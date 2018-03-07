《路透晚报》--3月7日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

—《焦点》中国财税改革再出发，但提高个税起征点年内能否兑现存疑问

在中国诸多改革中一直被质疑步伐太慢的财税改革今年又成两会热点，相较中央地方财事权划分、地方主体税体系的确立等涉及国家治理的财政改革，提高个税起征点无疑是民众最关心的问题。

—中国政治：宪法修改内容在党内外具有广泛高度共识—全国人大副委员长

中国十二届全国人大常委会副委员长王晨周二称，现在宪法修正案（草案）提出的修改虽然不多，但覆盖面宽、覆盖率高，修改内容在党内外具有广泛的高度的共识。这次宪法修改，党中央确定的原则是对宪法作部分修改、不作大改，非改不可的进行必要的、适当的修改。

—中国政治：中国人大将预算审查监督重点向支出预算和政策拓展

中共中央办公厅印发《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。指导意见是提高财政资金使用绩效和政策实施效果的客观需要，也是对预算法、监督法关于人大预算决算审查监督特别是支出预算和政策审查监督规定的细化深化。

—中国农业：正编制乡村振兴规划，宅基地”三权分置”是一个方向—农业部长

中国农业部长韩长赋表示，目前发改委牵头、农业部等部门参与，正在编制乡村振兴规划，拟从产业发展、土地利用、公共服务、基础设施等方面入手做好蓝图规划。

—台湾数据：2月出口因基期因素较去年同期衰退1.2%，上半年央行有望升息

台湾财政部公布，2月出口金额较上年同期衰退1.2%，市场则估为成长6.35%；分析师称，2月出口由正转负，纯粹为基期因素；整体来看，上半年出口仍相对稳健，上半年有望升息。

—台湾数据：2月CPI年增逾2%超预期，分师师略提高升息时点至第二季

台湾主计总处公布，2月消费者物价指数(CPI)较上年同期增2.19%，高于市场预期的年增1.6%。分析师认为，这可能略令央行提前升息的时点至第二季。

【金融】

—中国金融：央行行长周小川将于周五上午10点出席记者会—人大新闻中心

中国全国人大新闻中心公布的议程显示，人民银行行长周小川将于9日（周五）上午10点出席记者会。

—中国保险：险企单一股东持股上限降至1/3，严禁挪用险资循环出资—保监会

中国保监会发布保险公司股权管理办法，将保险公司单一股东持股比例上限由51%降至1/3；并严禁挪用保险资金，或以保险公司投资信托计划、私募基金、股权投资等获取的资金对保险公司进行循环出资。该办法自4月10日起施行。

—中国金融：建议上海先行试点涉外金融税收改革—央行官员

全国政协委员、央行上海总部副主任兼上海分行行长金鹏辉建议，可考虑在上海先行试点涉外金融税收改革。以正式文件的形式，明确对境外投资者投资中国债券市场所取得的利息收入免征增值税，对买卖债券所取得的差价与利息收入等免征所得税。

—中国金融：应加快金融控股公司监管立法，明确央行监管职责—央行官员

针对当前中国金融控股公司金融风险累积暴露和监管缺失的现实，为补齐金融监管短板，迫切需要完善金融控股公司监管规则。全国政协委员、央行上海总部副主任兼上海分行行长金鹏辉建议，加快金融控股公司监管立法，明确央行对金融控股公司的监督管理职责。

【固定收益】

—中国公开市场：开展1,055亿MLF完全对冲当日到期，本月仍有再操作可能

中国央行公告，今日仅进行了1,055亿元人民币中期借贷便利(MLF)操作，期限一年，利率持平于3.25%，未进行逆回购操作。因今日没有逆回购到期，上述操作与今日MLF到期量完全对冲。

—新债招标：中国三年国债收益率3.4685%，七年利率3.77%—业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标的三年期续发国债加权中标收益率3.4685%，低于预测均值3.48%；七年新发国债中标利率3.77%，亦低于预测均值3.8 0%。

