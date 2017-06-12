《路透晚报》--6月12日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：继续纵深推进电力等重点领域和关键环节价格改革--发改委

中国国家发改委价格司巡视员张满英称，将继续纵深推进农产品、电力、天然气、医疗服务、铁路运输等重点领域和关键环节价格改革，全面清理规范涉企经营服务性收费，加强垄断行业价格和收费监管，最大力度减轻企业负担，为深化供给侧改革作出新的更大贡献。

--中国财政：5月财政收入增速创年内最低，前五月债务付息支出同比增近四成

经济增速放缓正加剧着中国财政收支压力的矛盾。中国5月财政收入同比增长区区3.7%，为年内最低增速；财政支出同比则增长9.2%。其中，受地方政府一般债券付息支出增加较多影响，整个1-5月债务付息支出同比增幅接近四成。

--中国经济：被“唱空”不是“真空”，经济增长空间巨大--人民日报

人民日报发表观察文章称，中国经济正处于新旧动能转换的胶着期，但这并不意味着经济稳中向好的态势不具备可持续性。跳出只盯着增长率的固有思维，可以看到中国经济增长空间巨大，后劲十足。

--中国反腐：巡视回头看内蒙古、吉林均存“地方经济数据造假”等问题--中纪委

中纪委网站刊登新闻稿称，十八届中央第十二轮巡视已公布八个地区和单位巡视反馈情况，中央第二巡视组在对内蒙古和吉林省委反馈巡视回头看的情况均显示“有的地方经济数据造假”、“选人用人制度执行不够严格”等问题。

【金融】

--中港金融：债券通交易及托管细则征求意见，北向通交易品种仅为现券

连通中国内地与香港债券市场的“债券通”制度建设取得重要进展；中国外汇交易中心和银行间市场清算所股份有限公司（上海清算所）发布“债券通”的交易及托管清算细则，并公开征求意见。这预示着债券通距推出已渐行渐近。

--中国金融：金融科技各领域发展存在失衡，需构建新生态--央行专家

中国人民银行金融研究所所长孙国峰表示，金融科技正迎来加速发展的态势，但目前在金融科技内部各领域之间存在失衡，需要构建金融科技新生态。

--中国金融：类似2013年6月的“市场异常波动”不会重演--金融时报

中国央行旗下媒体金融时报发表时评文章称，在当前货币政策操作保持流动性“不紧不松”前提下，银行业整体流动性状况良好，并未出现“揽储大战”；6月末发生大的流动性风险及引发系统性金融风险的概率极低，类似2013年6月的“市场异常波动”不会重演。

--投行观点：债券通或将吸引境外中小投资机构，但对冲风险成本较高--法兴

法兴银行（中国）环球市场业务主管何昕称，中国大陆和香港“债券通”的开通，将对境外中小机构投资中国境内债券市场形成一定的吸引力，但也将受限于管理风险的工具不足，以及对冲风险的成本较高。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行400亿元逆回购操作，完全对冲当日到期量

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行总额400亿元人民币的逆回购操作，其中七天期100亿元，28天期为300亿元。据此计算，今日逆回购操作量完全对冲到期量。

--中国债市：券商主承公司债门槛提高，近两年须有一年分类达A--证券业协会

中国证券业协会日前发出通知，提高了券商作为公司债主承销商的门槛，分类结果最近两年中至少有一年为A级别或A级别以上的证券公司，方有资格成为公司债主承销商。

--中国货币市场：资金续偏松短期存单价格略回落，官媒表态缓和半年末预期

中国银行间市场主要质押式回购利率续回落，资金维持稳中偏松状态。交易人士表示，早间机构出资心态一度显谨慎，但大行稳定供给驰援下，流动性格局仍属平稳；虽半年末近MPA考核等仍添疑虑，但周末官媒表态“不必慌张”，流动性不紧不松也一定程度助稳情绪。

