广阔的欧洲市场

中国智能手机生产商小米科技表示，继去年底产品登陆西班牙之后，计划进入更多的欧洲市场。去年小米通过网上、合作伙伴以及设在马德里的小米体验店三个渠道同步在西班牙上市。

—企业并购：中国复星将收购高端内衣制造商Wolford控股股权

公司方表示，中国复星将以5,500万欧元，从高级内衣及袜品制造商Wolford创办人家族手中收购该公司控股股权，复星还将向其他股东提出收购报价。

—中国企业：华信能源称目前运营正常，部分媒体报导缺乏事实依据

近日陷入舆论风波的中国华信能源有限公司网站刊登简短声明称，公司目前运营正常，部分媒体有关公司董事局主席主席叶简明的报导，缺乏事实依据。

—中港个股：中国神华与国电电力将部分电厂组建合资公司，资产逾650亿

中国最大煤炭生产商—中国神华能源股份有限公司公告称，拟与兄弟公司国电电力发展股份有限公司投入各自部分火电公司股权及资产，共同组建合资公司，涉及资产的估值逾650亿元人民币。

—中国个股：乐视网称贾跃亭所有股票质押式回购交易均已违约

中国乐视网信息技术（北京）股份有限公司发布公告称，经与贾跃亭邮件确认，截止目前，贾跃亭所有股票质押式回购交易已触及协议约定的平仓线，均已违约。而公司目前未收到贾跃亭关于其持有乐视网股票的任何处置计划或安排告知。

—中国个股：东华能源拟在连云港建设烷烃加工基地，预计总投资200亿元

中国最大烷烃资源综合运营商—东华能源股份有限公司公告称，已与江苏连云港徐圩新区管委会签署合作协议，拟在当地建设烷烃资源深加工基地及新材料项目，预计总投资约200亿元人民币。

—中国企业：海航集团拟出售所持Park Hotels的股份—监管文件

美国连锁酒店Park Hotels & Resorts在一份监管文件中称，中国综合性企业海航集团计划将其持有的25%该公司股份出售一部分或者全部出售。在进行多起债务驱动的并购之后，海航集团面临流动性担忧。

—中国企业：华信能源管理及日常运作已被上海国盛集团接管—南华早报

南华早报引述两位直接知情人士报导称，上海市国有独资的大型投资控股和资本运营公司国盛集团，已接管中国华信能源的管理及日常运作。

—企业结盟：上汽集团与英飞凌组建合资公司，生产电动汽车功率模块

中国汽车生产商上汽集团和德国芯片制造商英飞凌(Infineon Technologies) 宣布，两家公司同意组建一家合资公司，为中国电动汽车市场生产功率模块。

—香港个股：雅居乐发行优先永续资本证券加码1亿美元，至总额4亿美元

中国房地产商—雅居乐集团称，其发行的优先永续资本证券加码1亿美元，至总额4亿美元。

—香港个股：中国金茂担保子公司发12.5亿元人民币三年期债券，息率5.2%

中国中化集团的房地产和酒店业务分支—中国金茂称，担保子公司发行12.5亿元人民币三年期债券，息率5.2%。

—香港个股：国美零售料去年盈转亏，受电子商务资产减值等因素拖累

中国主要家电零售商—国美电器称，预计去年度由盈转亏，因年末须部分经营未达预期的业务进行商誉减值及与电子商务业务相关的长期资产进行减值。(完) (整理 曾祥进; 审校 林高丽)