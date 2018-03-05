《路透晚报》--3月5日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

—《焦点》今年中国经济增长6.5%目标维持不变，降赤字率紧货币重在防风险

尽管中国去年经济增速远超预期目标，但2018年政府工作报告依然将今年GDP增长目标设定在6.5%左右，并首次将城镇调查失业率作为预期目标，突显中国对民生收入和就业的重视正与经济增长速度保持同步。

而今年政府工作报告中安排的赤字率2.6%，远低于去年和此前学界预期的3%，广义M2增速的设定亦明显收紧，在为今后宏观调控预留空间的同时，亦表明中央通过收紧财政和金融的口子严防风险和坚定去杠杆的决心。

—《焦点》坚持去杠杆中国今年预算赤字率降至2.6%，政策难改维稳基调

中国2018年全国财政预算赤字率（占国内生产总值GDP的比例）下调0.4个百分点至2.6%，财政部表示，主要是中国经济稳中向好、财政增收有基础，同时为宏观调控留下更多政策空间。业内人士则指出，此举表明去杠杆、防风险成为今年调控政策的优先考量因素。

—中国经济：城镇调查失业率首次成政府预期目标，涵盖农民工今年为5.5%以内

中国总理李克强周一所做的中国政府工作报告显示，今年的城镇调查失业率为5.5%以内，这是该指标首次成为政府预期目标。报告称，城镇调查失业率涵盖农民工等城镇常住人口，以更全面反映就业状况，更好体现共享发展要求。

—中国基金：去年社保基金收益9%以上，地方政府委托已到帐逾2,000亿—理事长

中国全国社会保障基金理事会理事长楼继伟周一在两会期间对路透表示，去年社保基金收益在9%以上。他并透露，地方政府委托社保基金经营资金已到账2,000多亿元人民币；未来地方政府委托社保基金经营的4,000多亿元将按照地方政府自身的平衡逐步到账。

—中国税制：工商联提案建议将个税起征点由3,500元倍增至7,000元

中国全国人大和政协”两会”召开在即，个人所得税改革再度成为关注热点。继致公党中央、农工党中央提出以家庭征收个税的提案后，全国工商联亦向全国政协提出提案，建议将个税起征点从目前的3,500元人民币提升至7,000元。

—中国经济：当前杠杆率有所控制但还是高，要逐渐降杠杆深化改革—专家

中国社会科学院副院长蔡昉在两会间隙表示，现在的杠杆率虽已有所控制，但还是高，要逐渐降杠杆，深化改革。

—中国数据：财新2月服务业PMI自五年半高位回落至54.2，经济持稳现状未变

财新2月中国服务业PMI自逾五年半高点回落，降至54.2，略低于上月的54.7，新业务增速放缓较明显，但服务业仍保持扩张；综合制造业和服务业看，今年开年中国经济平稳的状况未有改变。

—香港金融：倘部分游资流出香港，将令利率正常化速度更理想—财政司长

港元兑美元汇价近日转弱，香港财政司司长陈茂波周一表示，当美国在未来一段时间加息时，估计会有部分资金自香港流出，但当局在这方面已有准备。他并认为，部分游资流出对香港是好事，因香港利率正常化的速度会更理想。

—台湾数据：1月工业生产指数较上年同期增10.86%，连九个月正成长

台湾经济部公布，1月工业生产指数为115.98，创历年单季新高，较去年同期增10.86%，且连续第九个月正成长，因去年1月基期偏低；上月修正后则为年增1.37%。

—表格：台湾2月末外汇存底4,567.21亿美元创新高，月增0.22%—央行

台湾央行公布，2月末外汇存底为4,567.21亿美元，续创新高， 较上月增加9.97亿美元或0.22%。央行表示，2月外汇存底续增，主要是来自外汇存底投资运 用收益，惟部分被欧元等货币贬值折计美元后之金额减少所抵销。

【固定收益】

—中国公开市场：因准备金退缴等今日不操作，单日净回笼1,000亿元

中国央行周一公告称，考虑到金融机构法定存款准备金退缴和地方国库现金管理操作可对冲央行逆回购到期等因素的影响，为维护银行体系流动性合理稳定，今日不开展公开市场操作。据此计算，公开市场单日将净回笼1,000亿元。

—中国货币市场：两会开幕资金面总体平稳，公开市场净回笼影响不大

中国十三届全国人大一次会议开幕首日，银行间市场周一早盘资金面整体平稳，央行公开市场小幅净回笼影响不大。受访交易员表示，两会报告仍重申稳健中性货币政策符合市场预期，3月需谨慎关注跨季流动性，短期内先观察本周MLF(中期借贷便利)到期续做情况。