--中国债市动态：国债期货上涨现券亦走暖，震荡中等待FED议息决议

与国债期货上涨同向，中国银行间债市早盘亦走暖，主要现券收益率跌约3-4个基点(bp)，利率互换(IRS)降幅则稍逊。目前市场对美国若加息，中国跟随上调逆回购等利率预期较强，只是该因素已经过长时间消化，缺少其他消息刺激下，现券暂时以震荡为主。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘随中间价略升，短期料易升难跌

人民币兑美元即期早盘随中间价略升，但有效波幅则续收窄。交易员称，本周有美联储议息会议，且月中有油盘购汇需求，这些均可能对汇价形成一定的下行压力，但整体客盘结售汇趋向均衡。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均续反弹，CFETS指数微升至93.17

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微升0.08%至93.17；SDR篮子指数微升至94.62，BIS篮子指数微升至94.07。

--中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周两跌一升，CFETS指数跌至93.09

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(9日)的CFETS人民币汇率指数.CFSCNYI较前周下跌0.08%至93.09，较2014年底则仍下跌6.91%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌结束四连涨，上攻动力不足重要阻力位附近走势反复

中国股市沪综指收跌，结束四连涨。分析师指出，今日大盘低开后上攻受阻转头向下，多数个股下跌。短线沪综指临近上档重要技术关口，在量能无法有效放大前提下，难以形成一次性有效突破，料后市仍将反复争夺上述区域。

--中国新股：证监会下发新一批八家企业IPO批文，募资总额至多25亿元

中国证监会公告称，核准新一批八家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过25亿元人民币。

--汽车产业：中国5月汽车销量同比下降0.1%，1-5月增长3.7%--中汽协

中国汽车工业协会表示，中国5月汽车销量同比下降0.1%至210万辆。

--中国证券：证券官媒齐发声强调新股常态化发行应有定力，勿重走老路

继证券时报上周五发表有关新股发行的社评后，中国另外两家官方证券媒体亦发表社评或评论文章，总体基调均是强调新股发行常态化应保持定力，顶住压力，切勿重走“暂停IPO救市”之老路。有市场人士认为，三大报齐发声，应该代表着监管层一种明确的态度。

--中国证券：寻求资本市场发展的最大公约数，以稳定为底线--金融时报时评

在中国三大证券官媒均发表社评或评论强调新股发行应保持定力和增强韧性时，中国央行旗下官方媒体--金融时报则刊登一篇财经时评称，当前的资本市场，各种利益诉求相互交织，要促进资本市场更好地稳定健康发展，显然需要寻求最大公约数。

--《热点透视》MSCI明晟若将指标股指纳入中国股票，A股动辄停牌是心病

MSCI明晟的最新中国计划仍有些漏洞。这家美国指数公司将于本月稍后决定是否将人民币计价股票纳入关键指标股指。香港上市大陆企业的丑闻和交易停牌情况本就使被动基金经理的工作很难做了，再纳入内地上市的中国股票，可能会使情况更加复杂。

--中港个股：深地铁受让万科股权292亿价款，除自有资金外约六成为贷款

中国大型地产商万科最新权益变动书显示，深圳地铁集团本次从中国恒大受让万科股权花费的292亿元人民币总价款中，除自有资金外，其余部分通过银行贷款方式筹集，贷款规模为175亿元，占比约六成，期限不超过五年，利率为五年期贷款基准利率。

--中国个股：浙数文化与阿里云签约合作，提升云计算业务服务能力

中国浙报数字文化集团股份有限公司公告称，近日其与阿里巴巴集团旗下阿里云签署框架合作协议，约定双方将在云计算领域开展合作，提升双方云计算业务服务能力和市场竞争力。

--中港个股：宝信软件拟承接中国太保数据中心项目，服务费用预算55亿元

中国大型保险公司--中国太保公告称，拟与上海宝信软件股份有限公司进行数据中心服务合作项目，在20年服务期内，服务费用预算为55亿元人民币。（完） (整理 曾祥进; 审校 林高丽)