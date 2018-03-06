《路透晚报》--3月6日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

—中国经济：对实现今年增长目标有信心，雄安规划框架基本完成—发改委

中国国家发改委主任何立峰表示，今年6.5%左右的经济增长目标符合预期也符合需求，客观上经过努力也是可以实现的；预计今年消费对经济的拉动有可能接近甚至超过60%，投资贡献率保持在三分之一左右，外贸的贡献率在8-9%左右。

—中国央企：央企降杠杆减负债控风险意见有望上半年出台—国资委主任

据中国证券报报导，中国国资委主任肖亚庆表示，国资委高度关注国有企业和中央企业的负债水平，央企降杠杆、减负债、控风险的指导意见目前已开始征求意见，有望上半年出台。

—中国经济：粤港澳大湾区规划方案预计很快出台—广东省长

中国广东省省长马兴瑞称，预计很快就要出台粤港澳大湾区规划方案，将在原有的粤港澳协调机制基础上，成立一个更系统的协调机制。

—投行观点：机构改革为中国减税降费创造更大空间—中金

今年中国预算赤字率降低0.4个百分点，引起外界关注。国内知名投行中金公司最新研报指出，尽管一般预算赤字率下调，但是中国今年全口径预算赤字率基本平稳。新一轮机构改革将带动简政放权，提高行政效率，为减税降费创造更大空间。

—券商观点：中国6.5%左右目标强调经济增长连续性，消费升级值得关注—广发

中国广发证券首席宏观分析师郭磊发布报告指出，中国2018年国内生产总值（GDP）增长目标依然设定在”6.5%左右”，且与就业目标联系在一起，显示出政策层希望经济增长保持一定连续性；政策更加重视消费，既为个人减税又下调进口关税，消费升级的相关机会值得关注。

—银行观点：中国经济今年将稳中有降，财政、货币政策均缺乏想象空间—招商

中国招商银行资产管理部高级分析师刘东亮发布报告指出，政府对今年经济目标的设定较为保守或模糊，无意推高经济增速，预计今年中国经济将稳中有降，温和回落，在治理政府债务的背景下，基建拖累整体投资的风险相对明确，房地产存在一定的不确定性，但预计也不会大幅波动，在稳就业牵头的政策环境下，消费仍将保持平稳，外贸更多受到外需的影响，对GDP的贡献率有所降低。

—香港房地产：二手住宅成交比例渐回升，反映市况相对健康—戴德梁行

国际房地产服务商—戴德梁行称，今年首两个月香港住宅市场二手成交比例回升至八成以上，比去年平均约七成的比例有所回升，反映市场相对健康，因此维持对今年上半年一般住宅楼价上升至少一成，及豪宅上升10-15%的预测。

—香港金融：消费信贷市场前景仍乐观，惟多个产品类别渐见饱和—环联

信贷资料机构—环联发表报告指出，2017年第四季信用卡应缴款项增速回升至高于通胀的水平，逾期贷款率继续低企，整体信贷市场前景仍然乐观，惟多个产品类别渐见饱和，贷款机构宜集中资源推出创新产品，以保持竞争力。

【金融】

—中国金融：银监会发文正式下调商业银行贷款损失准备监管要求—消息

两位消息人士透露，中国银监会近日发文正式下调商业银行贷款损失准备监管要求。其中，将拨备覆盖率监管要求由150%调整为120%-150%，贷款拨备率监管要求由2.5%调整为1.5%-2.5%。

—中国金融：四川银监局严禁金融资产管理公司充当银行不良出表通道—消息

两位消息人士透露，中国四川银监局近期发文拟加强辖内金融资产管理公司乱象整治工作，要求其合规开展不良资产收购业务，严格遵守银行信贷资产转让监管规定，不得以任何方式充当银行不良资产出表的通道。

【固定收益】

—中国公开市场：流动性总量较高今日不操作，单日既无投放亦无回笼

中国央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日不开展公开市场操作；为连续第二日暂停操作。据此计算，公开市场单日既无投放亦无回笼。

—中国债市动态：现券期货窄幅震荡，”两会”进行中市场成交冷清

中国银行间债市主要现券和国债期货主力合约早盘继续窄幅震荡。交易员表示，”两会”期间信息繁杂，而资管新规料公布在即，资金虽仍平稳偏松，但央行持续暂停公开市场操作暗示中性基调，市场多空交织，成交偏少。

—中国货币市场：公开市场续停隔夜供给充裕，七天以上略少跨月预期谨慎

中国央行稍早表示银行体系流动性总量处于较高水平，公开市场继续暂停操作。银行间市场早盘隔夜供给充裕，七天及以上期限相对略少，但无碍短期总体宽松态势。

—新债招标：国开行一年增发债收益率4.0436%，三年利率4.62%—业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标增发的一年和两年固息债，中标收益率4.0436%和 4.4550%，同时招标的三年期新发债中标利率4.62%，此前三期债预测均值分别为4.02%、4.47%和4.61%；对应投标倍数2.77倍、4.93倍和2.57倍。

【外汇】

—中国汇市：人民币早盘小幅震荡，期待两会指引市场大方向

人民币兑美元即期早盘小幅震荡，波幅狭窄，中间价小幅上涨。交易员指出，市场略偏购汇，美指动向仍是人民币日内波动的主要影响因素，短期看美指仍有反弹动力，人民币料承压；不过市场亦相当关注两会动向，希望从中获得汇市波动的中长期风向标。

—中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数微升至96.02

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.06%至96.02；SDR篮子指数微升至97.02，BIS篮子指数微升至98.52。 【证券/行业】

—中国股市：沪综指放量收升1%，保险和能源周期板块领涨大盘

中国股市沪综指放量收升1%。分析师指出，今日大盘高开后略有回调，获支撑后再度震荡上扬，板块间跷跷板效应仍明显，保险和能源周期板块领涨大盘。受会议召开影响，两会主题概念股表现活跃，料两会期间市场运行以稳为主。

—中国证券：证监会下一步将改革发行上市制度，加大对”四新”支持—媒体

上海证券报官方网站报导，全国政协委员、证监会副主席姜洋表示，下一步证监会将改革发行上市制度，深化主板和创业板改革，加大对新技术、新产业、新业态和新模式（简称”四新”）的支持力度。

—中国企业：海航集团旗下瑞士航空配餐公司佳美集团将寻求挂牌上市

瑞士航空配餐公司佳美集团(Gategroup)表示，母公司中国海航集团寻求使佳美公开上市，可望筹措最多3.5亿瑞郎(3.7266亿美元)，以协助解决海航流动资金紧缺问题。

—台湾基金：元大投信获MSCI中国A股指数授权，料陆股原型ETF规模倍增

台湾大型基金公司—元大投信表示，在取得MSCI中国A股国际通指数授权后，追踪发行的交易所买卖基金(ETF)有利于台湾退休基金、寿险业等的中国布局，可望令陆股原型ETF市场规模由目前的536亿台币扩增一倍至千亿以上。

—美国个股：至少两家中资企业有意竞购GE的照明业务—消息人士

根据熟知内情的消息人士，至少有两家中资企业正准备竞购美国通用电气(奇异,GE)所剩的照明资产，交易规模可能达10亿美元。其中一名消息人士表示，木林森与佛山照明正与贷款方洽谈，为可能竞购上述资产融资。

—香港个股：融创中国料去年净利同比增逾2.4倍，因收入及毛利率俱升

中国房地产商—融创中国发表盈利预喜，预期去年净利将按年增长逾2.4倍，主要因期内收入大幅增长及毛利率提升所致。(完) (整理 林高丽; 审校 乔艳红)