—中国债市动态：逆回购空缺期现弱势盘整，两会报告未提供新的指引

中国央行公开市场周一再度暂停操作，银行间债市主要现券和国债期货主力合约早盘弱势盘整。稍早公布的今年预算赤字率、货币政策保持中性等”两会”报告内容，未给市场提供新的方向指引。

—中国债市：2月中债登托管量转为增加873亿元，城商行连续两月减持

中国中央国债登记结算公司最新数据显示，按债券统计口径计算，2月末债券托管余额为508,817亿元人民币，当月增加873亿元，因地方债早于往年启动发行，及政金债发行增多。值得一提的是，城商行连续第二个月净减持债券，拖累全口径商业银行托管量下滑。

—新债招标：农发行三年增发债收益率4.6492%，五年4.7378%—业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标发行的一年期固息债中标利率为4.10%，同时招标增发的三年和五年固息债，中标收益率为4.6492%和4.7378%，三期债对应投标倍数分别为2.75倍、2.63倍和2.53倍。

【外汇】

—中国汇市：人民币早盘高开后回吐部分涨幅，人大开幕市场整体平稳

人民币兑美元即期早盘高开后回吐部分涨幅，中间价则跌近百点。交易员指出，中国十三届全国人大一次会议开幕首日，美元指数.DXY仍是人民币波动主要影响，早前美指调整人民币亦跟随企稳，但短期人民币仍缺乏方向，料延续6.3-6.36元区间波动。

—中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数跌至95.96

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日跌0.31%至95.96；SDR篮子指数跌至97，BIS篮子指数跌至98.44。

—中国汇市：外汇交易中心人民币汇率指数上周均升，CFETS指数涨至96.27

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(2日)的CFETS人民币汇率指数较前周上涨0.49%至96.27，较2014年底则仍下跌3.73%。 【证券/行业】

—中国股市：沪综指小幅收升，市场人气继续修复令股指暂难脱盘局

中国股市沪综指收市小涨。分析师指出，今年政府工作报告没有太多意外，市场人气继续修复中，A股除早市稍有波动外，其余时间基本维持窄幅盘整走势。

—《分析》中国新一波大企业查缉行动令并购交易市场笼罩阴霾

3月1日，并购愿望强烈的华信能源董事局主席，因疑似牵涉经济犯罪而遭调查的消息传出后，参与中国企业并购交易的人士为之一惊。

尽管许多全球性投资人和监管机构质疑中国成长迅速的集团企业的透明度及财务状况，但这些集团以高价收购令人钦羡的资产着称，对于交易界人士来说是很有油水的业务伙伴。

—《分析》冬季限产即将告终，中国铝炼厂面临新的挑战

当中国解除冬季限产措施时，为了防治空气污染而关闭铝炼厂的部分生产商恐怕无法再度开工，因国营企业规划的新产能料将囊括需求，并损及获利。

—全球投资：温哥华为海外置业投资回报最高，香港租金回报全球第二—胡润

胡润研究院发布2017年海外置业投资回报指数，以当年房价涨幅、租金回报率和当地货币兑人民币汇率变动的总和计算，加拿大温哥华的置业投资回报最高；单租金回报率来看，英国伯明翰和香港名列前两位。

—香港基金：中银香港推出一支高收益股债基金，料央行紧缩过程谨慎缓慢

中银香港资产管理称，今天推出一支高收益股债基金，以捕捉亚太区收入及资本增值的机会，因预期环球主要央行货币紧缩过程谨慎缓慢，即使市场波动性有所提高，亚太区的高息债和股票仍会有较好的表现。

—中国个股：青岛双星称兄弟公司将向韩国锦湖轮胎增资并成其控股股东

中国轮胎大厂—青岛双星股份有限公司公告称，母公司双星集团及其子公司星微韩国公司已与韩国锦湖轮胎债权人代表韩国产业银行签约，星微韩国将认购锦湖轮胎增发股份，认购后持有锦湖轮胎45%股份并成其控股股东。

—港股业绩：九龙仓置业去年核心盈利升12%略胜预期，今天首日晋身蓝筹股

由九龙仓分拆出来的香港商业地产商—九龙仓置业公布独立上市后首份业绩，该公司去年全年核心盈利同比升12%，略高于市场预期；董事会建议派发股息每股0.95港元。

—中国个股：乐视网称融创中国暂无接手贾跃亭所持公司股票计划或安排

中国乐视网信息技术（北京）股份有限公司发布澄清公告称，经与公司第二大股东融创中国相关负责人确认，融创中国目前暂无接手其第一大股东贾跃亭所持乐视网股票计划或安排。

—美国个股：网易和百度CEO均表示公司会考虑回A股上市—报载

据中国国内媒体周六报导，中国互联网巨头—网易和百度首席执行官(CEO)周五均明确表示，公司会考虑回A股上市。(完) (整理 林高丽; 审校 曾祥进)