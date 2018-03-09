《路透晚报》--3月9日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

—《焦点》中国进入稳杠杆和逐步调降杠杆阶段，金融监管体制改革呼之欲出

在中国金融监管机构改革方案即将出炉之际，央行在新监管框架中承担的角色、金融监管弥补空白各项重大规则的制定进展、数字货币发展何去何从以及新央行行长人选等问题，都令周五召开的全国人大会议央行记者会备受瞩目，市场期待从这样一场可能是周小川最后一次以央行行长身份出席的记者会上，窥探中国下一步金融改革与发展的一些确定性方向。

—中国央行：央行行长周小川等就金融改革与发展答记者问要点摘录

中国央行官员在全国人大记者会上指出，中国现在已经进入到稳杠杆和逐步降低杠杆的阶段，金融监管体制改革现在还在进行之中，人民银行将在新的金融监管框架中起到更重要的作用。

—中国数据：低基数和季节因素推升2月CPI至逾四年高点，通胀不制约货币政策

受低基数和季节性因素影响，中国2月CPI同比涨幅升至逾四年来最高水准；而PPI在高基数和原材料价格下行的影响下，同比涨幅继续收窄且略低于预期。随着春节因素的消退，预计3月CPI涨幅将回落，PPI涨幅继续下行。

中国国家统计局公布，2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.9%，高于路透调查预估中值的2.5%，为2013年11月来的最高；2月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨3.7%，略低于路透调查预估中值3.8%，为15个月低位。

—中国数据：2月新增贷款回落但融资需求仍强，货币政策中性姿态难改

受春节因素及非银贷款减少拖累，中国2月新增人民币贷款环比明显回落，但对实体投向的贷款仍超万亿，表明融资需求依然旺盛；同时因未贴现票据和直接融资规模增长，社会融资规模增量扭转此前连续多月同比减少趋势，而随着回表资金的回流，M2同比增速继续走高。

中国央行公布，2月新增人民币贷款8,393亿元，低于此前路透9,000亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长8.8%，略高于路透调查中值8.7%。2月末人民币贷款余额123.86万亿元，同比增长12.8%；路透调查中值为12.9%。

—中国央行：完善货币供应量中货币市场基金的统计方法，并调整去年M2增速

中国央行公布数据显示，已经按完善后的货币供应量的统计方法，调整了去年的M2增速。央行新闻稿称，今年1月人民银行完善货币供应量中货币市场基金部分的统计方法，用非存款机构部门持有的货币市场基金取代货币市场基金存款（含存单）。统计方法改变，意味着以前游离于货币统计之外的各类”余额宝”们，将正式纳入M2，从而接受更为严格的监管。

【金融】

—中国金融：银监会主席称下一阶段影子银行和信托等仍需重点整治—媒体

据上海证券报官方网站报导，中国银监会主席郭树清今日表态，下一阶段影子银行和信托等领域还是需要重点整治的对象。去年治理银行业乱象效果”还可以”，但是问题还是不少，成绩只是初步的。

—中国金融：银监会正在研究起草理财业务细则和平稳过渡方案—主席

中国银监会主席郭树清在全国两会期间表示，关于理财业务的实施细则和相关平稳过渡方案，银监会正在研究起草，后续会征求各方意见。

—香港金融：金管局与波兰加强金融科技合作，促进两地创新金融服务

香港金融管理局（HKMA）称，今天与波兰金融监管局签署并交换谅解备忘录，加强双方在金融科技上的合作，促进两地创新金融服务。

【固定收益】

—《分析》资金向宽中国央行转向净回笼，控总量调结构政策仍保持定力

跨月后市场资金面更趋宽松，中国央行公开市场本周亦转为净回笼，规模2,400亿元人民币，终结此前连三周净投放。而正值中国两会（人大和政协）召开期间，官方密集发声，均指向今年宏观政策主基调依旧指向控总量和调结构，在此基础上货币政策仍会保持定力。

—《中国债市每日综述》现券未脱震荡，CPI偏高暂不足以改变政策走向

在超预期走高的2月CPI等数据公布后，中国银行间债市周五波动略增，不过总体未脱震荡，因流动性继续无忧，且市场认为通胀尚不足以制约货币政。

中国央行公开市场连续两日暂停操作，小幅净回笼格局不改，银行间市场资金面仍旧宽松无虞。交易员表示，质押利率债品种融出隔夜资金的机构，盘中可频见减点，而非银机构加权利率拆借难度亦不大，跨月资金虽然供不应求，但短期机构预期仍平稳无忧。