—中国货币市场：MLF到期完全对冲操作流动性更趋宽松，短期资金压力有限

中国央行公开市场进行了MLF（中期借贷便利）操作，完全对冲到期规模，银行间市场资金面则更趋宽松，隔夜回购利率减点（低于加权水平）频现。而由于距季末仍有一段时间，短期资金面压力依旧有限。

—中国债市动态：现券期货震荡整理，政策变数高市场静待清晰信号

中国银行间债市主要现券收益率窄幅震荡，国债期货主力合约稍冲高后便回落整理。交易员表示，中国目前正值”两会”期间，包括监管在内的国内政策仍充满不确定性，此外美国很可能继续加息，市场仍在等待清晰信号出现。

【外汇】

—中国外汇：2月末外汇储备终结连一年升势，人民币汇率双向波动将成常态 中国2月外汇储备环比下降0.85%，中止此前连续12个月回升的势头；外管局表示，跨境资金流动和境内外主体交易行为总体平稳，外汇市场供求延续基本平衡格局；在基本面因素的推动下，人民币汇率双向波动将成为常态。

—中国汇市：人民币早盘随中间价小升，短期料延续6.3-6.36元区间运行

人民币兑美元即期早盘随中间价小升，基本围绕中间价附近上下波动。交易员指出，目前中国两会暂未对汇市造成影响，市场波动主因仍在客盘需求和外部美元指数走向上，短期由于美指缺乏方向，人民币料延续6.3-6.36元区间运行。

—路透调查：人民币贬值压力或减轻，受益于美元回软

路透对汇率分析师的调查显示，虽然市场预计美联储今年升息次数可能多于先前预测的三次, 但人民币未来一年仍料仅会小幅下跌。

—中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至95.88

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.14%至95.88；SDR篮子指数微跌至96.86，BIS篮子指数微跌至98.36。

【证券/行业】

—中国股市：沪综指收跌，前期强势板块转入调整大盘冲高回落

中国股市沪综指收跌。分析师指出，今日大盘上行乏力，前日强势板块普遍处于回调整理中，股指最终冲高回落收低。两会期间尽管与会议直接有关的热点板块保持活跃，但各自为战特征明显，股指上行节奏缓慢，料大盘将维持区间震荡。

—《焦点》吸引新经济企业A股上市引制度创新热议，料个案先行暂难全面推广

从有望享受新股绿色通道至”独角兽”企业A股上市可能特批，近期中国资本市场将向新经济企业倾斜的讨论迅速升温；而证券监管高层在全国两会期间的相关表态，更为这波热潮推波助澜。

—中国证券：中国存托凭证正在研究，更适合中概股回归—证监会副主席

中国证券报报导，中国证监会副主席阎庆民昨表示，中国存托凭证（CDR）制度目前正在研究中；相对首次公开发行（IPO），CDR更适合海外上市的新经济企业回归A股。

—德国个股：宝马将在中国研发和生产Mini电动车

德国宝马汽车(BMW) 董事Peter Schwarzenbauer表示，宝马将在中国研发新一代电动迷你(Mini)车，Mini与中国长城汽车电动车合资项目正在商讨之中。

—中港个股：中远海能约5.2亿元人民币取得中石油旗下运输公司51%股权

中国远洋海运集团的油品和天然气运输业务分支—中远海能称，以注资方式取得中国石油旗下运输公司的51%股权，涉资约5.2亿元人民币。

—中国个股：中粮生化拟80亿元收购三家生化公司，整合中粮系燃料乙醇资产

中粮集团旗下上市公司中粮生化公布重组进展，公司拟采用发行股份购买资产的方式，向生化投资购买生化能源、生物化学和桦力投资三家公司的100%股权并募集配套资金，估算交易金额约为80亿元人民币，并将募集配套资金。通过该笔交易，中粮生化有望进一步整合中粮系燃料乙醇资产。 (完) (整理 杨淑祯；审校 乔艳红)