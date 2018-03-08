《路透晚报》--3月8日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

—中国数据：春节及低基数致2月出口远超预期，贸易摩擦隐忧未来料施压

中国2月出口同比增长44.5%创三年高点，大超市场预期的13.6%，主要受春节错位及国内外市场回暖影响，而进口则由于季节性因素表现疲弱，同比增速大幅下降至6.3%。随着季节性扰动因素影响的逐渐减弱，3月的外贸走势将相对平稳。

—中国经济：增速下行可能是经济提质阶段必然趋势，要把握好度—中财办副主任

中国全国政协委员、中央财经领导小组办公室副主任杨伟民表示，相对于以量的扩张为主的阶段，在经济质的提升阶段，增长速度下行可能是一个必然趋势、必然规律；稳中求进最核心要义就是遵循规律，把握好各项工作的度，既不要盲目冒进，也不要无所作为、无所事事。

—《特写》中国黑龙江誓言洗清营商环境恶劣和法治秩序差的恶名

营商环境恶劣和法治秩序差，成为黑龙江人大代表团开放日被媒体屡屡问及的问题。对此，黑龙江省委书记张庆伟毫不讳言并自曝家丑，直指干部作风中存在着”搞定、摆平、忽悠”的坏风气，并誓言要优化营商环境和加强法治秩序，加大整顿力度，从根本上改变外界对黑龙江的恶评。

—中国经济：国资委正研究制定有关办法控制国企债务—中财办副主任

中国全国政协委员、中央财经领导小组办公室副主任杨伟民周四表示，总体上债务存在增长比较快的问题，但它又是结构性的，其中地方政府的隐性债务是政府债务中最值得关注的；此外，国资委正在研究和制定有关办法来控制国有企业债务，首先要控制中央企业的债务。

—中国能源：今年消费总量拟约45.5亿吨标准煤，煤炭比重降至约59%—能源局

中国国家能源局发布2018年能源工作指导意见称，今年主要目标是全国能源消费总量控制在45.5亿吨标准煤左右，煤炭消费比重下降到59%左右，政策取向是把”清洁低碳、安全高效”的要求落实到能源发展的各领域、全过程。

—中巴贸易：巴西鸡肉企业回击中国同行提出的产品倾销指控

巴西行业组织—巴西动物蛋白协会(ABPA)在声明中援引中国商务部听证会的消息称，巴西鸡肉企业周三针对指其在中国市场倾销产品的指控提出正式辩护。

—新闻稿：中国微调贷款损失准备监管要求有望提升银行资产质量透明度—标普

标普全球评级表示，中国微调商业银行贷款损失准备监管要求，有望鼓励中资银行更加准确并及时地确认不良贷款。不良贷款透明度问题限制了中资银行的信用度。新规或将激励银行加速处置不良资产并强化资本充足率。

【固定收益】

—中国公开市场：流动性总量处较高水平今日不操作，单日净回笼1,000亿元

中国央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，今日不开展公开市场操作。据此计算，公开市场单日净回笼1,000亿元。

—《中国债市每日综述》出口超预期现券稍承压，资金若不收紧短线仍有机会

中国2月出口同比增速超预期创三年高点，打压银行间债市暖意，主要现券收益率小涨，一级市场上国开行新债招标则表现平稳。交易员称，若流动性不明显收紧，短期内债市仍有望在偏强中震荡。

—新债招标：国开行五年增发债收益率4.7017%，七年4.8357%—业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行下午招标增发的10年固息债，中标收益率4.7468%，此前市场预测均值为4.75%；投标倍数3.24倍。稍早招标增发的五年和七年固息债，中标收益率4.7017%和 4.8357%，三个月贴现债中标收益率为2.8356%。三期债对应投标倍数依次为2.99倍、3.45倍和4.60倍。

—新债招标：进出口行三年增发债收益率4.6418%，五年4.7197%—业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标增发的三和五年固息债，中标收益率分别为4.6418%和4.7197%，对应投标倍数2.60倍和3.08倍。

【外汇】

—中国汇市：人民币收盘下跌，中国2月出口数据向好但影响有限

人民币兑美元即期收盘下跌，有效波幅继续收窄，中间价则小升。交易员指出，外部美指延续区间震荡，客盘亦缺乏方向，自营机构也相对谨慎，等待晚间欧洲央行利率决议，当前点位人民币可上可下，短期料不会摆脱6.3-6.36元波动区间。

—中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数微升至95.97

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微升0.10%至95.97；SDR篮子指数微升至97，BIS篮子指数微升至98.51。 【证券/行业】

—中国股市：沪综指收升，出口数据远胜预期提振大盘绩优股走强

中国股市沪综指收升。分析师指出，今日公布的2月出口数据远胜市场预期，提振大盘绩优股走强。因市场仍担忧美国可能发动贸易战，资金回避或受贸易战影响的周期股，流入医药、金融、食品饮料、成长股等确定性较好的品种，推升股指走高，整体看料大盘仍以震荡为主。

—中国证券：深交所总经理称推CDR条件较成熟，建议修法支持同股不同权

上海证券报报导，全国人大代表、深交所总经理王建军近日表示，交易所对CDR（可转换股票存托凭证）已经研究了很长时间，今年来看推出CDR的条件已比较成熟。

—《焦点》中国1-2月铝出口大增而钢出口下降，特朗普虎视眈眈高举大棒

2018年头两个月中国铝出口增长逾25%，但钢出口减少近三分之一。中国是全球最大的钢和铝生产国，此时美国准备在周四稍晚对进口钢铝课以重税。分析师们表示，中国铝出口增长暗示，政府实施的冬季减产治理污染措施力度没有预期的那么大。国内铝价受到打压下跌，使生产商将过剩的供给出口海外。

—台湾金融：券商稳固的资本水准有助其因应今年全球市场波动—中华信评

国际评级公司—标准普尔在台湾转投资的中华信评周四表示，由于台湾券商拥有大致强健的资本基础，今年应可因应台湾内外市场波动的风险，且随着台湾券商财务杠杆升高及市场缓步结构性改变，资本水准仍是维持证券业信用结构最大的评等优势。

—香港个股：恒大集团料去年核心业务净利同比翻番，受交楼面积增加等带动

内地大型房地产商—中国恒大集团称，预期去年核心业务净利润同比将增加一倍左右，主要受期内交楼面积增加、赎回永续债、降低费用及加产品附加值等因素带动。

—港股业绩：九龙仓去年核心盈利升14%，因中港发展物业盈利贡献增

香港综合企业—九龙仓集团宣布分拆香港商业地产项目—九龙仓置业后的首份年度业绩，2017年度的核心盈利按年升14%；假设分拆已在2016年之前完成，则去年核心盈利升幅为36%，受惠香港及中国大陆的发展物业盈利贡献增加。(完) (整理 林高丽; 审校 乔艳红)