《路透晚报》--6月13日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国外交：中国和巴拿马签署建交公报，双方将开展贸易、投资等合作

中国外交部长王毅同巴拿马共和国副总统兼外长德圣马洛在北京举行会谈并签署《中华人民共和国和巴拿马共和国关于建立外交关系的联合公报》，兹决定自公报签署之日起相互承认并建立大使级外交关系。双方将以共同发展繁荣为目标，充分发挥互补优势，开展贸易、投资、海事、文教、旅游等广泛领域合作，造福两国和两国人民。中方欢迎巴方积极参与“一带一路”建设。

--两岸关系：台湾宣布即日起与巴拿马断交，府方称将重估两岸情势

台湾外交部周二表示，即日起与巴拿马断交，因稍早巴拿马已与中国建立正式外交关系。总统府发表声明称，中国的做法是将两岸由和平推向对抗的错误做法。台湾政府将重新评估两岸情势。

--中国经济：企业发外债不备案登记将纳入国家信用信息平台不良记录--发改委

中国国家发改委提示，企业发行外债应按规定事前申请备案登记，事后及时报送发行信息。今后工作中对发行外债不履行备案登记的相关企业，将考虑纳入国家信用信息平台不良信用记录和联合惩戒信息平台。

--中美贸易：两国已敲定恢复对华出口牛肉的最终细节

美国官员表示，中美两国已敲定恢复美国对中国出口牛肉的最终细节，美国出口企业可以为14年来的首批对华牛肉出口做准备了。

--中国经济：企业杠杆率边际改善将被融资成本大幅上升对冲--中诚信

中诚信国际信用评级公司董事长闫衍表示，虽然当前中国企业杠杆率出现较明显的边际改善，但受工业利润增速放缓、市场利率持续上行导致企业融资成本大幅上升等影响，债务规模增长的压力将加大。

--台湾产业：推动产学小联盟，四年创造85.7亿台币产值--科技部

台湾科技部表示，〞产学小联盟〞推动有成果，过去四年来科技部投入7.2亿台币补助学界，之后技术移转产业，已创造营运收入13.59亿台币，创造85.7亿台币产值。

【金融】

--中国金融：今年将在境外发140亿人民币国债和20亿美元主权债--财政部

中国财政部公告称，2017年财政部将在境外发行140亿元人民币国债和20亿美元主权债券；其中140亿元国债将分两次在香港发行，上、下半年各发行70亿元。

--亚洲金融：香港正式成亚投行新成员，财政司司长稍后率团出席理事会年会

香港政府公布，香港已成为亚洲基础设施投资银行（亚投行）新成员。财政司司长陈茂波将率领香港代表团，首次以成员身分出席本月16-18日在韩国济州举行的亚投行第二届理事会年会。

--台湾金融：截至4月底本地银行对巴拿马授信及投资曝险共806亿台币--官员

台湾金管会称，截至4月底台湾的银行业对巴拿马授信及投资曝险金额共计806亿台币；保险业则投资100多亿台币。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行500亿元逆回购操作，单日净投放500亿

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行总额500亿元人民币的逆回购操作，其中七天期100亿元，28天期为400亿元。据此计算，单日将净投放500亿元。

--中国货币市场：公开市场投放保驾宽松流动性，跨月资金仍显紧俏

中国银行间市场资金面维持较为宽松局面，公开市场今日虽无到期，但央行仍维持逆回购操作以维稳半年末流动性；不过市场上跨月资金仍显紧俏，利率亦高企。

--中国债市动态：现券收益率续降但期货涨幅收窄，国开新债招标优于预期

中国银行间债市早盘10年国债等收益率续降3个基点(bp)左右，因预期5月经济和金融数据可能不佳，且有寄望美联储(FED)加息后中国央行也可能按兵不动，带动情绪看多；不过国债期货涨幅较上日有所收敛，利率互换(IRS)亦波动不大，现券热情的持续性还需观望。

--新债招标：国开行一年增发债收益率3.9503%，10年4.2016%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标增发的一年、三年和10年固息债，中标收益率为 3.9503%、4.1863%和4.2016%，均低于此前预测均值3.97%、4.22%和4.24%；三期债对应投标倍数3.22倍、4.40倍和3.74倍。

--中国新债：铁路总公司周三将招标发行200亿元固息债，期限五年和10年

中国铁路总公司公告，将于周三(14日)招标发行总额200亿元人民币的铁路建设债券，其中五年期130亿元，10年期70亿元。

--中国信用债：中国城建控股15亿PPN未按期足额兑付，构成违约

此前已发布风险提示公告的中国城市建设控股集团有限公司最新公告，应于周一(12日)兑付本息的15亿元人民币非公开定向融资工具(PPN)，未能按照约定筹措足额偿债资金，不能按期足额偿付。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘放量微升，窄幅横盘刺激机构倒量

人民币兑美元即期早盘放量微升，中间价则略微下跌。交易员称，本周美联储议息会议日益临近，市场似乎无意在此之前选择方向，窄幅波动也刺激了部分机构倒量，半日成交已超180亿美元，短期汇价料会延续窄幅整理走势。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数一升一跌一平，CFETS指数微跌至93.14

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微跌0.03%至93.14；SDR篮子指数微升至94.65，BIS篮子指数则持平于94.07。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量收升，超跌股整体反弹市场做多气氛有所提升

中国股市沪综指缩量收升。分析师指出，今日大盘低开后震荡走高，市场热点出现转换，以周期股和中小盘股为代表的超跌股整体现反弹，市场做多气氛有所提升，但成交量未能同步放大。短期市场观望氛围仍较浓厚，料大盘将维持震荡以待预期明朗。

--中国期市：上海螺纹钢出现五周最大单日跌幅，受楼市需求担忧拖累

中国螺纹钢期货周二跌逾3%，为5月初以来最大单日跌幅，目前外界担忧中国楼市放缓可能侵蚀钢铁需求。

--中国基金：全国社保基金去年投资收益率1.73%，投资收益319亿元

中国全国社会保障基金理事会发布2016年年度报告，去年社保基金权益投资收益额319.4亿元人民币，投资收益率为1.73%；自成立以来，年均投资收益率8.37%，累计投资收益额8,227.31亿元。

--中国能源：当局下发第三批成品油出口配额，总计906万吨--消息人士

据两名贸易行业知情消息人士透露，中国下发了第三批加工贸易成品油出口配额906万吨。

--中国个股：中远海运集团以189亿元购上港集团15%股份，未来一年不会增持

中国最大港口运营企业--上海国际港务（集团）股份有限公司公告称，公司大股东上海同盛投资（集团）公司拟以189亿元人民币价格，向中远海运集团转让上港集团15%股份。

--中港个股：中远海控以2.03亿欧元购西班牙Noatum港口公司51%股权

中远海运控股股份有限公司公告称，其孙公司中远海运港口西班牙以2.0349亿欧元，收购TPIH Iberia, S.L. U.持有的Noatum港口控股公司51%股权，TPIH公司仍持有Noatum公司（NPH）49%股权。

--香港个股：瑞安房地产子公司发6亿美元优先永久资本证券，年利率6.4%

中国房地产发展商--瑞安房地产称，将通过其全资子公司发行6亿美元的五年期可赎回优先永久资本证券，年利率为6.4%。 （完） (整理 曾祥进; 审校 林高丽)