—中国票据市场：转贴利率持续走高，信贷额度偏紧出票机构较多

中国票据市场本周转贴利率持续走高，幅度仍为10个基点（bp）左右。因年初放贷过猛，在监管窗口指导压力下，银行信贷额度普遍偏紧，为把有限的资源留给收益更高的贷款，大多倾向于调整票据规模，出票机构较多。

—中国债市：2月托管量增3,022亿元，同业存单增量环比明显放大—上清所

中国上海清算所最新数据显示，不包括外币债券，2018年2月末固定收益产品托管量为166,687亿元人民币，单月增加3,022亿元。其中当月末同业存单余额82,352亿元，连续第二个月上升，单月增加2,191亿元较1月（110亿元）大幅放量。

—新债招标：中国三个月贴现国债收益率3.0656%，六个月3.1823%—业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标发行的三个月期贴现国债，加权中标收益率为3.0656%，边际中标收益率3.1206%，投标倍数3.31倍；六个月期贴现国债加权中标收益率3.1823%，边际中标收益率3.2361%，投标倍数2.70倍。

【外汇】

—中国央行：人民币汇率预期稳定，前期采取的逆周期调控已基本退出

中国央行副行长潘功胜表示，2017年以来，中国跨境资本流动和外汇供求基本平衡，外汇储备小幅上升，人民币汇率预期稳定，市场主体行为也比较理性，对外汇市场前期采取的宏观审慎的逆周期调控已基本退出。

—中国汇市：结汇需求缓和人民币早盘跌势，中国央行官员答记者问影响有限

人民币兑美元即期早盘跌势收窄，中间价则跌逾200点至两周新低。交易员指出，外部美指反弹再度成为影响人民币走势的关键，中间价因此明显调低；因市场价靠近6.36元提振客盘结汇需求，缓解了跌势，短期人民币料难摆脱6.30-6.36元区间。

—人民币衍生品：境内美元掉期曲线略下移，期权隐含波动率持续回落

中国境内美元/人民币掉期曲线本周略下移，总体变化不大。交易员称，由于银行间市场人民币资金较宽松，美元反而略紧，致超短端出现下行；而长端掉期点因中美利差可能收窄，卖压略有上升，长端掉期小幅回落，一年期掉期点短期料维持在1,000水平波动。

—中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微跌至95.95

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微跌0.03%至95.95；SDR篮子指数微升至97.04，BIS篮子指数微升至98.52。

—银行观点：渣打预计港汇于本季末低见7.85，首度触及弱方兑换保证

在香港金管局表明不会增发外汇基金票据后，渣打银行发表最新评论指出，预计港元兑美元于本季末达至7.85，首度触及弱方兑换保证，但相信整体经济不会因利率调整而出现乱局。 【证券/行业】

—中国股市：沪综指收升，富士康快速通过IPO审核提振TMT板块走强

中国股市沪综指收升。分析师指出，今日公布的CPI及金融数据对市场影响不大，但受富士康快速通过IPO审核刺激，中小盘股午后发力提振了市场人气，并推动创业板指数放量突破年线，计算机、电子、传媒、通信等TMT板块涨幅居前，钢铁、煤炭、有色等周期股则回调明显，短线沪综指料在3,300点附近震荡。

—中国期市：美国关税计划打击螺纹钢触及三个半月低点，铁矿石重挫5%

中国钢材期货跌至11月以来低点；美国对进口钢铝课征高额关税，中国钢铁及金属行业组织呼吁政府祭出报复措施。

—《台湾金融市场一周展望》台股攻上所有均线将再战11,000点，汇债市观望非农数据

台湾股市收涨，周线收升1.56%并攻上所有均线；分析师称，外资连三季大卖台股，大盘不跌反涨，下周有望出现外资〞认错回补行情〞，指数将再挑战11,000点大关；观察重点在下周四台积电出席美林科技论坛的法人说明会及外资动向。

—香港个股：会德丰向海航系收购香港住宅地，后者一个月套现逾223亿港元

海航集团再度出售在香港的土地资产，香港地产商—会德丰宣布，以约63.59亿港元向该公司收购海航旗下香港国际建设投资管理集团一幅位于九龙启德的住宅地。连同上月中出售的另外两幅启德住宅地，海航将合共套现逾223亿港元。

—香港个股：创兴银行与广州市工商局合作推出外商投资商事跨境服务

广州越秀集团旗下分支—创兴银行称，该行与广州市工商行政管理局签订”穗港通”合作协议，代表着广州市外商投资商事服务“跨境通”正式在香港开启。(完) (整理 林高丽; 审校 乔艳红)